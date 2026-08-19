Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 19 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bill Clinton este un politician american care a ocupat funcția de al 42-lea președinte al Statelor Unite, între 1993 și 2001. Născut pe 19 august 1946, în Hope, Arkansas, a studiat la Universitatea Georgetown, la Universitatea Oxford și la Facultatea de Drept a Universității Yale, înainte de a intra în politică. Membru al Partidului Democrat, Clinton a fost procuror general și apoi guvernator al statului Arkansas înainte de a deveni președinte. Mandatul său a fost marcat de o perioadă de creștere economică, reducerea șomajului și echilibrarea bugetului federal. În plan extern, administrația sa a avut un rol important în promovarea acordurilor de pace și în extinderea cooperării internaționale. Președinția sa a fost însă umbrită de scandalul legat de relația cu Monica Lewinsky, care a dus la punerea sa sub acuzare de către Camera Reprezentanților în 1998. El a fost achitat de Senat și și-a dus mandatul până la final. După încheierea președinției, Bill Clinton s-a implicat în numeroase proiecte umanitare și de sănătate publică prin intermediul fundației sale și a rămas o voce influentă în politica americană și internațională.

George Enescu a fost unul dintre cei mai mari compozitori, violoniști, pianiști și dirijori ai României. Născut pe 19 august 1881, în satul Liveni, județul Botoșani, și-a demonstrat talentul muzical încă din copilărie. A studiat la Conservatorul din Viena și apoi la Conservatorul din Paris, unde și-a perfecționat pregătirea artistică. Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără Rapsodiile Române, opera Oedipe și numeroase lucrări de muzică simfonică și de cameră. Enescu a concertat pe marile scene ale lumii și a fost apreciat atât ca interpret, cât și ca profesor, având elevi de prestigiu, precum violonistul Yehudi Menuhin. George Enescu a promovat valorile muzicii românești pe plan internațional și este considerat una dintre cele mai importante personalități ale culturii române. A încetat din viață pe 4 mai 1955, la Paris, la vârsta de 73 de ani. În memoria sa, din 1958 se organizează Festivalul Internațional “George Enescu”, unul dintre cele mai prestigioase evenimente de muzică clasică din Europa.

Coco Chanel, pe numele său real Gabrielle Bonheur Chanel, a fost una dintre cele mai influente creatoare de modă din istorie. S-a născut pe 19 august 1883, în Saumur, Franța, și a revoluționat moda feminină prin promovarea unor ținute elegante, simple și confortabile, într-o perioadă în care hainele pentru femei erau adesea incomode și foarte elaborate. În 1910, și-a deschis primul magazin la Paris, iar în anii următori a fondat celebra casă de modă Chanel. Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără little black dress (mica rochie neagră), costumul Chanel din tweed și parfumul Chanel No. 5, lansat în 1921, devenit unul dintre cele mai faimoase parfumuri din lume. Deși activitatea și comportamentul său din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial au rămas subiect de controverse și cercetări istorice, influența lui Coco Chanel asupra modei este incontestabilă. Ea a redefinit eleganța feminină și a lăsat o moștenire care continuă să inspire designeri din întreaga lume. Coco Chanel a murit pe 10 ianuarie 1971, la Paris, la vârsta de 87 de ani.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1646: John Flamsteed 🇬🇧🔭 astronom, organizator al Observatorului Greenwich, primul care a purtat titlul de Astronomer Royal. A observat planeta Uranus, confundând-o cu o stea și numind-o 34 Tauri

🎂1828: Ioan Rațiu 🇷🇴🗣️ unul dintre întemeietorii Partidului Național Român din Transilvania Dr. Ioan Rațiu a fost unul din principalii autori ai Memorandumului adresat în 28 mai1892 împăratului Francisc Iosif I în numele națiunii române din Transilvania

🎂1871: Orville Wright 🇺🇸🛩️ În 1904-1905, cei doi frați Wright au dezvoltat, din prima lor mașină de zbor, primul avion practic cu aripi fixe⁠. Deși nu au fost primii care au construit avioane experimentale, ei au fost cei care au inventat mecanismele de control al zborului care au făcut posibil primul zbor autopropulsat

🎂1881: George Enescu 🇷🇴🇫🇷🎼 compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor. Este considerat cel mai important muzician român. Odată instaurată dictatura comunistă, s-a exilat definitiv la Paris. S-a stins din viață în noaptea dintre 3 și 4 mai 1955. A fost înmormântat în cimitirul Père-Lachaise din Paris, într-un cavou de marmură albă

🎂1883: Coco Chanel 🇫🇷👗👡 considerată una dintre cele mai mari creatoare de modă ale secolului al XX-lea, alături de nume precum Paul Poiret, Christian Dior, Christian Lacroix, Guy Laroche, Nina Ricci sau Hubert de Givenchy. Publicația Time a considerat-o una dintre cele mai influente femei ale secolului al XX-lea

🎂1929: Ion N. Petrovici 🇷🇴🇩🇪🩺 medic neurolog, profesor universitar de Neurologie și Psihiatrie la Universitatea din Köln, reprezentant în Germania al Școlii Românești de Neurologie a lui Gheorghe Marinescu

🎂1945: Ian Gillan 🇬🇧🎤 solist Deep Purple. În 1969 a fost vocea lui Jesus din Jesus Christ Superstar, o operă rock realizată de Andrew Lloyd Webber și Tim Rice. Albumul constă într-o dramatizare muzicală a ultimei săptămâni din viața lui Isus Hristos de la intrarea Sa în Ierusalim până la Crucificare. Inițial, albumul a fost cenzurat de către BBC

🎂1946: Bill Clinton 🇺🇸🗣️ al 42-lea președinte SUA

🎂1948: Radu Anton Roman 🇷🇴🍲 jurnalist, scriitor și realizator TV, cunoscut pentru documentarea gastronomiei românești și pentru emisiunile pe teme culinare

🎂1951: John Deacon 🇬🇧🎸 chitară bas Queen

🎂1955: Peter Gallagher 🇺🇸🎬

🎂1957: Martin Donovan 🇺🇸🎬 Malcolm X, RFK, Sabotage, Omul-furnică, Insomnia, Tenet

🎂1957: Cesare Prandelli 🇮🇹⚽️

🎂1965: Kevin Dillon 🇺🇸🎬 Platoon, The Doors, The Delta Force, True Crime

🎂1969: Nate Dogg 🇺🇸🎤 în 1994 a produs primul lui hit single, „Regulate”, cu Warren G. A apărut și în multe din lansările lui 2-Pac. A murit la 41, în Long Beach, California, din cauza complicațiilor legate de accidentele vasculare cerebrale anterioare

🎂1969: Matthew Perry 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing în Friends. A decedat la 54 de ani, supradoză ketamină

🎂1970: Fat Joe (Joseph Cartagena) 🇺🇸🎤🎬 rapper și actor

🎂1971: João Pinto 🇵🇹⚽️

🎂1973: Marco Materazzi 🇮🇹⚽️ În finala Campionatului Mondial de Fotbal (2006), Materazzi a fost implicat într-un incident cu Zinedine Zidane, când a primit un cap în piept, care a dus la eliminarea fotbalistului francez

🎂1987: Nico Hülkenberg 🇩🇪🏎‍🟀

Decese 🕯

🕯️1891: Theodor Aman 🇷🇴🎨 întemeietor al primelor școli românești de arte frumoase de la Iași și București

🕯️1936: Federico Garcia Lorca 🇪🇸✒️ cel mai popular și influent scriitor spaniol din secolul XX. Ca dramaturg este considerat una dintre figurile de referință ale teatrului spaniol din secolul XX. A murit executat, la 38 de ani, în timpul Războiului Civil din Spania (1936-1939), datorită simpatiei sale pentru Frontul Popular și condiției sale de homosexual declarat. Cadavrul a fost aruncat într-o groapă comună

🕯️1977: Groucho Marx 🇺🇸🎬 celebru actor de comedie

🕯️2014: Dinu Patriciu 🇷🇴💰 politician, om de afaceri. Cancer hepatic

Evenimente📋

📋🇦🇫 Ziua naţională a Afganistanului; aniversarea proclamării republicii (1919)

📋🇺🇸✈️ Ziua Națională a Aviației Americane. Franklin Delano Roosevelt a comemorat ziua de naștere a lui Orville Wright declarând 19 august Ziua Națională a Aviației

Calendar 🗒️

🗒️1316: Regele Carol Robert de Anjou acordă Clujului statutul de oraș și-l scoate din posesiunea Episcopiei Catolice de Alba Iulia

🗒️1792: Prusia a invadat Franța revoluționară

🗒️1839: Guvernul francez anunță că procesul fotografic (Daghereotipia – prima tehnică fotografică reușită) al lui Louis Daguerre este un cadou „gratuit pentru lume”. Prima imagine fotografică în cameră obscură folosind asfalt pe plăcuțe de cupru tratate cu ulei de levănțică, procedeu ce impunea expuneri îndelungate

🗒️1848: The New York Herald dă vestea pe Coasta de Est a Statelor Unite despre goana după aur din California (deși goana a început în ianuarie)

🗒️1858: Convenția de la Paris: Pentru Principatele Române se prevedea un regim parlamentar și censitar și se desființau privilegiile marii boierimi

🗒️1885: Astronomul amator irlandez Isaac Ward descoperă supernova S Andromedae în galaxia Andromeda

🗒️1917: În cadrul bătăliei de la Mărășești a avut loc atacul „cămășilor albe” din Regimentul 32 Infanterie „Mircea”

🗒️1919: Regatul Unit a recunoscut independența Afganistanului

🗒️1934: Hitler primește 89,9% din voturile germanilor care sunt de acord cu noile sale puteri

🗒️1943: Semnarea acordului de la Quebec, dintre SUA și Marea Britanie, privind realizarea bombei nucleare

🗒️1954: Congresul american a votat legea Humphrey-Buler, privind controlul activității comuniste. Interzicerea Partidului Comunist American

🗒️1960: Moscova: pilotul avionului american U-2 doborât, Francis Gary Powers, este condamnat la 10 ani de închisoare pentru spionaj

🗒️1989: La picnicul Pan-European de lângă Sopron, cu ajutorul maghiar, peste 600 de cetățeni est germani fug în Occident. Acesta era sfârșitul RDG-ului

🗒️1990: Leonard Bernstein dirijează ultimul său concert, sfârșind cu Simfonia nr. 7 de Ludwig van Beethoven

🗒️1991: Puciul de la Moscova: Puciștii preiau controlul Televiziunii și Radioului

🗒️2004: Lansarea la bursa a companiei Google

🗒️2005: China și Rusia au început primele exerciții militare comune în așa-numita „Misiune de Pace 2005”. Exercițiile vor dura opt zile și vor simula invadarea unei țări imaginare, în zona Vladivostokului și a regiunii chineze Shandong

🗒️2023: Pe 19 august 2023, la ora 5 dimineața, un șofer drogat spulbera cu mașina un grup de tineri în localitatea 2 Mai, din Constanța