La 102 ani, cei mai mulți oameni se bucură de liniștea pensiei și de timpul petrecut alături de familie. Anna Possi, însă, demonstrează că vârsta este doar un număr. Femeia din Italia continuă să meargă zilnic la serviciu, să întâmpine clienții și să le servească băuturi, așa cum face de aproape șapte decenii.

O felie de tort de casă decorată cu cifra „102”, o lumânare de tip artificie și un zâmbet care nu pălește niciodată – așa și-a sărbătorit Anna Possi, cel mai longeviv barista din Italia, cea de-a 102-a aniversare, luni, înconjurată de familie.

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Și-a petrecut ziua așa cum o face încă de la 1 mai 1958: așezată la o masă în „Bar Centrale” din Nebbiuno, situat chiar vizavi de primărie. Aici, ea continuă să primească clienți, să servească cafea și să pregătească aperitive pentru nenumărații vizitatori care vin din toată Italia doar pentru a o vedea la lucru, relatează La Stampa.

Care este rutina femeii

„Organizăm sărbătoriri de amploare o dată la cinci ani”, explică fiica sa, Cristina Guazzi, „așa că vom pregăti ceva special din nou în 2029”. A fost, așadar, o zi ca oricare alta – la fel ca zilele pe care le-a petrecut administrând localul de când l-a deschis, în urmă cu 68 de ani, împreună cu soțul ei, care a încetat din viață în 1974.

Ziua s-a încheiat seara, când întreaga familie i-a cântat „La mulți ani”. Rutina ei a rămas neschimbată. Se trezește în zori, curăță barul și espressorul, verifică evoluția bursei și tricotează botoșei mici din lână pentru o strănepoată care urmează să vină pe lume în curând.

A primit, totuși, o vizită specială din partea guvernatorului regiunii Piemont, Alberto Cirio. Cu ocazia participării sale la „Festivalul Transhumanței” din Nebbiuno, în octombrie anul trecut, acesta a trecut pe la ea pentru a o saluta pe Anna Possi, schimbând o scurtă conversație înainte de a-și continua drumul, potrivit sursei citate anterior.