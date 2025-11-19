19 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Calvin Klein împlinește 83 de ani, Meg Ryan 64. Jodie Foster face 63 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 19 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Calvin Klein, născut pe 19 noiembrie 1942 în Bronx, New York, este un designer american care a influențat profund moda modernă prin estetica sa minimalistă și prin capacitatea de a transforma simplitatea într-un element de lux. Crescut într-o familie de imigranți evrei din Europa Centrală, Klein a fost atras de mic de desen și de croitorie. A studiat la High School of Art and Design și la Fashion Institute of Technology din New York. În 1968, a lansat compania care îi va purta numele, Calvin Klein Inc., transformând un mic atelier din New York într-un brand global. De-a lungul anilor, Klein și-a extins impactul dincolo de îmbrăcăminte, dându-și numele unor game de parfumuri iconice, ceasuri elegante și bijuterii contemporane. Campaniile publicitare, adesea îndrăznețe și provocatoare, au jucat un rol cheie în succesul brandului, transformându-l într-un fenomen cultural. De-a lungul carierei, Calvin Klein a fost recunoscut cu numeroase premii pentru design, iar numele său a devenit sinonim cu modernitatea, simplitatea și eleganța americană.

Născută pe 19 noiembrie 1961 în Connecticut, SUA, Meg Ryan este o actriță americană cunoscută pentru rolurile sale din comedii romantice care au definit cinematografia anilor ‘90. Cu un farmec natural, o prezență caldă și un talent comic subtil, a devenit rapid favorita publicului în filme precum When Harry Met Sally…, Sleepless in Seattle și You’ve Got Mail, colaborând de mai multe ori cu regizorul Nora Ephron și cu actorul Tom Hanks. În afara genului romantic, Meg a abordat și roluri dramatice, demonstrând versatilitate în producții precum Courage Under Fire sau Proof of Life. De-a lungul carierei, a fost apreciată pentru expresivitatea ei și pentru capacitatea de a transmite emoții autentice. Este pasionată de regie, debutând ca regizoare în 2015, cu filmul Ithaca. A fost căsătorită cu actorul Dennis Quaid (1991–2001) și au împreună un fiu. În 2006, a adoptat o fetiță din China.

Jodie Foster este o actriță, regizoare și producătoare americană, apreciată pentru inteligența şi intensitatea interpretărilor sale. Născută pe 19 noiembrie 1962 în Los Angeles, a debutat în industria divertismentului încă din copilărie, apărând în reclame și seriale TV înainte de a se impune în cinema. Cariera ei a luat avânt odată cu rolul din Taxi Driver (1976), pentru care a primit prima nominalizare la Oscar. Ulterior, a câștigat două Premii Oscar pentru interpretare – în The Accused (1988) și The Silence of the Lambs (1991) – devenind una dintre cele mai respectate actrițe ale generației sale. Pe lângă actorie, Jodie Foster s-a remarcat și ca regizoare, realizând filme precum Little Man Tate și The Beaver. Cunoscută pentru discreția și eleganța sa în viața personală, Foster rămâne o figură emblematică a cinematografiei americane.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1882: Aurel Vlaicu 🇷🇴🛩 pionier al aviației române și mondiale; în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul său Vlaicu II, s-a prăbușit în apropiere de Câmpina, din cauza unui atac de cord. Avea doar 30 de ani. Este înmormântat în cimitirul Bellu

🎂1888: José Raúl Capablanca 🇨🇺♟ a deținut titlul de campion mondial între anii 1921 și 1927. Este considerat a fi unul dintre cei mai mari șahiști din toate timpurile

🎂1912: George Emil Palade 🇷🇴🇺🇸🩺 savant, explorator, speolog și biolog, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran – peșteri și pânze freatice de apă), laureat în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie sau medicină. În 1986 i-a fost conferită în SUA National Medal of Science în biologie

🎂1917: Indira Gandhi 🇮🇳🗣 prim-ministru indian asasinată de către 2 dintre gărzile sale de corp

🎂1923: Monica Lovinescu 🇷🇴✒️ ziaristă, critic literar

🎂1933: Larry King 🇺🇸📺 recunoscut în SUA ca fiind unul dintre cei mai mari intervievatori. A câștigat un Premiu Emmy, două Peabody Award și zece Cable ACE Award

🎂1936: Mihai Ionescu 🇷🇴⚽️ A apărat poarta Petrolului vreme de 13 ani (1960-1973). Fapt fără precedent, în întreaga sa activitate nu a suferit nicio sancțiune (niciodată avertizat, niciodată eliminat)

🎂1937: Ioan Fiscuteanu 🇷🇴🎬 cunoscut pentru rolul său în pelicula Moartea domnului Lăzărescu (2005), în regia lui Cristi Puiu

🎂1938: Ted Turner 🇺🇸📺💰 magnat media și filantrop, cunoscut pentru că a fondat TBS și CNN, pentru căsătoria sa cu Jane Fonda, și pentru suma de un miliard $ donată ONU

🎂1939: Emil Constantinescu 🇷🇴🗣 al 3-lea președinte al României (1996-2000)

🎂1942: Calvin Klein 🇺🇸🩲 a lansat compania care va deveni mai târziu Calvin Klein Inc., în 1968. Pe lângă îmbrăcăminte, el și-a dat numele unei game de parfumuri, ceasuri și bijuterii

🎂1957: Ofra Haza 🇮🇱🎤 Renumită pe plan internațional pentru single-ul Im Nin Alu (1984). A decedat de complicații SIDA, la 42 de ani. Moartea sa și știrile despre boala de care a suferit au șocat publicul din Israel și din lume. Familia ei a susținut că ea s-a contaminat cu virusul HIV de la soțul ei. Acesta a murit după un an, de supradoză de droguri

🎂1961: Meg Ryan 🇺🇸🎬

🎂1962: Jodie Foster 🇺🇸🎬 2 Oscaruri pentru rol principal, The Accused (1989), The Silence of the Lambs (1991) și alte 3 nominalizări

🎂1965: Laurent Blanc 🇫🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1828: Franz Schubert 🇦🇹🎼 este asociat cu precădere cu liedul. Suferea de o boală incurabilă, unele dintre simptomele sale potrivindu-se cu cele ale otrăvirii cu mercur. A murit la Viena, la 31 de ani

🕯️1919: Alexandru Vlahuță 🇷🇴✒️ una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale fiind România Pitorească, despre care Dumitru Micu spune că este un „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de țară”

🕯️1947: Emil Racoviță 🇷🇴🏞 savant, explorator, speolog și biolog, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran – peșteri și pânze freatice de apă)

🕯️1961: Michael Rockefeller 🇺🇸💰 membru de generație a patra al familiei Rockefeller. A dispărut în timpul unei expediții în regiunea Asmat a Noii Guinee Olandeze. În 2014, Carl Hoffman a publicat o carte care a intrat în detaliile cu privire la ancheta „uciderii” lui, în care sătenii și bătrânii tribului recunosc ca Rockefeller ar fi fost ucis după ce a înotat la țărm în 1961

🕯️2023: Rosalynn Carter 🇺🇸✒️ scriitoare și activistă, a fost Prima Doamnă a SUA între 1977 și 1981, în calitate de soție a lui Jimmy Carter. A trăit 96 de ani

Evenimente📋

📋🙋🏻‍♂️Ziua Internațională a Bărbatului

📋🆘 Ziua mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor

📋🇲🇨 Sărbatoarea națională a Principatului Monaco

📋🇵🇷 Descoperirea insulei Puerto Rico (1493)

Calendar 🗒

🗒1377: Prima atestare documentară a Castelului Bran, prin actul emis de Ludovic I de Anjou, prin care brașovenii primeau privilegiul de a construi Cetatea „cu munca și cheltuiala lor proprie”

🗒1493: Cristofor Columb descoperă Porto Rico

🗒1703: Omul cu masca de fier, legendarul prizonier politic francez, moare la Bastilia

🗒1819: Muzeul Prado din Madrid este inaugurat

🗒1861: Se încheie Conferința națională a fruntașilor politici români din Banat, ținută la Timișoara, la care se adoptă o moțiune prin care se cere autonomia Banatului față de Ungaria, teritoriul acestuia urmând să fie numit „Căpitanatul român” sau să fie încorporat Transilvaniei (devenită autonomă)

🗒1946: Primele alegeri parlamentare postbelice, declarate „libere și nestingherite”, care au fost falsificate, cu acordul Moscovei, de guvernul Petru Groza care a anunțat victoria Blocului Partidelor Democratice

🗒1969: Pelé marchează cel de-al 1000-lea gol

🗒1977: Președintele egiptean Anwar El Sadat devine primul lider arab al Orientului Mijlociu care a efectuat o vizită oficială în Israel

🗒1979: Începe Congresul al XII-lea al PCR, la care Constantin Pîrvulescu, unul din fondatorii partidului, a protestat în plen față de cultul personalitații creat în jurul familiei Ceaușescu. Drept urmare, în aceeași noapte, a fost evacuat din casa în care locuia

🗒1985: La Geneva, Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov se întâlnesc pentru prima dată

🗒1998: Tabloul lui Vincent van Gogh Portretul artistului fară barbă este vândut la licitație pentru suma record de 71,5 milioane $

🗒1999: China lansează prima sa navă spațială, Shenzhou 1

