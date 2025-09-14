14 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Dida Drăgan împlinește 79 de ani/ Se sting Grace Kelly și Patrick Swayze

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 14 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dida Drăgan, născută pe 14 septembrie 1946 în Jugureni, Dâmbovița, este una dintre cele mai puternice și distinctive voci ale muzicii românești. Supranumită adesea “vocea de foc” a rockului autohton, artista s-a remarcat prin timbrul grav, expresiv și printr-un stil interpretativ dramatic, unic în peisajul muzical al anilor ‘70-‘90. A absolvit Institutul de Teatru și Muzică din București, iar cariera sa a fost legată de numeroase festivaluri, atât în România, cât și în străinătate, unde a obținut premii importante. A colaborat cu mai mulţi compozitori de marcă și a interpretat piese care au rămas repere ale muzicii rock și pop românești. De-a lungul timpului, Dida Drăgan a fost nu doar cântăreață, ci și un simbol al forței, libertății și pasiunii exprimate prin muzică. Este o persoană rezervată, introvertită, nu îi place să fie foarte expusă în mass-media sau în petreceri mondene. Are o preferință vestimentară pentru culori sobre, în special negru.

Născută pe 12 noiembrie 1929, Grace Kelly a fost una dintre cele mai elegante și apreciate actrițe ale anilor ‘50, devenită ulterior Prințesa de Monaco. Originară din Philadelphia, SUA, Grace Kelly și-a început cariera ca actriță de teatru și film, cucerind rapid Hollywood-ul prin frumusețea clasică și talentul său. A jucat în filme celebre precum High Noon, Rear Window și To Catch a Thief, iar pentru rolul din The Country Girl a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Viața sa a luat o turnură de basm în 1956, când s-a căsătorit cu Prințul Rainier al III-lea de Monaco, renunțând la cariera cinematografică și devenind Prințesa Grace. Destinul său a fost însă unul tragic: a murit pe 14 septembrie 1982, la vârsta de 52 de ani, în urma unui accident de mașină. În timp ce conducea pe un drum sinuos din apropierea reședinței sale din Monaco, a suferit un accident vascular cerebral la volan, ceea ce a făcut-o să piardă controlul mașinii și să se prăbușească într-o prăpastie. Fiica sa, Prințesa Stéphanie, se afla alături de ea în mașină și a supraviețuit.

Patrick Swayze, născut pe 18 august 1952 în Houston, Texas, SUA, a fost un actor, dansator și cântăreț american. A devenit celebru datorită rolurilor din filme precum Dirty Dancing (1987), unde l-a interpretat pe Johnny Castle, și Ghost (1990), unde a jucat alături de Demi Moore. A fost apreciat pentru talentul său la dans, pentru prezența scenică puternică și pentru abilitatea de a combina carisma masculină cu sensibilitate emoțională. De asemenea, a avut o carieră în televiziune și muzică, fiind mereu activ în industria divertismentului. A compus și interpretat unele piese pentru coloanele sonore ale filmelor sale. S-a căsătorit în 1975 cu Lisa Niemi, care a fost și partenera lui de dans. Patrick Swayze a murit pe 14 septembrie 2009, la vârsta de 57 de ani, după o luptă de doi ani cu cancerul pancreatic.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1848: Adolf Albin 🇷🇴♟ cunoscut mai ales pentru așa-numitul „contragambit Albin” care-i poartă numele, și pentru prima carte de șah scrisă în limba română

🎂1879: Margaret Sanger 🇺🇸✒️ asistentă medicală, scriitoare și profesoară de educație sexuală. A militat pentru drepturile femeilor la contracepție, popularizând termenul. În 1916, a deschis prima clinică de planificare familială din SUA, ceea ce a dus la arestarea sa. A murit în 1966 și este pe larg considerată fondatoarea mișcării moderne de combatere a sarcinilor nedorite

🎂1930: Mișu Fotino 🇷🇴🎭 A deținut o bogată experiență în teatru și în cinematografie, desfășurându-și activitatea timp de 69 de ani

🎂1934: Lascăr Pană 🇷🇴🤾🏻‍♂️ a fost un mare antrenor de handbal și președinte de onoare al clubului pe care l-a înființat în 1974, HC Minaur Baia Mare. A condus echipa națională a României care a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 1980, de la Moscova

🎂1947: Dida Drăgan 🇷🇴🎤 supranumită „vocea de flacără” a muzicii românești, despre care Grigore Vieru spunea că „exigențele ei față de versuri, nu numai față de muzică, denotă o in­teligență și un rafinament care nu admit diletantismul și compromi­sul”

🎂1947: Sam Neill 🇳🇿🇬🇧🇮🇪🎬 cunoscut pentru rolul paleontologului Dr Alan Grant din Jurassic Park

🎂1960: Melissa Leo 🇺🇸🎬 Oscar rol secundar pentru The Fighter (2010)

🎂1965: Dmitri Medvedev 🇷🇺🗣

🎂1970: Zoltan Teszari 🇷🇴💰om de afaceri, fondatorul RCS&RDS

🎂1974: Narcisa Lecușanu 🇷🇴🤾🏻‍♀️

🎂1975: Corneliu Porumboiu 🇷🇴🎥

🎂1983: Amy Winehouse 🇬🇧🎤 recunoscută pentru vocea sa gravă, specifică vocilor de tip contralto. A decedat la 27 de ani, în locuința sa din Londra, cauza oficială a decesului fiind consumul excesiv de alcool

Decese 🕯

🕯️407: Ioan Gură de Aur ✝️ arhiepiscop de Constantinopol, una din cele mai importante figuri ale patrologiei creștine, considerat sfânt deopotrivă în Biserica Răsăriteană și în Biserica Apuseană. A trăit într-o peșteră lângă Antiohia (actual Turcia)

🕯️1321: Dante Alighieri 🇮🇹✒️ cel mai mare scriitor european din Evul Mediu. Autor al Divinei Comedii, capodoperă a literaturii universale, Dante este primul mare poet de limbă italiană

🕯️1638: John Harvard 🇬🇧🇺🇸✒️ teolog puritan american de origine engleză

🕯️1712: Giovanni Domenico Cassini 🇮🇹🇫🇷☄️ matematician, astronom, inginer și astrolog italo-francez. A studiat cometele care au apărut în anii 1577, 1665 și 1680 și a presupus că este vorba de una și aceeași, adică ceea ce ulterior va fi denumită cometa Halley

🕯️1982: Grace Kelly 🇺🇸🇲🇨🎬♛ actriță americană de film laureată Oscar, în aprilie 1956, s-a căsătorit cu Rainier al III-lea de Monaco și a devenit prințesă consort de Monaco. A murit după ce a suferit un accident vascular cerebral la 52 de ani, când a pierdut controlul automobilului și s-a prăbușit. Fiica ei, Prințesa Stéphanie, a fost în mașină cu ea, și a supraviețuit accidentului

🕯️1993: Geo Bogza 🇷🇴✒️ asociat cu nașterea mișcării suprarealiste din România, fratele muzicianului Alexandru Bogza și al scriitorului Radu Tudoran

🕯️2006: Silviu Brucan (Saul Bruckner) 🇷🇴🗣 a fost un politician comunist, ambasador al României în SUA și la ONU, precum și director al Societății Române de Radiodifuziune. După 1989 a fost prezent în mass media ca analist politic

🕯️2008: Ștefan Iordache 🇷🇴🎭 A jucat în teatrul românesc vreme de 49 de ani, interpretând roluri ca Titus Andronicus, Hamlet, Richard al III-lea sau Barrymore

🕯️2009: Patrick Swayze 🇺🇸🎬 A devenit celebru datorită interpretărilor din Dirty Dancing (1987), pentru care a scris și compus cântecul She’s Like the Wind, Road House (1989), Ghost (1990), Point Break (1991). A fost răpus de cancerul pancreatic, la 57 de ani

🕯️2015: Corneliu Vadim Tudor 🇷🇴🗣 A fondat Partidul România Mare (PRM). În 2000, s-a plasat pe locul 2 în primul tur al alegerilor prezidențiale. A fost învins în al doilea tur de Ion Iliescu. A fost discipolul scriitorului Eugen Barbu

Evenimente📋

📋📯 Ziua Inginerului – instituită în anul 2000

📋🏔 Ziua Muntelui – marchează data tradițională a încheierii pășunatului anual în Carpați

Calendar 🗒

🗒1472: Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu Maria de Mangop, a doua soție a domnitorului

🗒1752: Imperiul britanic adoptă calendarul gregorian, sărind 11 zile (ziua anterioară fusese 2 septembrie)

🗒1822: Jean-Francois Champollion, orientalist, a descifrat o inscripție egipteană din epoca lui Ramses al II-lea, rămânând în istorie ca cel care a reușit să descifreze scrierea hieroglifică

🗒1829: Imperiul Otoman semnează Tratatul de la Adrianopol cu Rusia, tratat care încheie Războiul Ruso-Turc (1828–1829)

🗒1847: Războiul mexicano-american: SUA ocupă sub comanda lui Winfield Scott capitala Mexicului, Ciudad de Mexico

🗒1895: Inaugurarea podului peste Dunăre între Fetești și Cernavodă (proiectat și construit de inginerul Anghel Saligny), care era la acea vreme cel mai lung pod (4.088 m) din Europa Continentală și al treilea pod din lume

🗒1901: După moartea lui William McKinley, Theodore Roosevelt a devenit, la 42 de ani, cel mai tânăr președinte al SUA

🗒1917: Rusia este proclamată oficial republică

🗒1926: Terminarea primei locomotive cu aburi, construită la Reșița

🗒1928: A fost inaugurată „Crucea Eroilor” de pe Vârful Caraiman (Munții Bucegi), monument închinat eroilor ceferiști căzuți în timpul Primului Război Mondial, construit între anii 1926-1928, din inițiativa Reginei Maria și a Regelui Ferdinand I

🗒1940: Regele Mihai I semnează Decretul regal, prin care statul român este proclamat „Stat Național-Legionar”

🗒1955: Konrad Adenauer, cancelarul Republicii Federale Germania, încheie un acord cu Uniunea Sovietică , prin care se reiau legăturile diplomatice între cele două state

🗒1958: Președintele Charles de Gaulle și cancelarul federal Konrad Adenauer hotărăsc, la sfârșitul primei lor întrevederi, să pună capăt dușmăniei istorice între Franța și Germania

🗒1959: Sonda sovietică Luna 2 ajunge pe Lună, devenind primul obiect făcut de om care a atins suprafața lunară

🗒1960: S-a constituit „Organizația Statelor Exportatoare de Petrol” (OPEC)

🗒1975: Pictura lui Rembrandt van Rijn Rondul de noapte, este atacată cu un cuțit de pâine de către un profesor șomer, Wilhelmus de Rijk, rezultând mai multe tăieturi mari în zigzag, de până la 30 cm lungime. Pictura a fost restaurată cu succes după patru ani, dar unele dovezi ale daunelor sunt încă vizibile de aproape. De Rijk s-a sinucis în aprilie 1976, înainte să fi putut fi acuzat

🗒1979: Președintele afgan Nur Muhammad Taraki este asasinat în urma ordinului lui Hafizullah Amin, care devine noul președinte

🗒1998: Începutul de an școlar în România vine cu anumite schimbări ale ministrului Andrei Marga: programe școlare noi, introducerea calificativelor în locul notelor la clasele I-IV, introducerea examenului de capacitate pentru absolvenții clasei a VIII-a, manuale noi, alternative, pentru clasele I-IV, studiul obligatoriu al religiei

🗒1999: Otopeni: aeronava Falcon 900 care transporta spre București o delegație guvernamentală condusă de ministrul adjunct de Externe Yannis Kranidiotis a fost implicată într-un accident de aviație soldat cu moartea a 7 din cele 13 persoane aflate la bord

🗒2000: Microsoft lansează Windows Me

🗒2015: Se realizează prima observare a undelor gravitaționale

