28 Martie, calendarul zilei: Lady Gaga împlinește 40 de ani, Adrian Severin 72. Moare Zina Dumitrescu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 28 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Lady Gaga, pe numele real Stefani Joanne Angelina Germanotta, este una dintre cele mai influente artiste ale muzicii pop contemporane. S-a născut pe 28 martie 1986, în New York, și a devenit cunoscută la nivel mondial odată cu lansarea albumului The Fame (2008), care include hituri precum Poker Face și Just Dance. Stilul ei unic combină muzica pop cu elemente dance și electronic, iar aparițiile extravagante au transformat-o într-un adevărat simbol al creativității. De-a lungul carierei, Lady Gaga a lansat albume de succes precum Born This Way și Chromatica, demonstrând o capacitate constantă de reinventare artistică. Pe lângă muzică, ea s-a remarcat și în actorie. A jucat în serialul American Horror Story, unde a câștigat un Glob de Aur, și în filmul A Star Is Born (2018), alături de Bradley Cooper. Piesa Shallow a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original. Este implicată în numeroase cauze sociale, susținând drepturile comunității LGBTQ+ și sănătatea mintală. Lady Gaga nu este doar o cântăreață, ci un fenomen cultural. Prin autenticitate și curaj, a devenit un simbol al libertății de exprimare.

Adrian Severin este un politician și diplomat român, născut pe 28 martie 1954, în București. A avut o carieră importantă în viața politică a României după 1989, fiind membru al Partidului Social Democrat. A ocupat funcția de ministru al Afacerilor Externe între 1996 și 1997, contribuind la consolidarea relațiilor internaționale ale României în perioada de tranziție. Ulterior, a fost ales europarlamentar, reprezentând România în Parlamentul European. Cariera sa a fost marcată și de controverse. Numele său a fost implicat într-un scandal de corupție legat de Parlamentul European, cunoscut sub numele de Cash-for-amendments, în urma căruia a fost condamnat pentru luare de mită. Pe lângă cariera politică, Severin este autor de lucrări în domeniul dreptului și relațiilor internaționale. A participat la dezbateri academice și a publicat articole privind geopolitica și drepturile omului.

Zina Dumitrescu a fost una dintre cele mai influente figuri din moda românească, supranumită “mama modei românești” datorită rolului său în formarea și promovarea industriei de profil. S-a născut pe 19 decembrie 1936, în Ismail (astăzi în Ucraina). A devenit cunoscută în perioada comunistă, când a condus Casa de Modă Venus. A creat colecții elegante, caracterizate prin rafinament, croieli clasice și influențe occidentale, într-o perioadă în care accesul la tendințele internaționale era limitat. După 1989, a continuat să fie o prezență importantă în lumea modei, lansând colecții și susținând tineri designeri. De asemenea, a apărut frecvent în emisiuni TV și a fost o figură respectată în spațiul public. În ultimii ani de viață, Zina Dumitrescu s-a retras din viața publică și a locuit într-un azil de bătrâni. A murit pe 28 martie 2019, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o influență durabilă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1868: Maxim Gorki 🇷🇺✒️

🎂1925: Victor Tulbure 🇷🇴✒️

🎂1936: Mario Vargas Llosa 🇵🇪✒️ Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură

🎂1943: Conchata Ferrell 🇺🇸🎬 Berta din Two and a Half Men

🎂1948: John Evan 🇬🇧🎹 (Jethro Tull)

🎂1954: Adrian Severin 🇷🇴🗣

🎂1963: Dan Silviu Boerescu 🇷🇴✒️

🎂1970: Laura Badea 🇷🇴🤺

🎂1977: Radu Jude 🇷🇴🎬

🎂1981: Julia Stiles 🇺🇸🎬 10 Things I Hate About You (1999), The Bourne Identity (2002), The Bourne Supremacy (2004), The Omen (2006), The Bourne Ultimatum (2007), Jason Bourne (2016)

🎂1986: Lady Gaga 🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️1941: Virginia Woolf 🇬🇧✒️ una dintre figurile moderniste literare de frunte ale secolului al XX-lea

🕯️1957: Gheorghe Tătărăscu 🇷🇴🗣

🕯️1969: Dwight D. Eisenhower 🇺🇸🗣✮

🕯️1994: Eugen Ionescu 🇷🇴🇫🇷✒️ scriitor de limbă franceză originar din România, protagonist al teatrului absurdului și membru al Academiei Franceze

🕯️2004: Peter Ustinov 🇬🇧🎬

🕯️2019: Zina Dumitrescu 🇷🇴💃🏻

🕯️2021: Constantin Simirad 🇷🇴🗣

Calendar 🗒

🗒1776: A fost fondat „Balșoi Teatr” (Moscova)

🗒1842: Primul concert al Orchestrei Filarmonice din Viena

🗒1848: Revoluția Română din 1848: este emisă Petițiunea Proclamațiune la Iași, redactată de Vasile Alecsandri

🗒1854: Războiul Crimeei: Marea Britanie și Franța declară război Rusiei

🗒1882: În Franța, școala devine obligatorie

🗒1910: Pionierul francez al aviației Henri Fabre devine prima persoană care zboară cu un hidroavion

🗒1915: La Ateneu a avut loc prima audiție a Simfoniei a II-a de George Enescu, dirijată de compozitor

🗒1923: Este promulgată prin decret regal Constituția României Mari, una dintre cele mai avansate și democratice constituții din Europa acelui timp.

🗒1930: Orașele turcești Constantinopol și Angora și-au schimbat denumirea în Istanbul și, respectiv, Ankara

🗒1939: S-a încheiat războiul civil din Spania

🗒1948: În Republica Populară Română au loc primele alegeri parlamentare de după instaurarea puterii comuniste. Alegerile au fost câștigate de către Frontul Național Democrat cu 93,22% din voturile exprimate

🗒1974: Marea Adunare Națională instituie funcția de președinte al Republicii Socialiste România, în care este ales Nicolae Ceaușescu

🗒1983: Consiliul de Stat a adoptat Decretul privind declararea animalelor, înstrăinarea și tăierea bovinelor și cabalinelor, prin care se interzice crescătorilor de animale sacrificarea acestora pentru consumul propriu

🗒1983: Consiliul de Stat a adoptat Decretul privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor și al mașinilor de scris, prin care se introduce controlul polițienesc asupra folosirii acestor aparate

🗒1999: Partidul „Alternativa României”, condus de Varujan Vosganian, devine „Uniunea Forțelor de Dreapta”

🗒2005: Trei ziariști români au fost răpiți în Irak: reporterul Marie Jeanne Ion și cameramanul Sorin Dumitru Mișcoci, de la Prima TV, și reporterul Ovidiu Ohanesian, de la România Liberă

