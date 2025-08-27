27 AUGUST, calendarul zilei: Are loc cel mai scurt război din istorie/ René Higuita împlinește 59 de ani, Horia Brenciu 53

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 27 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Războiul anglo-zanzibar din 27 august 1896 este considerat cel mai scurt conflict militar din istorie. A izbucnit după moartea sultanului Hamad bin Thuwaini și urcarea pe tron a lui Khalid bin Barghash, fără acordul britanicilor, care exercitau o influență majoră asupra insulei Zanzibar. Londra a emis un ultimatum cerând abdicarea imediată a noului sultan. Cum acesta a refuzat, la ora 9:02 dimineața navele de război britanice au deschis focul asupra palatului sultanului. Bombardamentul a distrus rapid apărarea, iar la ora 9:40 ostilitățile s-au încheiat, după doar 38 de minute. Sultanul Khalid a fugit, iar britanicii au instalat un conducător favorabil intereselor lor. Astfel, războiul anglo-zanzibar rămâne în istorie drept exemplul clasic al dezechilibrului de forțe și al rapidității cu care puterile coloniale își impuneau voința.

René Higuita, poreclit “El Loco”, este unul dintre cei mai celebri și excentrici portari din istoria fotbalului. Născut pe 27 august 1966, în Columbia, el a rămas în memoria fanilor prin stilul său neconvențional de joc, ieșind adesea din poartă pentru a dribla adversarii sau pentru a executa lovituri libere și penalty-uri. Momentul care l-a făcut legendar a fost celebrul “scorpion kick” din 1995, într-un meci amical împotriva Angliei, când a respins mingea cu o săritură spectaculoasă, lovind-o cu călcâiele în spatele capului. Deși acest stil riscant i-a adus și critici, Higuita a devenit un simbol al fotbalului spectaculos și al libertății de expresie în sport. Astăzi este privit ca o figură legendară, un portar care a schimbat percepția asupra rolului său pe teren.

Horia Brenciu este un artist complex al scenei românești, cunoscut ca cântăreț, prezentator TV și actor. Născut pe 27 august 1972, la Brașov, el și-a început cariera în televiziune în anii ‘90, devenind popular prin emisiuni de divertisment dedicate tinerilor. Ulterior, și-a construit un nume solid în muzică, îmbinând stilul pop cu influențe de swing și jazz, alături de orchestra sa, HB Orchestra. Este recunoscut pentru energia debordantă, spectacolele live pline de culoare și interacțiunea entuziastă cu publicul. De-a lungul timpului, a fost și jurat în concursuri de talente, contribuind la descoperirea unor voci noi în muzica românească. Horia Brenciu rămâne o figură carismatică și iubită, sinonimă cu bună dispoziție și spectacol.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1908: Lyndon Johnson 🇺🇸🗣 al 36-lea președinte al SUA. A preluat președinția după asasinarea lui John F. Kennedy

🎂1915: Norman Ramsey 🇺🇸🔬 fizician unul din oamenii importanți ai Proiectului Manhattan și ulterior laureat al Premiului Nobel pentru Fizică

🎂1941: Cesária Évora 🇨🇻🎤 originară din Republica Capului Verde, recunoscută pentru vocea sa gravă, specifică contraltelor. Având o carieră care s-a întins pe parcursul a șase decenii, Évora era numită „Diva desculță” deoarece prefera să urce pe scenă fără a purta încălțăminte

🎂1950: Mihai Mălaimare 🇷🇴🎭

🎂1952: Paul Reubens 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru crearea și portretizarea personajului Pee-wee Herman

🎂1959: Claudiu Bleonț 🇷🇴🎭

🎂1961: Tom Ford 🇺🇸👔 a devenit faimos ca director de creație la Gucci și Yves Saint Laurent. În 2006, și-a lansat propria linie de îmbrăcăminte, Tom Ford

🎂1966: René Higuita 🇨🇴⚽️ a influențat portarii să preia mai multe responsabilități pentru faze care se petrec departe de poartă

🎂1972: Horia Brenciu 🇷🇴🎤📺

🎂1976: Carlos Moyà 🇪🇸🥎 fost număr 1 mondial, timp de doar 2 săptămâni (primul spaniol din istorie nr. 1 ATP!). A câștigat 20 de titluri la simplu, printre care și unul la Roland Garros

🎂1976: Mark Webber 🇦🇺🏎 a concurat în Formula 1 din 2002 până în 2013. A câștigat 9 Mari Premii, 13 pole position-uri și a terminat pe locul 3 în Campionatul Mondial al Piloților în sezoanele 2010, 2011 și 2013

🎂1979: Aaron Paul 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)

🎂1981: Maxwell Cabelino Andrade 🇧🇷⚽️ unul dintre cei mai decorați fotbaliști din istorie, câștigând 37 de trofee în cariera sa, înaintea lui Ryan Giggs

🎂1982: Arthuro Henrique Bernhardt 🇧🇷⚽️ În 2008 a evoluat în Liga I, pentru Steaua București

🎂1985: Alexandra Nechita 🇷🇴🇺🇸🎨 Tablourile sale se regăsesc în sute de muzee din lume, de la colecția de artă a Vaticanului, până la colecții particulare deținute de celebrități precum Oprah Winfrey, Calvin Klein, Whoopi Goldberg sau David Letterman. Cea mai scumpă pictură s-a vândut cu 400.000 de dolari

Decese 🕯

🕯️1635: Lope Felix de Vega Carpio 🇪🇸✒️ considerat unul din cei mai importanți poeți și dramaturgi ai „Secolului de aur” al literaturii spaniole. Volumul mare al operelor sale îl încadrează între cei mai prolifici autori ai literaturii universale. Numit „Phoenixul ingeniului” de către unii și „Monstrul Naturii” de către Miguel de Cervantes

🕯️1874: Ștefan Golescu 🇷🇴🗣 al optulea prim-ministru al României între 1867-1868

🕯️1943: Constantin Prezan 🇷🇴✯ unul dintre mareșalii României, erou al Primului Război Mondial

🕯️1975: Ion Filotti Cantacuzino 🇷🇴✒️📽 cineast, critic literar și medic, fost director al Centrului Național al Cinematografiei, fiul prințului Ioan Cantacuzino și al actriței Maria Filotti

Evenimente📋

📋🇲🇩 Ziua Independenței Republicii Moldova. Se sărbătorește adoptarea Declarației de Independență față de URSS, în 1991. În această zi, președintele țării ține un discurs public, oficialii depun flori la Statuia lui Ștefan cel Mare și este organizat un concert în Piața Marii Adunări Naționale. Populația participă la evenimente sportive, expoziții și concerte în aer liber

Calendar 🗒

🗒1588: Tratat de comerț încheiat de Petru Șchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei

🗒1776: Armata britanică a învins Armata Continentală americană în cea mai mare înfruntare a Războiului de Independență al Statelor Unite, bătălia de la Long Island

🗒1783: Inventatorul franzez Jacques Charles și frații Robert au lansat de pe Champ de Mars, (acum locul Turnului Eiffel), primul balon din lume umplut cu hidrogen. Balonul a zburat spre nord timp de 45 de minute și a aterizat la 21 de kilometri distanță în satul Gonesse, unde țăranii locali îngroziți l-au distrus cu furci sau cuțite, ca un presupus dispozitiv al diavolului

🗒1813: Împăratul Napoleon I învinge armata pruso-austriacă în Bătălia de la Dresda, cauzându-i pierderi semnificative

🗒1832: Odată cu capturarea ultimului șef indian, Black Hawk, se termină războiul la est de fluviul Mississippi în Statele Unite

🗒1877: Misiunea de asalt și cucerire a redanului otoman, din fața redutei Grivița-1 din sistemul de apărare a Plevnei, este încredințată Regimentului 13 dorobanți. Cucerirea acestui avanpost fortificat se înscrie ca o primă victorie a Armatei române. Pentru succesul repurtat, drapelul de luptă al Regimentului 13 dorobanți este distins cu Ordinul „Steaua României”

🗒1883: Explozia vulcanului Krakatau: Patru explozii enorme distrug aproape complet insula Krakatau și provoacă ani de schimbări climatice

🗒1896: Cel mai scurt război din istorie, războiul anglo-zanzibar a început la ora 9:02 dimineața și a durat 38 de minute. Motivul conflictului l-a reprezentat moartea sultanului pro-britanic, Hamad bin Thuwaini, și înscăunarea succesorului acestuia, Khalid bin Barghas. Guvernul Marii Britanii a preferat însa ca pe tronul Zanzibarului să urce Hamud bin Muhammed, un lider mult mai favorabil intereselor Coroanei Britanice

🗒1916: Regatul României declară război Austro-Ungariei, intrând în război de partea Puterilor Antantei

🗒1939: Primul zbor al turboreactorului Heinkel He 178, primul avion cu reacție din lume. Zborul a durat 6 minute, pilotat de Erich Warsitz

🗒1955: A apărut primul număr al The Guinness Book of Records, în Marea Britanie

🗒1962: NASA lansează misiunea spațială Mariner 2 către Venus. Pe parcur ea descoperă vântul solar

🗒1989: Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin

🗒1991: Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova

🗒1990: Comunitatea Europeană recunoaște independența țărilor baltice: Estonia, Letonia și Lituania

🗒2003: Marte se află la cea mai mică distanță de Terra din ultimii 60.000 de ani, trecând la aproape 55.758.006 km de Pământ

