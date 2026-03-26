26 Martie, calendarul zilei: Diana Ross împlinește 82 de ani, Steven Tyler 78. Călin Georgescu face 64 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 26 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Diana Ross este considerată una dintre cele mai mari legende ale muzicii pop, soul și R&B, cu o carieră care se întinde pe mai bine de șase decenii. Născută pe 26 martie 1944, în Detroit, ea a devenit celebră ca solistă a trupei The Supremes, una dintre cele mai de succes formații ale casei Motown. După despărțirea de trupă, Diana Ross a avut o carieră solo impresionantă, lansând hituri precum Ain’t No Mountain High Enough, Upside Down, I’m Coming Out și Endless Love. Stilul său elegant, vocea distinctă și prezența scenică au transformat-o într-un simbol al muzicii și modei. Pe lângă muzică, ea a avut succes și în film, fiind nominalizată la premiile Academy Awards pentru rolul din Lady Sings the Blues. A primit numeroase premii, inclusiv distincții pentru întreaga carieră și o medalie prezidențială din partea Barack Obama. Cu peste 100 de milioane de discuri vândute la nivel mondial, Diana Ross rămâne un simbol al culturii americane, iar moștenirea sa continuă să inspire artiști contemporani și să definească standardele industriei muzicale.

Steven Tyler este unul dintre cei mai carismatici și recognoscibili artiști rock din lume, cunoscut mai ales ca solist al trupei Aerosmith. Născut pe 26 martie 1948, în New York City, el s-a remarcat prin vocea sa puternică, stilul excentric și energia de pe scenă. În 1970, a fondat trupa Aerosmith, alături de chitaristul Joe Perry și alți membri. Formaţia a devenit rapid una dintre cele mai importante din rock, fiind supranumită “Bad Boys from Boston”. Printre cele mai cunoscute piese se numără Dream On, Walk This Way și Sweet Emotion. După o perioadă dificilă în anii ‘80, marcată de probleme cu drogurile, Steven Tyler și trupa au revenit spectaculos în anii ‘90, cu hituri precum Cryin’ și I Don’t Want to Miss a Thing, piesă inclusă pe coloana sonoră a filmului Armageddon. Pe lângă muzică, Tyler a fost jurat în emisiunea American Idol, unde a câștigat simpatia publicului. Viața sa personală a fost intens mediatizată, inclusiv relațiile și lupta cu dependențele. Cu o carieră de peste 50 de ani, Steven Tyler a influențat generații de artiști și a contribuit decisiv la succesul global al trupei Aerosmith.

Călin Georgescu este o figură publică din România, cunoscută atât pentru activitatea sa în domeniul dezvoltării durabile, cât și pentru pozițiile sale politice controversate din ultimii ani. Născut pe 26 martie 1962 în Bucureşti, a urmat studii în domeniul agronomiei, specializându-se ulterior în dezvoltare durabilă și politici de mediu. A lucrat în instituții publice din România, dar și în cadrul unor organisme internaționale, colaborând cu Organizația Națiunilor Unite pe teme legate de sustenabilitate şi gestionarea resurselor. În spațiul public românesc, a devenit cunoscut mai ales după 2020, când numele său a fost propus pentru funcția de prim-ministru de către AUR. Ulterior, s-a distanțat de partid și a participat ca independent în primul tur anulat al alegerilor prezidențiale din România din 2024. Discursul său este adesea caracterizat de idei suveraniste, critici la adresa globalizării și apeluri la valorile tradiționale. Deși nu ocupă o funcție oficială majoră, Călin Georgescu rămâne o voce vizibilă în discuțiile despre viitorul politic și economic al României.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1911: Tennessee Williams 🇺🇸✒️ premiului Pulitzer pentru dramă pentru piesa de teatru A Streetcar Named Desire (Un tramvai numit dorință) în 1948 și ulterior pentru piesa Cat On a Hot Tin Roof (Pisica pe acoperișul fierbinte) în 1955

🎂1926: Cornel Drăgușin 🇷🇴⚽️, selecționer al echipei naționale de fotbal a României (1975-1976).

🎂1931: Mircea Ivănescu 🇷🇴✒️, poet și traducător. A scris poeme despre personajul Mopete, numele acestuia conține o anagramă a cuvintelor poet și poem. A tradus romane ca Ulysses al lui James Joyce, la care se adaugă traduceri din William Faulkner, Robert Musil, Jostein Gaarder sau F. Scott Fitzgerald. A tradus și o serie de povestiri, jurnale și corespondență ale lui Franz Kafka.

🎂1931: Leonard Nimoy 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul Spock din Star Trek: Seria Originală, un serial ce a fost difuzat timp de trei sezoane, între 1966 și 1969

🎂1934: Alan Arkin 🇺🇸🎬

🎂1940: James Caan 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul lui Sonny Corleone din Nașul, precum și din Thief, Misery, A Bridge Too Far ș.a.

🎂1944: Diana Ross 🇺🇸🎤

🎂1948: Steven Tyler 🇺🇸🎤 (Aerosmith)

🎂1949: Principesa Margareta a României 🇷🇴♚, fiica regelui Mihai I al României

🎂1951: Costică Ștefănescu 🇷🇴⚽️

🎂1954: László Borbély 🇷🇴🗣

🎂1962: Călin Georgescu 🇷🇴🗣

🎂1971: John Hendy 🇬🇧🎤 East 17

🎂1971: Liviu Ciobotariu 🇷🇴⚽️

🎂1973: Lawrence E. Page (Larry Page) 🇺🇸🌐 cofondator Google

🎂1974: Irina Spîrlea 🇷🇴🥎

🎂1976: Amy Smart 🇺🇸🎬 Road Trip (2000), The Butterfly Effect (2004), Crank (2006), Crank: High Voltage (2009)

🎂1978: Uzzi 🇷🇴🎤 (Alin Adrian Demeter), B.U.G. Mafia

🎂1979: Nicolae Bănicioiu 🇷🇴🗣

🎂1985: Keira Knightley 🇬🇧🎬

🎂1990: Vincent Fenton (French Kiwi Juice – FKJ) 🇫🇷🎹🎷🎧🎸Multi-instrumentalist

Decese 🕯

🕯️1814: Joseph-Ignace Guillotin 🇫🇷⚰️ medic, revoluționar francez după care a fost numită ghilotina

🕯️1827: Ludwig van Beethoven 🇩🇪🎹 unul din cei mai mari compozitori din istoria muzicii. Este considerat un compozitor de tranziție între perioadele clasică și romantică ale muzicii

🕯️1892: Walt Whitman 🇺🇸✒️ Considerat „cel mai mare poet american” de către mulți, Whitman este văzut ca primul poet urban (Leaves of Grass)

🕯️1902: Cecil Rhodes 🇬🇧⚓️, unul dintre părinții fondatori ai Imperiului Britanic

🕯️1913: Panait Cerna 🇷🇴✒️ un epigon al lui Mihai Eminescu, precum și filosof, critic literar și traducător. Vorbitor nativ al limbii bulgare, a scris cu toate acestea în română și a dezvoltat un stil tradiționalist, care a fost legat de clasicism și neoclasicism

🕯️1946: Arthur Verona 🇷🇴🎨, pictor român

🕯️1995: Eazy-E 🇺🇸🎤 solist si fondator al trupei de hip-hop N.W.A.

🕯️2021: Cornelia Catangă 🇷🇴🎤 A murit la 63 de ani, de COVID

Evenimente📋

📋🆘 Ziua Mondiala a Epilepsiei

Calendar 🗒

🗒1828: Compozitorul austriac Franz Schubert susține primul și singurul său concert public în incinta Gesellschaft der Musikfreunde din Viena. Va muri opt luni mai târziu, la vârsta de 31 de ani

🗒1881: Domnitorul Carol I al Principatelor Române a fost proclamat primul rege al României

🗒1895: A apărut, la București, până la 18 martie 1901, revista umoristică „Moș Teacă”, editată de Anton Bacalbașa

🗒1926: Polonia și România au format o alianță

🗒1942: Al doilea război mondial: În Polonia, la Auschwitz au ajuns primele prizoniere femei

🗒1945: S-a încheiat bătălia de la Iwo Jima; pierderile japonezilor au fost de 22.000 de soldați, iar cele ale armatei SUA au fost de 4.500

🗒1953: Primul vaccin contra poliomielitei a fost pus la punct în Statele Unite de Dr. Jonas Salk

🗒1971: Pakistanul de Est și-a proclamat independența, adoptând totodată numele de Bangladesh

🗒1987: A fost semnată, la Beijing, declarația comună chino-portugheză, prin care se stipula ca teritoriul Macao să fie retrocedat Chinei cu începere de la 20 dec. 1999

🗒1995: Intră în vigoare Acordul Schengen pentru primele șapte țări UE

🗒2000: La alegerile prezidențiale din Rusia, președintele în exercițiu Vladimir Putin este ales președinte din primul tur de scrutin cu 52,9% din voturile exprimate

🗒2003: China a recunoscut că a disimulat epidemia de pneumonie atipică

🗒2007: La București, la Palatul Bragadiru, are loc prima ediție a Premiilor Gopo

🗒2015: Zborul 9525 al Germanwings: Procurorii francezi declară că dovezile susțin concluzia că Andreas Lubitz, copilotul german, a prăbușit în mod deliberat avionul

🗒2015: Richard al III-lea, ultimul rege Plantagenet, care a murit în război acum 500 de ani, a fost exhumat și înmormântat la catedrala din Leicester, în cadrul unei ceremonii funebre grandioase

