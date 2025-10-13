Prima pagină » Actualitate » 13 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Moare fiul lui Gérard Depardieu, Guillaume, la 37 de ani/ Are loc catastrofa aeriană din munții Anzi

13 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Moare fiul lui Gérard Depardieu, Guillaume, la 37 de ani/ Are loc catastrofa aeriană din munții Anzi

Elena Stănică-Ezeanu
13 oct. 2025, 07:15, Actualitate
13 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Moare fiul lui Gérard Depardieu, Guillaume, la 37 de ani/ Are loc catastrofa aeriană din munții Anzi
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 13 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Guillaume Depardieu, fiul celebrului Gérard Depardieu, a fost un actor francez talentat, născut pe 7 aprilie 1971. A debutat în film încă de copil și a fost apreciat pentru rolurile sale în filme precum Les Apprentis, pentru care a câștigat Premiul César pentru Cel mai Promițător Actor în 1996. A jucat într‑o serie de filme importante precum Tous les Matins du Monde, Pola X, Versailles. Viața lui a fost marcată de numeroase dificultăți, inclusiv probleme cu drogurile și un grav accident de motocicletă în 1995, care i-a cauzat complicații medicale severe, culminând cu amputația piciorului drept în 2003. Guillaume Depardieu a murit pe 13 octombrie 2008, la doar 37 de ani, din cauza unei pneumonii, în contextul unei sănătăți fragile. A rămas cunoscut ca un actor intens, cu un destin tragic și o carieră promițătoare, întreruptă prea devreme.

În anul 1972, pe 13 octombrie, a avut loc una dintre cele mai dramatice tragedii aviatice din istorie. Un avion Uruguayan, care transporta o echipă de rugby și alți pasageri, s-a prăbușit în Munții Anzi, în America de Sud. Şi-au pierdut viaţa 29 de pasageri, doar 16 reuşind să se salveze. Supraviețuitorii au trecut prin condiții extrem de dificile, confruntându-se cu frig, lipsa alimentelor și izolarea totală. Într-un gest disperat pentru a supraviețui, aceștia au recurs la canibalism, consumând trupurile celor decedați. După mai bine de două săptămâni fără să fie găsiți, doi dintre supraviețuitori au reușit să traverseze munții și să solicite ajutor, salvând astfel restul grupului. Această tragedie a captivat atenția lumii, inspirând numeroase cărți și filme, și rămâne un exemplu puternic al voinței umane de a supraviețui în cele mai dificile circumstanțe.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1858: Take Ionescu 🇷🇴🗣 cel de-al 29-lea prim-ministru al României în perioada 1921-1922
🎂1898: George Mihail Zamfirescu 🇷🇴✒️🎭 dramaturg, continuatorul speciei inaugurate în dramaturgia română de Mihail Sorbul, comedia tragică, prin piesele de teatru Domnișoara Nastasia (1927) și Idolul și Ion Anapoda (1935)
🎂1902: Ștefan Odobleja 🇷🇴🩺 precursor mondial al ciberneticii generalizate pe care el însuși a denumit-o „psihologia consonantistă”. Datorită contribuțiilor sale remarcabile, îndelung ignorate și nerecunoscute, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române în 1990
🎂1905: Coloman Braun-Bogdan 🇷🇴⚽️ a jucat pentru echipa națională la Campionatul Mondial din 1938 (Franţa). Este primul antrenor din istoria cluburilor Steaua și Dinamo București. A fost un mare colecționar de fanioane și insigne de fotbal
🎂1925: Margaret Thatcher 🇬🇧🗣 prim-ministru între 1979 și 1990
🎂1931: Raymond Kopa 🇫🇷⚽️ A câștigat Balonul de Aur în 1958 și a fost trecut de Pelé pe lista FIFA 100 cei mai buni 125 de jucători în viață în 2004
🎂1941: Paul Simon 🇺🇸🎤 (Simon & Garfunkel)
🎂1954: Alexandru Andrieș 🇷🇴🎤
🎂1962: Kelly Preston Travolta 🇺🇸🎬 A murit de cancer mamar, la 57 de ani
🎂1967: Kate Walsh 🇺🇸🎬 Grey’s Anatomy

Decese 🕯

🕯️1795: William Prescott 🇺🇸✩ colonel american din timpul Războiului de independență al SUA
🕯️1905: Sir Henry Irving 🇬🇧🎭 actor britanic de teatru, primul om de teatru înnobilat
🕯️1974: Reuven Rubin 🇮🇱🎨 pictor, cel dintâi reprezentant diplomatic, cu rang de ministru plenipotențiar, al statului Israel în România
🕯️1974: Ed Sullivan 🇺🇸📺 gazdă a The Ed Sullivan Show timp de 23 de ani, între 1948 și 1971, fiind cel mai lung show de varietăți din SUA
🕯️1993: Anton Alexandru Necșulea 🇷🇴🔊 A creat primele laboratoare de cercetări pentru fonoabsorbanți, microfoane și difuzoare din România. A condus lucrările de construire a noii Case Radio și a Sălii de Concerte Radio, precum și a Sălii Palatului din București
🕯️2008: Guillaume Depardieu 🇫🇷🎬 fiul lui Gérard Depardieu. În 1995, a suferit un accident de motocicletă, în urma căruia medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept în 2003, după 17 operații, fiind infectat cu staphylococcus aureus. A murit de pneumonie, la 37 de ani

Evenimente📋

📋🆘 Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale sărbătoreşte modul în care oamenii şi comunităţile din întreaga lume îşi reduc expunerea la dezastre şi înţeleg importanţa controlului asupra riscurilor cu care se confruntă
📋🇪🇸 Ziua naţională a Regatului Spaniei. „Ziua Hispanităţii”

Calendar 🗒

🗒54: Împăratul roman Claudius moare după ce a fost otrăvit de soția sa, Agripina, eveniment ce a dus la venirea pe tron a fiului ei în vârstă de 17 ani, Nero
🗒1307: Din ordinul regelui Filip al IV-lea cel Frumos, cavalerii templieri din Franța, în frunte cu Jacques de Molay, sunt arestați. Ulterior, o bulă a Papei Clement al V-lea cerea tuturor monarhilor creștini din Europa să facă același lucru și să pună sechestru pe averile templierilor
🗒1860: A fost realizată prima fotografie aeriană din lume, dintr-un balon cu aer cald aflat la înălțimea de 1200 de picioare (366 de metri) deasupra orașului Boston
🗒1879: A fost dată Legea de revizuire a art. 7 din Constituția României, care acorda cetățenie și locuitorilor de altă religie decât cea creștină. Evreii pământeni primeau, astfel, cetățenie română
🗒1892: Edward Emerson Barnard descoperă prima cometă descoperită prin mijloace fotografice (cometa 206P/Barnard–Boattini)
🗒1902: Este inaugurată clădirea centrală a Universității Franz Joseph din Cluj
🗒1917: „Miracolul de la Fátima” la care asistă aproximativ 70.000 de oameni, la Cova da Iria din Portugalia.
🗒1914: Americanul Garrett Morgan inventează și patentează masca de gaze
🗒1923: Orașul Ankara a devenit capitala statului turc modern, în locul Istanbulului
🗒1939: Al Doilea Război Mondial: România anunță „poziția ei pașnică”
🗒1943: Italia a declarat război fostei aliate Germania
🗒1944: Riga, capitala Letoniei, este eliberată de Armata Roșie
🗒1967: S-a desfășurat, la București, primul colocviu internațional consacrat operei lui Constantin Brâncuși
🗒1972: Zborul 571 al forțelor aeriene uruguayane se prăbușește în munții Anzi, la o altitudine de 3.570 metri. La bord se aflau 45 de persoane, dintre care cinci erau membri ai echipajului. Restul de 40 erau componenţi ai echipei de rugby Christian Rugby Football Club şi câţiva membri ai familiilor jucătorilor. În catastrofa din Anzi şi-au pierdut viaţa 29 de pasageri, doar 16 reuşind să se salveze. Rămaşi fără provizii, supravieţuitorii au trecut de la alune, biscuţi şi scoarţă de copac la rămăşiţele prietenilor decedaţi în accident
🗒1995: Fizicianul polonez Joseph Rotblat, militant împotriva folosirii bombei atomice, a primit Premiul Nobel pentru Pace
🗒1998: Regizorului Lucian Pintilie i-a fost decernat Premiul special al juriului, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, pentru filmul Terminus Paradis
🗒2001: La TNB a avut loc primul festival de Internet din România – „INTERNETIC”
🗒2009: Guvernul Emil Boc (1) a fost demis în urma moțiunii de cenzură intitulată „11 împotriva României”, inițiată de PNL și UDMR și susținută de PSD, cu 254 voturi „pentru” și 176 „împotrivă”. A fost primul guvern din istoria României post-comuniste care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură
🗒2010: Accidentul minier din Copiapó, Chile, se încheie după ce toți cei 33 de mineri prinși ajung la suprafață după un record de 69 de zile sub pământ
🗒2017: Parlamentul albanez a votat un proiect de lege privind protecția minorităților etnice, aromânii primind astfel statut oficial de minoritate națională

CITEȘTE ȘI:

12 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Daniela Gyorfi și Hugh Jackman împlinesc 57 de ani/ Rusia anexează Moldova și Țara Românească

11 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Michelle Trachtenberg ar fi împlinit 40 de ani/ Moare Angela Lansbury, la 96 de ani

10 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Laura Stoica ar fi împlinit 58 de ani/ Moare Edith Piaf/ Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Citește și

Gândul de Vreme Pregătiți umbrelele. ANM, pentru Gândul: „Se va răci în toată țara, temperaturile vor fi sub cele specifice datei”
09:30
Pregătiți umbrelele. ANM, pentru Gândul: „Se va răci în toată țara, temperaturile vor fi sub cele specifice datei”
SPORT România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995
09:16
România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995
ACTUALITATE Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
08:49
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
POLITICĂ Sorin Grindeanu, SINGUR în cursa pentru șefia PSD. De ce s-a retras Titus Corlățean
08:45
Sorin Grindeanu, SINGUR în cursa pentru șefia PSD. De ce s-a retras Titus Corlățean
ACTUALITATE Tragedie cumplită în Cluj. Doi tineri care mergeau spre facultate, morți într-un ACCIDENT grav, după ce mașina lor a fost spulberată de un TIR
08:45
Tragedie cumplită în Cluj. Doi tineri care mergeau spre facultate, morți într-un ACCIDENT grav, după ce mașina lor a fost spulberată de un TIR
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1328. Zelenski i-a cerut lui Macron mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete
08:37
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1328. Zelenski i-a cerut lui Macron mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete
Mediafax
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Digi24
VIDEO&FOTO Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au schimbat în ultimele patru decenii
Cancan.ro
Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău, după ce a pus o poză de familie: 'Facem chetă pentru un…' Soțul a venit în ajutorul ei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Evz.ro
Ingredientul care te ajută să faci cel mai cremos tort de ciocolată
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
RadioImpuls
Moment emoționant la nunta lui Igor Cuciuc! Soția artistului era însărcinată în patru luni, când a avut loc marele eveniment. Cum le-a dat binecuvântarea maestrul Nicolae Botgros: „S-a ridicat și a spus cuvinte frumoase”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Prognoza actualizată de la ANM: Cum va fi vremea între 13 octombrie și 10 noiembrie
EXTERNE TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina/ Rusia denunță poziția adoptată de președintele american
09:30
TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina/ Rusia denunță poziția adoptată de președintele american
SPORT Virgil Ghiță, eroul NAȚIONALEI în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea”
09:17
Virgil Ghiță, eroul NAȚIONALEI în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea”
ACTUALITATE Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
09:16
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
FOTO-VIDEO Imagini ISTORICE. Hamas eliberează primii ostatici israelieni, după armistițiu
09:10
Imagini ISTORICE. Hamas eliberează primii ostatici israelieni, după armistițiu
LIVE UPDATE A 8-a zi de CRIZĂ în Franța/ Marine Le Pen avertizează că va depune o moțiune de cenzură împotriva GUVERNULUI LECORNU
09:02
A 8-a zi de CRIZĂ în Franța/ Marine Le Pen avertizează că va depune o moțiune de cenzură împotriva GUVERNULUI LECORNU
POLITICĂ Sorin Grindeanu își chemă liderii din teritoriu la ședință / Când își vor alege social-democrații președintele
08:30
Sorin Grindeanu își chemă liderii din teritoriu la ședință / Când își vor alege social-democrații președintele