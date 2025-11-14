14 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriela Szabo împlinește 50 de ani, Adriana Nechita 42. Are loc revolta de la „Steagul Roșu” din Brașov

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 14 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Gabriela Szabo este una dintre cele mai valoroase atlete din istoria sportului românesc. Născută la 14 noiembrie 1975, în Bistrița, ea s-a remarcat prin talentul și perseverența care au dus-o pe cele mai înalte trepte ale podiumului mondial. Specializată în probele de fond și semifond (1.500 m, 3.000 m și 5.000 m), Szabo a devenit un simbol al performanței și al muncii susținute. Cariera ei sportivă a cunoscut apogeul la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000. Printre cele mai importante rezultate se numără medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney (2000), în proba de 5.000 de metri, precum și trei titluri mondiale în aer liber și în sală. A fost de mai multe ori desemnată “Atleta anului” atât în România, cât și de către Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism (IAAF). După retragerea din activitatea competițională, Gabriela Szabo s-a implicat activ în promovarea sportului, devenind antrenoare, manager sportiv și ulterior ministru al Tineretului și Sportului (2014-2015).

Adriana Nechita, născută la 14 noiembrie 1983, la Vâlcea, este una dintre jucătoarele reprezentative ale handbalului feminin românesc. A evoluat pe postul de extremă dreapta și s-a remarcat prin viteză, precizie și spirit de echipă. Crescută la școala de handbal din Râmnicu Vâlcea, Nechita a fost ani la rând una dintre piesele de bază ale echipei Oltchim Râmnicu Vâlcea, alături de care a câștigat numeroase titluri naționale și a ajuns în fazele superioare ale Ligii Campionilor Europeni. De asemenea, a fost o componentă importantă a echipei naționale a României, participând la Campionate Mondiale și Europene, unde s-a remarcat prin eficiența pe contraatac. După retragerea din activitate, Adriana Nechita a rămas aproape de handbal, contribuind la dezvoltarea sportului și inspirând tinerii sportivi prin exemplul său de seriozitate și pasiune pentru performanță.

La 14 noiembrie 1987, la Secția 440 “Matrițe” a Întreprinderii de Autocamioane “Steagul Roșu” din Brașov, au izbucnit primele proteste care aveau să declanșeze una dintre cele mai importante mișcări muncitorești din România comunistă. Nemulțumiți de reducerea salariilor, condițiile grele de muncă și lipsurile tot mai mari, muncitorii au încetat lucrul și au început să ceară dreptate și respect. Mișcarea de la secția “Matrițe” s-a extins rapid în ziua următoare, când protestele au cuprins întreaga întreprindere și apoi străzile Brașovului. Muncitorii au scandat lozinci anticomuniste și au cerut libertate, într-un gest de curaj rar întâlnit în acea perioadă. Revolta a fost reprimată brutal de autorități, iar numeroși participanți au fost arestați, bătuți și deportați în alte orașe. Însă, evenimentele din 14-15 noiembrie 1987 au rămas în istorie ca un semnal clar al nemulțumirii populare și ca un moment care a anticipat Revoluția din decembrie 1989.

Nașteri 🎂

🎂1840: Claude Monet 🇫🇷🎨 “Nu am decât meritul de a fi pictat întocmai după natură străduindu-mă să reproduc propriile impresii față de fenomene trecătoare și schimbătoare.”

🎂1891: Frederick Banting 🇨🇦🧪 este considerat, împreună cu fiziologul american Charles Best, descoperitori ai insulinei, pentru care primesc în 1921 Charles Best, iar în 1923 Frederick Banting premiul Nobel în medicină, asta deși adevăratul inventator al insulinei este Nicolae Paulescu

🎂1922: Boutros Boutros-Ghali 🇪🇬🗣 al 6-lea secretar general al ONU

🎂1922: Veronica Lake 🇺🇸🎬 A avut succes la Hollywood în timpul anilor 1940

🎂1932: Geo Saizescu 🇷🇴🎥 Astă seară dansăm în familie (1972), Păcală (1974), Secretul lui Bachus (1984), Păcală se întoarce (2006)

🎂1948: Charles al III-lea 🇬🇧♛

🎂1954: Condoleezza Rice 🇺🇸🗣 ministru de externe SUA

🎂1956: Vasile Muraru 🇷🇴🎭 A format un cuplu comic alături de Nae Lăzărescu timp de 30 de ani. A fost director al teatrului „Constantin Tănase”

🎂1966: Ronny Levy 🇮🇱⚽️

🎂1974: Dănuț Perjă 🇷🇴⚽️

🎂1975: Gabriela Szabo 🇷🇴🏃🏼‍♀️‍➡️

🎂1979: Olga Kurylenko 🇺🇦🇫🇷🎬 Hitman (2007), Quantum of Solace (2008), Max Payne (2008), Oblivion (2013), The November Man (2014), Momentum (2015), The Room (2019)

🎂1983: Adriana Nechita 🇷🇴🤾🏼‍♀️

🎂1989: Alexandra Raluca Nistor (Raluka) 🇷🇴🎤

🎂1997: Ivanna Sakhno 🇺🇸🎬 Pacific Rim Uprising (2018), Let It Snow (2020), M3GAN 2.0 (2025)

Decese 🕯

🕯️565: Justinian I ♛ bizantin

🕯️1716: Gottfried Leibniz 🇩🇪✒️🧮 unul din cei mai importanți filozofi de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de al XVIII-lea, unul din întemeietorii iluminismului german. Alături de Newton, este considerat co-inventatorul calcului diferențial și integral, respectiv co-fondatorul analizei matematice moderne

🕯️2024: Vic Flick 🇬🇧🎸 chitarist britanic celebru pentru riff-ul de chitară al temei sonore a seriei de filme James Bond

Evenimente📋

📋🆘 Ziua mondială de luptă împotriva diabetului

Calendar 🗒

🗒1234: O scrisoare papală menționează pe românii de rit ortodox din Moldova și Muntenia

🗒1497: S-a terminat zidirea Bisericii „Înălțarea Domnului” de la Mănăstirea Neamț, monument ce definește stilul moldovenesc în arhitectura religioasă, stil constituit în epoca lui Ștefan cel Mare

🗒1832: A fost pus în circulație primul vagon de tramvai din America, la New York

🗒1878: Dobrogea redevine parte a României după Războiul de Independență

🗒1885: Regele sârb, Milan Obrenovic al IV-lea, declară război Bulgariei

🗒1889: Ziarista americană Nellie Bly a pornit în tentativa sa reușită de a realiza ocolul Pământului în 80 de zile, pentru a verifica veridicitatea romanului lui Jules Verne

🗒1910: Aviatorul Eugene Ely a realizat prima decolare reușită a unui avion de pe un vas

🗒1918: Eșuarea negocierilor de la Arad, dintre ministrul Oszkár Jászi și reprezentanții Consiliului Național Român Central, de înființare a unei confederații danubiene democratice („Elveția Estului”), după modelul preconizat de Friedrich Naumann

🗒1922: În Marea Britanie începe să emită British Broadcasting Corporation (BBC)

🗒1969: A fost înființată, la București, Academia de Științe Agricole și Silvice

🗒1987: Revolta de la Brașov: Au loc primele proteste la Secția 440 „Matrițe” a Întreprinderii de Autocamioane „Steagul Roșu” din Brașov

🗒2020: 10 pacienți cu Covid-19 au murit, iar alți 4 au fost răniți, inclusiv doi medici, în urma unui incendiu provocat în secția ATI COVID-19 la Spitalul Județean din Piatra Neamț

