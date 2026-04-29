Opt suporteri ai Steaua au fost săltați de mascați. Ei sunt acuzați că au tâlhărit un fan Dinamo

Polițiștii din Poliția Capitalei au declanșat, miercuri, o amplă acțiune în cazul unui incident violent dintre suporterii Steaua și un dinamovist. Scandalul s-a petrecut la începutul lunii aprilie. Un supoter al lui Dinamo ar fi fost urmărit în trafic de fanii echipei Steaua, prins și tâlhărit.

La data de 5 aprilie 2026, în jurul orei 00.55, după ce, în prealabil, mai mulți bărbați, membri ai unei galerii sportive, ar fi montat un sistem de localizare GPS, care permitea urmărirea în timp real a deplasărilor unui bărbat, în vârstă de 35 de ani, acesta a fost blocat în trafic, de mai multe autoturisme, pe o stradă din Sectorul 3, anunță Poliția. Victima a fost urmarită si a pierdut controlul volanului, ieșind de pe carosabil într-un șanț aflat pe marginea drumului la intersecția dintre Șos. Industriilor și Drumul Între Tarlale. Ulterior, prin amenințări cu acte de violență, persoana vătămată, în vârstă de 35 de ani, a fost tâlhărită de rucsac. Cei acuzați sunt: 1. STOEAN George-Alexandru, 21 de ani

2. ⁠KNOPF Alexandru, 24 de ani

3. ⁠CHIRILESCU George, 23 de ani

4. ⁠PANȚÎRU Luca, 23 de ani

5. ⁠⁠TĂNASE Alexandru-Mihai zis “Grasu”, 22 de ani

6. ⁠ALECU Răzvan-Paul-Adrian, 23 de ani

7. ⁠BOLOGEANU Cristian, 23 de ani

8. ⁠AL ARQAN Srour-Alexandru, 22 de ani. Comunicatul oficial

Astăzi, 29 aprilie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

În aceeași împrejurare, bănuiții ar fi lovit cu obiecte contondente luneta și geamul autoturismului persoanei vătămate, distrugându-le. Bărbatul de 35 de ani ar fi reușit să părăsească locul, însă ar fi fost șicanat și urmărit în trafic de un autoturism, context în care, persoana vătămată ar fi pierdut controlul direcției de mers, ieșind de pe carosabil.

Ulterior, prin amenințări cu acte de violență, persoana vătămată ar fi fost deposedată de un rucsac, în care erau două steaguri cu inscripții specifice unei galeriei sportive.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 29 aprilie 2026, au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere, persoanele vizate fiind depistate și conduse la audieri.

Față de cei în cauză vor fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

