Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 27 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dumitru Prunariu este singurul cosmonaut român. La 14 mai1981 a devenit primul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. Născut la 27 septembrie 1952, a participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos” și a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Este de profesie inginer aeronautic. A fost pe rând ofițer inginer în cadrul Comandamentului Aviației Militare, șef al Aviației civile române, președinte al Agenției Spațiale Române, ambasador al României în Federația Rusă, președinte al Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extra-atmosferic (UN COPUOS), președinte al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic (ASE), vice-președinte al Comitetului de Relații Internationale al Agenției Spatiale Europene (ESA). În prezent are gradul de general-locotenent în rezervă.

Simona Halep este una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis din România și o prezență marcantă pe scena internațională. Născută pe 27 septembrie 1991, la Constanța, Simona a început tenisul de la o vârstă fragedă și a urcat constant în ierarhia mondială, datorită talentului, ambiției și muncii asidue. Punctul culminant al carierei sale a fost atins în 2018, când a câștigat primul ei titlu de Grand Slam la Roland Garros, urmat de o altă victorie majoră la Wimbledon, în 2019. A fost numărul 1 mondial în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni, o performanță remarcabilă pentru o sportivă provenită dintr-o țară fără o infrastructură solidă în tenis. Pe lângă succesul din teren, este cunoscută pentru modestia și fair-play-ul său. Deși a trecut prin perioade dificile, inclusiv accidentări și controverse legate de o suspendare pentru dopaj, pe care ea a contestat-o vehement, Simona Halep a rămas o figură respectată și susținută de fani.

În anul 1910, România marca un moment istoric în aviație: primul raid aerian din țară, realizat de pionierul zborului, Aurel Vlaicu. Evenimentul a avut loc în cadrul unor manevre militare de toamnă, organizate de armată, iar zborul a demonstrat pentru prima dată potențialul strategic al aviației în acțiuni militare. La bordul avionului “Vlaicu I”, construit chiar de el, Aurel Vlaicu a parcurs cu succes distanța dintre Slatina și Piatra Olt, în fața unor oficiali și ofițeri superiori. Acest zbor nu doar că a reprezentat o performanță tehnică remarcabilă pentru acea vreme, dar a și confirmat valoarea inovațiilor românești în domeniul aeronautic. Momentul a fost un pas important pentru dezvoltarea aviației militare în România și a contribuit la recunoașterea lui Aurel Vlaicu ca unul dintre marii vizionari ai începuturilor zborului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1722: Samuel Adams 🇺🇸🗣 unul dintre părinții fondatori ai SUA. Ca politician al epocii coloniale britanice în provincia colonială Massachusetts, a fost unul din liderii mișcării care se va transforma în ceea ce va deveni Revoluția Americană

🎂1840: Thomas Nast 🇩🇪🇺🇸📝 caricaturist american de origine germană, mai cunoscut pentru caricaturile sale politice care apăreau în ziarele din timpul său sau pentru realizarea versiunii moderne a lui Moș Crăciun sau a Unchiului Sam (personificarea sub formă de bărbat a poporului american). Cele două partide principale din SUA le-a reprezentat astfel: republicanii ca pe un elefant, iar pe democrați ca pe un măgar

🎂1925: Alexandru Vișinescu 🇷🇴 torționar comunist, fost comandant al penitenciarului Râmnicu Sărat, care a deținut și alte poziții în sistemul penitenciar comunist, activând în unitățile carcerale Mislea și Jilava, la începutul anilor 1950

🎂1947: Dick Advocaat 🇳🇱⚽️

🎂1947: Meat Loaf (Michael Lee Aday) 🇺🇸🎤🎬 A murit de Covid, la 74 de ani

🎂1952: Dumitru Prunariu 🇷🇴🧑🏻‍🚀

🎂1953: Claudio Gentile 🇮🇹⚽️ a activat în anii ’70 și ’80, câștigând CM 1982, șase titluri naționale și două europene

🎂1972: Gwyneth Paltrow 🇺🇸🎬 Oscar rol principal Shakespeare in Love (1998)

🎂1976: Francesco Totti 🇮🇹⚽️ A jucat toată cariera de senior la A.S. Roma. Este pe primul loc ca marcator în Seria A (300) și cu cele mai multe prezențe în Seria A (593)

🎂1984: Avril Lavigne 🇨🇦🇫🇷🎤

🎂1987: Cristian Ciocan 🇷🇴🥊

🎂1991: Simona Halep 🇷🇴🥎

🎂1994: Denisa Dedu 🇷🇴🤾‍♀️

🎂2002: Jenna Ortega 🇺🇸🎬 Wednesday (2022), X (2022), Scream (2022), Scream VI (2023)

Decese 🕯

🕯️1897: Alexandru Roman 🇷🇴✒️ profesor de limba română la Liceul Premonstratens din Oradea, apoi titularul catedrei de filologie română al Universității din Budapesta, membru fondator al Academiei Române

🕯️1972: Maria Lătărețu 🇷🇴🎤 una dintre cele mai îndrăgite interprete din domeniu, fiind supranumită deseori Privighetoarea Gorjului. Jazzmanul Johnny Răducanu o considera Ella Fitzgerald a României

🕯️1986: Cliff Burton 🇺🇸🎸 basist Metallica, a decedat într-un accident în care autocarul formației s-a răsturnat, alunecând pe poleiul format, fiind aruncat prin geam, autocarul căzând peste el. Avea doar 24 de ani. Accidentul s-a petrecut în Suedia. La înmormântare, s-a cântat piesa „Orion” de pe albumul Master of Puppets. Din această cauză, Metallica nu a mai cântat live „Orion” în varianta completă până în noiembrie 2006, când a fost folosită ca o „punte” de legătură între 2 piese.

🕯️2016: Sebastian Papaiani 🇷🇴🎭🎬 decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, alături de alți actori, „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București”

🕯️2017: Hugh Hefner 🇺🇸📰 fondator și director de creație al Playboy Enterprises

🕯️2023: Michael Gambon 🇬🇧🎬

🕯️2024: Maggie Smith 🇬🇧🎬 dublă laureată Oscar

Evenimente📋

📋🌍 Ziua Mondială a Turismului

📋🆘🦻 Ziua internaţională a surzilor

Calendar 🗒

🗒1066: William Cuceritorul și armata sa au pornit de la gura râului Somme, începând cucerirea normandă a Angliei

🗒1529: Începe Primul Asediu al Vienei de către otomani sub conducerea lui Soliman Magnificul

🗒1590: Papa Urban VII moare la 13 zile după ce a fost ales ca papă, cel mai scurt pontificat din istorie

🗒1777: Revoluția americană: Lancaster, Pennsylvania, devine capitala Statelor Unite pentru o zi după ce Congresul a evacuat Philadelphia

🗒1821: Mexic își câștigă independența față de Spania

🗒1822: Savantul francez Jean-François Champollion anunță că a descifrat, cu ajutorul inscripției de pe „piatra de la Rosetta”, hieroglifele Egiptului antic

🗒1825: În Anglia se inaugurează prima linie de cale ferată din lume, linie ce făcea legătura între orașele Stockton și Darlington

🗒1874: Berna. România semnează, ca membru fondator, Tratatul privind înființarea Uniunii Poștale Generale (din 1878, Uniunea Poștală Universală), prin care țările semnatare formau un singur teritoriu poștal pentru schimbul reciproc al corespondențelor și obiectelor între birourile lor de poștă

🗒1896: Împăratul Franz Joseph al Austriei, împreună cu regii Carol I al României și Alexandru I al Serbiei, inaugurează la Orșova (pe atunci în Austro-Ungaria) canalul navigabil de la Porțile de Fier. Pentru a face navigabilă Dunărea între Baziaş şi Turnu-Severin, unde erau numai cataracte, bancuri şi vâltori, Guvernul austro-ungar a început încă din 1834 îndepărtarea stâncilor, derulând lucrări până în 1846. Ulterior, la 15 septembrie 1890, au fost începute lucrările de canalizare în mod sistematic

🗒1905: Albert Einstein publică studiul „Depinde inerția unui corp de conținutul lui de energie?” în revista științifică Annalen der Physik. Această lucrare cuprinde conceptul care mai târziu va fi simbolizat de celebra relație E = mc2

🗒1910: A avut loc primul raid aerian din România; Aurel Vlaicu a parcurs traseul Slatina-Piatra Olt, în cadrul unor manevre militare de toamnă

🗒1914: Moare regele Carol I al României după o domnie de 48 de ani și este succedat de Ferdinand I al României (dată stil vechi 27 septembrie/10 octombrie)

🗒1926: A avut loc, la Paris, primul Congres internațional al cinematografului, sub egida Societății Națiunilor

🗒1939: Varșovia capitulează în fața trupelor germane care au asediat orașul timp de zece zile

🗒1940: Este încheiat, la Berlin, „Pactul Tripartit” între Germania, Italia și Japonia, prin care cele trei țări își promit ajutor multilateral pentru instaurarea unei „noi ordini” mondiale

🗒1962: S-a înființat Universitatea din Timișoara (în prezent, Universitatea de Vest)

🗒1991: Au început, la București, lucrările Congresului Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, primul congres de după război al acestei formațiuni politice. A fost ales președinte al partidului Corneliu Coposu

🗒1996: Afganistan: talibanii cuceresc Kabulul, îl executa pe președintele Najibullah și instaurează un „sistem islamic complet”; închid școlile pentru fete, interzic femeilor să lucreze și stabilesc pedepse islamice

🗒1998: Motorul de căutare pe internet Google revendică retroactiv această dată ca ziua sa de naștere

🗒1999: România a depus la Bruxelles „Programul național anual de pregătire a aderării la NATO”

🗒2001: Guvernul României a adoptat Planul Național de Aderare la NATO, având ca scop admiterea României la summit-ul de la Praga din 2002; în urma acestui summit, România a fost invitată să adere la Alianța Nord Atlantică; în 2004, România a devenit membră a NATO

🗒2008: Astronautul chinez Zhai Zhigang devine prima persoană chineză care zboară în spațiu

