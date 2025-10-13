13 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Moare fiul lui Gérard Depardieu, Guillaume, la 37 de ani/ Are loc catastrofa aeriană din munții Anzi

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 13 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Guillaume Depardieu, fiul celebrului Gérard Depardieu, a fost un actor francez talentat, născut pe 7 aprilie 1971. A debutat în film încă de copil și a fost apreciat pentru rolurile sale în filme precum Les Apprentis, pentru care a câștigat Premiul César pentru Cel mai Promițător Actor în 1996. A jucat într‑o serie de filme importante precum Tous les Matins du Monde, Pola X, Versailles. Viața lui a fost marcată de numeroase dificultăți, inclusiv probleme cu drogurile și un grav accident de motocicletă în 1995, care i-a cauzat complicații medicale severe, culminând cu amputația piciorului drept în 2003. Guillaume Depardieu a murit pe 13 octombrie 2008, la doar 37 de ani, din cauza unei pneumonii, în contextul unei sănătăți fragile. A rămas cunoscut ca un actor intens, cu un destin tragic și o carieră promițătoare, întreruptă prea devreme.

În anul 1972, pe 13 octombrie, a avut loc una dintre cele mai dramatice tragedii aviatice din istorie. Un avion Uruguayan, care transporta o echipă de rugby și alți pasageri, s-a prăbușit în Munții Anzi, în America de Sud. Şi-au pierdut viaţa 29 de pasageri, doar 16 reuşind să se salveze. Supraviețuitorii au trecut prin condiții extrem de dificile, confruntându-se cu frig, lipsa alimentelor și izolarea totală. Într-un gest disperat pentru a supraviețui, aceștia au recurs la canibalism, consumând trupurile celor decedați. După mai bine de două săptămâni fără să fie găsiți, doi dintre supraviețuitori au reușit să traverseze munții și să solicite ajutor, salvând astfel restul grupului. Această tragedie a captivat atenția lumii, inspirând numeroase cărți și filme, și rămâne un exemplu puternic al voinței umane de a supraviețui în cele mai dificile circumstanțe.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1858: Take Ionescu 🇷🇴🗣 cel de-al 29-lea prim-ministru al României în perioada 1921-1922

🎂1898: George Mihail Zamfirescu 🇷🇴✒️🎭 dramaturg, continuatorul speciei inaugurate în dramaturgia română de Mihail Sorbul, comedia tragică, prin piesele de teatru Domnișoara Nastasia (1927) și Idolul și Ion Anapoda (1935)

🎂1902: Ștefan Odobleja 🇷🇴🩺 precursor mondial al ciberneticii generalizate pe care el însuși a denumit-o „psihologia consonantistă”. Datorită contribuțiilor sale remarcabile, îndelung ignorate și nerecunoscute, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române în 1990

🎂1905: Coloman Braun-Bogdan 🇷🇴⚽️ a jucat pentru echipa națională la Campionatul Mondial din 1938 (Franţa). Este primul antrenor din istoria cluburilor Steaua și Dinamo București. A fost un mare colecționar de fanioane și insigne de fotbal

🎂1925: Margaret Thatcher 🇬🇧🗣 prim-ministru între 1979 și 1990

🎂1931: Raymond Kopa 🇫🇷⚽️ A câștigat Balonul de Aur în 1958 și a fost trecut de Pelé pe lista FIFA 100 cei mai buni 125 de jucători în viață în 2004

🎂1941: Paul Simon 🇺🇸🎤 (Simon & Garfunkel)

🎂1954: Alexandru Andrieș 🇷🇴🎤

🎂1962: Kelly Preston Travolta 🇺🇸🎬 A murit de cancer mamar, la 57 de ani

🎂1967: Kate Walsh 🇺🇸🎬 Grey’s Anatomy

Decese 🕯

🕯️1795: William Prescott 🇺🇸✩ colonel american din timpul Războiului de independență al SUA

🕯️1905: Sir Henry Irving 🇬🇧🎭 actor britanic de teatru, primul om de teatru înnobilat

🕯️1974: Reuven Rubin 🇮🇱🎨 pictor, cel dintâi reprezentant diplomatic, cu rang de ministru plenipotențiar, al statului Israel în România

🕯️1974: Ed Sullivan 🇺🇸📺 gazdă a The Ed Sullivan Show timp de 23 de ani, între 1948 și 1971, fiind cel mai lung show de varietăți din SUA

🕯️1993: Anton Alexandru Necșulea 🇷🇴🔊 A creat primele laboratoare de cercetări pentru fonoabsorbanți, microfoane și difuzoare din România. A condus lucrările de construire a noii Case Radio și a Sălii de Concerte Radio, precum și a Sălii Palatului din București

🕯️2008: Guillaume Depardieu 🇫🇷🎬 fiul lui Gérard Depardieu. În 1995, a suferit un accident de motocicletă, în urma căruia medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept în 2003, după 17 operații, fiind infectat cu staphylococcus aureus. A murit de pneumonie, la 37 de ani

Evenimente📋

📋🆘 Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale sărbătoreşte modul în care oamenii şi comunităţile din întreaga lume îşi reduc expunerea la dezastre şi înţeleg importanţa controlului asupra riscurilor cu care se confruntă

📋🇪🇸 Ziua naţională a Regatului Spaniei. „Ziua Hispanităţii”

Calendar 🗒

🗒54: Împăratul roman Claudius moare după ce a fost otrăvit de soția sa, Agripina, eveniment ce a dus la venirea pe tron a fiului ei în vârstă de 17 ani, Nero

🗒1307: Din ordinul regelui Filip al IV-lea cel Frumos, cavalerii templieri din Franța, în frunte cu Jacques de Molay, sunt arestați. Ulterior, o bulă a Papei Clement al V-lea cerea tuturor monarhilor creștini din Europa să facă același lucru și să pună sechestru pe averile templierilor

🗒1860: A fost realizată prima fotografie aeriană din lume, dintr-un balon cu aer cald aflat la înălțimea de 1200 de picioare (366 de metri) deasupra orașului Boston

🗒1879: A fost dată Legea de revizuire a art. 7 din Constituția României, care acorda cetățenie și locuitorilor de altă religie decât cea creștină. Evreii pământeni primeau, astfel, cetățenie română

🗒1892: Edward Emerson Barnard descoperă prima cometă descoperită prin mijloace fotografice (cometa 206P/Barnard–Boattini)

🗒1902: Este inaugurată clădirea centrală a Universității Franz Joseph din Cluj

🗒1917: „Miracolul de la Fátima” la care asistă aproximativ 70.000 de oameni, la Cova da Iria din Portugalia.

🗒1914: Americanul Garrett Morgan inventează și patentează masca de gaze

🗒1923: Orașul Ankara a devenit capitala statului turc modern, în locul Istanbulului

🗒1939: Al Doilea Război Mondial: România anunță „poziția ei pașnică”

🗒1943: Italia a declarat război fostei aliate Germania

🗒1944: Riga, capitala Letoniei, este eliberată de Armata Roșie

🗒1967: S-a desfășurat, la București, primul colocviu internațional consacrat operei lui Constantin Brâncuși

🗒1972: Zborul 571 al forțelor aeriene uruguayane se prăbușește în munții Anzi, la o altitudine de 3.570 metri. La bord se aflau 45 de persoane, dintre care cinci erau membri ai echipajului. Restul de 40 erau componenţi ai echipei de rugby Christian Rugby Football Club şi câţiva membri ai familiilor jucătorilor. În catastrofa din Anzi şi-au pierdut viaţa 29 de pasageri, doar 16 reuşind să se salveze. Rămaşi fără provizii, supravieţuitorii au trecut de la alune, biscuţi şi scoarţă de copac la rămăşiţele prietenilor decedaţi în accident

🗒1995: Fizicianul polonez Joseph Rotblat, militant împotriva folosirii bombei atomice, a primit Premiul Nobel pentru Pace

🗒1998: Regizorului Lucian Pintilie i-a fost decernat Premiul special al juriului, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, pentru filmul Terminus Paradis

🗒2001: La TNB a avut loc primul festival de Internet din România – „INTERNETIC”

🗒2009: Guvernul Emil Boc (1) a fost demis în urma moțiunii de cenzură intitulată „11 împotriva României”, inițiată de PNL și UDMR și susținută de PSD, cu 254 voturi „pentru” și 176 „împotrivă”. A fost primul guvern din istoria României post-comuniste care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură

🗒2010: Accidentul minier din Copiapó, Chile, se încheie după ce toți cei 33 de mineri prinși ajung la suprafață după un record de 69 de zile sub pământ

🗒2017: Parlamentul albanez a votat un proiect de lege privind protecția minorităților etnice, aromânii primind astfel statut oficial de minoritate națională

