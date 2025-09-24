24 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Ilie Dobre împlinește 72 de ani/ Moare Ion Dobran, as al aviației de vânătoare/ Primul transplant de mână

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 24 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ilie Dobre este un comentator sportiv român cunoscut pentru stilul său inconfundabil și pentru pasiunea cu care transmite meciurile de fotbal. A lucrat mulți ani la Radio România Actualități, unde a devenit una dintre cele mai recunoscute voci din presa sportivă. Dobre s-a remarcat prin entuziasmul și energia debordantă din timpul comentariilor, dar și prin celebra sa rezistență vocală, fiind deținător de recorduri mondiale omologate de Guinness World Records pentru cele mai lungi strigăte de gol transmise în direct. De-a lungul carierei, a fost prezent la numeroase competiții internaționale majore, inclusiv Campionate Mondiale și Europene de fotbal, oferind relatări cu intensitate și emoție. Personalitatea sa pitorească, expresiile memorabile și devotamentul față de microfon l-au transformat într-o figură legendară a jurnalismului sportiv din România.

Ion Dobran a fost unul dintre cei mai apreciați piloți de vânătoare români din cel de-al Doilea Război Mondial. Născut pe 5 februarie 1919, la Vălenii de Munte, județul Prahova, a luptat pe frontul de est și apoi pe cel de vest, participând la numeroase misiuni aeriene alături de Escadrila 9 de Vânătoare. A intrat în istorie ca un aviator curajos, cu peste 340 de misiuni și 10 victorii aeriene confirmate. După război, a fost marginalizat de regimul comunist, însă mai târziu a revenit în atenția publicului ca martor și povestitor al unei epoci pline de sacrificii. Ion Dobran a devenit simbolul unei generații de piloți pentru care onoarea și datoria față de țară erau pe primul loc. S-a stins din viaţă pe 24 septembrie 2020, la vârsta de 101 ani, fiind considerat un erou al aviației române.

În anul 1998, medicina a înregistrat un moment istoric: o echipă internațională de chirurgi din orașul Lyon, Franța, a realizat primul transplant de mână reușit din lume. Intervenția a avut loc pe 23 septembrie 1998, sub coordonarea profesorului Jean-Michel Dubernard, unul dintre cei mai renumiți specialiști în transplanturi. Operația a fost extrem de complexă, necesitând reconectarea oaselor, vaselor de sânge, tendoanelor, nervilor și pielii, iar pacientul, un bărbat australian care își pierduse mâna într-un accident cu un fierăstrău circular, a devenit primul beneficiar al unei astfel de proceduri. Acest succes a deschis calea pentru noi progrese în domeniul transplanturilor și a marcat o etapă importantă în chirurgia reconstructivă, demonstrând că limitele medicinei pot fi împinse tot mai departe prin inovație și colaborare internațională.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1501: Girolamo Cardano 🇮🇹🧮 matematician, filozof și medic italian din perioada Renașterii. Este fiul unui matematician milanez, prieten cu Leonardo da Vinci. Destul de tânăr dobândește cunoștințe de astrologie și magie, devenind celebru și totodată îl preocupă științele naturii și matematica

🎂1725: Arthur Guinness 🇬🇧🍺 fondatorul fabricii de bere irlandeze Guinness

🎂1785: Christian Flechtenmacher 🇷🇴⚖️ jurist sas transilvănean stabilit în Principatul Moldovei. A fost tatăl muzicianului Alexandru Flechtenmacher, celebrul compozitor al Horei Unirii

🎂1896: F. Scott Fitzgerald 🇺🇸✒️ opere au ajutat la ilustrarea extravaganței și excesului din Epoca Jazz-ului. Cu toate că a obținut popularitate, faimă și avere în timpul vieții,[15] nu a avut parte de mult succes după moartea sa. Poate cel mai notabil membru al „Generației pierdute” din anii ’20, Fitzgerald este acum cunoscut ca unul dintre cei mai mari scriitori americani ai secolului 20. El a terminat patru romane: Dincoace de Paradis, Cei frumoși și blestemați, Marele Gatsby, și Blândețea nopții. Un al cincilea, Ultimul magnat, a fost publicat postum

🎂1902: Ayatollahul Ruhollah Khomeini 🇮🇷🕌 întemeietorul și liderul spiritual al Republicii Islamice Iran

🎂1934: John Brunner 🇬🇧✒️ Romanul său din 1968 despre o lume suprapopulată, Zanzibar, a fost recompensat în același an cu premiul Hugo pentru cel mai bun roman și cu Premiul Asociației Britanice de Science Fiction

🎂1934: Manfred Wörner 🇩🇪🗣 al șaptelea secretar general al NATO, între 1988 și 1994. Mandatul său a marcat sfârșitul Războiului Rece și reunificarea Germaniei. În timp ce ocupa această funcție, a fost diagnosticat cu cancer de colon, dar, în ciuda bolii sale, a continuat să servească până în ultimele sale zile

🎂1941: Lucia Hossu-Longin 🇷🇴📺 cunoscută publicului din România prin reportajele din serialul „Memorialul Durerii” de la TVR, începând cu 1991

🎂1953: Ilie Dobre 🇷🇴🎙✒️

🎂1958: Kevin Sorbo 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale: Hercule în Hercules: The Legendary Journeys, Căpitan Dylan Hunt în Andromeda și Kull în Kull cuceritorul

🎂1971: Marty Cintron 🇺🇸🎤 No Mercy; Missing (1995), Where Do You Go, When I Die, Please Don’t Go (1996)

🎂1980: John Arne Riise 🇳🇴⚽️ cunoscut pentru forța și precizia șutului său cu piciorul stâng și rezistența sa fizică. A jucat la Monaco, Liverpool, AS Roma, Fulham

🎂1996: Cristina Ciobănașu 🇷🇴📺🎤 cunoscută odată cu interpretarea personajului „Anca Anghel” din serialul muzical Pariu cu viața. Este de asemenea membră fondatoare a Lala Band și a trupei ONE

Decese 🕯

🕯️1572: Túpac Amaru I. ♛ ultimul conducător al Imperiului Inca

🕯️1834: Pedro I 🇵🇹🇧🇷 împărat al Braziliei, rege al Portugaliei

🕯️2021: Ion Dobran 🇷🇴🛩 aviator militar român, unul din așii aviației de vânătoare române în timpul celui de al Doilea Război Mondial A luat parte la 340 de misiuni, 74 de lupte aeriene și a avut 10 victorii aeriene confirmate, 3 probabile și una la sol. A trăit 101 ani.

Calendar 🗒

🗒622: Profetul Muhammad încheie pelerinajul de la Mecca la Medina

🗒787: Al doilea sinod de la Niceea restabilește cultul icoanelor

🗒1789: Chimistul german Martin Heinrich Klaproth anunță descoperirea elementului uraniu la Academia Regală de Științe a Prusiei

🗒1852: Primul dirijabil, construit de inginerul francez Henri Giffard, călătorește de la Paris la Trappes

🗒1906: Parcul Național Devils Tower National Monument devine primul monument național din SUA

🗒1957: La Barcelona, a fost inaugurat cel mai mare stadion din Europa, Camp Nou, 99.354 de locuri

🗒1970: A fost adus pe Pământ, pentru prima oară, sol lunar de către capsula de întoarcere a stației automate „Luna-16” aparținând URSS

🗒1998: O echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant de mână din istoria medicinei. Pacientul era un australian care îşi pierduse mâna în urma unui accident cu un fierăstrău circular. Intervenţia chirurgicală presupunea prelevarea unei mâini de la o persoană decedată şi realizarea unei grefe. Însă, după mai puţin de doi ani şi jumătate, a refuzat să continue tratamentul, cerând ca mâna care nu-i aparţinea să-i fie amputată

🗒2014: Misiunea Mars Orbiter face din India prima națiune asiatică care a atins orbita planetei Marte și prima națiune din lume care a făcut acest lucru la prima sa încercare

