23 IULIE, calendarul zilei: Woody Harrelson împlinește 64 de ani/ Philip Seymour Hoffman ar fi împlinit 58 de ani/ Moare Amy Winehouse

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 23 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Woody Harrelson este un actor american cunoscut pentru versatilitatea și carisma sa, activ în industria cinematografică de peste trei decenii. Născut la 23 iulie 1961 în Texas, Harrelson și-a început cariera în televiziune, obținând notorietate prin rolul barmanului Woody Boyd în sitcomul Cheers, rol care i-a adus un premiu Emmy. Pe marele ecran, Harrelson a interpretat o gamă variată de personaje, de la comedii precum Zombieland la drame intense precum The People vs. Larry Flynt, pentru care a primit o nominalizare la Oscar. Alte producții notabile includ True Detective, Natural Born Killers, No Country for Old Men și seria The Hunger Games. Pe lângă cariera cinematografică, Woody Harrelson este cunoscut pentru activitățile sale ecologiste și pentru stilul său de viață vegan.

Philip Seymour Hoffman a fost un actor american apreciat pentru profunzimea și autenticitatea interpretărilor sale. Născut pe 23 iulie 1967 în New York, Hoffman a devenit cunoscut pentru rolurile sale complexe, adesea interpretând personaje introspective. De-a lungul carierei, a apărut în filme precum Capote (pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor), The Master, Doubt, Charlie Wilson’s War și seria The Hunger Games. Pe lângă activitatea cinematografică, Hoffman a fost și regizor de teatru. Viața sa a fost marcată de probleme legate de dependența de droguri, iar actorul a decedat prematur în 2014, la vârsta de 46 de ani, în urma unei supradoze.

Amy Winehouse a fost o cântăreață și compozitoare britanică, recunoscută pentru vocea sa distinctivă și stilul său muzical care îmbina jazz, soul și R&B. Născută pe 14 septembrie 1983 la Londra, Amy a devenit celebră cu albumul Back to Black (2006), care a inclus hituri precum Rehab și You Know I’m No Good. Acest album i-a adus cinci premii Grammy și a consacrat-o pe scena muzicală internațională. Pe lângă succesul artistic, Amy Winehouse a fost adesea în atenția presei din cauza problemelor personale legate de dependență și viața tumultuoasă. În urma unei intoxicații acute cu alcool, a decedat tragic pe 23 iulie 2011, la doar 27 de ani, intrând astfel în tristul “Club 27”. Chiar și după dispariția sa, Amy rămâne o figură importantă a muzicii moderne, iar stilul ei influențează artiști și ascultători din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1854: Norbert Goeneutte 🇫🇷🎨 pictor, gravor și ilustrator, cunoscut în special pentru ilustrațiile romanului La Terre⁠ de Émile Zola

🎂1961: Martin Gore 🇬🇧🎤 membru fondator Depeche Mode

🎂1961: Woody Harrelson 🇺🇸🎬

🎂1965: Slash 🇬🇧🇺🇸🎸 (Guns’N’Roses, Velvet Revolver)

🎂1967: Philip Seymour Hoffman 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal, Capote (2005). Decedat la 46 de ani, supradoză

🎂1967: Titiyo 🇸🇪🎤 Come Along (2001)

🎂1982: Lora (Laura Petrescu) 🇷🇴🎤

🎂1989: Daniel Radcliffe 🇬🇧🎬 Harry Potter

Decese 🕯

🕯️1875: Isaac Merritt Singer 🇺🇸🧵🗽 A fost autorul a numeroase și semnificative îmbunătățiri și inovații ale mașinii de cusut pe care a adus-o la forma, versatilitatea și funcționalitatea celor de astăzi. Se spune că soția sa, Isabella Eugénie Boyer, a servit ca model sculptorului Frédéric Auguste Bartholdi pentru Statuia Libertății din New York

🕯️1885: Ulysses Simpson Grant 🇺🇸✩ general și cel de-al 18-lea președinte al SUA

🕯️1951: Philippe Pétain 🇫🇷✩ mareșal, a ocupat funcția de șef al statului în Regimul de la Vichy (Chef de l’État Français) din 1940 până în 1944. Pétain, care în 1940 avea 84 de ani, a fost cel mai în vârstă șef al statului francez din toate timpurile

🕯️1966: Montgomery Clift 🇺🇸🎬 4 nominalizări la Oscar, a decedat la 45 de ani, infarct

🕯️2011: Amy Winehouse 🇬🇧🎤 a decedat la 27 de ani, în locuința sa din Londra, cauza oficială a decesului fiind consumul excesiv de alcool

🕯️2013: Djalma Santos 🇧🇷⚽️ a jucat pentru Brazilia la patru Campionate Mondiale, câștigând două dintre ele. Santos este unul dintre cei mai buni fundași care au jucat pentru Brazilia

Evenimente📋

📋🇷🇴🗞 Ziua presei militare române dată la care în anul 1859 a apărut, la Bucureşti, prima publicaţie a Armatei Române, „Observatorul militar, diariu politicu şi scientificu”

📋🐳🐬 Ziua Mondială a Balenelor și Delfinilor Inițiată în 1986, când Comisia Internațională de vânatoare a balenelor, după 200 de ani de exterminare a acestora, a decis interzicerea vânătorii balenelor la nivel mondial

📋🇪🇬 Ziua naţională a Republicii Arabe Egipt; aniversarea revoluţiei din 1952

Calendar 🗒

🗒1601: Mihai Viteazul dictează memoriul către marele duce al Toscanei, Fernando I de Medici, păstrat numai în traducere, prima autobiografie din literatura română

🗒1829: William Burt patentează prima mașină de scris din lume

🗒1862: Serviciul de poștă a intrat în administrația statului; s-a înființat Direcția centrală a poștelor

🗒1881: Liège, Belgia: S-a înființat Federația Internațională de Gimnastică, cea mai veche federație sportivă internațională

🗒1903: Ford Motor Company lansează Modelul A pe piața americană, prima mașină produsă fiind achiziționată de Ernest Pfennig, un dentist din Chicago

🗒1921: A fost semnată Convenția de la Paris care stabilea statutul definitiv al Dunării: navigația pe Dunăre era liberă și deschisă tuturor pavilioanelor în condiții de egalitate completă, pe tot parcursul navigabil al fluviului și pe toată rețeaua internaționalizată

🗒1952: Ultimul rege egiptean Farouk a fost răsturnat de o lovitură de stat militară

🗒1959: Vizita lui Richard Nixon în URSS

🗒1962: Îngerul Alb este primul mesaj de televiziune prin satelit transmis din Europa în Statele Unite ale Americii, ca simbol de pace și civilizație

🗒1984: Vanessa Williams devine prima Miss America care demisionează atunci când renunță la coroană după ce au apărut fotografii nud ale ei în Penthouse

🗒1991: BNR emite norme privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar

🗒1995: Americanii Thomas Hale și Alan Bopp au descoperit, independent unul de altul, cometa Hale-Bopp, la mare distanță de Soare

🗒2000: Șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale G-8, reuniți la Nago, Japonia, au adoptat Declarația finală a summitului din Okinawa, care își propunea „să atace în profunzime cauzele conflictelor și sărăciei” din lume

🗒2022: OMS declară recentul focar de variola maimuței o urgență de sănătate publică de interes internațional, deoarece numărul cazurilor raportate depășește 17.000 în 75 de țări

