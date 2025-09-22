22 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: David Coverdale împlinește 74 de ani, Andrea Bocelli 67/ Ziua Europeană fără mașini

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 22 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

David Coverdale este un cântăreț și compozitor britanic de rock, născut pe 22 septembrie 1951 în Saltburn-by-the-Sea, Anglia. Și-a început cariera muzicală în anii ‘70, iar momentul decisiv a venit când a devenit solist al legendarei trupe Deep Purple (1973–1976), contribuind la albume precum Burn și Stormbringer. După despărțirea de Deep Purple, Coverdale a fondat propria formație, Whitesnake (1978), care a devenit una dintre cele mai de succes trupe hard rock din anii ‘80, cu hituri ca Here I Go Again și Is This Love. Vocea sa puternică, cu nuanțe blues, l-a consacrat drept unul dintre cei mai importanți soliști din rock-ul clasic. Pe lângă succesul artistic, a colaborat cu mari muzicieni, inclusiv cu chitaristul Jimmy Page (ex-Led Zeppelin), lansând albumul Coverdale-Page (1993). În prezent, trăiește împreună cu familia în Nevada, SUA, unde îmbină viața de artist cu cea de tată și soț.

Andrea Bocelli este un tenor italian de renume mondial, născut pe 22 septembrie 1958 în Lajatico, Toscana. Talentul său muzical s-a manifestat de mic, dar viața i-a fost marcată de probleme de vedere: s-a născut cu glaucom congenital, iar la 12 ani și-a pierdut complet vederea în urma unui accident la fotbal. A fost descoperit la începutul anilor ‘90, când interpretarea sa a atras atenția lui Luciano Pavarotti și a cântărețului Zucchero. De atunci, Bocelli a devenit unul dintre cei mai apreciați tenori contemporani, cunoscut pentru îmbinarea muzicii de operă cu cea pop. Albume precum Romanza și Sacred Arias s-au vândut în milioane de exemplare, iar vocea sa caldă și expresivă i-a adus o audiență globală. Este implicat în proiecte filantropice, sprijinind prin Andrea Bocelli Foundation educația și sănătatea copiilor defavorizați. Este considerat un ambasador al muzicii clasice și crossover, aducând opera mai aproape de publicul larg și inspirând milioane de oameni prin talentul și perseverența sa.

Ziua Europeană fără mașini este marcată anual pe 22 septembrie și are ca scop încurajarea renunțării la utilizarea autoturismelor personale, pentru a promova mobilitatea durabilă și protecția mediului. Evenimentul face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității (16-22 septembrie), o inițiativă lansată de Comisia Europeană în 2002. În această zi, numeroase orașe europene restricționează traficul auto în zone centrale și organizează activități menite să promoveze mersul pe jos, cu bicicleta sau folosirea transportului public. Scopul este reducerea poluării, creșterea calității vieții urbane și conștientizarea efectelor negative ale traficului auto asupra mediului și sănătății. Ziua Europeană fără mașini a devenit un simbol al eforturilor de transformare a orașelor în spații mai prietenoase, verzi și accesibile pentru toți cetățenii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1791: Michael Faraday 🇬🇧🧲 descoperă principiul de funcționare a motorului electric cu magneți permanenți. În 1831 descoperă inducția electromagnetică, reușind să realizeze conversia electromecanică a energiei și să enunțe Legea inducției electromagnetice

🎂1831: Grigore Cobălcescu 🇷🇴🪨 considerat creatorul școlii românești de geologie și întemeietorul cercetărilor geofizice din România

🎂1832: Gheorghe Grigore Cantacuzino 🇷🇴🗣 cel de-al 20-lea prim-ministru al României de două ori, în perioadele 1899 – 1900 și 1904 – 1907

🎂1835: Prințul Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen 🇩🇪♛ tatăl Regelui Ferdinand I al României

🎂1882: Wilhelm Keitel 🇩🇪✩ feldmareșal

🎂1929: Dinu Cocea 🇷🇴🎥 regizor și scenarist

🎂1947: Octav Cozmâncă 🇷🇴🗣

🎂1951: David Coverdale 🇬🇧🇺🇸🎤(Deep Purple, Whitesnake)

🎂1953: Richard Fairbrass 🇬🇧🎤 solistul trupei Right Said Fred. Au lansat hitul „I’m Too Sexy” (1991)

🎂1958: Andrea Bocelli 🇮🇹🎼 Născut cu o formă gravă de glaucom, a orbit total la 12 ani după un accident în timpul unui joc de fotbal

🎂1958: Joan Jett 🇺🇸🎤 cunoscută pentru interpretarea piesei ” I Love Rock ‘n Roll „, care a fost numărul unu în Billboard Hot 100 timp de șapte săptămâni în 1982

🎂1968: Mihai Răzvan Ungureanu 🇷🇴🗣

Decese 🕯

🕯️1768: Inocențiu Micu-Klein 🇷🇴⛪️ episcop greco-catolic al Episcopiei române unite de Făgăraș. În 1737 a mutat sediul episcopal la Blaj, unde a ridicat Catedrala „Sfânta Treime” și mănăstirea cu același hram. Este considerat întemeietorul gândirii politice românești moderne

🕯️1919: Alexandru Suțu 🇷🇴🧠 pionier al psihiatriei, primul psihiatru român, primul profesor universitar de psihiatrie, primul autor de lucrări științifice de specialitate, primul organizator al asistenței moderne a bolnavilor psihici, promotor al legislației psihiatrice moderne în România

🕯️1944: Paul-Mihu Sadoveanu 🇷🇴✒️ fiul mezin al lui Mihail Sadoveanu, căzut eroic pe front în luptele pentru eliberarea părții de nord-vest a Transilvaniei de sub ocupația Ungariei Horthyste

🕯️2007: Marcel Marceau 🇫🇷🎭🎬 unul dintre cei mai mari artiști ai pantomimei din Secolul XX, supranumit și „regele pantomimei”

Evenimente📋

📋🇧🇬 Bulgaria: Ziua independenței – în 1908, cu sprijinul guvernului lui Alexandar Malinov, cneazul Ferdinand de Saxa Coburg declară, printr-un manifest special, independența Bulgariei și se proclamă țar al bulgarilor

📋⛔️🚗 Ziua Europeană fără mașini. Scopul acesteia este descurajarea, pe cât posibil, a circulaţiei cu automobilul personal sau de serviciu, în favoarea deplasării cu bicicleta, a mersului pe jos ori, în ultimă instanţă, a transportului în comun

Calendar 🗒

🗒1326: Cea mai veche mențiune de înnobilare a unui cneaz român de către regele Ungariei, Carol Robert de Anjou; Carol Robert îi dăruiește lui Stanislav, cneaz din Maramureș, moșia Zurduc din comitatul Maramureș

🗒1499: A luat sfârșit Războiul Suab, prin semnarea tratatului de la Basel, tratat prin care se dădea o foarte largă autonomie confederației de cantoane ce avea să stea la baza Elveției moderne

🗒1792: Convenția stabilește Republica Franceză

🗒1862: Abraham Lincoln a emis Proclamația de Emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat

🗒1869: La München, a avut loc premiera mondială a operei Aurul Rinului, prima din tetralogia Inelul Nibelungilor de Richard Wagner

🗒1888: Apare primul număr din National Geographic Magazine

🗒1903: În SUA, Italo Marchiony, un producător de înghețată venit din Italia, a primit brevetul de invenție pentru cornetul de înghețată

🗒1904: Cursă automobilistică, organizată de ACR, pe traseul București-Giurgiu-București, una din primele din România și din această parte a Europei. Cursa a fost câștigată de George Valentin Bibescu care a obținut cea mai mare viteză de până la acea dată în Europa, într-o cursă pe șoselele publice, cu un autoturism Mercedes de 40 CP

🗒1914: Primul Război Mondial: submarinul german U9 scufundă trei cuirasate blindate britanice, HMS Aboukir, HMS Hogue și HMS Cressy

🗒1927: Jack Dempsey, unul dintre boxerii de legendă ai anilor 20, pierde meciul jucat în compania lui Gene Tunney

🗒1931: La propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Brâncuși a fost decorat cu ordinul „Meritul cultural pentru artă plastică”

🗒1955: Intră în tipografie primul volum al romanului „Moromeții”, de Marin Preda; la 29 noiembrie romanul era pregătit pentru tipărire. Tirajul primei ediții a fost de 20.100 exemplare

🗒1958: A avut loc premiera bucureșteană a operei „Oedip”, de George Enescu

🗒1968: Transferul celor două temple de la Abu Simbel este finalizat. Clădirile sunt salvate de la scufundarea în apele lacului Nasser

🗒1975: La San Francisco a avut loc a doua încercare de asasinare a președintelui Gerald Ford

🗒1976: Adeziunea Portugaliei la Consiliul Europei

🗒1980: Irakul invadează Iranul

🗒1981: Președintele François Mitterrand inaugurează trenul francez de mare viteză TGV

CITEȘTE ȘI:

21 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Stephen King împlinește 78 de ani, Bill Murray 75/ Apare romanul Hobbitul, de J. R. R. Tolkien

20 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Sophia Loren împlinește 91 de ani/ Ziua Bucureștiulu

19 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Jeremy Irons împlinește 77 de ani/ Sunt folosite pentru prima dată emoticoanele 🙂 și 🙁 într-un mesaj