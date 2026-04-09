9 Aprilie, calendarul zilei: Anamaria Vartolomei împlinește 27 de ani. Este efectuată cea mai veche înregistrare sonoră cunoscută

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 9 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născută pe 9 aprilie 1999 în Bacău, Anamaria Vartolomei este o actriță franco‑română considerată una dintre cele mai strălucitoare tinere talente ale cinematografiei europene. A debutat în film la vârsta de aproximativ 10 ani în pelicula My Little Princess (2011), unde a jucat alături de Isabelle Huppert, iar rolul din drama Happening (2021) i‑a adus recunoaștere internațională, câștigând atât premiul Lumière pentru cea mai bună actriță, cât și César pentru cea mai promițătoare actriță. În 2024, a avut roluri în adaptări cinematografice precum The Count of Monte Cristo și în proiecte importante precum The Empire sau Traffic, iar în 2025 şi-a făcut debutul în limba engleză în filmul Mickey 17 al regizorului Bong Joon‑ho. Anamaria Vartolomei este apreciată pentru alegerea de roluri intense, independente și complexe, adesea portretizând personaje cu profunzime emoțională, precum și pentru abordarea sa artistică puternică.

Pe 9 aprilie 1860, inventatorul francez Édouard-Léon Scott de Martinville a realizat ceea ce este considerată cea mai veche înregistrare sonoră cunoscută, folosind dispozitivul său numit fonautograf. Fonautograful nu putea reda sunetul, ci doar îl înregistra sub formă de vibrații gravate pe hârtie acoperită cu funingine, creând o reprezentare vizuală a undelor sonore. Înregistrarea făcută de Scott de Martinville a surprins sunete simple, precum cântatul unei voci sau al unei melodii scurte. Abia în 2008, cercetători moderni au reușit să transforme aceste urme vizuale în sunete audibile folosind tehnici digitale, demonstrând că dispozitivul funcționa efectiv ca un predecesor al fonografului. Această realizare marchează un moment crucial în istoria tehnologiei audio deoarece a pus bazele cercetărilor ulterioare care au dus la inventarea fonografului de către Thomas Edison în 1877 și, mai târziu, la dezvoltarea industriei înregistrărilor sonore și a tehnologiilor audio moderne.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1821: Charles Baudelaire 🇫🇷✒️

🎂1894: Camil Petrescu 🇷🇴✒️

🎂1926: Hugh Hefner 🇺🇸📸, fondatorul Playboy

🎂1933: Jean-Paul Belmondo 🇫🇷🎬

🎂1946: Ioan Sdrobiș 🇷🇴⚽️

🎂1954: Dennis Quaid 🇺🇸🎬

🎂1962: Mircea Rednic 🇷🇴⚽️

🎂1963: Marc Jacobs 🇺🇸👜

🎂1973: Dan Șova 🇷🇴🗣

🎂1974: Jenna Jameson 🇺🇸🎬🔞

🎂1986: Leighton Meester 🇺🇸🎬

🎂1990: Kristen Stewart 🇺🇸🎬 Panic Room (2002), Into the Wild (2007), Twilight (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Personal Shopper (2016), Charlie’s Angels (2019), Love Lies Bleeding (2024)

🎂1998: Elle Fanning 🇺🇸🎬

🎂1999: Anamaria Vartolomei 🇷🇴🎬 Happening (L’Événement, 2021), The Count of Monte Cristo (2024), Traffic (2024), Mickey 17 (2025)

Decese 🕯

🕯️1492: Lorenzo de Medici (Magnificul) 🇮🇹📜 cărturar florentin, senior al Florenței

🕯️1874: Prințesa Maria 🇷🇴 singurul copil al Regelui Carol I al României și al Reginei Elisabeta. ♚ S-a îmbolnăvit de scarlatină la București, când o epidemie bântuia capitala. A fost transportată la Castelul Peleș pentru tratament, unde a decedat. Avea mai puțin de 4 ani

🕯️2011: Sidney Lumet 🇺🇸🎥 12 Angry Men (12 oameni furioși) (1957), Serpico (1973), După-amiază de câine (1975), Network (Rețeaua) (1976) și Verdictul (1982), filme pentru care a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel mai Bun Regizor

🕯️2021: DMX 🇺🇸🎤 În 1999, a lansat cel mai bine vândut album al său …And Then There Was X, care includea hit-ul „Party Up (Up in Here)”. A murit la vârsta de 50 de ani, infarct după o supradoză

🕯️2021: Prințul Philip 🇬🇧♚ Duce de Edinburgh, soțul reginei Elisabeta a II-a

Calendar 🗒

🗒1682: Robert Cavalier de la Salle descoperă gura râului Mississippi, o revendică pentru Franța și o numește Louisiana

🗒1850: La Teatrul Național din Iași a avut loc premiera comediei „Coana Chirița sau Două fete și-o neneacă”, de Vasile Alecsandri

🗒1860: Un fonautograf construit de Édouard-Léon Scott de Martinville reușește să facă o înregistrare sonoră, care este acum cea mai veche înregistrare sonoră cunoscută

🗒1865: Războiul Civil American: Generalul Robert E. Lee predă armata Virginiei de Nord generalului Ulysses S. Grant, fapt care duce la sfârșitul războiului început la 12 aprilie 1861

🗒1867: Senatul Statelor Unite aprobă Achiziția teritoriului Alaska de la Imperiul Rus pentru 7,2 milioane de dolari

🗒1882: Elefantul Jumbo, atracția anterioară a Grădinii Zoologice din Londra, ajunge în SUA

🗒1914: Londra: a avut loc premiera primului film color din lume – „The World, the Flesh and the Devil”

🗒1916: Bătălia de la Verdun: forțele germane lansează a treia ofensivă a bătăliei

🗒1940: Operațiunea Weserübung: Germania invadează Danemarca și Norvegia

🗒1957: Canalul Suez este curățat și se redeschide pentru transportul maritim după Criza Suezului

🗒1970: A fost inaugurat Aeroportul Internațional București-Otopeni

🗒1974: A fost inaugurat Stadionul Steaua

🗒1991: Georgia își declară independența față de URSS

🗒1999: Boris Elțin cere Occidentului să nu împingă Rusia spre o implicare în conflictul iugoslav, pentru că acest lucru ar însemna declanșarea unui război european sau chiar mondial.

🗒2002: Au loc funeraliile reginei mamă Elizabeth a Marii Britanii

🗒2004: A fost răsturnată cea mai importantă statuie a lui Saddam Hussein în centrul Bagdadului

🗒2005: UK: Prințul de Wales se căsătorește cu Camilla Parker Bowles

🗒2019: Ceremonia de deschidere a Campionatelor Europene de Lupte de la București, după 40 de ani de la ultima ediție din România

🗒2020: Covid-19: Ro: a fost emisă a opta Ordonanță Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care se permite circulația pentru reparația autovehiculelor

