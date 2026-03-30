30 Martie, calendarul zilei: Eric Clapton împlinește 81 de ani, MC Hammer 64. Céline Dion face 58 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 30 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Eric Clapton este unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria muzicii rock și blues. Născut pe 30 martie 1945, în Ripley, Anglia, acesta și-a construit o carieră impresionantă de peste șase decenii. A devenit cunoscut în anii ‘60 ca membru al trupelor The Yardbirds, Cream și Derek and the Dominos, contribuind la definirea sunetului blues-rock. Piesa sa celebră, Layla, rămâne una dintre cele mai apreciate creații din acest gen. În cariera solo, Clapton a lansat hituri precum Tears in Heaven și Wonderful Tonight, demonstrând sensibilitate și maturitate artistică. Stilul său de chitară, influențat de blues-ul american, i-a adus porecla “Slowhand”. A câștigat numeroase premii, inclusiv mai multe trofee Grammy, și este unul dintre puținii artiști introduși de trei ori în Rock and Roll Hall of Fame. Moștenirea sa muzicală continuă să inspire generații de artiști din întreaga lume.

MC Hammer, pe numele său real Stanley Kirk Burrell, este un rapper, dansator și entertainer american care a cunoscut faima la începutul anilor ‘90. Născut pe 30 martie 1962, în Oakland, California, el a devenit rapid un fenomen global datorită stilului său energic și spectacolelor pline de coregrafii. Cel mai mare succes al său a fost albumul “Please Hammer, Don’t Hurt ‘Em”, care include hitul U Can’t Touch This. Piesa a devenit emblematică pentru cultura pop a anilor ‘90, fiind apreciată pentru ritmul său antrenant și dansul specific. MC Hammer s-a remarcat nu doar prin muzică, ci și prin stilul vestimentar distinctiv, în special pantalonii largi numiți “Hammer pants”. Deși popularitatea sa a scăzut în anii următori, el rămâne o figură importantă în istoria hip-hop-ului. Artistul s-a implicat în diverse proiecte, inclusiv antreprenoriat și activități religioase, continuând să fie o prezență cunoscută în cultura americană.

Céline Dion este considerată una dintre cele mai mari voci ale muzicii pop contemporane, remarcându-se prin tehnica vocală excepțională și capacitatea de a transmite emoții profunde. Născută pe 30 martie 1968, în Charlemagne, Canada, ea a fost cea mai mică dintre cei 14 copii ai familiei și a crescut într-un mediu în care muzica era mereu prezentă. A devenit celebră la nivel internațional în anii ‘90, odată cu lansarea unor hituri precum My Heart Will Go On, coloana sonoră a filmului Titanic, The Power of Love și Because You Loved Me. În plus, aceasta a avut spectacole de mare succes în Las Vegas, care au redefinit conceptul de show live pentru artiștii de top. În ultimii ani, artista a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate, fiind diagnosticată cu Stiff-person syndrome, o afecțiune rară care i-a afectat capacitatea de a performa. Cu toate acestea, rămâne un simbol al perseverenței și al pasiunii pentru muzică, continuând să inspire milioane de fani din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1633: Miron Costin 🇷🇴✒️

🎂1746: Francisco de Goya 🇪🇸🎨

🎂1837: Alexandru Șuțu 🇷🇴♛

🎂1853: Vincent Van Gogh 🇳🇱🎨

🎂1937: Warren Beatty 🇺🇸🎬

🎂1945: Eric Clapton 🇬🇧🎸

🎂1948: Eddie Jordan 🇮🇪🏎 a fondat echipa de F1 Jordan, cu care a debutat Michael Shumacher, în 1991

🎂1950: Robbie Coltrane 🇬🇧🎬 cunoscut pentru rolurile din filmele: Harry Potter, GoldenEye, World Is Not Enough, Ocean’s Twelve

🎂1962: MC Hammer (Stanley Kirk Burrell) 🇺🇸🎤 U Can’t Touch This (1990)

🎂1964: Tracy Chapman 🇺🇸🎤

🎂1968: Céline Dion 🇨🇦🎤

🎂1973: Jan Koller 🇨🇿⚽️

🎂1979: Norah Jones 🇺🇸🎤

🎂1983: Anca Amariei 🇷🇴🤾

🎂1984: Mario Ančić 🇭🇷⚽️

🎂1986: Sergio Ramos 🇪🇸⚽️

Decese 🕯

🕯️1899: Lascăr Catargiu 🇷🇴🗣

🕯️1925: Rudolf Steiner 🇦🇹✒️ filosof austriac

🕯️1929: Ion Gorun 🇷🇴✒️

🕯️1989: Nicolae Steinhardt 🇷🇴✒️

🕯️2020: Martin Tudor 🇷🇴⚽️ a murit în urma unui infarct la vârsta de 43 ani

🕯️2020: Bill Withers 🇺🇸🎤 Lovely Day (1977)

Calendar 🗒

🗒1830: S-au încheiat lucrările de redactare a Regulamentelor Organice, considerate primele acte constituționale de pe teritoriul României.

🗒1842: Anestezia a fost utilizată pentru prima dată, într-o intervenție a chirurgului american dr. Crawford Long.

🗒1856: Pacea de la Paris pune capăt Războiului Crimeei

🗒1858: Americanul Hyman Lipman înregistrează patentul creionului cu gumă de șters, la 88 de ani după ce inginerul englez Edward Nairne l-a realizat pentru prima dată

🗒1866: Locotenența domnească publică „Proclamația către popor”, prin care recomandă alegerea prin plebiscit a Principelui Carol de Hohenzollern ca domnitor al Românilor, cu drept de moștenire și sub numele de Carol I

🗒1867: SUA cumpără Alaska și insulele Aleutine de la Rusia, cu 7,2 milioane de dolari.

🗒1889: A fost înființată prima agenție de presă românească, Agenția Telegrafică a României (astăzi, ROMPRES)

🗒1899: George Bacovia debutează în revista „Literatorul” din București cu poezia „Și toate”, sub semnătura V. George.

🗒1929: Este dată în funcțiune linia telefonică directă București – Budapesta.

🗒1945: A fost promulgată Legea nr.271, pentru purificarea administrației publice, învățămîntului, presei, instituțiilor de presă, folosită pentru a elimina din viața publică numeroși intelectuali de valoare.

🗒1946: S-a înființat Opera de Stat din Timișoara

🗒1946: Au fost restabilite relațiile diplomatice cu Iugoslavia; primul ambasador postbelic al României în această țară a fost omul de cultură Tudor Vianu.

🗒1951: UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer 1), primul computer comercial din lume, este livrat de firma Remington Rand Oficiului de Recensămînt al SUA

🗒1960: Intră în funcțiune prima stație meteorologică automată din România

🗒1981: Ronald Reagan a fost împușcat și rănit, în fața unui hotel din Washington, de către un necunoscut cu probleme psihice, numit John Hinckley Jr.

🗒2005: La televiziunea Al Jazeera a apărut o înregistrare cu cei trei români răpiți în Irak. Lângă ei apăreau două persoane mascate cu mitraliere

