Prima pagină » Actualitate » 19 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Calvin Klein împlinește 83 de ani, Meg Ryan 64. Jodie Foster face 63 de ani

19 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Calvin Klein împlinește 83 de ani, Meg Ryan 64. Jodie Foster face 63 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
19 nov. 2025, 07:15, Actualitate
19 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Calvin Klein împlinește 83 de ani, Meg Ryan 64. Jodie Foster face 63 de ani
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 19 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Calvin Klein, născut pe 19 noiembrie 1942 în Bronx, New York, este un designer american care a influențat profund moda modernă prin estetica sa minimalistă și prin capacitatea de a transforma simplitatea într-un element de lux. Crescut într-o familie de imigranți evrei din Europa Centrală, Klein a fost atras de mic de desen și de croitorie. A studiat la High School of Art and Design și la Fashion Institute of Technology din New York. În 1968, a lansat compania care îi va purta numele, Calvin Klein Inc., transformând un mic atelier din New York într-un brand global. De-a lungul anilor, Klein și-a extins impactul dincolo de îmbrăcăminte, dându-și numele unor game de parfumuri iconice, ceasuri elegante și bijuterii contemporane. Campaniile publicitare, adesea îndrăznețe și provocatoare, au jucat un rol cheie în succesul brandului, transformându-l într-un fenomen cultural. De-a lungul carierei, Calvin Klein a fost recunoscut cu numeroase premii pentru design, iar numele său a devenit sinonim cu modernitatea, simplitatea și eleganța americană.

Născută pe 19 noiembrie 1961 în Connecticut, SUA, Meg Ryan este o actriță americană cunoscută pentru rolurile sale din comedii romantice care au definit cinematografia anilor ‘90. Cu un farmec natural, o prezență caldă și un talent comic subtil, a devenit rapid favorita publicului în filme precum When Harry Met Sally…, Sleepless in Seattle și You’ve Got Mail, colaborând de mai multe ori cu regizorul Nora Ephron și cu actorul Tom Hanks. În afara genului romantic, Meg a abordat și roluri dramatice, demonstrând versatilitate în producții precum Courage Under Fire sau Proof of Life. De-a lungul carierei, a fost apreciată pentru expresivitatea ei și pentru capacitatea de a transmite emoții autentice. Este pasionată de regie, debutând ca regizoare în 2015, cu filmul Ithaca. A fost căsătorită cu actorul Dennis Quaid (1991–2001) și au împreună un fiu. În 2006, a adoptat o fetiță din China.

Jodie Foster este o actriță, regizoare și producătoare americană, apreciată pentru inteligența şi intensitatea interpretărilor sale. Născută pe 19 noiembrie 1962 în Los Angeles, a debutat în industria divertismentului încă din copilărie, apărând în reclame și seriale TV înainte de a se impune în cinema. Cariera ei a luat avânt odată cu rolul din Taxi Driver (1976), pentru care a primit prima nominalizare la Oscar. Ulterior, a câștigat două Premii Oscar pentru interpretare – în The Accused (1988) și The Silence of the Lambs (1991) – devenind una dintre cele mai respectate actrițe ale generației sale. Pe lângă actorie, Jodie Foster s-a remarcat și ca regizoare, realizând filme precum Little Man Tate și The Beaver. Cunoscută pentru discreția și eleganța sa în viața personală, Foster rămâne o figură emblematică a cinematografiei americane.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1882: Aurel Vlaicu 🇷🇴🛩 pionier al aviației române și mondiale; în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul său Vlaicu II, s-a prăbușit în apropiere de Câmpina, din cauza unui atac de cord. Avea doar 30 de ani. Este înmormântat în cimitirul Bellu
🎂1888: José Raúl Capablanca 🇨🇺♟ a deținut titlul de campion mondial între anii 1921 și 1927. Este considerat a fi unul dintre cei mai mari șahiști din toate timpurile
🎂1912: George Emil Palade 🇷🇴🇺🇸🩺 savant, explorator, speolog și biolog, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran – peșteri și pânze freatice de apă), laureat în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie sau medicină. În 1986 i-a fost conferită în SUA National Medal of Science în biologie
🎂1917: Indira Gandhi 🇮🇳🗣 prim-ministru indian asasinată de către 2 dintre gărzile sale de corp
🎂1923: Monica Lovinescu 🇷🇴✒️ ziaristă, critic literar
🎂1933: Larry King 🇺🇸📺 recunoscut în SUA ca fiind unul dintre cei mai mari intervievatori. A câștigat un Premiu Emmy, două Peabody Award și zece Cable ACE Award
🎂1936: Mihai Ionescu 🇷🇴⚽️ A apărat poarta Petrolului vreme de 13 ani (1960-1973). Fapt fără precedent, în întreaga sa activitate nu a suferit nicio sancțiune (niciodată avertizat, niciodată eliminat)
🎂1937: Ioan Fiscuteanu 🇷🇴🎬 cunoscut pentru rolul său în pelicula Moartea domnului Lăzărescu (2005), în regia lui Cristi Puiu
🎂1938: Ted Turner 🇺🇸📺💰 magnat media și filantrop, cunoscut pentru că a fondat TBS și CNN, pentru căsătoria sa cu Jane Fonda, și pentru suma de un miliard $ donată ONU
🎂1939: Emil Constantinescu 🇷🇴🗣 al 3-lea președinte al României (1996-2000)
🎂1942: Calvin Klein 🇺🇸🩲 a lansat compania care va deveni mai târziu Calvin Klein Inc., în 1968. Pe lângă îmbrăcăminte, el și-a dat numele unei game de parfumuri, ceasuri și bijuterii
🎂1957: Ofra Haza 🇮🇱🎤 Renumită pe plan internațional pentru single-ul Im Nin Alu (1984). A decedat de complicații SIDA, la 42 de ani. Moartea sa și știrile despre boala de care a suferit au șocat publicul din Israel și din lume. Familia ei a susținut că ea s-a contaminat cu virusul HIV de la soțul ei. Acesta a murit după un an, de supradoză de droguri
🎂1961: Meg Ryan 🇺🇸🎬
🎂1962: Jodie Foster 🇺🇸🎬 2 Oscaruri pentru rol principal, The Accused (1989), The Silence of the Lambs (1991) și alte 3 nominalizări
🎂1965: Laurent Blanc 🇫🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1828: Franz Schubert 🇦🇹🎼 este asociat cu precădere cu liedul. Suferea de o boală incurabilă, unele dintre simptomele sale potrivindu-se cu cele ale otrăvirii cu mercur. A murit la Viena, la 31 de ani
🕯️1919: Alexandru Vlahuță 🇷🇴✒️ una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale fiind România Pitorească, despre care Dumitru Micu spune că este un „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de țară”
🕯️1947: Emil Racoviță 🇷🇴🏞 savant, explorator, speolog și biolog, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran – peșteri și pânze freatice de apă)
🕯️1961: Michael Rockefeller 🇺🇸💰 membru de generație a patra al familiei Rockefeller. A dispărut în timpul unei expediții în regiunea Asmat a Noii Guinee Olandeze. În 2014, Carl Hoffman a publicat o carte care a intrat în detaliile cu privire la ancheta „uciderii” lui, în care sătenii și bătrânii tribului recunosc ca Rockefeller ar fi fost ucis după ce a înotat la țărm în 1961
🕯️2023: Rosalynn Carter 🇺🇸✒️ scriitoare și activistă, a fost Prima Doamnă a SUA între 1977 și 1981, în calitate de soție a lui Jimmy Carter. A trăit 96 de ani

Evenimente📋

📋🙋🏻‍♂️Ziua Internațională a Bărbatului
📋🆘 Ziua mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor
📋🇲🇨 Sărbatoarea națională a Principatului Monaco
📋🇵🇷 Descoperirea insulei Puerto Rico (1493)

Calendar 🗒

🗒1377: Prima atestare documentară a Castelului Bran, prin actul emis de Ludovic I de Anjou, prin care brașovenii primeau privilegiul de a construi Cetatea „cu munca și cheltuiala lor proprie”
🗒1493: Cristofor Columb descoperă Porto Rico
🗒1703: Omul cu masca de fier, legendarul prizonier politic francez, moare la Bastilia
🗒1819: Muzeul Prado din Madrid este inaugurat
🗒1861: Se încheie Conferința națională a fruntașilor politici români din Banat, ținută la Timișoara, la care se adoptă o moțiune prin care se cere autonomia Banatului față de Ungaria, teritoriul acestuia urmând să fie numit „Căpitanatul român” sau să fie încorporat Transilvaniei (devenită autonomă)
🗒1946: Primele alegeri parlamentare postbelice, declarate „libere și nestingherite”, care au fost falsificate, cu acordul Moscovei, de guvernul Petru Groza care a anunțat victoria Blocului Partidelor Democratice
🗒1969: Pelé marchează cel de-al 1000-lea gol
🗒1977: Președintele egiptean Anwar El Sadat devine primul lider arab al Orientului Mijlociu care a efectuat o vizită oficială în Israel
🗒1979: Începe Congresul al XII-lea al PCR, la care Constantin Pîrvulescu, unul din fondatorii partidului, a protestat în plen față de cultul personalitații creat în jurul familiei Ceaușescu. Drept urmare, în aceeași noapte, a fost evacuat din casa în care locuia
🗒1985: La Geneva, Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov se întâlnesc pentru prima dată
🗒1998: Tabloul lui Vincent van Gogh Portretul artistului fară barbă este vândut la licitație pentru suma record de 71,5 milioane $
🗒1999: China lansează prima sa navă spațială, Shenzhou 1

CITEȘTE ȘI:

18 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Gia Carangi, Jonah Lomu și Benone Sinulescu

17 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Danny DeVito împlinește 81 de ani, Alina Pușcău face 44. Primul caz cunoscut de COVID-19

16 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Ion Cristoiu împlinește 77 de ani, Cătălin Tolontan 57. Moare Daniel Prodan

Citește și

NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT O senatoare a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București de o altă femeie
13:45
O senatoare a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București de o altă femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
FLASH NEWS Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
ACTUALITATE Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii
12:56
Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii