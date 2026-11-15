Centrul Infotrafic anunță ceață pe mai multe drumuri din țară. Zonele unde vizibilitate este redusă sub 50 de metri

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul IGPR, duminică dimineață, 15 noiembrie, se circulă în condiții de ceață în mai multe județe din țară. Pe anumite porțiuni, vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar izolat, chiar și sub 50 de metri. Nu există autostrăzi sau drumuri naționale închise din cauza vremii ori a vreunor accidente rutiere.

Totuși, șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție, mai ales acolo unde ceața reduce vizibilitatea. În plus, în centrul României a nins abundent sâmbătă, prin anumite zone circulându-se în condiții de iarnă.

Unde este ceață densă, cu vizibilitate sub 50 de metri

Potrivit Centrului Infotrafic, vizibilitatea este redusă din cauza ceții sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Suceava și Vrancea.

În același timp, pe mai multe tronsoane ale autostrăzilor A0, Centura Capitalei, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Bacău ceața reduce pe alocuri vizibilitatea sub 100 de metri.

Condițiile de iarnă afectează și mai multe drumuri din zona centrală a țării. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat, sâmbătă, 14 noiembrie, că ninge abundent, iar circulația s-a desfășurat în condiții de iarnă pe mai multe sectoare de drum – „Ninge abundent în centrul țării. În acest moment se circulă în condiții de iarnă pe DN1 și pe DN73 la Predeal, pe DN73 la Fundata, pe DN7C – Transfăgărășan, pe DN10 la Teliu, pe DN11 în Pasul Oituz”.

Drumarii au intervenit cu peste 50 de utilaje de deszăpezire în zonele afectate de ninsori, dar și preventiv, pe sectoarele unde temperaturile sunt scăzute.

Pe celelalte artere rutiere importante, inclusiv pe DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, circulația se desfășoară pe un carosabil în mare parte umed. Vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic se mențin în limite normale.

Recomandări pentru șoferii care circulă prin ceață

Polițiștii atrag atenția că ceața impune o atenție sporită atât din partea șoferilor, cât și a celorlalți participanți la trafic. Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza și să o adapteze permanent la condițiile de drum. De asemenea, orice manevră trebuie făcută numai după o asigurare temeinică, iar oglinzile retrovizoare trebuie reglate corespunzător.

Centrul Infotrafic recomandă folosirea luminilor de întâlnire pe timpul zilei pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe sectoarele unde acest lucru este obligatoriu prin lege. În cazul ceții dense, șoferii trebuie să folosească și luminile de ceață.

Polițiștii avertizează că depășirea este una dintre cele mai periculoase manevre în condiții de ceață, deoarece șoferii pot observa prea târziu mașinile care vin din sens opus. „Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceață este depășirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depășesc pot fi surprinși de apariția bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcțiune doar luminile de poziție”, transmist polițiștii.

Ținând cont de toate acestea, autoritățile le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la vizibilitate și la starea carosabilului, păstrând o distanță suficientă față de celelalte vehicule.