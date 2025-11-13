13 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Emma Răducanu împlinește 23 de ani, Whoopi Goldberg 70. Lando Norris face 26 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 13 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Emma Răducanu este o jucătoare de tenis britanică, născută la 13 noiembrie 2002, la Toronto, Canada, cu origini românești și chineze. A crescut în Londra, unde și-a început cariera sportivă de la o vârstă fragedă, fiind remarcată pentru talentul, disciplina și maturitatea sa pe teren. Momentul care a propulsat-o pe scena mondială a fost câștigarea turneului US Open 2021, când, la doar 18 ani, a devenit prima jucătoare din istorie care câștigă un turneu de Grand Slam venind din calificări. Performanța ei spectaculoasă a atras atenția lumii tenisului și a transformat-o într-un simbol al noii generații de sportive. Deși anii următori au fost marcați de accidentări și de dificultăți în menținerea constanței, Emma rămâne o figură emblematică pentru perseverență și ambiție. Prin eleganța și inteligența sa, atât pe teren, cât și în afara lui, Răducanu continuă să inspire tineri sportivi din întreaga lume și să fie un exemplu de determinare și profesionalism.

Whoopi Goldberg, pe numele ei real Caryn Elaine Johnson, s-a născut la 13 noiembrie 1955, în New York. Este una dintre cele mai respectate și versatile artiste americane – actriță, comediantă, producătoare și moderatoare TV. Cariera sa a evoluat în anii ‘80, odată cu succesul filmului The Color Purple (1985), care i-a adus prima nominalizare la Oscar. În 1990, a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea din Ghost, devenind a doua femeie de culoare din istorie care a primit această distincție. Goldberg este una dintre puținele persoane din lume care au obținut statutul EGOT, câștigând un Emmy, un Grammy, un Oscar și un Tony Award. Pe lângă cariera artistică, este cunoscută pentru activismul ei social, lupta pentru drepturile omului și sprijinul constant pentru comunitățile marginalizate. Prin talent, umor și sinceritate, Whoopi Goldberg a devenit o voce emblematică a divertismentului american și un simbol al curajului de a fi autentic.

Lando Norris este un pilot britanic de Formula 1, născut la 13 noiembrie 1999, în Bristol, Anglia. A debutat în Formula 1 în 2019, alături de echipa McLaren, devenind rapid unul dintre cei mai talentați și carismatici tineri piloți din circuit. Cunoscut pentru stilul său de condus curajos și pentru personalitatea deschisă, Norris a câștigat numeroși admiratori în întreaga lume. De-a lungul sezoanelor, a obținut mai multe premii și a demonstrat o creștere constantă, contribuind la revenirea McLaren printre echipele de top. Pe lângă performanțele din curse, Lando este apreciat și pentru prezența sa online, umorul său și apropierea de fani. Cu talent, determinare și o atitudine pozitivă, el este considerat unul dintre viitorii mari campioni ai Formulei 1.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1745: Valentin Haüy 🇫🇷😎 savant, întemeietorul primei școli pentru nevăzători din lume

🎂1833: Edwin Booth 🇺🇸🎭 considerat cel mai mare actor american al sec. XIX

🎂1893: Reuven Rubin 🇮🇱🎨 pictor, cel dintâi reprezentant diplomatic, cu rang de ministru plenipotențiar, al statului Israel în România

🎂1941: Norman Jay „Dack” Rambo 🇺🇸🎬 a interpretat rolul Jack Ewing în Dallas, între 1985-1987. A murit de SIDA, la 52 de ani

🎂1955: Whoopi Goldberg 🇺🇸🎬 În 1991 pentru rolul său din Fantoma mea iubită (1990) va câștiga un Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar

🎂1960: Teodora Ungureanu 🇷🇴🤸🏻 bronz la bârnă și argint la paralele inegale, la Jocurile Olimpice de vară din 1976

🎂1967: Jimmy Kimmel 🇺🇸📺 comedian și prezentator

🎂1975: Diana Iovanovici-Șoșoacă 🇷🇴🗣

🎂1999: Lando Norris 🇬🇧🇧🇪🏎 pilot de curse

🎂2002: Emma Răducanu 🇬🇧🥎 jucătoare profesionistă de tenis britanică cu origini în România și China. A câștigat US Open (2021), prima britanică câștigătoare de Grand Slam după 1977

Decese 🕯

🕯️1988: Vlad Georgescu 🇷🇴🎙 istoric, politolog, jurnalist, profesor universitar, director al postului de Radio „Europa liberă” din München

🕯️1998: Valerie Hobson 🇬🇧🎬

🕯️2022: Constantin Codrescu 🇷🇴🎭🎬 Dintre rolurile memorabile pot fi amintite cel din La moara cu noroc și cel al lui Hamlet, jucat în versiune radiofonică la Radio România

Evenimente📋

📋🤡 Ziua internațională a mimului

📋👨🏻‍🦯 Ziua internațională a educației copiilor nevăzători

📋🫂 Ziua Mondială a Bunătății/Bunăvoinței (World Kindness Day)

📋🏆 Ziua Mondială a calităţii, marcată în a doua zi de joi a lunii noiembrie

Calendar 🗒

🗒1594: Creditorii turci din București sunt uciși din ordinul lui Mihai Viteazul

🗒1805: Johann Georg Lehner a inventat „hot dog”-ul

🗒1907: Inginerul francez Paul Cornu reușește primul zbor din lume cu un elicopter. Elicopterul său cântărea 260 de kilograme și s-a mentinut în aer 20 de secunde la o înălțime de 30 cm deasupra Pământului, după care s-a prăbușit

🗒1918: La sfârșitul Primului Război Mondial, trupele Antantei au ocupat orașul Constantinopol, capitala Imperiului Otoman

🗒1954: Prima cupă mondială de rugby a fost câștigată de Anglia, care a învins Franța în finala disputată la Paris

🗒1985: Laharul rezultat în urma erupției vulcanului Nevado del Ruiz a îngropat orașul columbian Armero, ucigând 23.000 de persoane

🗒1990: A fost scrisă prima pagină World Wide Web

🗒1994: Suedia decide prin referendum intrarea în Uniunea Europeană

