18 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Gia Carangi, Jonah Lomu și Benone Sinulescu

Gia Carangi a fost unul dintre primele “supermodele” din lumea modei și, totodată, una dintre cele mai tragice prezențe ale acestei industrii. Născută în 1960, la Philadelphia, Gia s-a remarcat rapid prin frumusețea sa neconvențională: trăsături androgine, o prezență intensă și un stil rebel care a spart tiparele anilor ‘70. A devenit muza unor fotografi celebri precum Francesco Scavullo și a apărut în reviste de top, de la Vogue la Cosmopolitan. Cariera ei strălucitoare a fost însă umbrită de luptele personale. Presiunea industriei și vulnerabilitățile emoționale au condus-o către dependența de droguri, ceea ce i-a afectat atât sănătatea, cât și viața profesională. Gia Carangi a murit pe 18 noiembrie 1986, la vârsta de 26 de ani, din cauza complicațiilor asociate SIDA. Este văzută astăzi ca un simbol al frumuseții autentice și al fragilității umane, dar și ca o lecție despre costurile ascunse ale celebrității.

Jonah Lomu a fost unul dintre cei mai importanți și influenți jucători de rugby din toate timpurile. Impactul său asupra sportului a depășit performanțele individuale: a schimbat modul în care se joacă rugby-ul modern, a inspirat generații de atleți și a devenit un simbol global al excelenței sportive. Născut în 1975, în Noua Zeelandă, Lomu a devenit cunoscut la nivel mondial în timpul Cupei Mondiale din 1995, când combinația sa rară de viteză, forță și dimensiune l-a transformat într-o adevărată forță de neoprit pe teren. A marcat 37 de eseuri în 63 de meciuri pentru All Blacks. În ciuda succesului sportiv, viața sa a fost umbrită de o afecțiune renală severă, care i-a afectat cariera și, în cele din urmă, i-a provocat moartea prematură, pe 18 noiembrie 2015, la doar 40 de ani.

Benone Sinulescu a fost unul dintre cei mai iubiți și apreciați interpreți de muzică populară din România, o voce emblematică ce a marcat peste șase decenii de activitate artistică. Născut în 1937, la Siriu, artistul s-a remarcat încă din tinerețe prin timbrul cald, versatilitatea interpretării și bucuria cu care transmitea tradițiile folclorice românești. De-a lungul carierei, a înregistrat sute de melodii, multe devenind piese de referință ale folclorului românesc, și a colaborat cu numeroși artiști, contribuind la promovarea muzicii populare atât în țară, cât și peste hotare. Benone Sinulescu a murit pe 18 noiembrie 2021, la vârsta de 84 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală valoroasă și imaginea unui artist dedicat, energic și profund atașat de rădăcinile culturii românești.

Nașteri 🎂

🎂1906: Corneliu Baba 🇷🇴🎨 cunoscut mai ales pentru portretele sale, dar și pentru alte tipuri de tablouri și ilustrații de cărți

🎂1907: Compay Segundo 🇨🇺🪕 (Buena Vista Social Club)

🎂1919: Jocelyn Brando 🇺🇸🎬 sora mai în vârstă a actorului Marlon Brando

🎂1923: Alan Shepard 🇺🇸🧑🏻‍🚀primul astronaut american care a zburat în spațiu

🎂1950: Dennis Haskins 🇺🇸🎬 Saved by the Bell (1989 – 1993)

🎂1960: Kim Wilde 🇬🇧🎤 Kids in America (1981), Cambodia (1981), You Keep Me Hangin’ On (1986), You Came (1988)

🎂1962: Kirk Hammett 🇺🇸🎸 Metallica

🎂1963: Peter Schmeichel 🇩🇰⚽️ membru cheie al echipei naționale care a câștigat Campionatul European din 1992. Votat cel mai bun portar din lume în 1992 și 1993

🎂1970: Peta Wilson 🇦🇺🎬 cunoscută mai ales pentru rolul lui Nikita din serialul TV La Femme Nikita

🎂1974: Chloë Sevigny 🇺🇸🎬 American Psycho (2000), Dogville (2003), Zodiac (2007), American Horror Story (2012)

🎂1974: Lia Olguța Vasilescu 🇷🇴🗣

Decese 🕯

🕯️1922: Marcel Proust 🇫🇷✒️ cunoscut mai ales datorită romanului În căutarea timpului pierdut (À la recherche du temps perdu), operă monumentală de ficțiune a secolului XX, publicată de Gallimard în șapte volume, redactate vreme de mai bine de 14 ani

🕯️1962: Niels Bohr 🇩🇰📜 Nobel pentru Fizică în 1922, a avut contribuții esențiale la înțelegerea structurii atomice și a mecanicii cuantice

🕯️1986: Gia Carangi 🇺🇸💃🏻 primul supermodel, a decedat la 26 de ani, de SIDA

🕯️1992: Radu Tudoran 🇷🇴✒️ lingvist, traducător și prozator, fratele cel mai mic al muzicianului Alexandru Bogza și al scriitorului Geo Bogza, autorul unor romane de mare succes, printre care se numără Un port la răsărit (1941, debutul său ca romancier) și celebrul Toate pânzele sus! (1954)

🕯️2002: James Coburn 🇺🇸🎬 The Magnificent Seven (1960), The Great Escape (1963), Hard Times (1975), The Last Hard Men (1976), Maverick (1994), Eraser (1996), Affliction (1997)

🕯️2005: Laura Hidalgo 🇦🇷🎬 actriță argentiniană 🇦🇷 de origine 🇷🇴

🕯️2015: Jonah Lomu 🇳🇿🏈 primul superstar al rugbyului mondial și unul dintre cei mai intimidanți jucători. A fost recunoscut ca unul dintre cei mai importanți jucători din toate timpurile; a decedat la doar 40 de ani

🕯️2017: Malcolm Young 🇬🇧🇦🇺🎸 muzician scoțiano-australian, co-fondator AC/DC

🕯️2020: Draga Olteanu-Matei 🇷🇴🎭🎬 Reprezentantă a generației de aur a teatrului românesc, a jucat în 90 de filme, în peste 50 piese de teatru și 100 roluri în televiziune

🕯️2021: Benone Sinulescu 🇷🇴🎤

Evenimente📋

📋🇱🇻 Letonia: Ziua națională. Proclamarea independenței (1918)

Calendar 🗒

🗒401: Vizigoții, conduși de regele Alaric I, traversează Alpii și invadează nordul Italiei

🗒1307: După legenda lui Aegidius Tschudi, arestat pentru nesupunere în fața unui nobil, Wilhelm Tell este condamnat să tragă cu arbaleta într-un măr așezat pe capul fiului său, pentru a-și salva viața

🗒1626: Bazilica Sfântul Petru din Roma este sfințită de Papa Urban al VIII-lea, după o perioadă de construcție de 120 de ani

🗒1864: Este discutată și aprobată în Consiliul orașului, nouă stemă a Capitalei, având ca element principal imaginea Sfântului Dimitrie Basarabov, desemnat patronul orașului

🗒1916: Bătălia de la Somme, bătălia cu cele mai mari pierderi din Primul Război Mondial, se încheie la egalitate, după 140 de zile de lupte

🗒1926: George Bernard Shaw refuză sa accepte banii pentru Premiul Nobel, spunând: „Pot să-l iert pe Alfred Nobel pentru că a inventat dinamita, dar numai o persoană diabolică a putut să inventeze Premiul Nobel”

🗒1928: Mickey Mouse, cunoscutul personaj din desenele animate ale lui Walt Disney, și-a făcut pentru prima oară apariția la Colony Theatre din New York, în filmul intitulat „Steamboat Willie”

🗒1963: Premiera filmului istoric „Tudor”, în regia lui Lucian Bratu, film de referință în istoria cinematografiei românești. Pelicula evocă Revoluția de la 1821

🗒1963: Primul telefon cu taste este introdus în circuitul comercial din SUA

🗒1976: Parlamentul spaniol a aprobat un proiect de lege care viza instaurarea democrației, după 37 de ani de dictatură

🗒1978: România intră, ca membru deplin, în Biroul „Grupului celor 77” din cadrul UNESCO

🗒1978: Are loc sinuciderea în masă din Jonestown – Jim Jones a determinat peste 900 de membri ai sectei sale, inclusiv peste 200 de copii, să comită omoruri și să se sinucidă după ce au ingerat o băutură, Flavor Aid, cu aromă de struguri și cianură, la Jonestown, în Guyana, după ce unii membri ai sectei îl asasinaseră pe congressmanul american Leo Ryan. Dar nu toată lumea a murit de bunăvoie în acea zi, unii adepți fiind injectați cu forța cu soluția în care se afla cianură, în special copiii și persoanele mai în vârstă

🗒1991: În timpul războiului de independență al Croației, Armata Populară Iugoslavă a capturat orașul croat Vukovar după un asediu de 87 de zile

🗒1999: Guvernul României adoptă Ordonanța de Urgență privind înființarea Agenției pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activității de protecție a copilului, îndeplinind astfel una din condițiile impuse pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

🗒2002: Bursa de Valori București a fost admisă ca membru corespondent al Federației Europene a Burselor de Valori

🗒2002: Se deschide primul Muzeu de matematică din lume la Gießen, Germania

🗒2013: NASA lansează sonda spațială MAVEN pentru a studia atmosfera planetei Marte

