8 AUGUST, calendarul zilei: Dustin Hoffman împlinește 88 de ani, Mădălina Ghenea 38/ Roger Federer împlinește 44

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 8 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dustin Hoffman este unul dintre cei mai talentați și versatili actori americani de film și teatru ai generației sale. Născut pe 8 august 1937, la Los Angeles, Hoffman s-a remarcat prin abilitatea de a se transforma complet pentru fiecare rol, aducând profunzime și autenticitate personajelor sale. A devenit cunoscut la sfârșitul anilor ‘60, odată cu succesul filmului The Graduate (1967), care l-a propulsat printre starurile de la Hollywood. De-a lungul carierei, a câștigat două premii Oscar pentru cel mai bun actor, pentru Kramer vs. Kramer (1979) și Rain Man (1988), și a fost nominalizat de mai multe ori pentru roluri memorabile în filme precum Midnight Cowboy (1969), Tootsie (1982) sau All the President’s Men (1976). În viața personală, Hoffman a fost căsătorit de două ori. Prima căsătorie, cu Anne Byrne (1969–1980), i-a adus doi copii. Din 1980 este căsătorit cu Lisa Gottsegen, cu care are patru copii. Este cunoscut ca un tată devotat și o persoană discretă în privința vieții private.

Mădălina Ghenea s-a născut pe 8 august 1987 în Slatina, județul Olt, România. A studiat, timp de șapte ani, balet și pian în copilărie. La vârsta de 15 ani, a fost descoperită de casa de modă italiană Gattinoni, ceea ce a marcat începutul unei cariere internaționale în modelling. A apărut în reclame pentru branduri precum Peroni, New Yorker, La Perla, Quelle, Lascana și multe altele. În 2007, a jucat rolul iubitei lui Eros Ramazzotti în videoclipul piesei Il tempo tra di noi și, în 2010, a participat la show-ul italian “Ballando con le Stelle”, alături de partenerul Simone Di Pasquale. În 2011, a debutat ca actriță în filmul italian I soliti idioti. Este considerată un model pentru stil și eleganță, comparată deseori cu Sophia Loren sau Angelina Jolie. În aprilie 2017, a devenit mamă a unei fetițe, Vanessa, din relația cu Matei Stratan. Au urmat relații cu celebrități internaționale precum Leonardo DiCaprio, Gerard Butler și tenismenul Grigor Dimitrov.

Roger Federer, născut pe 8 august 1981 la Basel, Elveția, este considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile. A devenit profesionist în 1998, iar în 2003 a câștigat primul său Grand Slam la Wimbledon. De-a lungul carierei, a adunat 20 de titluri de Grand Slam (6 Australian Open, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon, 5 US Open) și un total de 103 trofee ATP, stabilind numeroase recorduri, inclusiv 310 săptămâni în fruntea clasamentului mondial. Cunoscut pentru stilul său de joc elegant și pentru reverul cu o mână, Federer a cucerit publicul nu doar prin rezultate, ci și prin atitudinea sa calmă și respectuoasă. S-a retras din tenis în septembrie 2022, în cadrul Laver Cup, într-un moment emoționant alături de marii săi rivali Rafael Nadal și Novak Djokovic. Din 2009 este căsătorit cu fosta jucătoare Mirka Vavrinec, cu care are patru copii, două perechi de gemeni. Este implicat în proiecte caritabile prin Roger Federer Foundation, care sprijină educația copiilor din Africa de Sud și Elveția.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1879: Emiliano Zapata 🇲🇽🤠 revoluționar mexican. În 1952 viața sa a fost transpusă pe ecran, titlul filmului fiind Viva Zapata!, rolul principal fiind atribuit lui Marlon Brando

🎂1907: Gheorghe Cartianu 🇷🇴🛜 A realizat primele instalații românești de emisie cu modulație de frecvență, de concepție proprie, cu care s-au efectuat primele emisii experimentale, pe unde metrice, în România

🎂1937: Dustin Hoffman 🇺🇸🎬 Oscar cel mai bun actor pentru Kramer vs Kramer și Rain Man

🎂1940: Dennis Tito 🇺🇸💰 primul turist spațial. S-a alăturat echipajului navetei Sojuz TM-32 și, timp de 7 zile, 22 de ore și 4 minute a rămas cu ei pe orbită. A achitat suma de 20 de milioane $

🎂1951: Louis van Gaal 🇳🇱⚽️ Ca antrenor, a câștigat Liga Campionilor și Cupa UEFA cu Ajax Amsterdam, Campionatul Țărilor de Jos cu Ajax și AZ Alkmaar, Campionatul Spaniei cu FC Barcelona și Campionatul Germaniei cu Bayern München

🎂1953: Nigel Mansell 🇬🇧🏎 A câștigat atât Campionatul Mondial de Formula 1 (1992), cât și CART Indy Car World Series (1993). Mansell a fost campionul en-titre de F1 când s-a mutat la CART, devenind prima persoană care a câștigat titlul CART în sezonul său de debut

🎂1955: Branscombe Richmond 🇺🇸🎬 Renegade (1992 – 1997)

🎂1956: Miron Mitrea 🇷🇴🗣

🎂1961: The Edge (Dave Howell Evans) 🇮🇪🎸 chitarist U2

🎂1968: Florin Prunea 🇷🇴⚽️ participant cu echipa națională de fotbal a României la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1994 și 1998

🎂1974: Brian Harvey 🇬🇧🎤 East 17

🎂1981: Roger Federer 🇨🇭🥎 a terminat ca numărul 1 la sfârșitul anului de cinci ori. A câștigat 103 titluri ATP la simplu, al doilea ca număr de titluri din toate timpurile, inclusiv 20 de titluri de Grand Slam la simplu, un record de 8 titluri la Wimbledon, un record de 5 titluri la US Open și un record de 6 campionate la sfârșit de an

🎂1987: Mădălina Ghenea 🇷🇴💃🏻 A atras atenția presei din România odată cu lansarea videoclipului piesei Il tempo tra di noi (2007) a lui Eros Ramazzotti, în care apare în rolul iubitei sale

Decese 🕯

🕯️117: Traian 🇮🇹♛ Pe patul de moarte (la 63 de ani) l-a numit ca succesor pe Hadrian. Cenușa sa a fost depusă în încăperea de la baza columnei lui Traian. Spre deosebire de alți conducători din istorie, reputația lui Traian a rămas nepătată timp de mai mult de 1900 de ani

🕯️2022: Olivia Newton-John 🇦🇺🇬🇧🎬🎤 73 de ani, cancer mamar

Evenimente📋

📋🐈🐈‍⬛ Ziua internațională a pisicii (din 2002). Este o zi de activism pentru conștientizarea oamenilor față de nevoile pisicilor, o zi de luptă împotriva neglijenței și a abuzurilor asupra acestora. Pentru a combate tratamentele negative determinate de superstiții, pisicile negre au propria lor zi internațională, Ziua internațională de apreciere a pisicilor negre, la 17 august

📋🪶Ziua internaţională a popoarelor indigene

Calendar 🗒

🗒754: Sfârșitul Sinodului convocat de Constantin al V-lea. A fost condamnat cultul icoanelor și s-a hotărât distrugerea acestora (mișcarea iconoclastă)

🗒1220: Suedia este învinsă de triburile estoniene în Bătălia de la Lihula

🗒1570: Sfârșitul celui de-al III-lea război civil din Franța, prin Pacea de la Saint-Germain-en-Laye. A fost acordată libertatea cultului protestant

🗒1769: Astronomul francez Charles Messier descoperă cometa 1769 Messier

🗒1826: Mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi hotărăște ridicarea Catedralei mitropolitane de la Iași, unde, din anul 1889, se află racla cu cinstitele moaște ale Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei

🗒1870: A avut loc mișcarea antidinastică de la Ploiești, condusă de Alexandru Candiano-Popescu cunoscută ca Republica de la Ploiești

🗒1876: Thomas Edison primește brevet pentru șapirograf

🗒1929: Dirijabilul german Graf Zeppelin începe un zbor-tur în întreaga lume

🗒1940: A fost declanșată ofensiva aeriană germană asupra Angliei

🗒1942: Al cincilea film animat a lui Walt Disney, Bambi, a cărui producție a durat aproape cinci ani, are premiera mondială la Londra

🗒1945: URSS a declarat război Japoniei. Armata Roșie a ocupat Manciuria, Coreea de Nord și Sahalinul

🗒1945: La Londra se semnează un acord între marile puteri aliate privind urmărirea și pedepsirea criminalilor de război naziști în cadrul unui Tribunal militar internațional. La 2 noiembrie 1945, tribunalul și–a început lucrările la Nürnberg

🗒1946: România a fost invitată oficial, de către Guvernul francez, să participe la Conferința de Pace de la Paris

🗒1963: România semnează „Tratatul privind încetarea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă”, încheiat la 5 august între SUA, Marea Britanie și URSS

🗒1963: Are loc „Marele Jaf din Tren”. Trenul poștal de Corespondență a Casei Regale, care călătorea de la Glasgow spre Londra. Au fost furate 2,3 milioane de lire sterline (echivalentul a 53 de milioane de lire sterline în prezent)

🗒1969: Fotograful scoțian Iain Macmillan face fotografia iconică care devine imaginea de copertă a albumului Beatles Abbey Road. Fotografia a fost făcută la ora 11:35 și îi arată pe cei patru muzicieni traversând o trecere de pietoni din fața Abbey Road Studios

🗒1974: Richard Nixon, într-o emisiune de televiziune, își anunță demisia din funcția de președinte SUA

🗒1981: Ronald Reagan a ordonat producerea bombei cu neutroni

🗒1990: Irakul ocupă Kuweit și statul este anexat Irakului. Acest lucru va duce la izbucnirea Războiului din Golf

🗒1994: Prim-ministrul israelian Itzhak Rabin vizitează Iordania pentru prima dată

🗒2008: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing.

