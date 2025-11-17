17 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Danny DeVito împlinește 81 de ani, Alina Pușcău face 44. Primul caz cunoscut de COVID-19

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 17 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Danny DeVito, născut pe 17 noiembrie 1944 în New Jersey, este un actor, regizor și producător american, cunoscut pentru stilul său comic inconfundabil și pentru prezența sa carismatică pe ecran. Și-a câștigat notorietatea în anii ‘70-‘80 datorită rolului lui Louie De Palma din serialul Taxi, pentru care a primit un Glob de Aur şi un premiu Emmy. A jucat într-o serie de filme devenite clasice, precum One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Romancing the Stone, Twins, Batman Returns sau Matilda (pe care l-a și regizat). Vocea sa distinctivă i-a adus numeroase roluri în animații, printre care The Lorax și Hercules. Se remarcă și prin participarea de lungă durată în sitcomul It’s Always Sunny in Philadelphia, unde joacă rolul lui Frank Reynolds, unul dintre personajele cele mai apreciate ale serialului. Danny DeVito rămâne o figură importantă a cinematografie, admirată pentru versatilitatea, umorul și energia sa inepuizabilă.

Alina Pușcău, născută pe 17 noiembrie 1981 în București, este un model, actriță și cântăreață româncă, cunoscută pentru cariera sa internațională în moda anilor 2000. La 16 ani, a câștigat concursul “Elite Model Look Romania”, ceea ce i-a deschis drumul spre marile agenții și podiumuri internaționale. A apărut în campanii pentru branduri precum Victoria’s Secret, Gap sau JCPenney și în pictoriale ale revistelor de top. Pe lângă modeling, a cochetat și cu muzica, lansând câteva single-uri dance-pop, iar în actorie a avut un rol în filmul Conan the Barbarian (2011). A atras atenția presei internaționale și prin relația sa cu regizorul Brett Ratner. Alina Pușcău rămâne una dintre cele mai vizibile prezențe românești în industria modei mondiale.

Primul caz cunoscut de COVID-19 a fost înregistrat pe 17 noiembrie 2019, în Wuhan, China. Pacientul era un bărbat de 55 de ani care vizitase o piață locală de fructe de mare, considerată posibil punctul inițial de transmitere a virusului SARS-CoV-2. Inițial, virusul s-a manifestat prin simptome respiratorii ușoare, precum febră, tuse și dificultăți de respirație, ceea ce a făcut dificilă identificarea rapidă a pericolului. În martie 2020, OMS a declarat pandemia globală de COVID-19, marcând începutul unei crize sanitare fără precedent în istoria recentă. Descoperirea acestui prim caz este considerată crucială pentru înțelegerea originilor virusului, a modului său de transmitere și pentru dezvoltarea strategiilor de prevenție și control la nivel mondial.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂9: Vespasian 🇮🇹♛ împărat roman. Fondator al Dinastiei Flaviilor

🎂1906: Soichiro Honda 🇯🇵🚗 A înființat Honda Motor Company în 1948, mai întâi ca producător de motociclete, iar din 1963 și de automobile

🎂1942: Martin Scorsese 🇮🇹🇺🇸🎥 Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, The King of Comedy, The Last Temptation of Christ, Goodfellas, Cape Fear, Casino, Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, Hugo, The Wolf of Wall Street, The Irishman

🎂1944: Danny DeVito 🇺🇸🎬 A început să câștige faimă odată cu interpretarea rolului unui dispecer de taxi, Louie De Palma, în serialul TV Taxi (1978-1983), care i-a adus un Glob de Aur și premiul Emmy

🎂1966: Sophie Marceau 🇫🇷🎬 În afară de filmele făcute în limba franceză, a mai jucat, printre altele, și în Braveheart (1995), și ca Bond Girl în The World Is Not Enough (1999)

🎂1966: Jeff Buckley 🇺🇸🎸 La 13 ani a primit prima chitară electrică. În timp ce lucra la al doilea său album, la 29 mai 1997 a mers să înoate în Wolf River, un afluent al fluviului Mississippi, în care și-a trăit ultimele clipe de viață. Cu o seară înainte, Jeff a recunoscut că suferă de tulburare bipolară. Avea 30 de ani

🎂1973: Leslie Bibb 🇺🇸🎬 Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006), Iron Man (2008), Law Abiding Citizen (2009), Juror #2 (2024)

🎂1978: Rachel McAdams 🇨🇦🎬

🎂1981: Alina Pușcău 🇷🇴💃🏻🎬 model pentru Victoria’s Secret, GAP, JCPenney, Pepe Jeans. Conan The Barbarian (2011)

Decese 🕯

🕯️1917: Auguste Rodin 🇫🇷⛏ a revoluționat limbajul sculpturii. Prin atelierul lui au trecut mulți sculptori, printre care Antoine Bourdelle, Charles Despiau, Aristide Maillol. În 1907, aici a lucrat și Constantin Brâncuși, care, părăsind atelierul după numai câteva luni, și-a justificat plecarea spunând: „Nimic nu se poate înălța la umbra marilor arbori!”

🕯️2017: Salvatore Riina 🇮🇹 membru al mafiei siciliene, cel mai puternic membru al acesteia la începutul anilor 1980

Evenimente📋

📋📝 Ziua internațională a studenților, pentru a comemora evenimentele tragice din 1939 desfăşurate la Praga. În 1939, ocupanţii nazişti din Cehoslovacia au suprimat, la Praga, o demonstraţie a studenţilor de la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Caroline, ce marca momentul creării unei Republici Cehoslovace independente. În urma suprimării demonstraţiilor, opt studenţi şi un profesor au fost executaţi fără proces, iar alţii peste 1.200 de studenţi au fost trimişi în lagăre de concentrare

📋🕯️ Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Traficului Rutier (a treia zi de duminică a lunii noiembrie)

Calendar 🗒

🗒284: Dioclețian este proclamat împărat de soldații săi

🗒1869: Este inaugurat Canalul Suez, după 10 ani de construcție

🗒1872: Este înființată Academia Navală Mircea cel Bătrân, din Constanța

🗒1918: Consfătuirea fruntașilor politici, membri ai Partidului Național și ai Partidului Social-Democrat, sub președinția lui Ștefan Cicio-Pop, la care se discută proiectul în opt puncte întocmit de Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop și Ioan Suciu, proiect ce conținea hotărârea de unire cu România

🗒1933: Statele Unite recunosc Uniunea Sovietică

🗒1970: Douglas Engelbart primește patentul pentru primul maus de calculator

🗒1970: Odată cu lansarea Lunochod 1 de către Uniunea Sovietică în Mare Imbrium, ca parte a programului Luna, începe prima utilizare a unui vehicul lunar

🗒1989: Au loc manifestațiile anticomuniste ale studenților din Praga, care au marcat începutul Revoluției de catifea

🗒1992: La Bruxelles este parafat un acord prin care România obține statutul de asociat al Comunității Economice Europene

🗒1996: Are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România. Emil Constantinescu, președintele Convenției Democrate Române, obține 54,41% din voturi

🗒2003: Arnold Schwarzenegger devine Guvernatorul Californiei

🗒2019: Primul caz cunoscut de COVID-19 este al unui bărbat în vârstă de 55 de ani care vizitase o piață din Wuhan

