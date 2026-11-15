Ion Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD

În Pastila sa editorială de duminică, 15 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu spune că există doi mari câștigători ai mitingului din Capitală: Partidele AUR și PSD.

„Ieri a avut loc în Capitală mitingul intitulat „Protest pentru democrație și libertate”, o manifestație cu un dublu scop: protest împotriva hăituirii lui Călin Georgescu de către statul român, condus de Nicușor Dan, și, se înțelege, împotriva lui Nicușor Dan, considerat președinte ilegitim. Deci, am putea spune că a fost un miting pentru ceea ce participanții consideră a fi președintele ales, Călin Georgescu, și împotriva celui pe care manifestanții nu îl consideră președinte legitim, Nicușor Dan.

Mitingul a fost asumat de trei persoane fizice, dar susținut public de AUR. În realitate, a fost organizat de AUR. George Simion a dat curs și unor bombăneli din spațiul public, venite din partea unor televiziuni dușmănoase, potrivit cărora nu ar face nimic pentru a-l apăra pe Călin Georgescu. Sigur, un reproș nejustificat, pentru că, din punctul de vedere al statului de drept, ceea ce i se întâmplă, ceea ce i s-a întâmplat lui Călin Georgescu ține de justiție.

A organiza un miting și a face mare caz de hăituirea, evidentă, a lui Călin Georgescu, mai ales când este vorba despre un partid politic, comportă riscul de a fi denunțat ca fiind împotriva justiției și a statului de drept. Dar mitingul a avut loc și a fost un uriaș câștig nu numai pentru AUR, ci și pentru PSD, care deține Ministerul de Interne, instituția responsabilă cu ordinea publică.

Să mă explic. Într-o altă țară, înainte de desfășurarea manifestației, s-ar fi făcut, eventual, în televiziuni și în presă, considerații privind scopul acesteia și întrebări dacă va fi sau nu un succes. Însă, în această țară de la marginea lumii occidentale, timp de o săptămână am fost cu toții bombardați cu informații despre posibile incidente grave și cu comparații cu ceea ce se întâmplă în alte țări. Însă nu s-a întâmplat absolut nimic.

Cred că a fost cel mai pașnic miting din ultima vreme și, desigur, un succes, pentru că ar fi fost un eșec dacă ar fi avut loc incidente, confruntări cu jandarmii, mai ales dacă mulțimea ar fi ajuns în centrul Capitalei și ar fi luat cu asalt clădirile centrale. Românii obișnuiți nu prea se dau în vânt după asemenea violențe.

Este, da, este și un succes al lui Marian Neacșu, vicepremier și ministru de Interne, pentru că, spre deosebire de perioada ministeriatului anterior, al ministrului Cătălin Predoiu, jandarmii nu au mai fost provocatori. Nu au mai intrat în mulțime, hodoronc-tronc, pentru a descoperi cuțite, care apoi erau fotografiate. Acum nu au mai fost nici cuțite, nici ziare regionale, nici bani falși. Deci, din acest punct de vedere, este un succes și al guvernării AUR, pentru că și-a făcut imediat raportarea la ceea ce se întâmplă în alte țări.

Uite că și la noi este posibil.

Nu în ultimul rând, mitingul a fost un succes pentru AUR. Partidul a reușit să organizeze o mișcare de protest în România, unde este greu să mai organizezi asemenea manifestații, în ciuda vremii proaste. Au fost 10.000 de oameni care au protestat și au fost bine organizați. S-a dovedit acum că AUR are un capital electoral și o extraordinară capacitate organizatorică”, spune Ion Cristoiu.