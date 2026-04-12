12 Aprilie, calendarul zilei: Antonia împlinește 37 de ani. Shannen Doherty ar fi împlinit 55. Prima călătorie a omului în spațiul cosmic

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 12 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Antonia (pe numele întreg Antonia Clara Iacobescu) este una dintre cele mai populare cântărețe din România, cunoscută pentru vocea sa distinctă și stilul modern pop-dance. S-a născut pe 12 aprilie 1989, în Bucureşti, dar a crescut o perioadă în Statele Unite, experiență care i-a influențat stilul muzical și imaginea artistică. A devenit cunoscută odată cu lansarea piesei Morena, care a avut succes atât în România, cât și la nivel internațional. De-a lungul carierei, ea a colaborat cu artiști importanți din industria muzicală și a lansat numeroase hituri, precum Jameia, Marabou sau I Got You. Pe lângă muzică, Antonia este renumită și pentru activitatea sa în modeling și pentru prezența puternică pe rețelele sociale. A apărut în numeroase campanii și reviste, fiind considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Viața sa personală, inclusiv relația cu artistul Alex Velea, a fost adesea în atenția publicului. Prin stilul său și colaborările constante, Antonia continuă să evolueze și să atragă noi generații de fani.

Shannen Doherty a fost o actriță americană cunoscută pentru rolurile sale emblematice din televiziune, în special în serialele Beverly Hills, 90210 și Charmed. Născută pe 12 aprilie 1971, în Memphis, ea a devenit celebră în anii ‘90 datorită talentului său și prezenței puternice pe ecran. În Beverly Hills, 90210, Doherty a interpretat-o pe Brenda Walsh, o adolescentă complexă și rebelă care a devenit rapid favorita publicului. Ulterior, în Charmed, a jucat rolul Prue Halliwell, una dintre cele trei surori cu puteri magice. Pe lângă actorie, a fost și regizoare și producătoare, implicându-se în diverse proiecte de televiziune. De asemenea, a participat la emisiuni de tip reality show și a susținut cauze caritabile. Actrița a fost adesea în atenția presei și pentru viața personală și controversele din culise. În ultimii ani, ea a vorbit deschis despre lupta sa cu cancerul de sân, devenind o voce importantă pentru conștientizarea acestei boli. Shannen Doherty a murit pe 13 iulie 2024, la vârsta de 53 de ani, dar ea rămâne una dintre figurile marcante ale televiziunii americane.

Prima călătorie a omului în spațiul cosmic reprezintă un moment revoluționar în istoria explorării spațiale. Aceasta a fost realizată de cosmonautul Iuri Gagarin pe 12 aprilie 1961, la bordul navei spațiale Vostok 1. Zborul său a durat aproximativ 108 minute și a făcut o orbită completă în jurul Pământului, demonstrând că omul poate supraviețui și funcționa în condiții de microgravitație. Acest eveniment a marcat începutul erei zborurilor spațiale umane și a deschis calea pentru misiuni ulterioare, inclusiv explorarea Lunii și dezvoltarea stațiilor spațiale. Prima călătorie cosmică a lui Gagarin a avut un impact cultural enorm, transformându-l într-un simbol internațional al curajului și al progresului științific.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1933: Montserrat Caballé 🇪🇸🎼 cântăreață de operă spaniolă de origine catalană, renumită pentru tehnica ei bel canto. A fost aclamată și pentru interpretarea așa-zisei U-Music, apărând alături de legendarul Freddie Mercury, cu care a înregistrat un album în 1988

🎂1946: Ed O’Neill 🇺🇸🎬 cunoscut pentru interpretarea rolului Al Bundy din serialul Married with Children, produs de către FOX, pentru care a fost nominalizat de două ori la Premiul Globul de Aur

🎂1947: David Letterman 🇺🇸📺

🎂1956: Andy Garcia 🇺🇸🎬

🎂1962: Carlos Sainz 🇪🇸🏁

🎂1965: Mihai(Meme) Stoica 🇷🇴⚽️

🎂1971: Shannen Doherty 🇺🇸🎬 Brenda Walsh în Beverly Hills, 90210, și Prue Halliwell în Charmed (Farmece). A decedat la 53 de ani, după o luptă de 9 ani cu cancerul mamar

🎂1971: Nicholas Brendon 🇺🇸🎬 Buffy the Vampire Slayer (1997 – 2003)

🎂1979: Claire Danes 🇺🇸🎬

🎂1989: Antonia Iacobescu 🇷🇴🎤

Decese 🕯

🕯️65: Lucius Annaeus Seneca 🗣

🕯️1945: Franklin Delano Roosevelt 🇺🇸🗣, al 32-lea președinte al SUA

🕯️2020: Stirling Moss 🇬🇧🏎 Considerat unul dintre cei mai mari piloți care nu au câștigat niciun Campionat Mondial de Formula 1

🕯️2022: Gilbert Gottfried 🇺🇸🎬

Evenimente📋

📋✈️ Ziua mondială a aviației și a cosmonauticii, marchează primul zbor al omului în Cosmos, în anul 1961; este vorba de zborul în spaţiu al sovieticului Iuri Gagarin, la bordul navei „Vostok”

📋🕎 Ziua mondială a Holocaustului în amintirea celor aproximativ şase milioane de evrei ucişi în timpul celui de-al doilea război mondial

Calendar 🗒

🗒1457: Bătălia de lângă satul Dolhești, unde Ștefan cel Mare a înfrânt și alungat din scaunul țării pe Petru Aron

🗒1606: Pentru a sublinia uniunea personală dintre Anglia și Scoția, regele Iacob I/VI stabilește un steag comun al celor două țări prin decret. Union Jack este o suprapunere a crucii Sfântului Andrei scoțiană cu Crucea Sf. Gheorge englezească

🗒1633: Inchiziția a început interogatoriul lui Galileo Galilei cu privire la doctrina sa despre viziunea heliocentrică asupra lumii

🗒1861: A început războiul de secesiune din SUA, încheiat la 9 aprilie 1865

🗒1877: A început războiul ruso-turc. România a permis trecerea trupelor rusești pe teritoriul său

🗒1939: Albania a fost înglobată Italiei

🗒1944: În cadrul tratativelor de la Stockholm, sovieticii au propus încheierea unui armistițiu, cu următoarele condiții: întoarcerea armelor contra Germaniei, restabilirea frontierei din 1940 de după ocuparea Basarabiei și a Bucovinei de nord, dintre România și URSS, plata unor reparații și despăgubiri de război.

🗒1945: Participanții la Mișcarea Tineretului Progresist hotărăsc crearea unei organizații unitare, intitulată Tineretul Progresist din România

🗒1945: Președintele american Franklin D. Roosevelt moare în timp ce era în funcție; vice-președintele Harry Truman depune jurământul

🗒1955: Doctorul Jonas Salk anunță folosirea cu succes a vaccinului împotriva poliomielitei

🗒1961: Iuri Gagarin devine primul om care călătorește în spațiul cosmic și efectuează primul zbor orbital cu echipaj

🗒1966: Primul bombardament american asupra R.D. Vietnam

🗒1970: S-au deschis pentru circulație primele două benzi ale autostrăzii București-Pitești

🗒1981: A avut loc zborul primei navete spațiale NASA, Columbia, care s-a pulverizat și a ars aproape în întregime, la data de 1 februarie 2003

🗒2000: Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o „mea culpa” istorică pentru toate greșelile Bisericii Catolice

