18 Decembrie, calendarul zilei: Brad Pitt împlinește 62 de ani, Keith Richards 82. Christina Aguilera face 45 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 18 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Brad Pitt este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de la Hollywood, născut pe 18 decembrie 1963, în Oklahoma, SUA. A devenit celebru în anii ‘90 datorită carismei sale și rolurilor din filme precum Thelma & Louise, Seven și Fight Club, care l-au consacrat ca star internațional. De-a lungul carierei, a jucat în producții emblematice precum Inglourious Basterds, Once Upon a Time in Hollywood, pentru care a câștigat Premiul Oscar, și The Curious Case of Benjamin Button. Pe lângă actorie, este și un producător de succes, implicat în filme premiate prin compania sa, Plan B Entertainment. A avut relații celebre, inclusiv cu Jennifer Aniston, cu care a fost căsătorit între 2000 și 2005, și cu Angelina Jolie, alături de care are șase copii. Este cunoscut pentru implicarea sa în cauze umanitare şi este pasionat de arhitectură, artă și design. În ultimii ani, a vorbit deschis despre lupta sa cu dependența de alcool și despre importanța echilibrului emoțional și a dezvoltării personale.

Keith Richards este unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria muzicii rock, cunoscut mai ales ca membru fondator al trupei The Rolling Stones. S-a născut pe 18 decembrie 1943, în Dartford, Anglia, și a devenit celebru pentru stilul său inconfundabil de chitară și pentru riff-urile care au definit sunetul formației. Alături de Mick Jagger, Richards a format unul dintre cele mai de succes parteneriate de compoziție din muzică, semnând piese clasice precum Satisfaction, Paint It Black și Start Me Up. Pe lângă talentul muzical, este cunoscut pentru personalitatea sa rebelă și stilul de viață nonconformist. Este pasionat de lectură, istorie și film, iar autobiografia sa, Life, a avut un mare succes. De-a lungul deceniilor, Keith Richards a rămas o figură emblematică a rockului, simbol al longevității și al libertății artistice.

Christina Aguilera este o cântăreață, compozitoare și actriță americană, născută pe 18 decembrie 1980, în Staten Island, New York. A devenit celebră la sfârșitul anilor ‘90 odată cu lansarea albumului de debut Christina Aguilera, care a inclus hituri precum Genie in a Bottle şi What a Girl Wants. De-a lungul carierei, a explorat multiple stiluri muzicale, de la pop și R&B la soul și jazz, demonstrând o constantă dorință de reinventare artistică. A câștigat numeroase premii, inclusiv Grammy, și este apreciată nu doar pentru muzică, ci și pentru mesajele de autenticitate, putere feminină și acceptare de sine. Este implicată activ în cauze sociale, susținând drepturile femeilor, ale comunității LGBTQ+ și lupta împotriva violenței domestice. Christina Aguilera rămâne una dintre cele mai influente voci ale muzicii pop moderne.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1878: Iosif Vissarionovici Stalin 🇷🇺✮

🎂1943: Keith Richards 🇬🇧🎸 chitaristul ritmic al celebrei trupe The Rolling Stones și unul dintre membrii fondatori ai acesteia

🎂1946: Steven Spielberg 🇺🇸🎥 de trei ori câștigător al premiului Oscar și este producătorul de film cu cel mai bun succes financiar al tuturor timpurilor

🎂1954: Ray Liotta 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolurile Henry Hill în Băieți buni (Goodfellas), Shoeless Joe Jackson în Terenul de baseball (Field of Dreams) sau Tommy Vercetti din jocul video Grand Theft Auto: Vice City

🎂1963: Brad Pitt 🇺🇸🎬 considerat unul din cei mai atrăgători bărbați fapt pentru care de-a lungul timpului s-a bucurat de o atenție substanțială din partea mass-media. A devenit celebru la mijlocul anilor 1990 după ce a interpretat rolurile principale din Interviu cu un vampir (1994) și Seven, 12 Monkeys (ambele 1995). A câștigat Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul lui Cliff Booth din A fost odată la… Hollywood (2019)

🎂1970: DMX 🇺🇸🎤 În 1999, a lansat cel mai bine vândut album al său …And Then There Was X, care includea hit-ul „Party Up (Up in Here)”. A murit la vârsta de 50 de ani, infarct după o supradoză

🎂1971: Gheorghe Ifrim 🇷🇴🎬

🎂1978: Katie Holmes 🇺🇸🎬 a intrat în atenția publicului pentru rolul Joey Potter din serialul de televiziune Dawson’s Creek, pe care l-a jucat din 1998 și până în 2003

🎂1980: Christina Aguilera 🇺🇸🎤 Albumul de debut, numit Christina Aguilera (1999) s-a bucurat de succes comercial și trei dintre piesele incluse pe el „Genie in a Bottle”, „What a Girl Wants” și „Come on Over” au ocupat prima poziție în prestigiosul clasament Billboard Hot 100

🎂1993: Ana Porgras 🇷🇴🤸 medaliată cu aur la bârnă la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2010

🎂2001: Billie Eilish 🇺🇸🎤 și-a făcut debutul în muzică la vârsta de 14 ani și într-un timp relativ scurt a atras atenția criticilor și publicului prin single-urile „Ocean Eyes” și „Lovely”

Decese 🕯

🕯️1737: Antonio Stradivari 🇮🇹🎻 cunoscut lutier, un creator italian de instrumente muzicale cu coarde, în special viori, rămase celebre până astăzi. A făurit aproximativ 1.100 instrumente, din care 600 au rămas cunoscute astăzi

🕯️1997: Chris Farley 🇺🇸🎬 Coneheads (1993), Tommy Boy (1995), Black Sheep (1996), Beverly Hills Ninja (1997). A murit de supradoză, la 33 de ani

🕯️2006: Joseph Barbera 🇺🇸🎞 Animator, regizor și producător, co-fondator Hanna-Barbera. A trăit 95 de ani

🕯️2011: Vaclav Havel 🇨🇿🗣 ultimul președinte al Cehoslovaciei (1990-1992) și primul președinte al Republicii Cehe (1993-2003)

🕯️2016: Zsa Zsa Gabor 🇭🇺🇺🇸🎬 regină a frumuseții a Ungariei în 1936. A emigrat în SUA în 1941. A fost căsătorită de nouă ori. A divorțat de șapte ori și o căsătorie a fost anulată

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Minorităților Naționale

📋🆘 Ziua Internaţională a Migranţilor

📋💬 Ziua Internaţională a Limbii Arabe

Calendar 🗒

🗒218 î.Hr.: Al Doilea Război Punic: Bătălia de la Trebia – forțele cartagineze conduse de Hannibal au învins armata Republicii Romane

🗒1271: Kublai Khan redenumește imperiul său „Yuan” (元 yuán), marcând oficial începutul Dinastiei Yuan în Mongolia și China

🗒1777: SUA serbează pentru prima oară Ziua Recunoștinței, marcând recenta victorie a rebelilor americani asupra generalului britanic John Burgoyne la Saratoga

🗒1787: New Jersey a devenit cel de-al treilea stat american care a ratificat Constituția SUA

🗒1833: Imnul național al Imperiului Rus, Doamne, apără-l pe țar!, este interpretat pentru prima dată

🗒1865: Sclavia a fost abolită odată cu intrarea în vigoare a celui de-al 13-lea amendament din Constituția SUA

🗒1916: Bătălia de la Verdun se încheie când forțele germane sub conducerea lui Erich von Falkenhayn sunt înfrânte de francezi, având 337.000 de victime

🗒1923: Muzeul Militar Național, creat în aprilie 1914 ca secție militară a Muzeului Național al României, a fost transformat în instituție de sine stătătoare

🗒1939: Are loc bătălia de la Heligoland Bight, prima bătălie aeriană principală a războiului

🗒1944: Armata a IV-a româna intră pe teritoriul Cehoslovaciei pentru a participa la operațiunile militare desfășurate împotriva armatei germane

🗒1956: Japonia a fost admisă ca membru al ONU

🗒1973: Adunarea Generala a ONU adoptă limba arabă ca limbă oficială a sa. Data de 18 decembrie devine Ziua limbii arabe

🗒1981: Primul zbor al bombardierului strategic rus Tu-160, cel mai mare avion de luptă din lume și cea mai mare aeronavă supersonică

🗒1990: Se semnează, la Strasbourg, actul prin care România aderă la Convenția Culturală Europeană

🗒2005: România câștigă titlul de vicecampioană mondială la handbal feminin la Campionatul Mondial de Handbal din Rusia, fiind învinsă în actul final de țara gazdă, scor 28-23

🗒2006: În Emiratele Arabe Unite se desfășoară primele alegeri.

🗒2022: Argentina câștigă Cupa Mondială, 3-3, 4-2 la penalty, cu Franța

