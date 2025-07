22 IULIE, calendarul zilei: Danny Glover împlinește 79 de ani, Willem Dafoe 70/ Are loc prima cursă auto din istorie

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 22 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Danny Glover este un actor, producător și activist american, cunoscut în special pentru rolul său din seria de filme Armă mortală, unde îl interpretează pe detectivul Roger Murtaugh. Născut pe 22 iulie 1946 în San Francisco, Glover și-a construit o carieră solidă în cinematografie și televiziune, având apariții notabile în filme precum The Color Purple, Predator 2 și Dreamgirls. Pe lângă activitatea artistică, Danny Glover este un cunoscut susținător al drepturilor civile și al cauzelor umanitare, implicându-se în campanii pentru justiție socială și economică. De-a lungul anilor, a primit numeroase premii și distincții, inclusiv recunoaștere din partea ONU pentru eforturile sale în sprijinul drepturilor omului. În viața personală, Danny Glover a fost căsătorit timp de aproape 25 de ani cu Asake Bomani, cu care are o fiică. Cei doi au divorțat în anul 2000.

Născut pe 22 iulie 1955, în Appleton, Wisconsin, William Dafoe este un actor american recunoscut atât pentru rolurile sale complexe în filme mainstream, precum trilogia Spider-Man, în care îl interpretează pe Norman Osborn/Green Goblin, cât și pentru prestațiile sale marcante în cinematografia de artă, Platoon, The Last Temptation of Christ, The Florida Project, At Eternity’s Gate. De-a lungul carierei, Dafoe a fost nominalizat la patru premii Oscar și trei Globuri de Aur. Este cunoscut pentru colaborările frecvente cu regizori ca Martin Scorsese, Oliver Stone, Wes Anderson și Robert Eggers, cu care a lucrat la titluri precum The Lighthouse, The Northman și Nosferatu. Dafoe este co-fondator al grupului experimental de teatru Wooster Group (din 1977), iar recent a preluat rolul de director artistic al secțiunii de teatru a Bienalei de la Veneția pentru perioada 2025–2026. În 2024, a fost onorat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame.

În data de 22 iulie 1894, a avut loc ceea ce este considerată prima cursă auto oficială din lume. Evenimentul, organizat de publicația franceză Le Petit Journal, a adunat la start 21 de vehicule, care urmau să parcurgă 126 de kilometri între Paris și Rouen. Mașinile participante erau propulsate de motoare cu abur, benzină sau chiar sisteme hibride primitive. Deși nu a fost o cursă în sens competitiv strict, scopul principal a fost demonstrarea fiabilității și utilității noilor „cai fără potcoave”. Vehiculul câștigător a fost considerat cel al lui Comte de Dion, dar acesta nu a fost declarat oficial câștigător deoarece folosea un vehicul cu abur, care necesita o echipă de întreținere. Premiul a fost acordat, în schimb, vehiculelor Peugeot și Panhard & Levassor, considerate mai practice și mai ușor de operat. Această competiție a marcat nașterea sporturilor cu motor și începutul pasiunii pentru automobilismul de competiție, având un rol esențial în dezvoltarea industriei auto.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1887: Gustav Ludwig Hertz 🇩🇪➕➖ nepot al lui Heinrich Rudolf Hertz și laureat Nobel pentru Fizică în 1925, pentru rolul său în demonstrarea teoriei ciocnirilor între electroni și atomi

🎂1894: Oskar Maria Graf 🇩🇪🇺🇸✒️ scriitor, a participat la evenimentele care au culminat cu crearea Republicii de la Weimar. În 1938 se stabilește în SUA

🎂1898: Alexander Calder 🇺🇸🔨 A inventat sculptura mobilă

🎂1916: Marcel Cerdan 🇫🇷🥊 considerat de mulți specialiști în box și fani drept cel mai mare boxer din Franța. A murit la doar 33 de ani, accident aviatic

🎂1934: Leon Rotman 🇷🇴🚣 canoist, dublu laureat cu aur la Melbourne 1956 și laureat cu bronz la Roma 1960. Lucra într-un atelier de cazangerie de pe Rahova. „Acolo mă iubeau toți muncitorii și toți mă chemau să fac treabă alături de ei, pentru că eu dădeam cu barosul, eu dădeam la forjă, eu la foarfecă, eu cam peste tot, dar ei nu știau că râvna și tragerea mea de inimă pentru muncile cele mai grele își aveau explicația ascunsă în dorința de a mă face cât mai puternic… pentru caiac!”

🎂1934: Louise Fletcher 🇺🇸🎬 Oscar rol principal One Flew Over the Cuckoo’s Nest – Zbor deasupra unui cuib de cuci (1975)

🎂1941: Peter Paulhoffer 🇷🇴🇩🇪🎭 actor român de origine germană. După emigrarea în Germania a activat pe scenele din Stuttgart, Düsseldorf și München

🎂1946: Mireille Mathieu 🇫🇷🎤 a înregistrat peste 1200 de cântece în 11 limbi, având vânzări de 122 de milioane de albume în lumea întreagă

🎂1946: Petre Roman 🇷🇴🗣 cel de-al 53-lea prim-ministru al României între 1989 și 1991

🎂1946: Danny Glover 🇺🇸🎬 Armă mortală, Predator 2

🎂1947: Albert Brooks 🇺🇸🎬 actor, mai ales de comedie

🎂1947: Don Henley 🇺🇸🎤 membru fondator Eagles (vocal, baterie)

🎂1951: György Frunda 🇷🇴🗣

🎂1955: Willem Dafoe 🇺🇸🎬

🎂1963: Emilio Butragueño 🇪🇸🎬 Poreclit El Buitre („Vulturul”), a făcut parte din legendarul Quinta del Buitre, alături de Manolo Sanchís, Rafael Martín Vázquez, Míchel și Miguel Pardeza, la Real Madrid

🎂1964: John Leguizamo 🇨🇴🇺🇸🎬 actor, comediant

🎂1964: David Spade 🇺🇸🎬 actor, comediant

🎂1965: Shawn Michaels 🇺🇸💪 printre cei mai apreciați wrestleri din WWE

🎂1973: Daniel Jones 🇬🇧🇦🇺🎸 Savage Garden

🎂1983: Arsenie Todiraș 🇲🇩🎤 Între 1999 și 2005 a făcut parte din trupa O-Zone. Din 2005 evoluează în cariera solo sub numele scenic „Arsenium”

🎂1992: Selena Gomez 🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️1802: Marie François Xavier Bichat 🇫🇷🧫 Este considerat întemeietorul histologiei și patologiei moderne

🕯️1832: Împăratul Napoleon al II-lea al Franței 🇫🇷♛

🕯️1915: Sandford Fleming 🇨🇦🇬🇧🌍 A propus împărțirea lumii în fusuri orare, mărcile poștale ale Canadei, a contribuit mult în domeniile cartografiei și geodeziei și a fost unul din membrii fondatori ai Societății Regale din Canada

🕯️1934: John Dillinger 🇺🇸🔫 gangster Împreună cu banda sa, a jefuit peste 20 de bănci și patru stații de poliție. A fost prins de FBI dar a evadat din închisoare de două ori. A murit împușcat, la 31 de ani

🕯️1986: Aurelian Andreescu 🇷🇴🎤 considerat de critici ca fiind cea mai mare voce din muzica ușoară românească. A murit de infarct, la 44 de ani

Evenimente📋

📋🇷🇴✝️ Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena

Calendar 🗒

🗒1298: Edward I al Angliei i-a învins pe scoțienii lui William Wallace în bătălia de la Falkirk

🗒1451: Umanistul italian Poggio Bracciolini menționează, în lucrarea „Disceptationes convivales”, latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii Dacii, din vremea împăratului Traian

🗒1456: Strălucită victorie, la Belgrad, a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicei armate otomane conduse de Mahomed al II–lea, cuceritorul Constantinopolului. În urma acestei victorii, Papa Calixt al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept „atletul cel mai puternic, unic, al lui Christos”

🗒1894: Prima cursă auto aduna la start 21 de vehicule care aveau să se întreacă pe parcursul a 126 de kilometri, pe ruta Paris-Rouen. Prin ele se numărau multe vehicule pe aburi, altele pe parafină și unele pe benzină

🗒1946: A fost creată Organizația Mondială a Sănătății (OMS)

🗒2005: Microsoft anunță numele final al noului sistem de operare: „Windows Vista”

🗒2011: 77 de oameni sunt uciși în cele două atacuri teroriste din Norvegia, atacuri comise de extremistul de dreapta Anders Behring Breivik

🗒2016: În Kuweit, temperaturile au ajuns la 54 de grade Celsius. Recordul mondial de temperatură (56,7 grade Celsius) a fost înregistrat la ferma Furnace Creek din Valea Morții, California, la 10 iulie 1913, însă este contestat pe motiv ca a fost măsurat cu instrumente inexacte acum peste 100 de ani

