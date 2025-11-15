15 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Un an de la decesul lui Bela Karolyi. 13 mineri au murit şi 15 au fost răniţi în urma a două explozii la mina Petrila

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 15 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Béla Károlyi a fost un antrenor de gimnastică artistică născut în 1942 în Transilvania, devenit una dintre cele mai influente și controversate figuri din istoria acestui sport. Alături de soția sa, Márta Károlyi, a format generații de gimnaste excepționale. În România, renumele său s-a consolidat în anii ‘70, când a antrenat-o pe Nadia Comăneci, prima gimnastă care a obținut scorul perfect de 10 la Jocurile Olimpice din 1976. După emigrarea în Statele Unite la începutul anilor ’80, Károlyi a continuat să modeleze sportul, pregătind campioane olimpice precum Mary Lou Retton, Dominique Moceanu sau Carly Patterson. Metodele sale au fost lăudate pentru disciplină și rezultate, dar au stârnit și critici privind duritatea și climatul de antrenament. În ciuda controverselor, impactul antrenorului asupra gimnasticii mondiale este incontestabil. Béla Károlyi a murit pe 15 noiembrie 2024, la vârsta de 82 de ani, în Statele Unite.

La 15 noiembrie 2008, România a fost zguduită de unul dintre cele mai grave accidente miniere din ultimele decenii. Două explozii produse în mina Petrila, județul Hunedoara, au provocat moartea a 13 mineri, iar alți 15 au fost răniți. Prima deflagrație a avut loc în timpul unei operațiuni obișnuite de lucru, iar cea de-a doua s-a produs la scurt timp, în momentul în care echipele de salvare încercau să recupereze victimele. Tragedia a scos în evidență problemele profunde ale industriei miniere din Valea Jiului: echipamente învechite, norme de siguranță insuficiente și condiții dificile de muncă. Evenimentul a lăsat în urmă familii îndurerate și o comunitate marcată, devenind un simbol al riscurilor cu care minerii români s-au confruntat de-a lungul anilor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1845: Vasile Conta 🇷🇴✒️ filozof, scriitor și ministru

🎂1868: Emil Racoviță 🇷🇴🏞 savant, explorator, speolog și biolog, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran – peșteri și pânze freatice de apă)

🎂1891: Erwin Rommel 🇩🇪✩ unul dintre cei mai distinși și remarcabili feldmareșali ai Germaniei, ai Wehrmacht-ului și al celui de-al doilea război mondial, comandatul general al trupelor germane din Africa, trupele Wehrmacht-ului cunoscute sub numele de Deutsches Afrikakorps, ceea ce i-a atras porecla vulpea deșertului. Hitler a dispus ca lui Rommel să i se permită să-și ia singur viața și să nu fie acuzat de înaltă trădare

🎂1958: Doina Aldea-Teodorovici 🇷🇴🇲🇩🎤 A fost căsătorită cu Ion Aldea-Teodorovici, cu care a format un duet, începând din 1981. Mașina în care se deplasau spre Chișinău a intrat într-un copac în apropierea localității Coșereni, la 49 de kilometri de București. În mașină se aflau patru persoane, șoferul și însoțitorul au scăpat fără nici o zgârietură. Moartea celor doi a fost percepută la data respectivă ca o tragedie națională

🎂1978: Silviu Bălace 🇷🇴⚽️

🎂1984: Katarina Bulatović 🇲🇪🤾🏻‍♀️ aproape unanim considerată unul din cei mai buni intermediari dreapta din lume

🎂1993: Paulo Dybala 🇦🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1630: Johannes Kepler 🇩🇪🧮 a formulat și confirmat legile mișcării planetelor (Legile lui Kepler). În matematică, este considerat precursor al calculului integral

🕯️1888: Ion I. Câmpineanu 🇷🇴🪙 primul Guvernator al Băncii Naționale

🕯️1916: Henryk Sienkiewicz 🇵🇱✒️ Nobel pentru „Quo vadis”, 1905

🕯️1932: Peneș Curcanul 🇷🇴✩ erou al războiului de Independență din 1877, fost sergent în Regimentul 13 Dorobanți. A participat ulterior ca voluntar în al Doilea Război Balcanic și în Primul Război Mondial, deși avea o vârstă înaintată

🕯️1976: Jean Gabin 🇫🇷🎬 unul dintre cei mai mari actori de film francezi. A jucat alături de Fernandel și Louis de Funès. Printre filmele în care a jucat se numără Clanul sicilienilor, Mizerabilii și serialul Maigret

🕯️2017: Gustav Elijah Åhr (Lil Peep) 🇺🇸🎤 S-a distins prin estetica excentrică și versurile în care a făcut referire la dependența de droguri, depresia și gândurile suicidale care l-au măcinat. A murit de supradoză, la 21 de ani

🕯️2024: Bela Karolyi 🇷🇴🤸🏻‍♂️ antrenorul care a format-o pe Nadia

Evenimente📋

📋🇧🇷 Ziua Republicii Brazilia

📋🇵🇸 Sărbătorirea Declaraţiei simbolice de la Alger (15.11.1988) de întemeiere a statului palestinian independent. Sărbătoare naţională

📋🦯👨🏻‍🦯 Ziua Internațională a Nevăzătorilor

📋📖 Ziua Internaţională a scriitorilor întemniţaţi

📋🆘🫁 Ziua mondială a bronhopneumopatiei obstructive cronice

Calendar 🗒

🗒1813: Gheorghe Asachi a deschis la Academia Domnească din Iași un curs în limba română pentru a preda în limba națională, un curs de inginerie și hotărnicie. Cursul a funcționat până în 1818

🗒1864: În timpul Războiului Civil American, generalul unionist William Tecumseh Sherman și-a început Marșul spre Mare, în care a distrus infrastructura și orașele confederației între Atlanta și Savannah, Georgia

🗒1889: În Brazilia, împăratul Pedro al II-lea a fost detronat printr-o lovitură de stat condusă de mareșalul Deodoro da Fonseca, iar țara a fost proclamată republică

🗒1924: Apare, la București, revista săptămânală „Mișcarea literară” (până la 17 octombrie 1925), condusă de Liviu Rebreanu

🗒1928: În SUA a fost introdus primul laborator de defectoscopie de cale ferată

🗒1948: A fost testată cu succes prima locomotiva electrică cu turbina de gaz (SUA)

🗒1956: Are loc premiera primului film al lui Elvis Presley, „Love me tender”, la cinematograful Paramount în New York

🗒1971: Intel Corporation a lansat primul microprocesor integrat din lume, denumit Intel 4004, care putea executa până la 60.000 de instrucțiuni pe secundă

🗒1987: La Brașov au avut loc manifestațiile spontane ale muncitorilor de la uzinele „Roman” împotriva regimului ceaușist, manifestații la care s-a alăturat o mare parte din populația orașului

🗒1990: A avut loc, la Brașov, o demonstrație de mari proporții cu prilejul aniversării a trei ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor și locuitorilor din Brașov. În frunte cu membrii Asociației „15 noiembrie”, demonstranții au parcurs vechiul traseu al manifestației din 1987

🗒1992: În România s-a schimbat numerotația telefonică; în București s-a trecut la numere de telefon din 7 cifre (de la 6) iar în alte orașe s-a trecut de la 5 la 6 cifre

🗒2008: România: 13 mineri au murit şi alţi 15 au fost răniţi în urma a două explozii la mina Petrila

🗒2022: Populația mondială depășește opt miliarde de oameni

