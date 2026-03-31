31 Martie, calendarul zilei: Christopher Walken împlinește 83 de ani, William Daniels 99. Ewan McGregor face 55 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 31 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Christopher Walken este unul dintre cei mai distinctivi și apreciați actori de la Hollywood, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă și stilul de joc neobișnuit. S-a născut pe 31 martie 1943, în New York City, și a crescut într-o familie pasionată de artă, ceea ce l-a apropiat de lumea spectacolului încă din copilărie. Cariera sa se întinde pe mai multe decenii, timp în care a interpretat o varietate impresionantă de roluri, de la personaje dramatice la unele excentrice sau chiar comice. A câștigat Premiul Oscar pentru rolul său din filmul The Deer Hunter, unde a impresionat prin intensitatea interpretării. A jucat în numeroase filme celebre, precum Pulp Fiction sau Catch Me If You Can, şi a colaborat cu regizori mari precum Quentin Tarantino și Tim Burton. Este căsătorit din 1969 cu Georgianne Walken, iar relația lor este considerată una dintre cele mai stabile din Hollywood. Christopher Walken rămâne una dintre cele mai originale și respectate figuri din cinematografia americană.

William Daniels este unul dintre acei actori americani a căror carieră impresionantă acoperă teatrul, filmul și televiziunea, fiind activ timp de peste șapte decenii. Născut pe 31 martie 1927, în New York City, și-a făcut debutul pe scenă, unde a avut un succes considerabil pe Broadway. Este cunoscut mai ales pentru rolul profesorului George Feeny din serialul Boy Meets World, unde a interpretat un mentor înțelept și respectat de generații de elevi. De asemenea, a devenit celebru pentru vocea lui KITT din serialul Knight Rider, un automobil inteligent și emblematic al anilor ‘80. În cinematografie, a apărut în producții importante precum The Graduate, unde a jucat rolul tatălui personajului feminin principal. Este căsătorit din 1951 cu actrița Bonnie Bartlett. Cei doi au apărut împreună și în serialul St. Elsewhere. William Daniels a fost președinte al Screen Actors Guild între 1999 și 2001, contribuind la apărarea drepturilor actorilor. El rămâne o figură respectată în industria divertismentului.

Ewan McGregor este un actor scoțian apreciat pentru versatilitatea sa și pentru rolurile memorabile atât în filme independente, cât și în producții de mare succes. S-a născut pe 31 martie 1971, în Perth, Scoţia, și a studiat actoria la Guildhall School of Music and Drama din Londra. A devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului lui Obi-Wan Kenobi în seria Star Wars, unde a interpretat versiunea tânără a celebrului personaj. Un alt rol important a fost în filmul Trainspotting, considerat unul dintre cele mai puternice din cariera sa. Alte producţii notabile includ Moulin Rouge!, Big Fish, The Ghost Writer şi Doctor Sleep. A primit numeroase premii pentru contribuția sa la film și televiziune. Pe lângă actorie, este cunoscut și pentru pasiunea sa pentru motociclete, participând la documentare de călătorie precum Long Way Round. Prin talentul și carisma sa, Ewan McGregor rămâne unul dintre cei mai îndrăgiți actori contemporani.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1596: René Descartes 🇫🇷✒️ influența sa dominantă a rămas în filozofie, și mai exact în formularea curentului filozofic al cartezianismului de care se leagă numele său

🎂1685: Johann Sebastian Bach 🇩🇪🎹

🎂1891: Ion Pillat 🇷🇴✒️

🎂1927: William Daniels 🇺🇸🎬 vocea lui KITT din serialul Knight Rider (1982 – 1986)

🎂1933: Nichita Stănescu 🇷🇴✒️ unul dintre cei mai importanți scriitori de limbă română, pe care el însuși o denumea „dumnezeiesc de frumoasă”

🎂1934: Richard Chamberlain 🇺🇸🎬 Shogun (1983)

🎂1943: Christopher Walken 🇺🇸🎬 Oscar pentru „The Deer Hunter” 1978

🎂1948: Al Gore 🇺🇸🗣

🎂1953: Dave Bickler 🇺🇸🎤 Survivor (1978 – 1983): Eye of the Tiger (1982)

🎂1955: Angus Young 🇦🇺🎸 AC/DC

🎂1961: Adrian Pleșca (Artanu) 🇷🇴🎤 (Timpuri Noi și Partizan)

🎂1970: Damian Drăghici 🇷🇴🎤

🎂1971: Ewan McGregor 🇬🇧🎬 Trainspotting (1996), Moulin Rouge! (2001), The Island (2005), Stay (2005), Cassandra’s Dream (2007), The Ghost Writer (2010), Doctor Sleep (2019)

🎂1972: Alejandro Amenábar 🇨🇱🇪🇸🎥 A câștigat 9 Premii Goya și un Premiu Oscar. A scris scenariile pentru toate cele cinci filmele ale sale și a creat aproape toate coloanele sonore

🎂1979: Cristian Nemescu 🇷🇴🎥 Laureat al prestigiosului premiu „Un certain regard”, la Cannes, în 2007, cu pelicula California Dreamin’

Decese 🕯

🕯️1806: Moș Ion Roată 🇷🇴🗣 țăran român, deputat în Divanul Ad-hoc al Moldovei din anul 1857 și un susținător înflăcărat al Unirii Principatelor Moldova și Valahia și al reformei agrare din Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești

🕯️1913: J. P. Morgan 🇺🇸💰 bancher și finanțist american legendar, care a dominat finanțele corporative și consolidarea industrială în timpul erei „Gilded Age”. A fondat banca JPMorgan Chase și a orchestrat formarea unor giganți precum U.S. Steel și General Electric, având un rol decisiv în stabilizarea economiei SUA în crize precum cea din 1907

🕯️1945: Anne Frank 🇩🇪📖 jurnalul său faimos a fost publicat după al doilea război mondial

🕯️1952: Silvia Creangă 🇷🇴🧮 prima femeie din România care și-a dat doctoratul în matematică

🕯️1980: Jesse Owens 🇺🇸🏃🏿 atlet american de culoare. Patru medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1936, sub ochii lui Hitler

🕯️1993: Brandon Lee 🇺🇸🎬 fiul lui Bruce Lee. A murit la 28 de ani, la finele filmărilor pentru „The Crow”🐦‍⬛

🕯️1995: Selena Quintanilla-Pérez 🇲🇽🇺🇸🎤 supranumită „Regina muzicii tejano”, a fost o cântăreață, muziciană, compozitoare și textieră de origine mexicano-americană. Statutul său de celebritate a crescut la începutul anilor ’90, în special în țările vorbitoare de limbă spaniolă. A devenit mult mai cunoscută publicului din America de Nord după ce a fost asasinată la 23 de ani de către Yolanda Saldívar, președinta fan-clubului său

Calendar 🗒

🗒1241: Tătarii pătrund în Transilvania și ocupă Rodna

🗒1437: A izbucnit răscoala țărănească de la Bobâlna

🗒1492: Edictul de la Alhambra: evreilor spanioli li se pune în vedere ca în termen de patru luni să se convertească la creștinism sau să părăsească țara.

🗒1871: S-a concesionat, pe timp de 45 de ani, unei societăți belgiene, reprezentate de Harry Hubert de Mervée Slade, dreptul de construire și exploatare în București a tramvaielor cu cai, denumite pe atunci „drumurile de fier americane”

🗒1877: Războiul de independență: Guvernul României a hotărât mobilizarea generală a armatei

🗒1889: A fost inaugurat Turnul Eiffel, cea mai înaltă construcție din lume la acea vreme (324 m) și percepută de către majoritatea populației orașului Paris ca fiind o „rușine” care ar trebui să rămână doar 20 de ani

🗒1893: A fost înființat primul partid social – democrat din România, Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România, PSDMR

🗒1938: Carol al II-lea a desființat toate partidele politice și a instituit Consiliul de Coroană ca organ de stat cu caracter permanent, alcătuit din membri „consilieri regali” numiți de rege, cu rang de miniștri de stat

🗒1959: Al 14-lea Dalai Lama, Tenzin Gyatso, a ajuns la granița cu India, unde i s-a oferit azil politic

🗒1966: Lansarea navei spațiale sovietice fără echipaj uman, Luna 10, primul vehicul spațial care a intrat pe orbita Lunii

🗒1967: Jimi Hendrix și-a ars chitara la London’s Astoria Theatre. A fost spitalizat pentru că și-a ars mâinile

🗒1994: Într-un articol din revista Nature, s-a raportat găsirea primului craniu complet al unui „Australopithecus afarensis” la Hadar, Etiopia

🗒1995: Un avion TAROM s-a prăbușit lângă localitatea Balotești, la scurt timp după decolare

