26 AUGUST, calendarul zilei: Ziua internațională a câinelui/ Thalía împlinește 54 de ani, Cristina Neagu 37

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 26 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua Internațională a Câinelui este sărbătorită în fiecare an pe 26 august, fiind un prilej de a onora prietenia și loialitatea celui mai bun prieten al omului. Evenimentul a fost inițiat în 2004 de activista Colleen Paige, cu scopul de a atrage atenția asupra importanței câinilor în viața oamenilor, fie că sunt animale de companie, câini utilitari (de poliție, salvare, ghid pentru persoane cu dizabilități) sau patrupezi abandonați care au nevoie de un cămin. Această zi promovează adopția responsabilă, îngrijirea corespunzătoare și respectul față de animale, dar și recunoștința pentru sprijinul pe care câinii îl oferă oamenilor zi de zi. În întreaga lume sunt organizate campanii de adopție, activități educative și inițiative menite să îmbunătățească bunăstarea patrupedelor.

Thalía, pe numele său real Ariadna Thalía Sodi Miranda, s-a născut pe 26 august 1971 în Ciudad de México şi este una dintre cele mai iubite artiste latino din ultimele decenii. Supranumită “Regina telenovelelor” și “Regina pop latino”, ea s-a remarcat atât prin cariera muzicală, cât și prin rolurile memorabile din telenovele care au cucerit publicul din întreaga lume, precum Marimar, Maria la del Barrio și Maria Mercedes. Cu o carieră muzicală impresionantă, Thalía a lansat peste 15 albume și a vândut zeci de milioane de discuri la nivel mondial, cu hituri precum Amor a la Mexicana, Entre el mar y una estrella sau colaborări moderne cu artiști de top ai scenei latino. Este o femeie de afaceri de succes, a lansat cărți motivaționale și linii de modă și este implicată în proiecte filantropice. Din 2000 este căsătorită cu producătorul muzical Tommy Mottola, alături de care are doi copii.

Cristina Neagu, născută pe 26 august 1988 în București, este considerată cea mai valoroasă handbalistă română din toate timpurile și una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Supranumită “regina handbalului”, ea este singura sportivă din istorie desemnată de patru ori Cea mai bună handbalistă a lumii de către IHF (2010, 2015, 2016, 2018). Crescută la Rulmentul Brașov și consacrată la Oltchim Râmnicu Vâlcea, Neagu a devenit un lider incontestabil și la CSM București, dar și în echipa națională a României, unde a scris pagini de aur, fiind golghetera all-time a Campionatelor Europene. De-a lungul carierei, a depășit numeroase accidentări grave, revenind de fiecare dată mai puternică, fapt ce i-a consolidat imaginea de sportivă exemplară și model de perseverență. Pe 8 iunie 2025, Cristina Neagu a susținut un meci demonstrativ de retragere la Sala Polivalentă din București, un moment emoționant marcat de celebrarea carierei sale extraordinare.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1875: John Buchan 🇬🇧✒️ cel mai cunoscut pentru romanul său Cele treizeci și nouă de trepte (1915), care a fost adaptat ca film de mai multe ori, în 1935, 1959, 1978, 2008

🎂1910: Maica Tereza 🇦🇱🇮🇳🇹🇷✝️ a fondat în 1950 ordinul Misionarele Carității la Calcutta, India. Timp de peste 45 de ani a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea Misionarelor Carității, mai întâi în toată India, apoi și în alte țări

🎂1947: Nicolae Dobrin 🇷🇴⚽️ Gâscanul sau Prințul din Trivale a fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist al României, în 1966, 1967 și 1971. Și-a petrecut majoritatea carierei la FC Argeș Pitești

🎂1955: Emil Hurezeanu 🇷🇴🇩🇪✒️ După reîntoarcerea în România, s-a remarcat ca realizator de televiziune și comentator pe subiecte politice. A fost ambasador al României în Germania. Din 2021 este ambasadorul României în Austria

🎂1957: Dr. Alban 🇳🇬🇸🇪🎤 dentist suedez originar din Nigeria. Muzica lui poate fi descrisă ca un reggae Eurodance / hip-hop într-un stil dancehall

🎂1971: Ariadna Thalía Sodi Miranda 🇲🇽🎬🎤 Datorită succesului telenovelelor în care Thalía avea rolul principal, a fost numită „La reina de las novelas”, iar albumele sale premiate cu multi-discuri de platină în America Latină i-au adus titluri precum „Diva muzicii latino” sau „Regina muzicii pop”

🎂1978: Ionuț Iftimoaie 🇷🇴🥊 primul român care a câștigat un turneu K1 organizat in Europa (2001)

🎂1980: Macaulay Culkin 🇺🇸🎬 datorită interpretării personajului Kevin McCallister din filmele Singur Acasă și Singur Acasă 2: Pierdut în New York a devenit unul dintre cei mai de succes actori copii după Shirley Temple

🎂1980: Chris Pine 🇺🇸🎬 Cel mai remarcabil rol este cel din Star Trek, în care l-a interpretat pe căpitanul James T. Kirk

🎂1986: Cassie Ventura 🇺🇸🎤

🎂1988: Cristina Neagu 🇷🇴🤾🏻‍♀️ singura handbalistă din istoria acestui sport recompensată de patru ori cu titlul de Cea mai bună handbalistă IHF a anului

🎂1990: Irina Begu 🇷🇴🥎 Cea mai bună poziție în clasamentul WTA la simplu este locul 22 mondial, atins în august 2016. A câștigat patru titluri la simplu și nouă titluri la dublu în WTA

🎂1998: Dennis Man 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1910: William James 🇺🇸✒️ considerat părintele psihologiei americane

🕯️1974: Charles Lindbergh 🇺🇸🛩 unul din pionierii zborurilor de lungă durată, devenit faimos pentru realizarea unui zbor transatlantic fără escală de la New York la Paris în 1927

🕯️2004: Laura Branigan 🇺🇸🎤 cunoscută în special pentru hitul din 1982 certificat cu platină „Gloria” și pentru single-urile de Top 10 „Self Control” și „Solitaire”

🕯️2024: Sven-Göran Eriksson 🇸🇪⚽️ singurul antrenor care a câștigat atât campionatul cât și cupa în trei țări diferite (Suedia, Portugalia și Italia)

Evenimente📋

📋🐶 Ziua internațională a câinelui/ Ziua aprecierii câinilor

Calendar 🗒

🗒1789: Adunarea Constituantă Franceză adoptă Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, în care sunt enunțate drepturile fundamentale individuale și colective ale tuturor oamenilor

🗒1812: Bătălia de la Borodino dintre armata lui Napoleon și cele ale Imperiului rus

🗒1826: Ultima execuție publică din București: Ghiță Cuțui și Simion sunt spânzurați la capul Podului Târgului de Afară, pentru că, împreună cu alte persoane, s-au răzvrătit împotriva domniei. A doua zi, trei dintre tovarășii lui Cuțui sunt plimbați „cu pieile goale” prin târg și bătuți, după care vor fi trimiși la ocnă. Pedeapsa cu moartea va fi desființată de Regulamentul Organic, în iulie 1831

🗒1860: S-a instituit prima agenție diplomatică a Principatelor Unite, la Paris

🗒1871: Sărbătorirea a 400 de ani de la târnosirea Mănăstirii Putna, manifestare organizată din inițiativa studenților români de la Viena, în frunte cu Eminescu și Slavici

🗒1883: Erupția vulcanului Krakatau din 1883 își începe etapa finală, paroxistică

🗒1955: Are loc prima transmisie TV color (NBC) a unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis

🗒1959: Este lansată Mini, mașina compactă de oraș cu două uși, care a fost produsă de British Motor Corporation din 1959 până în 2000, apărută ca urmare a crizei petroliere din 1956, cauzată de blocarea Canalului Suez, După anul 2000 numele Mini trece în proprietatea BMW, noile modele neavând nici o legatură tehnică cu precedentele

🗒1972: Are loc ediția a XX-a a Jocurilor Olimpice de vară moderne, la München

🗒2008: Republicile Osetia de Sud și Abhazia sunt recunoscute de Rusia ca state independente

🗒2009: Madonna a concertat pentru prima dată în România în fața a aproximativ 70.000 de spectatori, în Parcul Izvor din București

🗒2023: Exploziile de la Crevedia – o serie de trei explozii desfășurate la o stație GPL, în Crevedia, județul Dâmbovița. 6 decese și 57 răniți

