Președinta Casei Naţionale de Pensii Publice – CNPP, Valentina Vasilica Robu, a declarat că cea mai mare pensie din sistemul public este de aproximativ 120.000 de lei lunar. Pensia se bazează pe contributivitate. Cea mai mare pensie de serviciu ajungea la 67.000 de lei luna trecută.

Șefa CNPP a explicat că pensia de aproximativ 120.000 de lei este rezultatul unor contribuții foarte mari la sistemul public. Valentina Vasilica Robu a subliniat că valoarea pensiei depinde direct de nivelul contribuțiilor plătite de-a lungul timpului. Aceasta atrage atenția și asupra salariilor solicitate în momentul angajării.

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„Dacă facem o analiză asupra datelor pe care le avem şi asupra pensiilor pe care le plătim, cea mai mare pensie în sistemul public de pensii este o pensie pe contributivitate, e undeva la 120.000 de lei şi este pe contributivitate, dar şi contribuţiile persoanei respective au fost foarte mari la sistemul de pensii. De-aia spun tot timpul: aveţi grijă când vă angajaţi ce salarii solicitaţi, pentru că orice venit influenţează cuantumul pensiei. Contribuţii mari, pensii mari. Contribuţii mici, pensii mici”, a spus șefa CNPP, potrivit Agerpres.

Cea mai mare pensie de serviciu era de 67.000 de lei, potrivit datelor de luna trecută. Șefa CNPP a explicat că aceasta este calculată conform unei legislații speciale, care prevede reguli diferite față de sistemul contributiv.

„E o pensie stabilită conform unei legislaţii speciale, e o pensie de serviciu şi ştim cu toţii că au alt mod de calcul, că aşa a prevăzut legea respectivă”, a explicat Vasilica-Valentina Robu, arată Digi24.

Pensii majorate din 2027

Totodată, președinta CNPP a anunțat că pensiile vor crește anul viitor, însă procentul de majorare nu a fost încă stabilit. Decizia va ține cont și de sustenabilitatea măsurii, iar majorarea ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027.

„Cu siguranţă vor fi majorate. Aşteptăm procentul şi, fiind instituţie de aplicare, suntem pregătiţi pentru punerea în aplicare a procentului de majorare şi ca dumneavoastră, începând cu 1 ianuarie, să beneficiaţi de această creştere”, a spus Robu.

Aceasta a mai precizat că procentul de indexare pentru 2027 este analizat împreună cu Ministerul Finanțelor. Deși legea prevede o formulă de calcul, majorarea trebuie să țină cont și de sustenabilitatea bugetară. Totodată, a dat asigurări că vârsta de pensionare nu va depăși 65 de ani până în 2035.

„Până în 2035, sub nicio formă nu va creşte (n.r. vârsta de pensionare), şi după avem un articol în lege care vine cu un mecanism de calcul şi care nu trebuie să sperie, pentru că suntem în grafic şi vârsta nu va creşte”, a mai spus Robu.