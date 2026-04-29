Prima pagină » Actualitate » Opt suporteri ai Steaua au fost săltați de mascați. Ei sunt acuzați că au tâlhărit un fan Dinamo

Polițiștii din Poliția Capitalei au declanșat, miercuri, o amplă acțiune în cazul unui incident violent dintre suporterii Steaua și un dinamovist. Scandalul s-a petrecut la începutul lunii aprilie. Un supoter al lui Dinamo ar fi fost urmărit în trafic de fanii echipei Steaua, prins și tâlhărit.

Astăzi, 29 aprilie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

În aceeași împrejurare, bănuiții ar fi lovit cu obiecte contondente luneta și geamul autoturismului persoanei vătămate, distrugându-le.

Bărbatul de 35 de ani ar fi reușit să părăsească locul, însă ar fi fost șicanat și urmărit în trafic de un autoturism, context în care, persoana vătămată ar fi pierdut controlul direcției de mers, ieșind de pe carosabil.

Ulterior, prin amenințări cu acte de violență, persoana vătămată ar fi fost deposedată de un rucsac, în care erau două steaguri cu inscripții specifice unei galeriei sportive.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 29 aprilie 2026, au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere, persoanele vizate fiind depistate și conduse la audieri.

Față de cei în cauză vor fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

