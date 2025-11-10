10 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Ken Kesey și Gheorghe Dinică. Ziua Artileriei Române

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 10 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ken Kesey, născut la 17 septembrie 1935 în La Junta, Colorado, a fost un scriitor american, figură centrală a contraculturii anilor ‘60. Este cunoscut mai ales pentru romanul său celebru Zbor deasupra unui cuib de cuci (1962), o critică puternică a sistemului și a pierderii libertății individuale. Kesey a fost un spirit rebel și inovator: în anii ‘60 a condus grupul Merry Pranksters, care a promovat libertatea, arta și experimentarea psihedelică. Expediția lor legendară cu autobuzul colorat “Furthur” a devenit un simbol al culturii hippie și al revoltei împotriva conformismului american. După succesul primului roman, acesta a publicat Sometimes a Great Notion (1964), o altă lucrare majoră despre individualismul american și lupta împotriva curentului dominant. Ken Kesey a murit pe 10 noiembrie 2001, la 66 de ani, în urma unui cancer la ficat, lăsând în urmă o moștenire literară și culturală care a inspirat generații de cititori, artiști și visători.

Gheorghe Dinică, născut la 1 ianuarie 1934 în București, a fost unul dintre cei mai mari actori români de teatru și film, apreciat pentru talentul, carisma și profunzimea interpretării sale. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” în 1957, iar de-a lungul carierei a jucat pe marile scene din Capitală – la Teatrul Bulandra, Național și Odeon. În cinematografie, Dinică a strălucit în zeci de roluri memorabile, precum cele din Filantropica, Cel mai iubit dintre pământeni, Patima, Cu mâinile curate sau Un comisar acuză, unde a întruchipat personaje complexe, adesea dure, dar mereu autentice. A fost, de asemenea, un interpret îndrăgit de romanțe și muzică lăutărească, colaborând pe scenă cu mari artiști, precum Ștefan Iordache. Gheorghe Dinică a murit pe 10 noiembrie 2009, la vârsta de 75 de ani, în urma unor complicații pulmonare.

În fiecare an, la 10 noiembrie, România sărbătorește Ziua Artileriei Române, una dintre cele mai vechi și respectate arme ale Armatei Române. Data are o semnificație istorică profundă: la 10 noiembrie 1843, domnitorul Gheorghe Bibescu a emis Porunca Domnească nr. 198, prin care a fost înființată prima baterie de artilerie din Țara Românească. Acest act a consfințit nașterea artileriei ca armă distinctă în cadrul armatei române moderne. De-a lungul timpului, artileria română a avut un rol esențial în marile momente ale istoriei naționale – de la Războiul de Independență și cele două Războaie Mondiale până la misiunile moderne din teatrele de operații internaționale. Astăzi, Ziua Artileriei Române este prilej de mândrie și recunoștință pentru toți cei care au slujit sub deviza acestei arme de elită: “Servim cu credință țara!”

Nașteri 🎂

🎂1483: Martin Luther 🇩🇪✝️ primul reformator protestant ale cărui reforme au dus la nașterea Bisericii Evanghelice-Luterane

🎂1759: Friedrich von Schiller 🇩🇪✒️ unul din clasicii poeziei germane

🎂1919: Mihail Kalașnikov 🇷🇺🔫 cel mai cunoscut pentru crearea armelor de asalt AK-47, AKM și AK-74

🎂1923: Hachikō 🇯🇵🐶 câine din rasa Akita Inu născut la o fermă din apropierea orașului Ōdate, prefectura Akita, rămas în memoria umanității pentru devotamentul față de stăpânul său chiar și la mulți ani după decesul acestuia

🎂1925: Richard Burton 🇬🇧🎬 Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966)

🎂1925: Nicolae Militaru 🇷🇴✩ primul ministru al apărării după revoluția din 1989

🎂1927: Nicolae Florei 🇷🇴🎼 unul dintre soliștii de marcă ai Operei Naționale Române

🎂1928: Ennio Morricone 🇮🇹🎼 compozitor de film Stilul lui de compoziție este cunoscut mai ales în westernurile „spaghetti” (The Good, The Bad and the Ugly și Once Upon A Time In The West, ambele regizate de Sergio Leone). În 2007 a primit Oscar pentru întreaga carieră, fiind al doilea compozitor de muzică de film care primește acest premiu, după Alex North

🎂1932: Roy Scheider 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru rolul polițistului Martin Brody în Jaws (1975)

🎂1939: Russell Means 🇺🇸🎬 activist pentru drepturile amerindienilor, a devenit faimos odată cu rolul său din Ultimul mohican (1992)

🎂1942: Vsevolod Gavrilov 🇲🇩🎬 cunoscut pentru interpretarea rolului țiganului Danilo din Șatra (1975)

🎂1955: Roland Emmerich 🇩🇪🇺🇸🎥 Filmele sale au adunat pe plan mondial mai mult de 3 miliarde $, aducându-l pe locul al 14-lea în topul celor mai profitabili regizori ai tuturor timpurilor. Printre filmele regizate de el se numără: Soldatul universal (1992) – cu Jean-Claude Van Damme, Stargate (1994) – cu Kurt Russell, Ziua Independenței (1996) – cu Will Smith, Godzilla (1998), Patriotul (2000) – cu Mel Gibson, Unde vei fi poimâine? (2004) – cu Dennis Quaid, 2012 (2009)

🎂1965: Eddie Irvine 🇬🇧🏎 145 de starturi în F1

🎂1969: Faustino Asprilla (Caracatița) 🇨🇴⚽️

🎂1970: Warren G 🇺🇸🎤 pionier al G-funk. Regulate (1994), alături de Nate Dogg

🎂1971: Walton Goggins 🇺🇸🎬 Predators (2010), Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015), Ant-Man and the Wasp (2018)

🎂1973: Patrik Berger 🇨🇿⚽️

🎂1977: Brittany Murphy 🇺🇸🎬 cunoscută pentru rolurile din Girl, Interrupted, Don’t Say a Word sau 8 Mile. A murit la 32 de ani, de pneumonie

🎂1980: Radu Almășan 🇷🇴🎤 (Bosquito)

🎂1994: Zoey Deutch 🇺🇸🎬 Dirty Grandpa (2016), Juror #2 (2024), The Threesome (2025)

🎂2000: Mackenzie Foy 🇺🇸🎬 Interstellar (2014), Black Beauty (2020)

Decese 🕯

🕯️1938: Kemal Atatürk 🇹🇷🗣 fondatorul și primul președinte al Republicii Turcia

🕯️1982: Leonid Brejnev 🇷🇺🗣

🕯️2001: Ken Kesey 🇺🇸✒️ cunoscut pentru celebrul său roman Zbor deasupra unui cuib de cuci (1962), care ulterior a fost ecranizat

🕯️2009: Gheorghe Dinică 🇷🇴🎭🎬 unul dintre cei mai importanți actori români

🕯️2009: Robert Enke 🇩🇪⚽️ s-a sinucis la 32 de ani, după mai mulți ani în care suferea de depresie, în urma decesului prematur al fiicei sale

🕯️2011: Andrei Igorov 🇷🇴🚣 laureat cu argint la Jocurile Olimpice de vară din 1964 de la Tokyo în proba de canoe simplu 1.000 m

🕯️2015: Helmut Schmidt 🇩🇪🗣 fost cancelar federal al Germaniei

Evenimente📋

📋🇷🇴💥Ziua Artileriei Române. În 1843, domnul Ţării Româneşti Gheorghe Bibescu, a legiferat, prin Porunca Domnească nr. 198, înfiinţarea primei baterii de artilerie, document ce consfinţeşte constituirea artileriei ca armă distinctă în Armata Română

📋🕊 Ziua internațională a științei pentru pace și dezvoltare, organizată sub egida UNESCO

📋🧮 Ziua internațională a contabilității

Calendar 🗒

🗒1444: Armatele otomane îi înving pe unguri în Bătălia de la Varna, consolidându-și în acest fel controlul asupra Constantinopolului și marcând începutul expansiunii otomane în Balcani

🗒1508: A apărut, din inițiativa lui Radu cel Mare, Liturghierul slavon, tipărit de călugărul Macarie, prima carte tipărită în Țara Românească

🗒1688: S-a terminat tipărirea Bibliei în limba română. Textul a fost definitivat din inițiativa lui Șerban Cantacuzino, domnul Munteniei

🗒1898: Biblioteca Academiei Române a devenit bibliotecă publică pentru cercetători

🗒1916: Are loc Șarja de la Robănești

🗒1918: Declarația de independență a Poloniei

🗒1928: Partidul Național – Țărănesc formează un nou guvern, condus de Iuliu Maniu

🗒1940: România este lovită de un cutremur cu epicentrul în Vrancea. Numărul victimelor a fost estimat la 1000 de morți și 4000 de răniți, majoritatea în Moldova

🗒1943: Martirii din Lübeck sunt executați prin ghilotinare de autoritățile naziste

🗒1951: A fost efectuată prima convorbire telefonică la distanță, fără să fie nevoie de asistența unui operator

🗒1970: Marele Zid Chinezesc a devenit obiectiv turistic

🗒1989: Todor Jivkov a fost demis din funcția de secretar general al Partidului Comunist Bulgar, fiind înlocuit de Petăr Mladenov, un prim pas spre înlăturarea regimului comunist din Bulgaria

🗒2006: Se înființează la Roma Partidul Românilor din Italia (Partidul Identitatea Românească)

🗒2007: Incidentul ¿Por qué no te callas? (De ce nu taci?) care a avut loc între regele Juan Carlos al Spaniei și președintele Venezuelei Hugo Chávez

🗒2008: La peste cinci luni după aterizarea pe Marte, NASA declară misiunea Phoenix încheiată, după ce comunicarea cu modulul s-a pierdut

🗒2019: Primul tur al alegerilor prezidențiale în România cu o prezență la vot de 51,19%. Din cei 14 candidați, Klaus Iohannis a obținut 37,82%, Viorica Dăncilă 22,26%, Dan Barna 15,02%, Mircea Diaconu 8,85%, Theodor Paleologu 5,72%

