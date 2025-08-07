7 AUGUST, calendarul zilei: Bruce Dickinson împlinește 67 de ani, David Duchovny 65/ Charlize Theron face 50 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 7 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bruce Dickinson este solistul trupei britanice de heavy metal “Iron Maiden”, recunoscut pentru vocea sa puternică şi stilul scenic energic. Născut la 7 august 1958, în Worksop, Anglia, Dickinson s-a alăturat Iron Maiden în 1981, contribuind la succesul formației cu albume precum The Number of the Beast, Powerslave și Seventh Son of a Seventh Son. În 1993, Dickinson a părăsit trupa pentru a urma o carieră solo, lansând albume precum Tattooed Millionaire, Balls to Picasso, The Chemical Wedding și Tyranny of Souls. A revenit în Iron Maiden în 1999, marcând o nouă perioadă de succes, cu albume apreciate și turnee mondiale de amploare. Pe lângă cariera muzicală, Bruce Dickinson este și pilot comercial licențiat, autor de cărți, prezentator radio, scriitor de romane și antreprenor în industria berii. Este cunoscut pentru pasiunea sa pentru istorie, aviație și sporturi extreme. Este tatăl a trei copii, implicat activ în proiecte caritabile și culturale.

Născut la 7 august 1960, în New York, SUA, David Duchovny este un actor, scenarist, regizor, scriitor și muzician american, cunoscut mai ales pentru rolurile sale emblematice din televiziune. A devenit celebru la nivel mondial interpretându-l pe agentul special Fox Mulder în serialul Dosarele X (1993–2002, 2016–2018), rol care i-a adus un Glob de Aur și l-a transformat într-o figură reprezentativă a culturii pop din anii ‘90. Duchovny a jucat rolul scriitorului nonconformist Hank Moody în comedia dramatică Californication, pentru care a câștigat un al doilea Glob de Aur. Pe lângă cariera de actor, a scris mai multe romane și a lansat albume muzicale cu influențe folk-rock. Duchovny este apreciat pentru stilul său ironic, carisma discretă și capacitatea de a combina drama cu umorul. Prin diversitatea proiectelor sale, a rămas o prezență constantă și versatilă în industria divertismentului.

Charlize Theron, născută la 7 august 1975, în Benoni, Africa de Sud, este actriță, producătoare și fost model. Stabilită în Statele Unite la începutul anilor ‘90, și-a făcut debutul în cinema cu roluri secundare, impunându-se rapid la Hollywood prin frumusețea și talentul său. A câștigat Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în 2004 pentru transformarea dramatică în filmul Monster (2003), unde a interpretat-o pe criminala în serie Aileen Wuornos. Printre rolurile sale notabile se numără The Italian Job (2003), North Country (2005), Mad Max: Fury Road (2015), Atomic Blonde (2017) și Bombshell (2019). Este implicată activ în acțiuni umanitare, fiind fondatoarea “Charlize Theron Africa Outreach Project”, care sprijină tinerii din Africa în lupta împotriva HIV/SIDA. Este recunoscută pentru profesionalism, dedicare și implicarea socială, fiind considerată una dintre cele mai respectate figuri feminine de la Hollywood.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1560: Elisabeta Báthory 🇭🇺♛ contesă maghiară. cunoscută pentru infamiile comise prin torturarea și uciderea a câtorva sute de fete

🎂1779: Carl Ritter 🇩🇪🗺 profesor la Universitatea din Berlin, considerat părintele geografiei moderne. Printre elevii săi a fost și Karl Marx

🎂1819: Ioan Emanoil Florescu 🇷🇴✯ general și om politic, cel de-al treisprezecelea prim-ministru al României în două guverne provizorii

🎂1876: Mata Hari 🇳🇱💬 dansatoare, spioană în serviciul Germaniei în timpul Primului Război Mondial

🎂1947: Sofia Rotaru (Sofia Mihailivna Rotaru-Evdokimenko) 🇺🇦🎤 cîntăreață pop și compozitoare pop-rock de origine etnică română din Ucraina, producătoare, laureată a mai multor premii, actriță, scriitoare, manager, setter de tendințe de modă și femeie de afaceri. Este numită „Regina Pop”

🎂1949: Radu Ghețea 🇷🇴🪙 economist, una din figurile cele mai mediatizate ale sistemului bancar din România

🎂1953: Viorel Hrebenciuc 🇷🇴🗣

🎂1958: Bruce Dickinson 🇬🇧🎤 solistul vocal Iron Maiden. Este cunoscut și pentru cariera sa solo, fiind de asemenea și scriitor, scrimer, pilot de avion, prezentator radio/TV

🎂1960: David Duchovny 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru rolul Agentului Fox Mulder din Dosarele X

🎂1961: Octavian Morariu 🇷🇴🇫🇷🏈 fost jucător de rugby, membru al CIO

🎂1966: Jimmy Wales 🇺🇸🌐 antreprenor pe Internet, informatician și om de afaceri, co-fondator al Wikipedia

🎂1974: Michael Shannon 🇺🇸🎬 2 Oscaruri pentru rol secundar, Revolutionary Road (2008), Nocturnal Animals (2016)

🎂1975: Charlize Theron 🇿🇦🎬 Oscar pentru rol principal, Monster (2004)

Decese 🕯

🕯️1635: Friedrich Spee 🇩🇪✒️ scriitor iezuit, critic al proceselor vrăjitoarelor, a fost primul care a pus sub semnul întrebării folosirea torturii ca instrument al găsirii adevărului. De aici el a derivat presupunerea îndrăzneață pe atunci că femeile suspectate sunt nevinovate, deși își recunoscuseră vinovăția, dar sub tortură

🕯️1834: Joseph Marie Jacquard 🇫🇷🧵 A inventat primul război de țesut semi-automat

🕯️1848: Jöns Jakob Berzelius 🇸🇪🧪 inventator al notației chimice moderne, membru fondator al chimiei moderne, alături de John Dalton și Antoine Lavoisier. Pentru a înțelege mai bine experimentele, a creat un sistem de notații chimice în care elementelor le erau date denumiri simple, literale, precum O pentru oxigen, sau Fe pentru fier, și proporțiile erau desemnate prin numere

🕯️1911: Badea Cârțan (Gheorghe Cârțan) 🇷🇴🚶🏻 a fost un țăran român care a luptat pentru independența românilor din Transilvania, distribuind cărți românești, aduse clandestin din România, la sate. A călătorit pe jos până la Roma pentru a vedea cu ochii săi Columna lui Traian și alte mărturii despre originea latină a poporului român. În 1877 s-a înrolat voluntar în războiul de independență al României

🕯️1957: Oliver Hardy 🇺🇸🎬 devenit celebru în cuplul de comici Stan și Bran (Laurel & Hardy) din 1927 până în 1951

🕯️1974: Virginia Apgar 🇺🇸🩺 specialistă în anestezie și pediatrie. A elaborat așa-numitul „index Apgar” pentru nou-născuți

🕯️2018: Dumitru Fărcaș 🇷🇴🪈 taragotist de muzică populară

🕯️2023: William Friedkin 🇺🇸🎥 A regizat celebrul horror The Exorcist (1973)

🕯️2024: Patrice Laffont 🇫🇷📺 fostul prezentator Fort Boyard, unul dintre cele mai iubite show-uri din Europa

Evenimente📋

📋🇨🇮 Ziua naţională a Republicii Côte D’ivoire

Calendar 🗒

🗒626: Armatele avare și slave părăsesc asediul Constantinopolului

🗒936: Încoronarea regelui Otto I al Germaniei

🗒1714: Bătălia de la Gangut: Prima victorie importantă a flotei ruse. Bătălia a făcut parte din Marele Război al Nordului încheiat în 1721 cu victoria coaliției formată din Danemarca, Polonia și Rusia împotriva Suediei

🗒1743: Tratatul de la Åbo a pus capăt războiului ruso-suedez din 1741-1743

🗒1782: George Washington a înființat Insigna de Merit Militar, destinată decorării soldaților răniți pe câmpul de luptă. Mai târziu decorația este redenumită în Inima Purpurie (Purple Heart)

🗒1864: Înființarea Primăriei București, prin aplicarea noii legi comunale, după model francez. Primul primar ales a fost Barbu Vlădoianu

🗒1908: În Willendorf (Austria Inferioară) este descoperită statuia din calcar „Venus din Willendorf”. Sculptura este datată în perioada 25.000 î.Hr. și 22.000 î.Hr. în Paleoliticul superior

🗒1940: Alsacia-Lorena este anexată de al Treilea Reich

🗒1943: A început Bătălia de la Smolensk

🗒1946: Guvernul Uniunii Sovietice prezintă o notă omologilor săi turci prin care a respins suveranitatea acestuia din urmă asupra strâmtorilor turcești; începutul crizei strâmtorilor turcești

🗒1997: „Ziua întâi” a reformei structurale în România. Premierul Victor Ciorbea a prezentat lista celor 17 societăți comerciale care trebuiau închise în mod prioritar, pe motiv de nerentabilitate

🗒1998: Atentatele cu bombe de la ambasadele americane din Nairobi (Kenya) și Dar es Salaam (Tanzania). 257 de persoane (din care 12 americani) și-au pierdut viața

🗒2008: Georgia a lansat o ofensivă militară împotriva Osetia de Sud, pentru a contracara o invazie rusească. Începe Războiul din Osetia de Sud din 2008

CITEȘTE ȘI:

6 AUGUST, calendarul zilei: M. Night Shyamalan împlinește 55 de ani/ Este publicată documentația pentru realizarea WWW (World Wide Web)

5 AUGUST, calendarul zilei: Dorin Mateuț împlinește 60 de ani/ Se stinge Florian Pittiș

4 AUGUST, calendarul zilei: Armata română intră victorioasă în Budapesta/ Meghan Markle împlinește 44 de ani/ Se stinge Marilyn Monroe