24 AUGUST, calendarul zilei: Se naște Jorge Luis Borges/ Paulo Coelho împlinește 78 de ani, Jean-Michel Jarre 77

Născut pe 24 august 1899 în Buenos Aires, Argentina, Jorge Luis Borges a fost un scriitor, poet și eseist argentinian, recunoscut drept unul dintre cei mai importanți autori ai literaturii secolului XX. Opera sa combină realismul cu elemente fantastice, explorând teme precum infinitul, labirinturile, timpul și identitatea. Cele mai cunoscute lucrări ale sale includ Ficciones și El Aleph, colecții de povestiri scurte apreciate pentru originalitate și profunzime filozofică. Borges a avut o influență majoră asupra literaturii mondiale, inspirând autori de la Gabriel García Márquez la Umberto Eco. Deși a rămas aproape întreaga viață în Argentina, impactul său artistic a depășit granițele continentului, consolidându-l ca simbol al culturii latino-americane.

Paulo Coelho, născut pe 24 august 1947 la Rio de Janeiro, Brazilia, este un scriitor brazilian celebru pentru romanele sale inspiraționale și filosofice. Provenind dintr-o familie tradițională, a avut o copilărie marcată de opoziția părinților față de aspirațiile sale artistice. Inițial, Coelho a încercat cariere în domeniul teatral și muzical, lucrând ca textier pentru artiști celebri din Brazilia. În anii ‘70, a călătorit intens, inclusiv pe Camino de Santiago în Spania, o experiență spirituală care i-a influențat profund gândirea și opera literară. Această experiență a stat la baza romanului său cel mai faimos, Alchimistul, o poveste despre urmarea visurilor și descoperirea sensului vieții, tradusă în peste 80 de limbi și vândută în milioane de exemplare. Opera sa explorează teme precum spiritualitatea, destinul și transformarea personală. Coelho a fost nominalizat la numeroase premii internaționale și rămâne unul dintre cei mai influenți autori contemporani.

Jean-Michel Jarre, născut pe 24 august 1948 la Lyon, este un compozitor și muzician francez, pionier al muzicii electronice și ambientale. Tatăl său, Maurice Jarre, a fost un celebru compozitor de muzică de film, câștigător al mai multor premii Oscar, iar mama sa, France Pejot, era pictoriță. Această influență familială a încurajat de timpuriu pasiunea lui Jean-Michel pentru muzică și artă. Celebru pentru spectacolele sale live grandioase, cu lumini și lasere, Jarre a adus muzica electronică în atenția publicului larg prin albume emblematice precum Oxygène și Équinoxe. Opera sa combină tehnologia cu arta, explorând sunete futuriste și influențând generații întregi de muzicieni din întreaga lume.

Nașteri 🎂

🎂1865: Regele Ferdinand I al României 🇩🇪🇷🇴♛ A condus România în timpul Primului Război Mondial, alegând să lupte de partea Antantei împotriva Puterilor Centrale, fapt care a avut ca efect excluderea sa din Casa Regală de Hohenzollern de către împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei. La sfârșitul războiului România a încheiat procesul de realizare a statului național-unitar, prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu Vechiul Regat. La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Ferdinand s-a încoronat drept rege al României Mari

🎂1868: Artur Verona 🇷🇴🎨 membru fondator al Societății Tinerimea Artistică

🎂1899: Jorge Luis Borges 🇦🇷✒️ A lăsat o moștenire importantă în toate domeniile culturii moderne, până și în cea pop, și numeroși scriitori s-au inspirat din creația sa. Umberto Eco, în romanul Numele trandafirului, numește pe unul dintre protagoniștii care a aspirat la funcția de bibliotecar, fără a reuși, Jorge da Burgos, explicând la sfârșit că s-a referit chiar la Borges

🎂1923: Joan Chandler 🇺🇸🎬 Alfred Hitchcock’s Rope (1948)

🎂1929: Yasser Arafat 🇵🇸🗣 președintele Autorității Naționale Palestiniene

🎂1947: Paulo Coelho 🇧🇷✒️ Alchimistul e unul dintre cele mai importante fenomene literare ale secolului XX. Este pe primul loc în listele de bestselleruri din 74 țări, vânzându-se, până acum, în 35 de milioane de exemplare. Alchimistul i-a adus autorului în 2008 un record Guiness pentru cea mai tradusă carte (67 de limbi)

🎂1948: Jean-Michel Jarre 🇫🇷🎹 unul dintre pionierii muzicii electronice, cunoscut pentru concertele în aer liber cu spectatori în număr record, în care sunt folosite efecte laser și artificii

🎂1957: Stephen Fry 🇬🇧🎬

🎂1958: Steve Guttenberg 🇺🇸🎬 binecunoscut datorită rolului său din seria de filme din anii 1980 Academia de Poliție

🎂1961: Jared Harris 🇬🇧🎬 Lane Pryce din serialul Mad Men

🎂1965: Marlee Matlin 🇺🇸🎬 primul actor fără auz care câștigă Oscarul, rol principal, Children of a Lesser God (1987), pe când avea doar 21 de ani

🎂1973: Dave Chapelle 🇺🇸🎬 comediant, câștigător a două premii Emmy, două Grammy și un premiu Mark Twain

🎂1976: James D’Arcy 🇬🇧🎬

🎂1977: Robert Enke 🇩🇪⚽️ s-a sinucis la 32 de ani, după mai mulți ani în care suferea de depresie, în urma decesului prematur al fiicei sale

Decese 🕯

🕯️1820: Ioan Budai Deleanu 🇷🇴✒️ scriitor, teolog, filolog, lingvist, istoric și jurist, corifeu al Școlii Ardelene

🕯️1864: Ioan Maiorescu 🇷🇴✒️ profesor de istorie, director al Școlii Centrale din Craiova, agent diplomatic al guvernului Țării Românești pe lângă dieta germană de la Frankfurt pe Main, tatăl lui Titu Maiorescu

🕯️1868: Costache Negruzzi 🇷🇴✒️ om politic și scriitor din perioada pașoptistă

🕯️1884: Carol Davila 🇷🇴🇫🇷🩺 medic și farmacist român, de origine franceză, născut în Italia, cu studii în Germania și Franța. A fost ales post-mortem membru al Academiei Române (2003)

🕯️2006: Cristian Nemescu 🇷🇴🎥 ultimul său film, California Dreamin’ (nesfârșit), a primit prestigiosul premiu Un certain regard, la cea de-a 60-a ediție a Festivalului de la Cannes (2007). A murit într-un accident de mașină, la doar 27 de ani, alături de inginerul său de sunet, Andrei Toncu. Erau într-un taxi care a fost lovit pe podul Eroilor din București de un SUV condus de un cetățean britanic, care a trecut pe culoarea roșie cu viteza de 113 km/h

🕯️2014: Richard Attenborough 🇬🇧🎥🎬 actor, regizor, producător și antreprenor A câștigat două Premii Oscar ca regizor și producător al filmului Gandhi, în 1983

🕯️2021: Charlie Watts 🇬🇧🥁 baterist The Rolling Stones

🕯️2024: Christoph Daum 🇩🇪⚽️ selecționer al echipei naționale de fotbal a României în perioada 7 iulie 2016 – 14 septembrie 2017

Evenimente📋

📋🇺🇦 Ziua națională a Ucrainei, în care se sărbătorește adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în 1991

Calendar 🗒

🗒79: Erupția Vezuviului. Orașele Pompei, Herculaneum și Stabiae sunt acoperite de lavă. Vulcanul a eliberat 1,5 milioane de tone de lavă, piatră ponce și cenușă vulcanică pe secundă, la o distanță de până la 33 de kilometri

🗒410: Vizigoții conduși de Alaric ocupă Roma, jefuind-o trei zile

🗒1912: Alaska devine teritoriu SUA

🗒1929: Are loc Masacrul de la Hebron, când 67 de evrei au fost uciși de către arabi incitați la violență prin zvonuri că evreii au pus stăpânire pe Moscheile de pe Muntele Templului

🗒1960: Se înregistrează cea mai scăzută temperatură vreodată pe Pământ: -88,3 °C (la Stația Vostok), în 1983, la 21 iulie, recordul a fost depășit, -89.2 °C

🗒1981: Mark David Chapman este condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea lui John Lennon

🗒1991: Mihail Gorbaciov renunță la funcția de lider al PCUS și cere autodizolvarea acestuia

🗒1991: Ucraina își declară independența față de URSS

🗒2008: Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing. România obține un total de 8 medalii (4 de aur, 1 de argint, 3 de bronz)

🗒2012: Extremistul Anders Behring Breivik este găsit vinovat de comiterea atentatelor de la Oslo și Utoeya, soldate cu 77 de morți în iulie 2011. Este condamnat la 21 de ani de închisoare, pedeapsa maximă, care poate fi prelungită atât timp cât va fi considerat periculos

