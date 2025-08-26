Prima pagină » Actualitate » 26 AUGUST, calendarul zilei: Ziua internațională a câinelui/ Thalía împlinește 54 de ani, Cristina Neagu 37

26 AUGUST, calendarul zilei: Ziua internațională a câinelui/ Thalía împlinește 54 de ani, Cristina Neagu 37

Elena Stănică-Ezeanu
26 aug. 2025, 07:15, Actualitate
26 AUGUST, calendarul zilei: Ziua internațională a câinelui/ Thalía împlinește 54 de ani, Cristina Neagu 37
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 26 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua Internațională a Câinelui este sărbătorită în fiecare an pe 26 august, fiind un prilej de a onora prietenia și loialitatea celui mai bun prieten al omului. Evenimentul a fost inițiat în 2004 de activista Colleen Paige, cu scopul de a atrage atenția asupra importanței câinilor în viața oamenilor, fie că sunt animale de companie, câini utilitari (de poliție, salvare, ghid pentru persoane cu dizabilități) sau patrupezi abandonați care au nevoie de un cămin. Această zi promovează adopția responsabilă, îngrijirea corespunzătoare și respectul față de animale, dar și recunoștința pentru sprijinul pe care câinii îl oferă oamenilor zi de zi. În întreaga lume sunt organizate campanii de adopție, activități educative și inițiative menite să îmbunătățească bunăstarea patrupedelor.

Thalía, pe numele său real Ariadna Thalía Sodi Miranda, s-a născut pe 26 august 1971 în Ciudad de México şi este una dintre cele mai iubite artiste latino din ultimele decenii. Supranumită “Regina telenovelelor” și “Regina pop latino”, ea s-a remarcat atât prin cariera muzicală, cât și prin rolurile memorabile din telenovele care au cucerit publicul din întreaga lume, precum Marimar, Maria la del Barrio și Maria Mercedes. Cu o carieră muzicală impresionantă, Thalía a lansat peste 15 albume și a vândut zeci de milioane de discuri la nivel mondial, cu hituri precum Amor a la Mexicana, Entre el mar y una estrella sau colaborări moderne cu artiști de top ai scenei latino. Este o femeie de afaceri de succes, a lansat cărți motivaționale și linii de modă și este implicată în proiecte filantropice. Din 2000 este căsătorită cu producătorul muzical Tommy Mottola, alături de care are doi copii.

Cristina Neagu, născută pe 26 august 1988 în București, este considerată cea mai valoroasă handbalistă română din toate timpurile și una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Supranumită “regina handbalului”, ea este singura sportivă din istorie desemnată de patru ori Cea mai bună handbalistă a lumii de către IHF (2010, 2015, 2016, 2018). Crescută la Rulmentul Brașov și consacrată la Oltchim Râmnicu Vâlcea, Neagu a devenit un lider incontestabil și la CSM București, dar și în echipa națională a României, unde a scris pagini de aur, fiind golghetera all-time a Campionatelor Europene. De-a lungul carierei, a depășit numeroase accidentări grave, revenind de fiecare dată mai puternică, fapt ce i-a consolidat imaginea de sportivă exemplară și model de perseverență. Pe 8 iunie 2025, Cristina Neagu a susținut un meci demonstrativ de retragere la Sala Polivalentă din București, un moment emoționant marcat de celebrarea carierei sale extraordinare.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1875: John Buchan 🇬🇧✒️ cel mai cunoscut pentru romanul său Cele treizeci și nouă de trepte (1915), care a fost adaptat ca film de mai multe ori, în 1935, 1959, 1978, 2008
🎂1910: Maica Tereza 🇦🇱🇮🇳🇹🇷✝️ a fondat în 1950 ordinul Misionarele Carității la Calcutta, India. Timp de peste 45 de ani a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea Misionarelor Carității, mai întâi în toată India, apoi și în alte țări
🎂1947: Nicolae Dobrin 🇷🇴⚽️ Gâscanul sau Prințul din Trivale a fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist al României, în 1966, 1967 și 1971. Și-a petrecut majoritatea carierei la FC Argeș Pitești
🎂1955: Emil Hurezeanu 🇷🇴🇩🇪✒️ După reîntoarcerea în România, s-a remarcat ca realizator de televiziune și comentator pe subiecte politice. A fost ambasador al României în Germania. Din 2021 este ambasadorul României în Austria
🎂1957: Dr. Alban 🇳🇬🇸🇪🎤 dentist suedez originar din Nigeria. Muzica lui poate fi descrisă ca un reggae Eurodance / hip-hop într-un stil dancehall
🎂1971: Ariadna Thalía Sodi Miranda 🇲🇽🎬🎤 Datorită succesului telenovelelor în care Thalía avea rolul principal, a fost numită „La reina de las novelas”, iar albumele sale premiate cu multi-discuri de platină în America Latină i-au adus titluri precum „Diva muzicii latino” sau „Regina muzicii pop”
🎂1978: Ionuț Iftimoaie 🇷🇴🥊 primul român care a câștigat un turneu K1 organizat in Europa (2001)
🎂1980: Macaulay Culkin 🇺🇸🎬 datorită interpretării personajului Kevin McCallister din filmele Singur Acasă și Singur Acasă 2: Pierdut în New York a devenit unul dintre cei mai de succes actori copii după Shirley Temple
🎂1980: Chris Pine 🇺🇸🎬 Cel mai remarcabil rol este cel din Star Trek, în care l-a interpretat pe căpitanul James T. Kirk
🎂1986: Cassie Ventura 🇺🇸🎤
🎂1988: Cristina Neagu 🇷🇴🤾🏻‍♀️ singura handbalistă din istoria acestui sport recompensată de patru ori cu titlul de Cea mai bună handbalistă IHF a anului
🎂1990: Irina Begu 🇷🇴🥎 Cea mai bună poziție în clasamentul WTA la simplu este locul 22 mondial, atins în august 2016. A câștigat patru titluri la simplu și nouă titluri la dublu în WTA
🎂1998: Dennis Man 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1910: William James 🇺🇸✒️ considerat părintele psihologiei americane
🕯️1974: Charles Lindbergh 🇺🇸🛩 unul din pionierii zborurilor de lungă durată, devenit faimos pentru realizarea unui zbor transatlantic fără escală de la New York la Paris în 1927
🕯️2004: Laura Branigan 🇺🇸🎤 cunoscută în special pentru hitul din 1982 certificat cu platină „Gloria” și pentru single-urile de Top 10 „Self Control” și „Solitaire”
🕯️2024: Sven-Göran Eriksson 🇸🇪⚽️ singurul antrenor care a câștigat atât campionatul cât și cupa în trei țări diferite (Suedia, Portugalia și Italia)

Evenimente📋

📋🐶 Ziua internațională a câinelui/ Ziua aprecierii câinilor

Calendar 🗒

🗒1789: Adunarea Constituantă Franceză adoptă Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, în care sunt enunțate drepturile fundamentale individuale și colective ale tuturor oamenilor
🗒1812: Bătălia de la Borodino dintre armata lui Napoleon și cele ale Imperiului rus
🗒1826: Ultima execuție publică din București: Ghiță Cuțui și Simion sunt spânzurați la capul Podului Târgului de Afară, pentru că, împreună cu alte persoane, s-au răzvrătit împotriva domniei. A doua zi, trei dintre tovarășii lui Cuțui sunt plimbați „cu pieile goale” prin târg și bătuți, după care vor fi trimiși la ocnă. Pedeapsa cu moartea va fi desființată de Regulamentul Organic, în iulie 1831
🗒1860: S-a instituit prima agenție diplomatică a Principatelor Unite, la Paris
🗒1871: Sărbătorirea a 400 de ani de la târnosirea Mănăstirii Putna, manifestare organizată din inițiativa studenților români de la Viena, în frunte cu Eminescu și Slavici
🗒1883: Erupția vulcanului Krakatau din 1883 își începe etapa finală, paroxistică
🗒1955: Are loc prima transmisie TV color (NBC) a unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis
🗒1959: Este lansată Mini, mașina compactă de oraș cu două uși, care a fost produsă de British Motor Corporation din 1959 până în 2000, apărută ca urmare a crizei petroliere din 1956, cauzată de blocarea Canalului Suez, După anul 2000 numele Mini trece în proprietatea BMW, noile modele neavând nici o legatură tehnică cu precedentele
🗒1972: Are loc ediția a XX-a a Jocurilor Olimpice de vară moderne, la München
🗒2008: Republicile Osetia de Sud și Abhazia sunt recunoscute de Rusia ca state independente
🗒2009: Madonna a concertat pentru prima dată în România în fața a aproximativ 70.000 de spectatori, în Parcul Izvor din București
🗒2023: Exploziile de la Crevedia – o serie de trei explozii desfășurate la o stație GPL, în Crevedia, județul Dâmbovița. 6 decese și 57 răniți

CITEȘTE ȘI:

25 AUGUST, calendarul zilei: Tom Skerritt împlinește 92 de ani, Claudia Schiffer 55/ Moare Aaliyah, la doar 22 de ani

24 AUGUST, calendarul zilei: Se naște Jorge Luis Borges/ Paulo Coelho împlinește 78 de ani, Jean-Michel Jarre 77

23 AUGUST, calendarul zilei: Ștefan Iovan împlinește 65 de ani, Andra face 39/ Este executat William Wallace

Citește și

ACTUALITATE Meteorologii Accuweather anunță un nou val de caniculă în România. Data exactă la care scăpăm definitiv de căldură
07:43
Meteorologii Accuweather anunță un nou val de caniculă în România. Data exactă la care scăpăm definitiv de căldură
EXCLUSIV Reforma lui Bolojan a ajuns după gratii. Ministerul Justiției desființează ȘASE PUȘCĂRII. Culmea reformei, sute de cadre se vor pensiona la 40 de ani
07:00
Reforma lui Bolojan a ajuns după gratii. Ministerul Justiției desființează ȘASE PUȘCĂRII. Culmea reformei, sute de cadre se vor pensiona la 40 de ani
ACTUALITATE Dan Tomozei: „Pentru chinezi, România reprezenta OCCIDENTUL superlativ”
00:21
Dan Tomozei: „Pentru chinezi, România reprezenta OCCIDENTUL superlativ”
ACTUALITATE Ciprian Ciucu crede că, dacă ar candida la Primăria Capitalei susținut de USR, ar câștiga „en fanfare”: „Drulă, susţinut de PNL, ar câştiga la limită”
23:29
Ciprian Ciucu crede că, dacă ar candida la Primăria Capitalei susținut de USR, ar câștiga „en fanfare”: „Drulă, susţinut de PNL, ar câştiga la limită”
VIDEO Fructele și legumele au ajuns adevărate produse de LUX pentru unii români. Sunt considerate deja delicatese, din cauza prețurilor ridicate
23:21
Fructele și legumele au ajuns adevărate produse de LUX pentru unii români. Sunt considerate deja delicatese, din cauza prețurilor ridicate
Mediafax
Soldat român, ucis în Ucraina. Bărbatul era voluntar pe frontul Kievului
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
HOROSCOP 26 august 2025. Zi cu energie și surprize. Află ce ți-au pregătit astrele
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Ștefan și Ștefania, doi dintre tinerii morți în accidentul din Munții Iezer Păpușa, vor fi conduși marți pe ultimul drum. Familia și apropiații sunt devastați de durere: „Urmau să se căsătorească”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Călin Georgescu va fi înlocuit? Susținătorii lui se simt înșelați: Au votat și au votat degeaba
Evz.ro
Dealul Lunganilor, locul legendelor și misterelor din Iași. Povești și fenomene inexplicabile
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
O nouă specie de dinozaur „extravagantă” a fost descoperită pe Insula Wight
ANALIZĂ Germania se reînarmează prima dată după al II-lea Război Mondial! Cum arată planul pentru cea mai puternică ARMATĂ a Europei și câți bani va înghiți
07:30
Germania se reînarmează prima dată după al II-lea Război Mondial! Cum arată planul pentru cea mai puternică ARMATĂ a Europei și câți bani va înghiți
VIDEO Dan Tomozei: „Camerele cu inteligență artificială din China te pot recunoaște chiar dacă porți mască”
23:55
Dan Tomozei: „Camerele cu inteligență artificială din China te pot recunoaște chiar dacă porți mască”
VIDEO Speriați de FACTURILE uriașe, consumatorii de energie au luat cu asalt sediile furnizorilor cu tarife mai mici pentru a-și schimba contractul
23:06
Speriați de FACTURILE uriașe, consumatorii de energie au luat cu asalt sediile furnizorilor cu tarife mai mici pentru a-și schimba contractul
ACTUALITATE Daniel David spune că nu crede că demisia sa ar rezolva criza fiscal-bugetară: „Funcţionarea sistemului este mai importantă decât poziţia de ministru”
23:05
Daniel David spune că nu crede că demisia sa ar rezolva criza fiscal-bugetară: „Funcţionarea sistemului este mai importantă decât poziţia de ministru”
EDUCAȚIE Salariile dascălilor plătiți cu ora vor scădea. Ministrul Educației anunță noi măsuri pentru profesori
22:59
Salariile dascălilor plătiți cu ora vor scădea. Ministrul Educației anunță noi măsuri pentru profesori
EDUCAȚIE Ministrul Educației visează la învățământ „ca afară” când i se dă exemplul unui elev din munții Apuseni
22:41
Ministrul Educației visează la învățământ „ca afară” când i se dă exemplul unui elev din munții Apuseni