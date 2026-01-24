24 Ianuarie, calendarul zilei: Nastassja Kinski împlinește 65 de ani. Deșteaptă-te, române! devine imn de stat al României

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Nastassja Kinski este o actriță germană de renume internațional, considerată una dintre cele mai fascinante prezențe ale cinematografiei din ultimele decenii. Născută la 24 ianuarie 1961, la Berlin, este fiica celebrului actor Klaus Kinski, o figură controversată a cinematografiei europene. Încă din adolescență, a fost remarcată pentru naturalețea și expresivitatea sa, debutând în film la o vârstă fragedă. Cariera sa a cunoscut o ascensiune rapidă după apariția în filmul Tess (1979), regizat de Roman Polanski, rol care i-a adus un Glob de Aur și recunoaștere mondială. A jucat în producții importante precum Paris, Texas (1984), film considerat o capodoperă a cinemaului modern, dar și în Cat People (1982), unde imaginea sa misterioasă și seducătoare a contribuit la construirea statutului său de simbol cultural al epocii. De-a lungul carierei, Nastassja Kinski a colaborat cu regizori de prestigiu și a traversat cu ușurință granițele dintre cinematografia europeană și cea hollywoodiană, fiind apreciată pentru eleganța și profunzimea interpretărilor sale.

La 24 ianuarie 1990, Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN) a adoptat, prin Decretul-lege nr. 40, cântecul “Deșteaptă-te, române!” ca imn de stat al României. Decizia a fost luată într-un context istoric marcat de schimbările profunde de după Revoluția din decembrie 1989, când România își redefinea valorile naționale. Cântecul, cu versuri scrise de Andrei Mureșanu și muzica atribuită lui Anton Pann, este un imn al libertății, demnității și unității naționale. Asociat mișcărilor revoluționare din secolul al XIX-lea, “Deșteaptă-te, române!” a exprimat aspirațiile poporului român pentru democrație și dreptate. Adoptarea sa ca imn național a consfințit rolul său de simbol al renașterii civice și al identității naționale în România postcomunistă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂76: Hadrian 🇮🇹♛ a acordat o deosebită atenție promovării filosofiei și literaturii, manifestând o pronunțată înclinare pentru cultura greacă

🎂1849: Badea Cârțan (Gheorghe Cârțan) 🇷🇴🚶🏻 a fost un țăran român care a luptat pentru independența românilor din Transilvania, distribuind cărți românești, aduse clandestin din România, la sate. A călătorit pe jos până la Roma pentru a vedea cu ochii săi Columna lui Traian și alte mărturii despre originea latină a poporului român. În 1877 s-a înrolat voluntar în războiul de independență al României

🎂1905: Grigore Vasiliu Birlic 🇷🇴🎭🎬 Birlic era doar o poreclă pe care a primit-o datorită succesului din piesa Birlic, jucată la începutul carierei sale

🎂1932: Silviu Stănculescu 🇷🇴🎭🎬 a jucat în peste 40 de filme începând din anul 1960

🎂1941: Neil Diamond 🇷🇴🎤 a vândut peste 100 de milioane de înregistrări la nivel mondial

🎂1943: Sharon Tate 🇺🇸🎬 fiind în a noua lună de sarcină, a fost ucisă în propria sa casă de către membrii cultului „Familia” condus de Charles Manson. Împreună cu ea sunt uciși alți patru prieteni aflați în vizită. Avea doar 26 de ani. Sharon Tate avea obiceiul de a merge desculță în public, iar atunci când mergea la restaurante cu regula „fără încălțăminte, fără servire”, își punea o bandă elastică în jurul gleznelor, prefăcându-se că poartă sandale. Acest aspect al personalității ei a fost redat în filmul „Once Upon a Time in Hollywood”, regizat de Quentin Tarantino

🎂1961: Nastassja Kinski 🇩🇪🎬

🎂1979: Tatyana Ali 🇺🇸🎬 The Fresh Prince of Bel-Air (1990 – 1996)

🎂1980: Liviu Pleșoianu 🇷🇴🗣

🎂1986: Mischa Barton 🇬🇧🎬

Decese 🕯

🕯️41: Caligula 🇮🇹♛ Tânărul Gaius a primit porecla de Caligula (însemnând „cizma”, diminutivul de Caliga, sandală purtată de soldații romani) de la soldații tatălui său în timp ce i-a însoțit în timpul campaniilor sale din Germania

🕯️1866: Aron Pumnul 🇷🇴✒️ lingvist și istoric literar, fruntaș al Revoluției de la 1848 în Transilvania, profesor al lui Mihai Eminescu

🕯️1920: Amedeo Modigliani 🇮🇹🎨 Tema preferată a tablourilor sale este omul (nudurile de femei, portretele prietenilor și ale unor necunoscuți)

🕯️1965: Winston Churchill 🇬🇧🗣

🕯️1976: Emil Bodnăraș 🇷🇴🗣 lider comunist, ofițer al Armatei Române, participant la lovitura de stat de la 23 de August și spion sovietic

🕯️1977: Ion Istrati 🇷🇴✩ unul dintre generalii Armatei României din Primul Război Mondial

🕯️2006: Chris Penn 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul lui din Reservoir Dogs (1991), dar și ca actorul de voce al lui Eddie Pulaski din jocul video GTA San Andreas. A fost fratele lui Sean Penn. A murit la 40, cardiomiopatie

🕯️2013: Dan Mihăescu 🇷🇴🎥 apropiat al lui Toma Caragiu, pentru care a scris și a regizat cele mai multe momente satirice, printre care „Așa e în tenis” și „Fabula”

🕯️2017: Dan Grigore Adamescu 🇷🇴💰 A fost un om de afaceri care a deținut companiile Astra Asigurări, AXA Life Insurance, Unirea Shopping Center, Medien Holding și FC Oțelul Galați, prin intermediul companiei The Nova Group

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Unirii Principatelor Române; Ziua Academiei de Poliție

Calendar 🗒

🗒1458: Matia Corvin, al doilea fiu al guvernatorului Ioan de Hunedoara, este ales rege al Ungariei

🗒1536: Regele Henric al VIII-lea al Angliei suferă un accident în timp ce se afla la turnir, ceea ce duce la o leziune cerebrală despre care istoricii spun că ar fi putut influența comportamentul său ulterior neregulat și posibila impotență

🗒1742: Carol Albert de Bavaria devine împărat al Sfântului Imperiu Roman

🗒1848: La Moara lui Sutter din Coloma, California, s-a descoperit aur; aceasta avea să ducă la Goana după aur din California de la jumătatea secolului al XIX-lea

🗒1859: Adunarea Electivă a Țării Românești se pronunță pentru alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, realizându-se astfel Unirea Principatelor Române

🗒1862: Deschiderea primului Parlament unic al României la București. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza proclamă în mod solemn, în fața Adunărilor Moldovei și Țării Românești, „Unirea definitivă a Principatelor”, iar orașul București este proclamat capitala țării

🗒1864: A apărut Legea privind înființarea Curții de Conturi

🗒1882: S-a înființat, la București, societatea „Iridența Română”, care, din 1883, s-a numit „Carpați”. Societatea a militat pentru ajutorarea românilor transilvăneni

🗒1891: Își începe activitatea, la București, „Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor”, care a militat pentru alipirea Transilvaniei și Bucovinei la Regatul României. Liga a publicat mai multe memorii privitoare la situația românilor din Austro-Ungaria

🗒1893: Apare, la București, revista umoristică Moftul român, condusă de Ion Luca Caragiale și Anton Bacalbașa

🗒1915: Apare, la Craiova, revista literară „Drum drept”, sub conducerea lui Nicolae Iorga

🗒1924: Orașul rusesc Petrograd este redenumit Leningrad

🗒1939: În Chile are loc un cutremur cu magnitudine 8,3 grade pe scara Richter. Au decedat 28.000 de oameni

🗒1948: Începe construcția Fabricii de confecții „APACA”, din București

🗒1958: Doi cercetători, Sir John D. Cockcroft (Marea Britanie) și Lewis L. Strauss (SUA), anunță public reușita primei fuziuni controlate a două nuclee atomice ușoare, transformate într-unul greu. Energiile degajate sunt foarte mari, similare cu efectele exploziei unei bombe cu hidrogen

🗒1972: În apropiere de Guam, a fost descoperit soldatul japonez Shoichi Yokoi, care a petrecut 28 de ani în junglă, după ce a aflat în 1952 că Al Doilea Război Mondial se încheiase

🗒1978: Satelitul sovietic Kosmos 954, care avea la bord un reactor nuclear, arde în atmosfera terestră, împrăștiind resturi radioactive deasupra Teritoriilor de Nord-Vest din Canada

🗒1984: Apple Computer pune în vânzare în SUA computerul personal Macintosh. Cu două zile mai devreme apărea celebrul clip TV de promovare, regizat de Ridley Scott

🗒1986: Are loc prima survolare a planetei Uranus, nava spațială Voyager 2 trecând la 81.500 km de planetă

🗒1990: CFSN adoptă prin decretul-lege nr. 40, cântecul Deșteaptă-te, române! drept imn de stat al României

🗒2010: Crina Coco Popescu, în vârstă de 15 ani, a escaladat cel mai înalt vârf al Oceaniei, Carstensz Pyramid (4884 m) din Indonezia, devenind astfel cea mai tânără alpinistă din lume care urcă acest munte

