8 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Alain Delon ar fi împlinit 90 de ani. Diana King împlinește 55 de ani. Moare John Milton

Alain Delon, născut pe 8 noiembrie 1935 la Sceaux, lângă Paris, este considerat unul dintre cei mai mari actori ai cinematografiei franceze și un veritabil simbol al eleganței masculine. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de cinci decenii, a devenit o figură legendară atât prin talentul său, cât și prin farmecul personal inconfundabil. A debutat în anii ‘50 și a cunoscut rapid succesul internațional cu filme precum Plein Soleil (1960), Rocco și frații săi (1960) și Samuraiul (1967), în care a interpretat roluri de bărbați enigmatici, singuratici și carismatici. Stilul său sobru și privirea intensă l-au transformat într-un arhetip al eroului melancolic și rafinat. Dincolo de cariera cinematografică, a fost și un personaj controversat, implicat adesea în scandaluri și povești de presă, dar a rămas respectat ca artist și ca reprezentant al “epocii de aur” a filmului european. Alain Delon a murit pe 18 august 2024, la vârsta de 88 de ani, înconjurat de cei trei copii ai săi.

Diana King, născută pe 8 noiembrie 1970 în Jamaica, este una dintre cele mai distinctive voci ale muzicii reggae-fusion. Artista a devenit cunoscută la nivel internațional în anii ‘90, când a lansat hitul Shy Guy, inclus pe coloana sonoră a filmului Bad Boys (1995). Piesa a urcat în topurile din SUA și Marea Britanie. Albumul său de debut, Tougher Than Love (1995), a fost urmat de Think Like a Girl (1997), care a ajuns pe primul loc în topul Billboard Reggae Albums. Stilul ei unic combină reggae, R&B, pop și dancehall, oferind o energie vibrantă și autentică ce reflectă rădăcinile culturale ale Jamaicăi. În plan personal, Diana King a făcut istorie în 2012, devenind prima artistă jamaicană de renume care şi-a declarat public orientarea sexuală, un gest de mare curaj într-o societate adesea conservatoare. În 2018, s-a căsătorit cu partenera sa, continuând să promoveze prin muzică libertatea și acceptarea de sine.

John Milton, născut pe 9 decembrie 1608, la Londra, a fost unul dintre cei mai importanți poeți și gânditori englezi ai secolului al XVII-lea. Cunoscut mai ales pentru epopeea sa monumentală Paradise Lost, Milton este considerat un pilon al literaturii universale și un apărător al libertății individuale și de expresie. Educat la Cambridge, a fost un spirit profund cultivat, pasionat de teologie, filozofie și politică. În timpul Războiului Civil Englez, a sprijinit cauza republicană și a scris numeroase tratate politice, printre care celebrul Areopagitica (1644), o pledoarie remarcabilă pentru libertatea presei și a cuvântului. După pierderea vederii, în 1652, Milton a continuat să scrie dictându-și operele. Au urmat Paradise Regained și tragedia biblică Samson Agonistes. John Milton a murit pe 8 noiembrie 1674, la vârsta de 65 de ani, în casa sa din Bunhill, Londra. A fost înmormântat în Biserica St. Giles, Cripplegate, unde se mai găsește și astăzi o placă comemorativă dedicată lui.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂30: Nerva 🇮🇹♛ îl adoptă și-l desemnează coregent și succesor la tron pe Ulpius Traianus, guvernatorul provinciei Germania Superior, unul dintre cei mai talentați generali ai Imperiului

🎂1656: Edmond Halley 🇬🇧🎇 a descoperit metoda de măsurare a distanței dintre două stele (Deplasare de paralaxă). După numele său a fost denumită Cometa Halley. Aceasta apare pe cer o dată la 76 de ani

🎂1810: Vasile Sturdza 🇷🇴🗣 primul Președinte al Consiliuli de Miniștri de la Iași după Mica Unire

🎂1823: Joseph Monier 🇫🇷🧱 grădinar, considerat inventatorul betonului armat modern

🎂1847: Bram Stoker 🇬🇧✒️🧛🏻 cunoscut în primul rând prin romanul Dracula (1897)

🎂1848: Gottlob Frege 🇩🇪🧮 fondatorul logicii matematice

🎂1849: Ioan G. Bibicescu 🇷🇴🪙 guvernator al Băncii Naționale a României

🎂1869: Nicolae Paulescu 🇷🇴💉 a contribuit la izolarea hormonului pancreatic antidiabetic, numit mai târziu insulină

🎂1884: Hermann Rorschach 🇨🇭🧠 cunoscut pentru crearea unui test psihologic care îi poartă numele și care studiază profunzimile personalității

🎂1900: Margaret Mitchell 🇺🇸✒️ cunoscută pentru unicul său roman, Pe aripile vântului (1936, Gone with the Wind), care a devenit un succes imediat cu 180.000 de copii vândute în doar patru săptămâni. A fost urmată de numeroase premii și de o largă recunoaștere națională și internațională. În seara de 11 august 1949, în Atlanta, un taximetrist beat o lovește cu mașina. Se stinge din viață după cinci zile de comă. Avea 48 de ani

🎂1901: Gheorghe Gheorghiu-Dej 🇷🇴🗣

🎂1908: Dumitru Comănescu 🇷🇴👨🏻‍🦳inginer agronom a cărui vârstă a fost validată de Guinness World Records. Inițial, el a fost recunoscut drept cel mai bătrân bărbat în viață din lume după moartea lui Bob Weighton, în vârstă de 112 ani, pe 28 mai 2020, dar s-a dezvăluit ulterior că Emilio Flores Marquez din Puerto Rico era mai în vârstă. Este cel mai bătrân om validat vreodată din România

🎂1914: George Dantzig 🇺🇸🧮 matematician cu contribuții deosebite în domeniul cercetării operaționale, programării liniare, informaticii, economiei și statisticii

🎂1935: Alain Delon 🇫🇷🎬 unul dintre cei mai cunoscuți actori din cinematografia franceză și sex simbol al anilor ’60, ’70 și ’80. A obținut critici elogioase pentru roluri din filmele În plin soare (1960), Rocco și frații săi (1960), Eclipsa (1962), Ghepardul (1963), Samuraiul (1967), Piscina (1969), Cercul roșu (1970), Polițistul (1972) și Monsieur Klein (1976)

🎂1946: Guus Hiddink 🇳🇱⚽️

🎂1960: Michael Nyqvist 🇸🇪🎬 The Girl with the Dragon Tattoo (2009), Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011), John Wick (2014)

🎂1970: Diana King 🇯🇲🎤 Cel mai bine cunoscută pentru single-ul „Shy Guy”, din 1995

🎂1972: Gretchen Mol 🇺🇸🎬 Rounders (1998), The Thirteenth Floor (1999), Attraction (2000), The Shape of Things (2003), 3:10 to Yuma (2007), Boardwalk Empire (2010 – 2014), Anesthesia (2015), Manchester by the Sea (2016)

🎂1974: Masashi Kishimoto 🇯🇵🖍 artist manga, cel mai bine cunoscut pentru seria Naruto

🎂1975: Silvia Lăuneanu (Silvia de la Vegas) 🇷🇴🎻 A făcut parte din trupa De La Vegas, alături de care a lansat albumul „Care din noi”

🎂1975: Tara Reid 🇺🇸🎬

🎂1980: Geraldo Alves 🇵🇹⚽️ a jucat în România pentru Steaua București, Petrolul Ploiești și Astra Giurgiu

🎂1981: Joe Cole 🇬🇧⚽️

Decese 🕯

🕯️1674: John Milton 🇬🇧✒️ faimos pentru poemul epic Paradise Lost, care reprezintă una dintre pietrele de temelie ale literaturii engleze. De asemenea, autorul a 24 sonete de mare magnitudine, care îl pun alături de William Shakespeare

🕯️1986: Viaceslav Molotov 🇷🇺🗣 unul dintre cei mai importanți conducători ai guvernului sovietic, începând din deceniul al treilea al secolului XX, când a fost propulsat la putere de către protectorul său, Stalin, până în deceniul al șaselea, când a fost destituit din toate funcțiile de Nikita Hrușciov. A fost principalul semnatar, din partea sovietică, al pactului de neagresiune sovieto-german din 1939

🕯️1998: Jean Marais 🇫🇷🎬 și-a petrecut ultimii ani ai vieții sale în casa sa din Vallaruis, din sudul Franței, unde a practicat pictura, ceramica și sculptura, fiind vizitat, printre alții, și de Pablo Picasso

Evenimente📋

📋🏢 Ziua internaţională a zonelor urbane

📋✝️ Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril

Calendar 🗒

🗒794: Capitala imperială japoneză este stabilită la Kyoto. Din 1868, Japonia își va muta capitala la Tokio

🗒1291: Republica Veneția adoptă o lege care limitează cea mai mare parte a industriei de fabricare a sticlei din Veneția la „insula Murano”

🗒1496: S-a încheiat construirea bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli din Războieni, județul Neamț, locul unde s-a dat bătălia dintre Ștefan cel Mare și armata otomană, în iulie 1476

🗒1519: Conchistadorul spaniol Hernán Cortés intră în Tenochtitlán, capitala Imperiului aztec, și conducătorul aztec Moctezuma îl întâmpină cu o mare festivitate

🗒1520: Regele danez Christian al II-lea, care fusese încoronat rege al Suediei cu patru zile mai devreme, își încalcă promisiunea de amnistie și execută numeroși nobili suedezi în ceea ce s-a numit „Baia de sânge de la Stockholm”

🗒1874: A fost inaugurată statuia lui Mihai Viteazul din București (Piața Universității); statuia a fost realizată de sculptorul francez Albert Ernest Carriere de Belleuse și este primul monument de această factură din Capitală

🗒1885: S-a fondat Partidul Liberal-Democrat condus de Dimitrie C. Brătianu, unind în rândurile sale pe toți cei nemulțumiți de guvernarea liberală a lui I.C. Brătianu, inclusiv pe Mihail Kogălniceanu și grupul liberalilor moldoveni grupați în jurul acestuia. A funcționat până la 24 martie 1890, când s-a unificat cu Partidul Național Liberal

🗒1889: Montana a devenit cel de-al 41-lea stat american

🗒1892: Președintele american Grover Cleveland a obținut singurul mandat neconsecutiv la Casa Albă din istoria SUA (până la Donald Trump, 2024)

🗒1895: Wilhelm Conrad Röntgen (laureat al Premiului Nobel pentru Fizică pe anul 1901), a descoperit razele electromagnetice, cunoscute sub numele de razele X (razele Röntgen)

🗒1917: În cotidianul rusesc Izvestia este publicat decretul asupra terenului întocmit de Lenin. Confiscarea pământului de la proprietari, biserici și domenii ale statului fără compensație câștigă populația rurală de partea bolșevicilor

🗒1942: Americanii se alătură britanicilor în războiul din Africa. Debarcarea trupelor britanice și americane în Maroc și Algeria.

🗒1945: Manifestație anticomunistă a tineretului PNȚ și PNL, în Piața Palatului Regal, prilejuită de ziua onomastică a regelui Mihai I

🗒1960: John F. Kennedy este ales cel de-al 35-lea președinte al SUA, învingându-l pe vicepreședintele în exercițiu Richard Nixon, care mai târziu va fi ales președinte în 1968 și 1972

🗒1968: Este adoptată convenția asupra traficului rutier de la Viena (un tratat internațional menit să faciliteze traficul rutier internațional și să crească siguranța rutieră prin stabilirea normelor de trafic standard între părțile contractante)

🗒1971: Trupa britanică Led Zeppelin își lansează al patrulea album (Led Zeppelin IV), care include una dintre cele mai cunoscute piese din istoria muzicii, Stairway to Heaven

🗒1973: Rămășițele Arborelui din Ténéré, „cel mai izolat copac din lume” – singurul existent pe o distanță de 400 de km – sunt aduse la Muzeul Național nigerian din Niamey

🗒1985: Adunarea Generală a ONU adoptă, la inițiativa României, rezoluția privind Anul Internațional al Tineretului

🗒1988: George H. W. Bush este ales al 41-lea președinte SUA

🗒1994: S-a deschis Complexul World Trade Center din București

🗒2006: În urma victoriei democraților în Camera Reprezentanților, secretarul american al Apărării, Donald Rumsfeld, și-a anunțat demisia

🗒2016: Cu toate că a pierdut la un scor strâns la votul popular, Donald Trump, candidatul republican, câștigă alegerile învingând-o pe Hillary Clinton, candidatul democrat. Este a cincea oară în istoria SUA când candidatul câștigător pierde votul popular; ultima astfel de înfrângere a avut loc în 2000

