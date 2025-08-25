25 AUGUST, calendarul zilei: Tom Skerritt împlinește 92 de ani, Claudia Schiffer 55/ Moare Aaliyah, la doar 22 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 25 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tom Skerritt, născut pe 25 august 1933 în Detroit, Michigan, SUA, este un actor american apreciat pentru cariera sa îndelungată în film, televiziune și teatru. Este cunoscut pentru rolurile sale memorabile în filme clasice precum Alien (1979), Top Gun (1986) și A River Runs Through It (1992). Skerritt s-a remarcat prin capacitatea sa de a interpreta personaje complexe, de la lideri calmi și înțelepți până la figuri autoritare, aducând autenticitate și profunzime fiecărui rol. De-a lungul decadelor, a lucrat cu regizori de renume și a devenit o prezență respectată în cinematografia americană, apreciată pentru profesionalism și carismă. Este pasionat de sporturi, în special golf și schi, și s-a implicat în proiecte de protecție a mediului.

Claudia Schiffer, născută pe 25 august 1970 în Rheinberg, Germania, este un supermodel și actriță germană, considerată una dintre cele mai faimoase și influente figuri ale modei anilor ‘90. Descoperită la vârsta de 17 ani într-un club din Düsseldorf, Schiffer a devenit rapid imaginea unor branduri de renume mondial, precum Chanel, Versace și Guess. A apărut pe numeroase coperte de reviste internaționale și a participat la campanii publicitare de amploare. Pe lângă cariera de model, Claudia a avut și apariții în filme precum Richie Rich, Love Actually sau Zoolander, fiind apreciată pentru eleganța și profesionalismul său. A participat și la numeroase videoclipuri muzicale, reclame și proiecte de televiziune legate de modă. Este căsătorită cu producătorul britanic Matthew Vaughn din 2002 și au împreună trei copii.

Aaliyah Dana Haughton, născută pe 16 ianuarie 1979, a fost o cântăreață, actriță și dansatoare americană, supranumită “Prințesa R&B-ului”. Originară din Brooklyn, New York, Aaliyah a debutat în muzică la vârsta de 14 ani, colaborând cu Timbaland și Missy Elliott, și a devenit rapid o figură influentă în muzica pop și R&B. Albumele sale, printre care Age Ain’t Nothing But a Number, One in a Million și Aaliyah, s-au vândut în milioane de exemplare. Pe lângă muzică, Aaliyah a avut roluri în filme precum Romeo Must Die și Queen of the Damned. Era pasionată de modă și dans, adesea implicându-se în coregrafie pentru videoclipurile sale muzicale. Aaliyah a murit la doar 22 de ani, pe 25 august 2001, într-un tragic accident aviatic în Bahamas. După ce filmase un videoclip pentru piesa Rock the Boat, ea și echipa sa s-au urcat într-un mic avion privat care trebuia să-i ducă la aeroport. Avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Toți cei aflați la bord și-au pierdut viața.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1873: Lucia Sturdza Bulandra 🇷🇴🎭 una dintre marile figuri ale scenei românești, de neuitat în roluri de compoziție din dramaturgia universală și națională

🎂1900: Hans Adolf Krebs 🇩🇪🇬🇧🔬 a descoperit două secvențe ciclice de reacții chimice majore care au loc în celulele umane și animale, mai exact ciclul Krebs (care îi poartă numele) și ciclul ureei. Pentru descoperirea ciclul Krebs, a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, în 1953

🎂1903: Simone Mareuil 🇫🇷🎬 cunoscută în apariția filmului suprarealist Un Chien Andalou (1929)

🎂1917: Ion Diaconescu 🇷🇴🗣 Condamnat la 15 ani de închisoare, a fost încarcerat la Aiud, Baia Sprie, Nistru și Râmnicu Sărat, iar după ispășirea pedepsei a fost deportat în Bărăgan. Revenit în București, a activat la întrunirile clandestine ale țărăniștilor

🎂1918: Leonard Bernstein 🇺🇸🎼 A condus unele din marile orchestre ale lumii și și-a dedicat o bună parte din activitate Filarmonicii din New York

🎂1930: Sean Connery 🇬🇧🎬 laureat Oscar, recunoscut pentru întruchiparea lui James Bond, „007”. În 1989 a fost proclamat „cel mai atrăgător bărbat în viață” de către revista „People”, iar în 1999, la 69 de ani, a fost ales în cadrul unui sondaj de opinie „Cel mai sexy bărbat al secolului”. A trăit 90 de ani

🎂1933: Tom Skerritt 🇺🇸🎬 Alien (1979), Top Gun (1986), Contact (1997), Picket Fences (1992-1996)

🎂1936: Hugh Hudson 🇬🇧🎥 cel mai cunoscut pentru regizarea filmului Carele de foc (1981) care a câștigat mai multe Premii Oscar

🎂1936: Sebastian Papaiani 🇷🇴🎭🎬 decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, alături de alți actori, „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București”

🎂1951: Rob Halford 🇬🇧🎤 solist Judas Priest cunoscut sub pseudonimul Metal God, unul dintre muzicienii cu cea mai bună voce rock, cu un timbru vocal aparte, cu o mare întindere vocală

🎂1958: Tim Burton 🇺🇸🎥 influențat de opera lui Edgar Allan Poe, s-a făcut cunoscut prin filme precum „Beetlejuice”, „Batman” (1989), „Edward Mâini-de-foarfece”, „Batman:Sfidarea”, „Ed Wood”, „Sleepy Hollow”, „Big Fish”, „Charlie și fabrica de ciocolată” (2005), „Sweeney Todd: Bărbierul diabolic din Fleet Street”, „Alice în Țara Minunilor” (2010). Johnny Depp a jucat în opt filme d-ale sale

🎂1961: Billy Ray Cyrus 🇺🇸🎤 actor și cântăreț de muzică country, nominalizat la Premiile Grammy. Miley Cyrus este fiica sa

🎂1970: Claudia Schiffer 🇩🇪💃🏼 printre cele mai de succes modele din lume, a apărut în peste 500 de coperți ale revistelor

🎂1987: Blake Lively 🇺🇸🎬 Gossip Girl

Decese 🕯

🕯️1819: James Watt 🇬🇧🚂 inventatorul și deținătorul de patent al locomotivei cu abur

🕯️1867: Michael Faraday 🇬🇧🧲 descoperă principiul de funcționare a motorului electric cu magneți permanenți. În 1831 descoperă inducția electromagnetică, reușind să realizeze conversia electromecanică a energiei și să enunțe Legea inducției electromagnetice

🕯️1900: Friedrich Nietzsche 🇩🇪🇨🇭🇮🇹✒️ Lucrarea sa capitală, Also sprach Zarathustra („Așa grăit-a Zarathustra”), va apărea în 1885. În 1888 se mută la Torino, unde va desăvârși operele Götzen-Dämmerung („Amurgul idolilor”) și Ecce Homo. În ziua de 3 ianuarie 1889, în piața Carlo Alberto din Torino, asistând la biciuirea sălbatică și agonia unui cal în plină stradă, are prima criză de nebunie, în cursul căreia are manifestări delirante, considerându-se Dionysos sau Iisus. Este îngrijit până la sfârșitul vieții de sora sa, Elisabeth Foerster Nietzsche

🕯️1907: Bogdan Petriceicu Hasdeu 🇷🇴✒️ Spirit enciclopedic, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric și om politic, Hasdeu a fost una dintre cele mai mari personalități ale culturii române din toate timpurile

🕯️1984: Truman Capote 🇺🇸✒️ a dezvoltat interesul pentru un stil de scriere jurnalistic, punând bazele romanului-reportaj construit cu personaje și evenimente reale datorită operei de succes Cu sânge rece. Alte lucrări reprezentative ale autorului sunt Harfa de iarbă, Mic dejun la Tiffany sau Muzică pentru cameleoni

🕯️1995: John Brunner 🇬🇧✒️ Romanul său din 1968 despre o lume suprapopulată, Zanzibar, a fost recompensat în același an cu premiul Hugo pentru cel mai bun roman și cu Premiul Asociației Britanice de Science Fiction

🕯️2001: Aaliyah 🇺🇸🎤 Deși cariera sa muzicală a durat doar șapte ani, materialele sale discografice au fost comercializate în peste 32 de milioane de exemplare. Viața sa a fost curmată de un tragic accident aviatic, în care au fost implicate 9 persoane. Avea doar 22 de ani

🕯️2012: Neil Armstrong 🇺🇸👨🏻‍🚀primul om care a pășit pe Lună

🕯️2013: Gylmar dos Santos Neves 🇧🇷⚽️ A fost ales drept cel mai bun portar brazilian al secolului al XX-lea și unul din cei mai buni portari din lume de către IFFHS

🕯️2018: John McCain 🇺🇸🗣 senator de Arizona, a reprezentat Partidul Republican la alegerile prezidențiale din SUA, 2008

Evenimente📋

📋🇺🇾 Ziua naţională a Republicii Uruguay; aniversarea proclamării independenţei (1825)

📋🥎 New York: Turneul de tenis de Mare Şlem US Open (25 aug – 7 sept)

Calendar 🗒

🗒1609: Galileo Galilei demonstrează primul său telescop parlamentarilor venețieni

🗒1704: Trupe militare britanice sub conducerea amiralului George Roke ocupă strâmtoarea Gibraltar

🗒1768: James Cook începe prima sa călătorie

🗒1814: Casa Albă este distrusă de forțele britanice. Arderea Washingtonului marchează singura dată de la Războiul Revoluționar American când o putere străină a capturat și a ocupat capitala SUA. La mai puțin de o zi după începerea atacului, o furtună bruscă, foarte puternică – posibil un uragan – a stins focurile

🗒1825: Uruguay își declară independența față de Brazilia

🗒1835: The New York Sun publică primul articol „Great Moon Hoax”, din seria celor șase articole, care anunță descoperirea vieții și a civilizației pe Lună

🗒1875: Matthew Webb a devenit prima persoană care a traversat înot Canalul Mânecii, călătorind de la Dover, Anglia, la Calais, Franța, în 21 de ore și 45 de minute

🗒1891: Thomas Edison obține brevetul de invenție pentru filmul de 35 mm

🗒1914: Japonia declară război Austro-Ungariei

🗒1914: Biblioteca Universității Catolice din Leuven este distrusă în mod deliberat de armata germană. Sute de mii de volume de neînlocuit și manuscrise gotice și renascentiste se pierd

🗒1920: Armata poloneză a reușit să îndepărteze armatele rusești ce ocupau Varșovia într-o bătălie ce s-a dovedit a fi decisivă în războiul polono-sovietic

🗒1940: Primul bombardament al Berlinului de către Forțele Aeriene Regale britanice

🗒1944: Parisul este eliberat de aliați

🗒1954: Prima participare a României la Campionatele Europene de atletism, cu Iolanda Balaș (locul 2, 1,65 m)

🗒1991: Belarus își declară independența față de URSS

🗒1991: Debutul lui Michael Schumacher, în Marele Premiu al Belgiei

🗒1991: Linus Torvalds anunță prima versiune a ceea ce va deveni sistemul de operare Linux

🗒1994: Ioan Stoica, inițiatorul jocului piramidal „Caritas”, este reținut de poliție sub acuzația de fals și înșelăciune

🗒2012: Sonda spațială Voyager 1 intră în spațiul interstelar devenind primul obiect creat de om care a făcut acest lucru

