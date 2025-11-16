16 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Ion Cristoiu împlinește 77 de ani, Cătălin Tolontan 57. Moare Daniel Prodan

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 16 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ion Cristoiu, născut pe 16 noiembrie 1948 în Găgești, Vrancea, este un jurnalist, scriitor și analist politic român cu o carieră de peste cinci decenii. După ce a absolvit Facultatea de Filosofie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj în 1971, Cristoiu a început să lucreze la “Viața Studențească”, apoi a activat la “Scânteia Tineretului” și la revista “Teatrul”. După Revoluție, a fondat sau condus publicații foarte influente precum Expres Magazin, Zig-Zag și Evenimentul Zilei, ziar pe care l-a pus pe harta presei românești. Ca autor, a semnat mai multe lucrări de eseistică, politică și istorie – printre ele se numără “Istoria ca telenovela” sau “De la o lovitură de stat la alta”. Ion Cristoiu este considerat un “profesor” pentru mulți jurnaliști din presa românească post-decembristă și un om de presă cu un stil incisiv și combativ.

Cătălin Tolontan este un jurnalist român, născut pe 16 noiembrie 1968 la București. A devenit cunoscut iniţial în presă sportivă, dar şi-a câştigat recunoaşterea prin investigaţii în zona jurnalismului. Tolontan şi-a început activitatea în presă la începutul anilor ‘90, editând ziarul studenţesc al Academiei de Studii Economice din București. În 2003 a devenit redactor-şef al publicaţiei sportive Gazeta Sporturilor (GSP), poziţie pe care a deţinut-o până în 2018. A ocupat funcţia de coordonator editorial în trustul Ringier România, pentru publicaţii precum GSP şi Libertatea. Unul dintre cele mai cunoscute proiecte ale sale este ancheta privind firma de dezinfectanţi Hexi Pharma şi efectele acestora asupra spitalelor publice, anchetă declanşată după tragedia de la clubul Colectiv din 2015. Stilul său combină vigilenţa jurnalistică cu capacitatea de a pune în lumină subiecte publice importante, nu doar ştiri sportive sau de divertisment.

Daniel Prodan a fost unul dintre cei mai respectați fundași centrali ai fotbalului românesc, cunoscut pentru forța, determinarea și stilul de joc necompromis. Născut pe 23 martie 1972 în Satu Mare, Prodan și-a început cariera la Olimpia Satu Mare, iar afirmarea a venit la începutul anilor ‘90, când a fost transferat la Steaua București. Aici a câștigat mai multe titluri de campion și a devenit rapid un pilon al apărării. Performanțele sale l-au dus în străinătate, evoluând pentru Atlético Madrid, club cu care a devenit foarte apreciat în La Liga. Pe plan internațional, Prodan a fost component al “Generației de Aur”, participând cu echipa națională la Cupa Mondială din 1994 și Euro 1996. După retragere, a activat în cadrul Federației Române de Fotbal, fiind implicat în dezvoltarea fotbalului juvenil. Daniel Prodan a murit prematur, în 2016, la doar 44 de ani, lăsând în urmă imaginea unui sportiv devotat și a unui caracter puternic, respectat de colegi și suporteri.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂42 î.Hr.: Tiberius 🇮🇹♛ al doilea împărat roman, fiul adoptiv al lui Octavianus Augustus

🎂1930: Salvatore Riina 🇮🇹 membru al mafiei siciliene, cel mai puternic membru al acesteia la începutul anilor 1980

🎂1944: Radu Nunweiller 🇷🇴⚽️ A cunoscut consacrarea la FC Dinamo București, pentru care a jucat timp de 13 ani. A evoluat la Campionatul Mondial din 1970

🎂1948: Ion Cristoiu 🇷🇴📰

🎂1967: George Maior 🇷🇴🗣

🎂1968: Cătălin Tolontan 🇷🇴📰

🎂1972: Aurelia Dobre 🇷🇴🤸🏻‍♀️ dublă campioană mondială la campionatele mondiale de gimnastică artistică din 1987 și laureată cu argint olimpic la Seul 1988

🎂1974: Andru Donalds 🇯🇲🎤 Mishale (1995)

🎂1974: Paul Scholes 🇬🇧⚽️ a jucat toată cariera la Manchester United

🎂1984: Gemma Atkinson 🇬🇧🎬

🎂1985: Sanna Marin 🇫🇮🗣 prim-ministru al Finlandei

🎂1993: Nélson Semedo 🇵🇹⚽️

Decese 🕯

🕯️1876: Karl Ernst von Baer 🇪🇪🔬 fondatorul embriologiei

🕯️1960: Clark Gable 🇺🇸🎬 unul din marii actori americani de film, cunoscut și ca The King of Hollywood. Pe aripile vântului (1939)

🕯️1973: Alan Watts 🇬🇧🇺🇸✒️ cunoscut mai ales pentru popularizarea filozofiei orientale printre europeni

🕯️2016: Daniel Prodan 🇷🇴⚽️ a jucat la Campionatul Mondial din 1994 și la Campionatul European din 1996, iar la echipa de club are multiple prezențe în Liga Campionilor cu Steaua București. A murit la 44 de ani după ce a suferit un infarct

🕯️2019: Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz 🇷🇴🗣

Evenimente📋

📋🕊 Ziua internațională pentru toleranță

📋📜 Ziua Patrimoniului Mondial (World Heritage Day)

📋🪡Ziua Artizanatului (Ziua Patrimoniului Mondial)

Calendar 🗒

🗒1364: Începutul domniei lui Vladislav Vlaicu în Țara Românească

🗒1485: Lupta de la Cătlăbuga; Ștefan cel Mare îi învinge pe otomani

🗒1532: Francisco Pizarro și oamenii săi îl captureazî pe împăratul incaș Atahualpa în Bătălia de la Cajamarca

🗒1793: Revoluția franceză: 90 de preoți romano-catolici dizidenți sunt executați prin înec la Nantes

🗒1849: Un tribunal rus l-a condamnat pe Fiodor Dostoievski la moarte pentru activități anti-guvernamentale; execuția lui a fost anulată în ultimul moment, pedeapsa fiind comutată în exil în Siberia

🗒1855: Exploratorul britanic David Livingstone este primul european care ajunge la cascada Victoria

🗒1881: La București a fost înființată Facultatea de Teologie ortodoxă

🗒1885: George Eastman, fondator al companiei Kodak, a inventat în SUA pelicula de nitroceluloză pentru a imprima imagini

🗒1907: După ce cu doi ani în urmă nu au reușit să constituie un stat al SUA, cele cinci triburi civilizate s-au unit cu teritoriul Oklahoma și au format al 46-lea stat al Uniunii

🗒1916: „Bătalia pentru București”, cea mai mare operațiune militară a armatei române din anul 1916, condusă de generalul Constantin Prezan, prin care se încerca apărarea Capitalei

🗒1920: S-a încheiat revoluția din Rusia, începută în primăvara anului 1918

🗒1933: SUA și URSS stabilesc relații diplomatice oficiale

🗒1938: Chimistul elvețian Albert Hofmann a sintetizat pentru prima oară drogul halucinogen LSD la laboratoarele Sandoz din Basel

🗒1945: Reprezentanții a 44 de state participante la Conferința de la Londra au semnat Actul constitutiv al UNESCO; a intrat în vigoare pe 4 noiembrie 1946

🗒1957: Începe la Moscova, consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste din 64 de țări. Se adoptă o declarație care condamnă „revizionismul” în general, iar în mod special „revizionismul” iugoslav

🗒1965: Programul Venera: Uniunea Sovietică lansează sonda spațială Venera 3 spre Venus, care va fi prima navă spațială care va ajunge la suprafața unei alte planete

🗒1974: Mesajul Arecibo către posibili extratereștri este trimis în spațiu sub forma unui semnal radio de la observatorul Arecibo

🗒1979: S-a dat în folosință, experimental, primul tronson al magistralei 1 a metroului din București între stațiile Timpuri Noi și Semănătoarea

🗒1988: A fost adoptată Declarația de suveranitate a Republicii Estonia, prin care se recunoștea supremația legilor estoniene asupra celor unionale

🗒1990: Grupul pop Milli Vanilli este deposedat de premiul Grammy pentru că duo-ul nu a cântat deloc pe albumul Girl You Know It’s True. Muzicienii din studio au furnizat toate vocile

🗒1998: Înființarea Ziarului Financiar

🗒2000: Bill Clinton devine primul președinte american care vizitează Vietnamul

🗒2014: Al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România. Klaus Iohannis a obținut 54,43% din voturi la turul doi al alegerilor prezidențiale, iar Victor Ponta a fost votat de 45,56% dintre alegători

