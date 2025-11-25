Prima pagină » Actualitate » 18 consilieri şi specialişti IT, în căutarea contului cu numele lui Bolojan. Patrick André de Hillerin: „E funny. Poate e o strategie de fugă”

Luiza Dobrescu
25 nov. 2025, 11:41, Actualitate
 Jurnalistul Patrick André de Hillerin ironizează echipa de specialişti care-l înconjoară pe Ilie Bolojan. Recent, a fost identificat un cont, pe X, cu numele premierului, localizat în Hong Kong. „Directoratul Național de Securitate Cibernetică, cu toți specialiștii în IT și digitalizare” n-au reuşit să-i dea de urmă autorului. 

„Performanță, profesionalism, pricepere” ar fi, în opinia ironică a jurnalistului  Patrick André de Hillerin cei trei „p” care definesc echipa lui Ilie Bolojan, pornită pe urmele celor care au trimis contul cu numele lui Ilie Bolojan tocmai la Hong Kong.

„E funny, dar nici până azi, 25 noiembrie 2025, la ora 10.43, cu tot Directoratul Național de Securitate Cibernetică, cu tooți specialiștii în IT și digitalizare, cu toți cei 18 angajați la departamentul de comunicare, domnul Bolojan nu a reușit să-și rezolve problema aia cu localizarea contului de X în Hong Kong.

Performanță, profesionalism, pricepere”, scrie pe Facebook, Hillerin.

Jurnalistul nu poate să nu remarce ironic că, poate, totul este o strategie gândită de Ilie Bolojan, ca să dea vina pe „boţii chineji” pentru mărirea taxelor.

„Bine, poate e o strategie de fugă: «Nu eu am tăiat veniturile, nu eu am mărit taxele! Au fost boții chineji!»”, remarcă jurnalistul, cu umor. 

