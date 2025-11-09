9 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Andreas Brehme ar fi împlinit 65 de ani. Moare scriitorul Stieg Larsson, la doar 50 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 9 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Andreas Brehme, născut la 9 noiembrie 1960 în Hamburg, a fost un fotbalist și antrenor german, considerat unul dintre cei mai buni fundași laterali din istoria fotbalului. A rămas în memoria fanilor mai ales pentru golul său din finala Cupei Mondiale din 1990, când a transformat un penalty în minutul 85, aducând Germaniei de Vest victoria cu 1–0 împotriva Argentinei și titlul mondial. Putea juca pe ambele flancuri și lovea excelent cu ambele picioare. De-a lungul carierei a evoluat la cluburi importante precum 1. FC Kaiserslautern, Bayern München, Inter Milano și Real Zaragoza. La Inter a format un trio legendar alături de Lothar Matthäus și Jürgen Klinsmann, contribuind decisiv la câștigarea titlului de campioană în 1989. După retragerea din activitate, a lucrat ca antrenor și consilier sportiv. Andreas Brehme a murit pe 20 februarie 2024, la vârsta de 63 de ani, în urma unui stop cardiac.

Stieg Larsson, născut la 15 august 1954 în Skelleftehamn, Suedia, a fost un jurnalist și scriitor suedez, devenit faimos la nivel mondial datorită trilogiei “Millennium”: Bărbați care urăsc femeile, Fata care s-a jucat cu focul și Castelul din aer care s-a sfărâmat. Înainte de a deveni autor de succes, Larsson a fost un jurnalist de investigație pasionat, specializat în subiecte precum extremismul de dreapta și rasismul. A lucrat pentru revista Expo, pe care a și cofondat-o, dedicându-și viața luptei pentru dreptate socială și libertate de exprimare. Trilogia “Millennium”, publicată după moartea sa, a devenit un fenomen internațional, tradusă în zeci de limbi și ecranizată cu mare succes. Prin personajele sale puternice, acesta a adus un suflu nou în literatura polițistă scandinavă. Stieg Larsson a murit subit pe 9 noiembrie 2004, la doar 50 de ani, în urma unui atac de cord, înainte ca faima sa literară să atingă proporțiile uriașe de mai târziu.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1888: Jean Monnet 🇫🇷🗣 considerat arhitectul Unității Europene

🎂1915: André François 🇫🇷🖍 a fost un grafician și ilustrator de cărți pentru copii (cartoonist) francez, de origine ungară, născut la Timișoara

🎂1922: Mihail Bălănescu 🇷🇴🔬 director tehnic al Institutului de Fizică Atomică, viceguvernator al International Atomic Energy Agency (AIEA) din Viena și membru de onoare al Academiei Române

🎂1933: Lucian Pintilie 🇷🇴🎥 Filmele sale (ex. Reconstituirea) au provocat mari controverse, astfel încât a fost invitat de regimul comunist să emigreze

🎂1934: Carl Sagan 🇺🇸📡 fondator al programului de căutare a inteligenței în Univers (SETI – Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Este cunoscut în lumea întreagă datorită cărților sale cu temă științifică, dar mai ales datorită serialului de televiziune Cosmos: Călătorie în Univers, cel mai vizionat program al televiziunii PBS înainte de 1990. A scris și romanul Contact, care a fost ecranizat în 1997, având-o în rolul principal pe Jodie Foster

🎂1941: Tom Fogerty 🇺🇸🎸 (Creedence Clearwater Revival)

🎂1960: Andreas Brehme 🇩🇪⚽️ cel mai bine cunoscut pentru golul câștigător în finala Cupei Mondiale din 1990 împotriva Argentinei

Decese 🕯

🕯️1940: Arthur Neville Chamberlain 🇬🇧🗣 cunoscut pentru politica externă pacifistă, în particular pentru semnarea Acordului de la München în 1938, prin care a acceptat Germaniei Naziste să anexeze forțat regiunea Sudetă a Cehoslovaciei

🕯️1952: Chaim Weizmann 🇬🇧🇮🇱🗣 primul președinte al statului Israel

🕯️1970: Charles de Gaulle 🇫🇷🗣

🕯️2004: Stieg Larsson 🇸🇪✒️ jurnalist și scriitor suedez de romane polițiste

🕯️2006: Markus Wolf 🇩🇪🗣 a condus timp de 34 de ani serviciul de informații externe al RDG (Stasi)

Evenimente📋

📋🆘🕎 Ziua Internațională de luptă împotriva rasismului și antisemitismului; comemorează victimele „Nopţii de cristal” (09.11.1938), moment ce marchează începutul simbolic al Holocaustului

📋🆘✝️ Ziua internaţională de rugăciune pentru bisericile persecutate

Calendar 🗒

🗒1330: În Bătălia de la Posada, Basarab I al Țării Românești învinge armata maghiară a lui Carol Robert de Anjou

🗒1376: Primele statute de breaslă păstrate din Transilvania. Ele aparțineau breslelor din Sibiu, Sighișoara, Sebeș și Orăștie

🗒1799: Napoleon Bonaparte, cu sprijinul fratelui său Lucien, conduce lovitura de stat („18 brumar”), punând capăt Directoratului și devenind Prim Consul al guvernului consular. Instaurarea dictaturii burgheziei

🗒1857: Deputații pontași din Adunarea ad-hoc a Moldovei, în frunte cu Ion Roată, au depus o jalbă pe biroul Adunării, cerând, printre altele, desființarea „boierescului”

🗒1877: Armata română cucerește reduta otomană de la Rahova

🗒1888: Jack Spintecatorul a ucis ultima lui victimă, pe nume Mary Jane Kelly

🗒1906: Theodore Roosevelt este primul președinte în exercițiu al SUA care a efectuat o călătorie oficială în afara țării. A făcut acest lucru pentru a inspecta progresul la Canalul Panama

🗒1918: Împăratul Wilhelm al II-lea abdică după Revoluția Germană iar Germania este proclamată Republică

🗒1923: La München, poliția și trupele guvernamentale înnăbușă „Puciul de la berărie”, condus de Adolf Hitler

🗒1938: Diplomatul nazist Ernst vom Rath moare de rănile provocate de gloanțele rezistenței luptătorilor evrei, un act pe care naziștii l-au folosit ca o scuză pentru a demara pogromul național cunoscut sub numele de Kristallnacht (Noaptea de Cristal)

🗒1985: Garry Kasparov, 22 de ani, devine cel mai tânăr campion mondial de șah, învingându-l pe compatriotul sovietic Anatoli Karpov

🗒1989: Căderea Zidului Berlinului: După ce Schabowski, membru al Biroului Politic SED, a anunțat acordarea libertății de călătorie într-o conferință de presă difuzată la televiziunea RDG, mii de oameni se îngrămădesc la puncte de trecere a frontierei. Zidul Berlinului și celelalte granițe inter-germane se deschid pentru cetățenii RDG

🗒1993: Croații bosniaci au distrus podul Stari Most din Mostar, construit cu peste 400 de ani în urmă

🗒1994: Este descoperit elementul chimic darmstadtiu

🗒2007: Bundestag-ul german adoptă controversatul proiect de lege privind păstrarea datelor care impune stocarea „datelor de trafic de telecomunicații ale cetățenilor timp de șase luni”

