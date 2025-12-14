14 Decembrie, calendarul zilei: Aura Urziceanu împlinește 79 de ani. Un an de la decesul lui Mircea Diaconu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 14 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Aura Urziceanu este una dintre cele mai remarcabile voci feminine din muzica românească, apreciată mai ales pentru interpretările sale în jazz, pop și muzică ușoară. S-a născut pe 14 decembrie 1946 în București într-o familie de muzicieni și a început studiul viorii de la vârsta de cinci ani, sub îndrumarea tatălui său, violonist și profesor de muzică. Cariera sa a început la Radiodifuziunea Română în 1959, iar în anii ’60-‘70 s-a impus ca solistă versatilă, cântând atât muzică ușoară, cât și jazz. A evoluat pe scene importante din lume, inclusiv alături de legende ale jazzului ca Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Quincy Jones și mulți alții. În anii ‘80 s-a stabilit în Canada, unde a continuat să cânte și să își dezvolte cariera internațională. Deși la un moment dat a renunțat la cetățenia română din cauza unor dezamăgiri personale și profesionale, vocea și stilul său rămân parte din patrimoniul muzical românesc.

Mircea Diaconu a fost unul dintre cei mai apreciați actori români, dar și o personalitate activă în viața publică. Născut pe 24 decembrie 1949 la Vlădești, județul Argeș, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București și s-a impus rapid prin talentul său autentic. A jucat în numeroase filme și spectacole de teatru care au devenit repere ale culturii române, printre care Buletin de București, Filantropica, De ce trag clopotele, Mitică? sau Asfalt Tango. A fost un actor carismatic, apreciat pentru umorul subtil și profunzimea personajelor sale. A fost implicat și în politică, fiind europarlamentar și senator, unde s-a remarcat prin discursuri directe și preocuparea pentru cultură și identitate națională. Mircea Diaconu a murit pe 14 decembrie 2024, la vârsta de 74 de ani, după o lungă luptă cu un cancer pancreatic. Rămâne în memoria publicului ca un artist complet și un om cu o voce puternică în societatea românească.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1503: Nostradamus 🇫🇷✒️ faimos astrolog, medic, cabalist și farmacist. Celebritatea sa se datorează lucrării Les Propheties, a cărei primă ediție a apărut în 1555

🎂1887: Virgil Madgearu 🇷🇴🗣 ministru de finanțe din partea PNȚ. A fost teoreticianul care a fundamentat doctrina politică a curentului țărănist. A fost ales membru post-mortem al Academiei Române. În 1940 a fost asasinat de un comando legionar ca răspuns la pozițiile sale antifasciste, în pădurea Snagov

🎂1918: Radu Beligan 🇷🇴🎭 Pe 15 decembrie 2013 a fost inclus în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai longeviv actor aflat în activitate pe scena unui teatru

🎂1924: Raj Kapoor 🇮🇳🎬 devenit mai cunoscut prin rolul jucat în filmul Vagabondul (1951)

🎂1932: Gheorghe Constantin 🇷🇴⚽️ poreclit „Profesorul”, a fost un fotbalist simbol al Stelei București

🎂1946: Aura Urziceanu 🇷🇴🎤 considerată una dintre cele mai importante voci românești ale jazzului

🎂1946: Jane Birkin 🇬🇧🇫🇷🎬👜 actriță și cântăreață engleză care a locuit în Franța. Este cunoscută ca muza lui Serge Gainsbourg care i-a scris o serie de albume. Devine fashion-icon, casa Hermès lansând celebra geantă care-i poartă numele

🎂1949: Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz 🇷🇴🗣

🎂1968: Florin Chilian 🇷🇴🎤

🎂1976: Tammy Blanchard 🇺🇸🎬 Life with Judy Garland: Me and My Shadows (2001), The Good Shepherd (2006), Moneyball (2011), The Invitation (2015), Tallulah (2016)

🎂1988: Vanessa Hudgens 🇺🇸🎬🎤

Decese 🕯

🕯️1799: George Washington 🇺🇸🗣 primul președinte al SUA

🕯️1946: Ioan Alexandru Brătescu-Voinești 🇷🇴✒️ faimos pentru povestirile sale, scrise inițial pentru copiii săi. Eroul din nuvela „Neamul Udreștilor” e un strămoș al scriitorului

🕯️2013: Peter O’Toole 🇬🇧🎬 cunoscut pentru rolurile sale memorabile de film, scenă, televiziune și voce, personalitate distinctă din generația „tinerilor furioși” (anii 1950) din UK, a fost nominalizat de 8 ori la Oscar, dar nu a primit nici unul

🕯️2020: Gérard Houllier 🇫🇷⚽️ A antrenat Paris Saint-Germain, RC Lens, FC Liverpool, club cu care a câștigat și Cupa UEFA în 2001, și Olympique Lyonnais, club de care s-a despărțit la 25 mai 2007. A fost și antrenorul echipei naționale a Franței între 1992 și 1993

🕯️2024: Mircea Diaconu 🇷🇴🎬

Evenimente📋

📋🆘☢️ Ziua Internaţională de Protest împotriva Reactoarelor Nucleare

Calendar 🗒

🗒1280: Prima atestare documentară a orașului Sighișoara

🗒1458: Atestarea documentară a municipiului Onești, printr-un act de danie emis de cancelaria lui Ștefan cel Mare

🗒1467: Bătălia de la Baia: Ștefan cel Mare înfrânge armatele maghiare conduse de regele Matei Corvin, care invadasera Moldova

🗒1819: Alabama a devenit cel de-al 22-lea stat american

🗒1864: Este inaugurată Școala de Belle–Arte din București, înființată prin decretul domnesc

🗒1869: Inaugurarea oficiala a clădirii Universității din București, construită între 1857-1869 după planurile arhitectului Alexandru Orăscu

🗒1888: Hariclea Darclée debutează pe scena Operei Mari din Paris cu rolul „Margareta” din opera „Faust”

🗒1900: Fizicianul Max Planck face publică noua sa teorie despre natura energiei – teoria cuantelor – care va sta la baza fizicii moderne

🗒1911: Exploratorul norvegian Roald Amundsen a devenit primul om care a ajuns la Polul Sud

🗒1918: Pentru prima oară femeile din Marea Britanie au avut drept de vot la alegerile generale

🗒1918: La „Metropolitan Opera” din New York a avut loc premiera operei „Gianni Schicchi” a compozitorului italian Giacomo Puccini

🗒1939: Războiul de Iarnă: Uniunea Sovietică este exclusă din Liga Națiunilor pentru invadarea Finlandei

🗒1946: Adunarea Generala a ONU a ales orașul New York ca sediu permanent al ONU

🗒1955: România alături de Albania, Austria, Bulgaria, Cambodgia, Ceylon, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Italia, Iordania, Laos, Libia, Nepal, Portugalia și Spania se alătură statelor membre ONU

🗒1972: Programul Apollo: Eugene Cernan este ultima persoană care a pășit pe Lună

🗒1976: A fost inaugurat Muzeul Teatrului Național din Iași

🗒2001: S-a înființat, la București, postul privat de televiziune „B1 TV”

🗒2012: Atac armat la o școală primară din Connecticut, SUA, unde au fost ucise 28 de persoane și încă două rănite. Majoritatea decedaților au fost copii cu vârste cuprinse între 5-10 ani și 6 adulți (inclusiv atacatorul și mama lui)

🗒2016: Desființarea echipei de fotbal „FC Rapid București” după ce a fost declarată în faliment

🗒2021: Oamenii de știință anunță că sonda solară Parker a NASA a devenit prima navă spațială care a pătruns în coroana stelară a Soarelui în timpul unui zbor în aprilie

CITEȘTE ȘI:

13 Decembrie, calendarul zilei: Actorul Dick Van Dyke împlinește 100 de ani, Steve Buscemi 68. Moare Nichita Stănescu, la 50 de ani

12 Decembrie, calendarul zilei: Jennifer Connelly împlinește 55 de ani, Monica Bîrlădeanu 47. Se stinge Mălina Olinescu

11 Decembrie, calendarul zilei: Gianni Morandi împlinește 81 de ani. Ziua internațională a munților

>>>>>> Aura Urziceanu împlinește 79 de ani. Un an de la decesul lui Mircea Diaconu