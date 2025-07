17 IULIE, calendarul zilei: David Hasselhoff împlinește 73 de ani/ Ultimul țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, și familia sa au fost asasinați

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 17 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

David Hasselhoff este un actor, cântăreț și producător american. Născut la 17 iulie 1952, în Baltimore, Maryland, Hasselhoff și-a început cariera în televiziune în anii ‘70, însă consacrarea a venit în 1982, când a obținut rolul principal în Knight Rider. În acest serial, el a interpretat personajul Michael Knight, un erou modern care combate infracționalitatea cu ajutorul unei mașini inteligente, KITT. În 1989, Hasselhoff și-a consolidat faima prin rolul Mitch Buchannon din Baywatch, considerat unul dintre cele mai vizionate seriale TV din istorie. Pe lângă actorie, Hasselhoff a avut și o carieră muzicală de succes în Europa, în special în Germania. Piesa sa Looking for Freedom, lansată în 1989, a devenit un hit, fiind legată simbolic de căderea Zidului Berlinului. David a fost implicat și în televiziune ca jurat în show-uri precum America’s Got Talent și Britain’s Got Talent. Din 2018, el este căsătorit cu Hayley Roberts, un fost model galez.

În noaptea de 16 spre 17 iulie 1918, împăratul Nicolae al II-lea al Rusiei, împreună cu soția sa Alexandra, cei cinci copii ai lor și câțiva servitori loiali, au fost asasinați la Casa Ipatiev din Ekaterinburg. Ordinul a fost dat de liderii Partidului Bolșevic, în contextul războiului civil care cuprinsese Rusia după Revoluția din Octombrie 1917. Temându-se că familia imperială ar putea fi eliberată de trupele monarhiste (Armata Albă), bolșevicii au decis să elimine definitiv simbolul monarhiei. Execuția a fost efectuată de un pluton condus de Iakov Iurovski, în subsolul casei. Asasinarea ultimului țar al Rusiei a marcat sfârșitul oficial al dinastiei Romanov, care domnise timp de peste 300 de ani, și a rămas un simbol al brutalității regimului bolșevic. În 2000, Biserica Ortodoxă Rusă i-a canonizat pe Nicolae al II-lea și familia sa ca sfinți mucenici.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1810: August Treboniu Laurian 🇷🇴✒️ filolog, istoric, publicist și om politic, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848 din Transilvania. A fost unul dintre membrii fondatori ai Academiei Române (2 iunie 1867)

🎂1867: Dimitrie Gerota 🇷🇴🩺🩻 a efectuat cercetări privitoare la anatomia și fiziologia vezicii urinare și a apendicelui, a preconizat o tehnică de injectare a vaselor limfatice, cunoscută în literatura de specialitate drept „metoda Gerota”. De numele său se leagă și aplicarea primelor radiografii din România, fiind considerat cel dintâi radiolog român. A înființat, în 1907, la București, spitalul Sanatoriul Dr. Gerota

🎂1877: Paul Follot 🇫🇷🪑 influent designer de mobilier de lux și obiecte de artă decorativă înainte de Primul Război Mondial. A fost unul dintre liderii mișcării Art Deco

🎂1894: Georges Lemaître 🇧🇪✝️🌌 preot catolic și fizician întemeietor al teoriei Big Bang. El a fost creatorul teoriei expansiunii universului, atribuită greșit lui Edwin Hubble

🎂1899: James Cagney 🇺🇸🎬 În 1999, Institutul American de Film l-a clasat pe locul 8 în topul celor mai mari staruri ale tuturor timpurilor

🎂1920: Juan Antonio Samaranch 🇪🇸🥇🥈🥉președinte al Comitetului Olimpic Internațional în perioada 1980-2001

🎂1923: Traian Ionescu 🇷🇴⚽️ a promovat în fotbalul mare viitori jucători celebri precum Mircea Lucescu, Cornel Dinu, Florea Dumitrache, Ion Pîrcălab, Radu Nunweiller și Constantin Frățilă

🎂1924: Florea Fătu 🇷🇴⚽️ juca pe postul de atacant. A câștigat primul meci din istoria Stelei alături de: Gheorghe Lăzăreanu, Romeo Catană, Aurel Cernea, Ioan Jivan, Eugen Mladin, Stere Zeană, Mircea Crețu, Gheorghe Popescu, Florin Marinescu și T. Balaș în echipa antrenată de Coloman Braun Bogdan

🎂1935: Donald Sutherland 🇨🇦🎬

🎂1949: Terence Michael Joseph “Geezer” Butler 🇬🇧🎸 basist și membru fondator al Black Sabbath

🎂1950: Damon Harris 🇺🇸🎤 (The Temptations)

🎂1952: David Hasselhoff 🇺🇸🎬

🎂1954: Angela Merkel 🇩🇪🗣 cancelar

🎂1982: Mihai Pătrașcu 🇷🇴🧮 cercetător în informatică teoretică, care și-a desfășurat ultima parte a activității la Massachusetts Institute of Technology în Boston. Este în continuare concurentul român cu cele mai multe medalii la Olimpiada Internațională de Informatică și printre primii 20 de pe glob. A încetat din viață la New York, la doar 29 de ani, după un an și jumătate de luptă cu cancerul de creier

🎂1996: Grace Caroline Currey 🇺🇸🎬 Shazam (2019, 2023), Fall (2022)

Decese 🕯

🕯️1790: Adam Smith 🇬🇧📜 Lucrarea sa „Avuția națiunilor”, cercetare asupra naturii și cauzelor ei, a fost una din primele încercări de a studia dezvoltarea istorică a industriei și comerțului în Europa. A ajutat la crearea economiei ca disciplină academică modernă și a furnizat una dintre cele mai bune argumentări intelectuale pentru comerțul liber și capitalism. A introdus în economie conceptul de „mâna invizibilă”

🕯️1918: Familia Țarului Nicolae al II-lea al Rusiei 🇷🇺♛ (7 membri) asasinați la casa Ipatiev din Ekaterinburg, de către bolșevici

🕯️1923: Theodor Rosetti 🇷🇴🗣 publicist și om politic, cel de-al șaisprezecelea prim-ministru al României în perioada 1888-1889 și membru de onoare al Academiei Române (1891), Societății Junimea (1863), fost ministru de finanțe în 1912 și președinte al Senatului în 1913, în guvernul Titu Maiorescu

🕯️1954: Machine Gun Kelly (George Kelly Barnes) 🇺🇸🔫 gangster notoriu în perioada de prohibiție. Porecla sa a venit de la arma sa preferată, un pistol mitralieră Thompson. Renumit pentru răpirea magnatului petrolist Charles Urschel, în iulie 1933, pentru care el și banda lui, au câștigat 200.000 $ (peste 4 milioane azi) în răscumpărare

🕯️1967: John Coltrane 🇺🇸🎷 Figură emblematică a jazzului secolului XX, considerat unul din cei mai importanți inovatori în jazzul modern

🕯️1995: Juan Manuel Fangio 🇦🇷🏁 a dominat primul deceniu al curselor de Formula 1, câștigând de cinci ori Campionatul Mondial la Piloți

Evenimente📋

📋🇯🇵 Festivalul Gion Matsuri în Kyoto unul dintre cele trei mari festivaluri japoneze. Evenimentul se petrece anual pe parcursul lunii iulie în Kyoto, fiind organizat de templul șintoist Yasaka din sectorul Higashiyama. Festivalul are o importanță majoră pentru locuitorii Kyoto, care cred că sunt protejați de către zeitățile templului

Calendar 🗒

🗒1821: Lupta de la Slobozia. Cetele de panduri, rămase fără Tudor Vladimirescu, au fost înfrânte de turci. Printre cei luați prizonieri se afla și Papa, fratele lui Tudor Vladimirescu. Este sfârșitul revoluției

🗒1918: Din ordinul dat de Partidul Bolșevic, împăratul Nicolae al II-lea și famila sa au fost asasinați la casa Ipatiev din Ekaterinburg, Rusia

🗒1976: La Montreal a început a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară. Nadia Comăneci a obținut trei medalii de aur, iar România a ocupat locul nouă pe națiuni, cu patru medalii de aur, nouă de argint și 14 de bronz

🗒1945: A avut loc Conferința de la Potsdam a șefilor de stat și guvern ai URSS, Marii Britanii și SUA, consacrată reglementării situației postbelice în Europa

🗒1955: Los Angeles: A fost inaugurat „Disneyland”, cu mult fast, în prezența a peste 30.000 de vizitatori veniți de pretutindeni

🗒1981: Regina Elisabeta a II-a deschide Podul Humber, unul din cele mai lungi poduri suspendate din lume

🗒1994: SUA: În finala Cupei Mondiale, Brazilia a învins Italia cu 3-2 la penalty. Este prima finală a Cupei Mondiale care a fost decisă la penalty

🗒2007: Concert Rolling Stones pe Lia Manoliu

🗒2014: Un Boeing 777 al Malaysia Airlines se prăbușește în Ucraina, la 50 km de granița cu Rusia. Au murit 298 de oameni

