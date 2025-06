18 IUNIE, calendarul zilei: Paul McCartney împlinește 83 de ani, Fabio Capello 79/ Traian Băsescu devine primar al Bucureştiului

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 18 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Paul McCartney este unul dintre cei mai influenți și apreciați artiști din istoria muzicii moderne. Născut pe 18 iunie 1942 în Liverpool, Anglia, McCartney a devenit faimos ca membru al trupei The Beatles, alături de John Lennon, George Harrison și Ringo Starr. Ca basist și compozitor, a contribuit la crearea unor piese iconice precum Hey Jude, Let It Be sau Yesterday. După destrămarea trupei în 1970, McCartney a continuat o carieră solo de succes și a format trupa Wings împreună cu soția sa, Linda. De-a lungul decadelor, a lansat zeci de albume, a câștigat numeroase premii Grammy și a fost înnobilat de Regina Elisabeta a II-a în 1997. Pe lângă cariera muzicală, Paul McCartney este cunoscut și pentru activismul său în domeniul drepturilor animalelor și al protecției mediului. Cu o carieră de peste șase decenii, el rămâne o figură emblematică a culturii pop și o sursă de inspirație pentru generații întregi.

Fabio Capello este un fost fotbalist și antrenor italian, recunoscut pentru stilul său tactic riguros și abordarea disciplinată a jocului. Născut pe 18 iunie 1946, în San Canzian d’Isonzo, Italia, Capello a avut o carieră solidă ca mijlocaș, evoluând la echipe precum SPAL, Roma, Juventus și AC Milan. Ca antrenor, Capello a cunoscut un succes remarcabil, câștigând campionate în Italia cu AC Milan, AS Roma și Juventus, precum și în Spania cu Real Madrid. Este apreciat pentru capacitatea sa de a construi echipe echilibrate și eficiente, punând accent pe organizare defensivă și disciplină. A fost și selecționer al echipelor naționale ale Angliei și Rusiei. Capello este căsătorit cu Laura Ghisi, pe care a cunoscut-o încă din adolescență, iar cei doi sunt împreună de peste 50 de ani. Este pasionat de artă, în special de pictura renascentistă, vorbește fluent mai multe limbi străine și are o reputație de intelectual în lumea fotbalului.

În anul 2000, Traian Băsescu a fost ales primar general al Capitalei, reprezentând Partidul Democrat. Victoria sa a fost surprinzătoare, reușind să câștige în turul al doilea în fața candidatului PSD, Sorin Oprescu, într-un context politic dominat de stânga. Mandatul lui Băsescu a fost marcat de un stil direct și adesea confruntațional, dar și de inițiative vizibile pentru modernizarea infrastructurii orașului. A pus accent pe reabilitarea transportului public, combaterea corupției în administrația locală și demararea unor proiecte importante de infrastructură rutieră. Funcția de primar al Bucureștiului a reprezentat un pas important în ascensiunea sa politică, deschizându-i calea către președinția României, funcție pe care a ocupat-o din 2004 până în 2014.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1868: Miklós Horthy 🇭🇺✩ A condus Ungaria în perioada interbelică și în timpul celui de al Doilea Război Mondial, instaurând un regim autoritar de dreapta. Același regim autoritar l-a exercitat și în Transilvania de Nord, ocupată în urma Dictatului de la Viena

🎂1909: Lena Constante 🇷🇴✒️ artist plastic Cunoștea nouă limbi foarte bine. Cele balcanice: rusa, sârbo-croata, albaneza, turca, plus franceza, italiana și spaniola. A executat 12 ani de pușcărie politică în mai multe închisori pentru femei din țară. Cartea ei document, a doua după Evadarea tăcută se numește Evadare imposibilă, scrisă în original în limba franceză, a fost tradusă în limba engleză sub titlul The Silent Escape: Three Thousand Days in Romanian Prisons) (1995) și s-a bucurat de un mare succes de piață în câteva țări din Vestul Europei

🎂1942: Paul McCartney 🇬🇧🎤 membru component al The Beatles. A scris și muzică de film, astfel că în 2002 a fost nominalizat la Premiile Oscar, Grammy și Golden Globe pentru muzica originală din Vanilla Sky. Este menționat în The Guinness Book Of Records ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii

🎂1943: Raffaella Carrà 🇮🇹📺 considerată „regina televiziunii italiene”, se bucura de aura unei legende a muzicii şi a televiziunii italiene, fiind adorată deopotrivă de publicul din străinătate. A fost prezentă neîntrerupt pe micile ecrane, decenii întregi. Și în România, a fost unul dintre numele occidentale care a reușit să treacă de cenzura comunistă

🎂1946: Fabio Capello 🇮🇹⚽️ De-a lungul carierei a reușit performanța de a câștiga campionatul cu toate echipele pe care le-a condus de pe bancă

🎂1948: Philip Jackson 🇬🇧🎬 Chief Inspector Japp în seria TV Agatha Christie’s Poirot (1989-2013)

🎂1972: Kaja Kallas 🇪🇪🗣 prim-ministru al Estoniei

Decese 🕯

🕯️1917: Titu Maiorescu 🇷🇴✒️ cel de-al 23-lea prim-ministru al României între 1912 și 1914. autorul celebrei teorii sociologice a formelor fără fond, baza junimismului politic și „piatra de fundament” pe care s-au construit operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale și Ioan Slavici

🕯️1936: Maxim Gorki 🇷🇺✒️ fondator al realismului socialist în literatură și activist politic

🕯️2006: Gică Petrescu 🇷🇴🎤 De-a lungul a peste 70 de ani de activitate și-a constituit un repertoriu muzical remarcabil prin bogăție și diversitate, un adevărat record de peste 1500 de melodii cântate, unele dintre acestea fiind compoziții proprii

🕯️2018: XXXTentacion 🇺🇸🎤 rapper, ucis la 20 de ani, prin împușcare

Evenimente📋

📋🇸🇨 Ziua naţională a Republicii Seychelles

Calendar 🗒

🗒1815: Bătălia de la Waterloo (Belgia), în urma căreia Napoleon I a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut definitiv tronul Franței

🗒1910: A avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia, Anglia

🗒1940: Generalul francez Charles de Gaulle cere compatrioților săi, în cadrul unei emisiuni transmise de postul de radio BBC, să continue lupta

🗒1951 A început deportarea în Bărăgan a persoanelor care locuiau la 25 km de granița României cu Iugoslavia

🗒2000: Al doilea tur de scrutin al alegerilor locale. Prezența la urne a fost de 46,93%. Au fost aleși primarii a 2.249 localități. Primăria Generală a Capitalei a fost câștigată de Traian Băsescu, iar primăriile de sector de reprezentanții PDSR

