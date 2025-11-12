12 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Sorin Cârțu împlinește 70 de ani, Nadia Comăneci 64. Un an de la decesul lui Silviu Prigoană

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 12 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Sorin Cârțu, născut la 12 noiembrie 1955, la Ștefănești, Argeș, este una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc, cunoscut atât pentru cariera sa de jucător valoros, cât și pentru temperamentul său vulcanic de antrenor. Ca jucător, Cârțu a evoluat în special la Universitatea Craiova, echipă alături de care a cucerit două titluri de campion al României și trei Cupe ale României. A fost o piesă importantă a “Craiovei Maxima”, formația care a uimit Europa la începutul anilor ‘80, ajungând până în sferturile Cupei UEFA. După retragerea din activitate, Sorin Cârțu a devenit antrenor, conducând numeroase echipe din Liga I, printre care Universitatea Craiova, FC Argeș, CFR Cluj, Oțelul Galați, Steaua București și CSU Craiova. Este cunoscut pentru stilul său pasional, pentru discursurile directe și pentru implicarea totală în viața echipei.

Nadia Comăneci, născută la 12 noiembrie 1961, la Onești, este una dintre cele mai mari sportive din istoria gimnasticii mondiale și un simbol al perfecțiunii. La doar 14 ani, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, a uimit întreaga lume devenind prima gimnastă care a obținut nota perfectă de 10.00. În total, Nadia a câștigat cinci medalii olimpice de aur, două de argint și una de bronz, stabilind recorduri care au rămas legendare. După retragerea din activitate, s-a stabilit în Statele Unite, unde continuă să promoveze sportul și valorile olimpice. Este implicată astăzi în diverse proiecte sportive și umanitare, fiind ambasadoare a Comitetului Internațional Olimpic și a mai multor organizații pentru copii. Prin talentul, grația și perseverența sa, Nadia Comăneci a devenit un simbol al României și o sursă de inspirație pentru generații întregi din întreaga lume.

Silviu Prigoană, născut la 22 decembrie 1963, la Gherla, județul Cluj, a fost unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri și politicieni români ai ultimelor decenii. În tinerețe, la doar 22 de ani, a suferit un grav accident de muncă, în urma căruia și-a pierdut un picior, dar acest eveniment nu l-a împiedicat să construiască o carieră de succes. Prigoană a fondat Rosal Grup, una dintre cele mai mari companii de salubritate din România, dar și mai multe posturi de televiziune care au devenit repere media – Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV. În plan politic, a fost deputat în Parlamentul României în legislatura 2008-2012, ales pe listele Partidului Democrat-Liberal (PD-L). Viața personală a lui Prigoană a fost adesea subiect de interes mediatic, mai ales prin relația și mariajul cu vedeta de televiziune Adriana Bahmuțeanu. Pe 12 noiembrie 2024, Silviu Prigoană a murit subit într-un restaurant din Șimon, în urma unei insuficiențe cardio-respiratorii acute, provocate de un infarct miocardic.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1811: Constantin Hurmuzaki 🇷🇴🗣 doctor în drept austriac, politician român și ministru

🎂1840: Auguste Rodin 🇫🇷⛏ a revoluționat limbajul sculpturii. Prin atelierul lui au trecut mulți sculptori, printre care Antoine Bourdelle, Charles Despiau, Aristide Maillol. În 1907, aici a lucrat și Constantin Brâncuși, care, părăsind atelierul după numai câteva luni, și-a justificat plecarea spunând: „Nimic nu se poate înălța la umbra marilor arbori!”

🎂1929: Grace Kelly 🇺🇸🇲🇨🎬♛ actriță americană de film laureată Oscar, în aprilie 1956, s-a căsătorit cu Rainier al III-lea de Monaco și a devenit prințesă consort de Monaco. A murit după ce a suferit un accident vascular cerebral la 52 de ani, când a pierdut controlul automobilului și s-a prăbușit. Fiica ei, Prințesa Stéphanie, a fost în mașină cu ea, și a supraviețuit accidentului

🎂1955: Sorin Cârțu 🇷🇴⚽️

🎂1961: Nadia Comăneci 🇷🇴🤸🏻 considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii, din toate timpurile, „Zeița de la Montreal”, prima gimnastă a epocii moderne care a luat 10 absolut. Este primul sportiv român inclus în memorialul International Gymnastics Hall of Fame

🎂1980: Ryan Gosling 🇨🇦🎬

🎂1982: Claudia Cazacu 🇷🇴🎧 DJ, remixer și producătoare de trance și house

🎂1982: Anne Hathaway 🇺🇸🎬 Oscar rol secundar pentru rolul din Les Misérables (2012)

Decese 🕯

🕯️1869: Gheorghe Asachi 🇷🇴✒️ unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lemberg din Polonia, unde studiase în tinerețe, manuscrisul Țiganiadei, epopeea bufă a lui Ion Budai-Deleanu

🕯️2003: Jonathan Brandis 🇺🇸🎬 It (1990), Sidekicks (1992), seaQuest DSV (1993 – 1996). S-a sinucis la 27 de ani

🕯️2007: Ira Levin 🇺🇸✒️ A Kiss Before Dying (1953), Rosemary’s Baby (1967), The Stepford Wives (1972)

🕯️2018: Stan Lee 🇺🇸✒️🕸️ scriitor de benzi desenate, redactor, actor, producător, editor, personalitate de televiziune. Este creatorul personajului Spider-Man

🕯️2024: Silviu Prigoană 🇷🇴💰 acționar principal al Rosal Grup și fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV. A suferit un accident de muncă la vârsta de 22 de ani, în 1984, în urma căruia a rămas fără un picior. A murit de infarct, la 60 de ani

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Cercetașului Marcarea acestei zile aminteşte de constituirea primului element organizat al unităţilor de cercetaşi în Armata Română (1859)

Calendar 🗒

🗒1035: Moartea regelui Canut cel Mare duce la destrămarea uniunii dintre Norvegia și Danemarca

🗒1330: Bătălia de la Posada se încheie: Voievodul Basarab I învinge armata maghiară prin ambuscadă

🗒1878: I.L. Caragiale a citit, la banchetul „Junimii”, prima sa creație dramatică: „O noapte furtunoasă”

🗒1884: La Timișoara s-a introdus iluminatul electric al străzilor. De la acea dată, Timișoara a aparținut, pe lângă Paris, Nürnberg, Steyr și Berlin, primelor orașe din Europa cu iluminat electric stradal

🗒1895: Automobile Club de France, primul club auto din lume, este înființat la Paris

🗒1912: Cadavrele înghețate ale lui Robert Scott și ale oamenilor săi sunt găsite pe platforma de gheață Ross din Antarctica

🗒1912: Primul Război Balcanic: Regele George I al Greciei face o intrare triumfală în Salonic după eliberarea sa după 482 de ani de stăpânire otomană

🗒1912: Primul ministru spaniol José Canalejas este asasinat de anarhistul Manuel Pardiñas

🗒1918: Austria devine republică. După proclamare, o tentativă de lovitură de stat a Gărzii Roșii comuniste este învinsă de Volkswehr-ul social-democrat

🗒1927: Leon Troțki a fost exclus din Partidul Comunist, Iosif Stalin rămânând unic conducător al Uniunii Sovietice

🗒1942: A început bătălia navală de la Guadalcanal între forțele japoneze și americane, o luptă decisivă din cadrul campaniei Guadalcanal din Insulele Solomon. Bătălia durează trei zile și se încheie cu o victorie americană

🗒1947: A doua zi după condamnarea la închisoare pe viață a lui Iuliu Maniu, regele Mihai al României pleacă la Londra pentru a asista la căsătoria prințesei Elisabeta (viitoarea regină Elisabeta a II-a) cu prințul Filip, Duce de Edinburgh

🗒1948: Hideki Tojo, primul ministru al Japoniei în timpul celui de al Doilea Război Mondial, a fost condamnat la moarte pentru crime de război

🗒1959: S-a deschis, la Belgrad, prima expoziție industrială românească din perioada postbelică, organizată de Camera de Comerț a României

🗒1980: Sonda spațială a NASA Voyager I se apropie de Saturn și face primele fotografii cu inelele acestuia

🗒1982: Iuri Andropov devine secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist, succedându-l lui Leonid Brejnev

🗒1990: Prințul moștenitor Akihito este instalat oficial ca împăratul Akihito al Japoniei, devenind al 125-lea monarh japonez

🗒1990: Este publicată propunerea lui Tim Berners-Lee care a dus la dezvoltarea World Wide Webului

🗒1996: În coliziunea dintre un Boeing 747 de la Saudi Arabian Airlines și un Kazakh Ilyushin-76 de la Air Kazakhstan în spațiul aerian de deasupra Indiei, toate cele 349 de persoane din ambele avioane au murit

🗒2001: La New York, zborul American Airlines 587, un Airbus A300 în drum spre Republica Dominicană, se prăbușește la câteva minute după decolarea de pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy, ucigând pe toți cei 260 de la bord și cinci la sol

🗒2003: Shanghai Transrapid stabilește un nou record mondial de viteză de 501 kilometri pe oră pentru sistemele feroviare comerciale

🗒2014: Landerul Philae desfășurat de sonda Rosetta a Agenției Spațiale Europene ajunge la suprafața cometei 67P/Churyumov-Gerasimenko

🗒2019: Veneția a fost inundată de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani. Apa a atins un nivel maxim de 1,87 de metri, fiind a doua acqua alta din istoria venețiană, după inundația din 1966

