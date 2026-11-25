Republica Moldova se confruntă cu probleme majore pe piața muncii, în contextul stagnării economice și al creșterii accelerate a prețurilor. Aproximativ 574.000 de persoane de vârstă activă nu lucrează, iar rata de ocupare este cu 21 de puncte procentuale sub media Uniunii Europene.

Datele au fost prezentate de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în cadrul unei noi ediții a buletinului ”Realitatea Economică”, relatează Radio Chișinău.

În urma unei analize a pieții muncii efectuate de Expert Grup, principala problemă identificată este o rată înaltă a inactivității economice. Aproape jumătate din populația adultă din R. Moldova, circa 574 de mii de persoane, nu sunt angajate în câmpul muncii, a spus economista Marina Soloviova.

”În anul 2025, rată de ocupare a populației cu vârstă aptă de muncă, adică de la 20 până a 64 de ani, a constituit numai 55 %, peste 20 de puncte procentuale sub media Uniunii Europene. În Uniunea Europeană, rată de ocupare pentru persoane cu vârstă aptă de muncă a fost de 76 %. Deci, aproape jumătate din populația adultă a R. Moldova nu este angajată în câmpul muncii, circa 574.000 de persoane.

Din numărul total de persoane inactive pe piața muncii, nu-și caută un loc de muncă din motive obiective, cum ar fi studiile, boală sau dezabilitatea sau îngrijerea copilor mici. Și totuși, am calculat că în următorii patru ani în R. Moldova ar trebui să fie activate circa 80.000 de persoane care acum sunt în afara forței de muncă, deci din rezervă internă, ca să ajungem la un nivel de cel puțin 80 % din nivelul european. Și acest lucru este real de făcut”, a spus Soloviova.

Un alt subiect la care s-au referit experții este creșterea creditelor ipotecare și viitorul Programului ”Prima Casă”.

”Cardul de creditare responsabilă, un client atunci când iau un credit bancar, deci deservirea s-a raportat la venit, nu poate depăși 40 % sau poate depăși 55 % dacă are mai mult de două venituri medii lunare. La Prima Casă, este admis din start să iei un credit care îți poate mânca până la 70 % din venitul lunar. Asta este destul de periculos. În primul rând trebuie de revenit la principiile de creditare responsabilă. Asta o recomandă și Fondul Monetar Internațional și în ultimul raport de extindere a Uniunii Europene, adică să nu se permită ca populația să se crediteze excesiv din start, să dea prea mult din venit pentru a acoperi acest credit”, a spus expertul economic, Stas Madan.