Compania Grup Servicii Petroliere (GSP), controlată de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, a intrat în insolvență la cererea proprie, încuviințată acum de instanța de judecată. În vara anului trecut, compania figura pe lista celor mai mari datornici ai statului. Ea a fost dată în judecată de OMV Petrom la marile curți europene.

Decizia de intrare în insolvență suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii Grup Servicii Petroliere (GSP), scrie Profit.ro. În 2025, antreprenorul din Constanța a schimbat forma juridică de organizare a Grup Servicii Petroliere, ultima intrată în insolvență, din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată.

Conglomeratul de firme al omului de afaceri a intrat în colaps. GSP a terminat 2024 cu un profit net de 286 milioane de lei

Pe lângă GSP, din conglomeratul de firme al lui Gabriel Comănescu au mai intrat în insolvență GSP Offshore, Vega Turism și Grup Servicii Petroliere Shipyard. Grup Servicii Petroliere Engineering, Grup Servicii Petroliere Catering și Petromar Resources au ajuns în faliment.

Grup Servicii Petroliere, înființată în 2004, a terminat anul 2024 cu venituri totale de aproape 300 milioane lei, profit net de 286,6 milioane lei și 5 salariați. Cifra de afaceri a fost însă de numai 12,6 milioane lei, potrivit datelor raportate Ministerului Finanțelor.

La finalul lui 2024, Grup Servicii Petroliere consemna capitaluri negative, de -102,3 milioane lei, și datorii totale de 168,3 milioane lei, fără a avea restanțe la bugetele statului. GSP este co-garant al unui credit de peste 85 milioane lei, contractat în 2019, de la banca de stat Exim Banca Românească (fosta Eximbank), de către GSP Offshore, Aceasta din urmă, cea mai importantă companie din grupul lui Comănescu, aflată în insolvență din vara trecută, are în tabelul preliminar de creanțe datorii totale admise de peste 4,8 miliarde lei.

GSP Offshore are creanțe de 825 milioane lei, inclusiv către OMV Petrom

Grup Servicii Petroliere (GSP), holding înființat de Gabriel Comănescu la începutul anilor 2000, este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Datele indică restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro, însă suma totală nu ar apărea pe platforma ANAF, scrie presa economică.

Cel mai mare creditor este banca de stat Exim Banca Românească, controlată de Ministerul Finanțelor, cu creanțe acceptate însumate de 2,07 miliarde lei (43%).

Fiscul are de recuperat de la GSP Offshore creanțe admise cu drept de vot de 825,7 milioane lei. Alți creditori mari sunt BCR, compania petrolieră greacă Energean Oil&Gas SA și OMV Petrom.

GSP Offshore a atacat intrarea în insolvență, motivând că și-a plătit restanțele salarile către angajați

În decembrie a fost programat primul termen în procesul în care GSP Offshore solicită, prin calea de atac extraordinară a revizuirii, rejudecarea procesului în urma căruia s-a decis intrarea sa în insolvență. În cererea de revizuire, compania mai spune că a plătit toate restanțele salariale către angajații cu creanțe peste valoarea-prag prevăzută de Legea insolvenței, de 45.402 lei/salariat, care dă dreptul la solicitarea intrării în insolvență. În total, peste 600 de salariați au cerut acest lucru.

În prezent, dosarul se judecă la CJUE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene). În vara acestui an, speța a fost trimisă la CJUE, dar instanța nu s-a pronunțat încă. Disputa dintre OMV Petrom și GSP Offshore face și obiectul unei proceduri de arbitraj comercial, aflată pe rolul Curții internaționale de profil de la Paris.

GSP Offshore a terminat anul 2024 cu pierderi de 144,7 milioane lei, venituri de 443,7 milioane lei, 163 de salariați și datorii totale de 2,32 miliarde lei. De-a lungul timpului, GSP Offshore a lucrat cu platforme petroliere maritime în Marea Neagră românească, pentru proiectele de extracție de hidrocarburi ale OMV Petrom, ExxonMobil, Lukoil și Black Sea Oil&Gas, cât și în Grecia, Turcia sau în sectorul rusesc al Mării Arctice.

