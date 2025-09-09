9 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Hugh Grant împlinește 65 de ani, Adam Sandler 59/ Ziua mondială a frumuseții

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 9 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Hugh Grant este un actor britanic de film și teatru, cunoscut pentru șarmul său și pentru rolurile memorabile din comedii romantice. Născut pe 9 septembrie 1960 la Londra, Grant a devenit celebru în anii ‘90 prin filme precum Four Weddings and a Funeral (1994), care i-a adus un Glob de Aur, și Notting Hill (1999), unde a jucat alături de Julia Roberts. Cariera lui s-a definit prin interpretarea bărbatului britanic carismatic, uneori stângaci, dar întotdeauna plin de umor. Alte producții de succes în care a apărut includ Bridget Jones’s Diary (2001), Love Actually (2003) și Florence Foster Jenkins (2016). În ultimii ani, Grant a demonstrat o mare versatilitate, abordând și roluri dramatice sau negative, cum este cel din miniseria The Undoing (2020). Este implicat și în campanii sociale și politice, fiind un critic vocal al corupției din mass-media britanică. Deși mult timp a fost perceput ca un “burlac convins”, Hugh Grant este astăzi un soț și tată devotat.

Adam Sandler este un actor, comediant, scenarist și producător american, născut pe 9 septembrie 1966, în Brooklyn, New York. Și-a început cariera ca membru al echipei Saturday Night Live la începutul anilor ‘90, unde a devenit popular prin umorul său excentric și cântecele comice. A cunoscut succesul pe marele ecran cu filme precum Billy Madison (1995), Happy Gilmore (1996), The Waterboy (1998) și Big Daddy (1999), care i-au consolidat reputația în comedia de familie. Prin compania sa, Happy Madison Productions, Sandler a produs numeroase filme, adesea alături de prietenii și colegii săi din stand-up. Deși adesea criticat de presă pentru stilul simplu și previzibil al comediilor sale, Sandler a demonstrat și un talent dramatic remarcabil în filme precum Punch-Drunk Love (2002), Uncut Gems (2019) și Hustle (2022), primind elogii din partea criticilor. Este căsătorit cu Jackie Sandler din 2003 și au împreună două fiice.

Ziua Mondială a Frumuseții este sărbătorită anual pe 9 septembrie și a fost instituită de Comitetul Internațional al Esteticii și Cosmeticii (CIDESCO). Scopul acestei zile este de a celebra frumusețea în toate formele ei – naturală, interioară și exterioară – și de a promova grija pentru sănătate, îngrijire personală și încredere în sine. Evenimentul nu se limitează doar la industria cosmetică, ci transmite un mesaj mai larg: frumusețea înseamnă armonie, echilibru și respect față de propria persoană și față de ceilalți. Totodată, este un prilej pentru specialiștii din domeniul esteticii să atragă atenția asupra importanței îngrijirii corecte a pielii și a stilului de viață sănătos. Sunt organizate workshopuri, campanii de conștientizare, iar brandurile din industria cosmetică lansează promoții și oferte speciale.

Nașteri 🎂

🎂214: Aurelian 🇮🇹♛ împărat roman, a domnit între 270-275. A retras armata și mai apoi adminstrația imperială din Dacia

🎂1585: Cardinalul Richelieu 🇫🇷🗣 numit „Eminența roșie”, a fost cel mai apropiat consilier al lui Ludovic al XIII-lea, țelul său fiind schimbarea structurii statului francez într-o monarhie absolută și slăbirea hegemoniei Habsburgice în Europa

🎂1737: Luigi Galvani 🇮🇹⚡️🐸 a descoperit procedeul de galvanizare, care îi poartă numele. A observat fenomenul de contracție a mușchilor scheletici de la piciorul de broască la o excitare cu electricitate statică. Prin această descoperire a pus bazele pentru cercetările ulterioare ale electrochimismului celular

🎂1828: Lev Tolstoi 🇷🇺✒️ unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Alături de Fiodor Dostoievski, este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca vârsta de aur a literaturii ruse (începută în 1820 cu primele opere ale lui Pușkin și terminată în 1880 cu ultimele lucrări ale lui Dostoievski). Operele sale Război și pace și Anna Karenina au avut o influență hotărâtoare asupra dezvoltării romanului mondial

🎂1941: Dennis Ritchie 🇺🇸🖥 unul dintre pionierii tehnologiei informației. A dezvoltat împreună cu Ken Thompson și alți programatori prima versiune a sistemului de operare UNIX la AT&T Bell Labs și a scris primul Unix Programmer’s Manual (1971). Împreună cu Thompson și Brian Kernighan a dezvoltat limbajul de programare C

🎂1952: Dave Stewart 🇬🇧🎸 devenit celebru pentru parteneriatul cu Annie Lennox, împreună cu care a format trupa Eurythmics, unul dintre cele mai celebre duo-uri muzicale ai anilor ’80

🎂1956: Silviu Lung 🇷🇴⚽️ a jucat 77 meciuri pentru Echipa Națională a României și a făcut parte din lotul României la Euro 1984, Franța și la Campionatul Mondial din 1990, Italia

🎂1960: Hugh Grant 🇬🇧🎬 Și-a câștigat recunoașterea internațională ca star după rolul principal din Patru nunți și o înmormântare, pentru care a primit în 1995 premiul BAFTA și un Glob de Aur

🎂1963: Roberto Donadoni 🇮🇹⚽️ a jucat pe post de mijlocaș lateral sau central la Milan (12 sezoane), Atalanta și New York Red Bulls

🎂1966: Adam Sandler 🇺🇸🎬

🎂1973: Bogdan Aurescu 🇷🇴🗣 diplomat, a reprezentat România în procesul cu Ucraina de la Curtea Internațională de Justiție privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră, finalizat la data de 3 februarie 2009 cu un câștig de 79,34% din suprafața în dispută, adică 9700 km² de platou continental și zonă economică exclusivă care au revenit României. De atunci este cunoscut în spațiul public drept „eroul de la Haga”

🎂1975: Michael Bublé 🇨🇦🎤

🎂1977: Gina Gogean 🇷🇴🤸🏻 A obținut 30 de medalii, dintre care 14 de aur, cinci medalii la Jocurile Olimpice, 15 medalii la Campionate Mondiale și 10 medalii la Campionate Europene

🎂1980: Michelle Williams 🇺🇸🎬 Pentru rolul soției lui Ennis Del Mar din Brokeback Mountain a fost nominalizată la Globul de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar, BAFTA, Premiu SAG și Oscar. A câștigat un Glob de Aur pentru interpretarea lui Marilyn Monroe din O săptămână cu Marilyn (2011)

Decese 🕯

🕯️1896: Matei Millo 🇷🇴🎭 actor și cântăreț, autor de texte dramatice. Pe 26 decembrie 1848 la Teatrul Național din Iași a avut loc premiera primei operete românești, Baba Hârca, pe text de Matei Millo și muzică de Alexandru Flechtenmacher, cu subtitlul operată-vrăjitorie în două acte și trei tablouri. Matei Millo a interpretat rolul principal fiind și primul actor român care a jucat în travesti. Costumul este păstrat și astăzi la Muzeul Mihai Eminescu

🕯️1976: Mao Zedong 🇨🇳🗣 conducător al R. P. Chineze între 1949 și 1976. Campaniile inițiate de el precum Marele salt înainte ca și Revoluția Culturală au avut consecințe catastrofale, estimându-se că au provocat moartea a 40-70 milioane de oameni

🕯️1991: Henri H. Stahl 🇷🇴✒️ reprezentant de frunte al Școlii monografice, autor prestigios în domeniile sociologiei rurale, antropologiei culturale, istoriei sociale, teoriei etnografice și memorialisticii

🕯️2003: Edward Teller 🇭🇺💥 originar din Ungaria, unul din oamenii importanți ai Proiectului Manhattan și supranumit „părintele bombei cu hidrogen”, deși el a respins această caracterizare „de prost gust”

🕯️2015: Florin Ganea 🇷🇴⚽️ a decedat în urma unui infarct suferit în timp ce juca o partidă de minifotbal pe un teren sintetic, avea 39 de ani

🕯️2024: James Earl Jones 🇺🇸🎬 bine cunoscut pentru vocea sa de bas. A fost unul dintre artiștii care au câștigat în carieră toate cele patru premii majore pentru interpretare: Oscar, Emmy, Grammy și Tony. Cunoscut ca vocea lui Darth Vader în franciza Războiul stelelor și vocea personajului Mufasa din Lion King. A trăit 93 de ani

Evenimente📋

📋💆🏻‍♀️ Ziua mondială a frumuseții. Are scopul de a stabili şi menţine cele mai înalte standarde de terapie pentru frumuseţe şi spa din întreaga lume

📋🧸 Ziua ursulețului de pluș Teddy (Teddy Bear Day)

📋🇰🇵 Coreea de Nord: Ziua națională – Proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene (1948)

📋🇹🇯 Tadjikistan: Ziua națională – Proclamarea independenței (1991)

Calendar 🗒

🗒1668: Avarul, o comedie în cinci acte de Molière, are premiera la Paris

🗒1743: Rescriptul împărătesei Maria Terezia prin care s-a dat dreptul copiilor de iobagi români din Transilvania de a frecventa școala

🗒1791: Washington, D.C., capitala Statelor Unite, este numită după președintele George Washington

🗒1850: California a devenit cel de-al 31-lea stat american

🗒1911: A fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa

🗒1918: Constituirea, din inițiativa lui C. I. Parhon, a Societății de neurologie, psihiatrie și psihologie din Iași

🗒1919: Linia spaniolă de pasageri Valbanera este prinsă de uraganul Florida Keys din largul Havanei și dispare fără urmă. Epava navei nu a fost găsită decât după zece zile. Nu există nici o urmă a celor 488 de pasageri și membri ai echipajului; nu sunt recuperați supraviețuitori sau cadavre

🗒1923: Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turcia, fondează Partidul Popular Republican

🗒1940: Asasinatele hortyste din comuna Treznea, județul Sălaj. Au fost uciși sau răniți, de către armata maghiară, împreună cu localnicii maghiari din Transilvania de Nord, 263 de români. Drama populației românești din Transilvania de Nord-Est a continuat și în celelalte zile, în perioada 1 septembrie 1940 – 1 septembrie 1942, fiind asasinați 991 de români (în comuna Ip, Sălaj au fost asasinați, în noaptea de 13-14 septembrie 157 de români)

🗒1947: Primul caz al unui „computer bug”, o molie găsită într-un releu al unui computer Mark II de la Universitatea Harvard. Pionierul computerelor Grace Hopper a atribuit mai târziu originea termenului de eroare acestui eveniment, devenind până in prezent un termen cvasi folosit pentru a descrie erori

🗒1948: Kim Il-sung proclamă Republica Democratică Populară Coreea

🗒1956: Elvis Presley apare pentru prima dată în emisiunea The Ed Sullivan Show. Elvis a interpretat piesele Don’t Be Cruel, Love Me Tender, Ready Teddy și Hound Dog

🗒1989: Între 9 septembrie și 17 noiembrie 1989, s-a desfășurat primul și cel mai rapid înconjur al lumii cu automobilul. A fost efectuat de Mohammed Salahuddin Choudhury și de soția sa Neena, din India, în 69 de zile, 19 ore și 15 minute, având ca punct de plecare și sosire orașul Delhi

🗒1991: Tadjikistanul și-a declarat independența față de URSS

🗒1997: Kim Jong Il, fiu și moștenitorul desemnat al fostului lider nord-coreean, Kim Ir Sen, a fost numit oficial președinte al RPD Coreene, după 3 ani de doliu păstrat în memoria tatălui său

🗒2002: Al-Jazeera a difuzat o banda sonoră în care Osama bin Laden revendica, pentru prima dată explicit, atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA

🗒2015: Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii (63 de ani și șapte luni), surclasând-o pe regina Victoria, stră-străbunica sa

🗒2016: Guvernul Coreei de Nord efectuează al cincilea și probabil cel mai mare test nuclear. Liderii mondiali condamnă actul, Coreea de Sud numind-o „imprudență maniacală”

