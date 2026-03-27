27 Martie, calendarul zilei: Quentin Tarantino împlinește 63 de ani, Mariah Carey 57. Are loc cel mai grav accident din istoria aviației civile

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 27 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Quentin Tarantino este unul dintre cei mai influenți regizori și scenariști ai cinematografiei contemporane. S-a născut pe 27 martie 1963, în Knoxville, Tennessee, și a devenit cunoscut pentru stilul său unic ce combină influențe din filmele de serie B, westernuri, filme cu arte marțiale și cinema european. Tarantino a atras atenția publicului larg cu filmul Pulp Fiction, care i-a adus Premiul Palme d’Or la Festivalul de la Cannes și un Oscar pentru scenariu. Alte filme celebre din cariera sa includ Kill Bill: Vol. 1, Inglourious Basterds și Django Unchained, fiecare remarcându-se prin poveşti neconvenționale și personaje puternice. Coloanele sonore din filmele sale includ adesea piese mai vechi, care contribuie puternic la atmosferă. Tarantino a declarat în repetate rânduri că intenționează să se retragă după realizarea a zece filme, considerând că un regizor ar trebui să plece din industrie “în vârf”. Indiferent de momentul retragerii, influența sa asupra cinematografiei rămâne majoră, fiind studiată și admirată în întreaga lume.

Mariah Carey este una dintre cele mai cunoscute și influente cântărețe din lume, renumită pentru vocea sa impresionantă și abilitatea de a atinge note foarte înalte. S-a născut pe 27 martie 1969, în Huntington, New York, și a devenit celebră la începutul anilor ‘90. Albumul său de debut a generat patru single-uri care au ajuns pe locul 1 în topul Billboard. Succesul a continuat cu albume precum Music Box și Daydream, care au consolidat poziția ei în industria muzicală. Piesa Hero a devenit un imn inspirațional, iar All I Want for Christmas Is You este una dintre cele mai bine vândute melodii de Crăciun din toate timpurile. Este apreciată și pentru contribuția sa în compoziția pieselor, fiind implicată activ în crearea propriului repertoriu. Pe lângă cariera muzicală, a apărut în filme și a participat la proiecte de televiziune. Cu peste 200 de milioane de discuri vândute la nivel global și numeroase premii, inclusiv Grammy Awards, Mariah Carey este considerată o legendă a muzicii pop.

Pe 27 martie 1977, pe Aeroportul Los Rodeos din Tenerife (Insulele Canare), a avut loc cel mai grav accident din istoria aviației civile. În condiții de ceață densă, două avioane Boeing 747 au intrat în coliziune pe pistă. Avionul KLM staționa pentru a aștepta autorizația de decolare, iar avionul Pan Am încerca să decoleze pe aceeași pistă. Din cauza vizibilității reduse și a unor erori de comunicare, aeronava Pan Am a pătruns pe pista, iar pilotul KLM a început decolarea fără a putea evita impactul. Coliziunea a dus la o explozie devastatoare, iar din cele 644 de persoane aflate la bordul celor două avioane, 583 au murit, doar 61 supraviețuind. Accidentul a avut un impact major asupra industriei aviatice, ducând la îmbunătățiri semnificative în procedurile de comunicare între piloți și controlorii de trafic aerian, precum și la implementarea unor măsuri mai stricte de siguranță.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1845: Wilhelm Conrad Röntgen 🇩🇪🩻 a descoperit în anul 1895 emisia unor radiații penetrante, pe care le-a numit radiații X care, după moartea sa și în pofida testamentului său, au fost denumite raze Röntgen. În 1901 a fost distins cu Premiul Nobel pentru Fizică

🎂1888: Alexei Mateevici 🇷🇴✒️ a fost unul din cei mai reprezentativi scriitori români din Basarabia

🎂1899: Gloria Swanson 🇺🇸🎬 a fost una din cele mai importante dive ale filmului mut hollywoodian

🎂1908: Șerban Țițeica 🇷🇴🔬, fizician român, membru al Academiei Române

🎂1950: Tony Banks 🇬🇧🎸(Genesis)

🎂1952: Gheorghe Tadici 🇷🇴🤾

🎂1953: George Copos 🇷🇴💰

🎂1956: Floarea Calotă 🇷🇴🎵

🎂1963: Quentin Tarantino 🇺🇸🎥

🎂1969: Mariah Carey 🇺🇸🎤

🎂1971: David Coulthard 🇬🇧🏎

🎂1975: Fergie 🇺🇸🎤

🎂1976: Roberta Anastase 🇷🇴🗣

🎂1986: Manuel Neuer 🇩🇪⚽️

🎂1988: Jessie J 🇬🇧🎤

Decese 🕯

🕯️1613: Sigismund Báthory♚ principe al Ardealului. A avut o încercare de realizare a primei uniri a Transilvaniei cu Țara Românească și cu Moldova, așa numitul „plan dacic”

🕯️1875: Edgar Quinet 🇫🇷✒️ În perioada 1842-1846 a fost profesor la Collège de France, unde i-a avut ca studenți pe mulți dintre „pașoptiștii” români. În 1852, după moartea primei sale soții, s-a căsătorit cu Hermione Asachi, fiica scriitorului român Gheorghe Asachi. A rămas cunoscut și ca filoromân, atât prin scrierile sale, cât și prin sprijinul moral pe care l-a acordat generației de la 1848 din Țările Române

🕯️1968: Iuri Gagarin 🇷🇺👨🏻‍🚀 primul om care a ajuns în spațiu și pe orbita Pământului. A decedat la 34 de ani, accident aviatic

🕯️1995: Maurizio Gucci 🇮🇹👞 împușcat la 46 de ani de un asasin plătit de către fosta sa soție, Patrizia Reggiani

🕯️2008: George-Mihail Pruteanu 🇷🇴✒️ Între 1995 și 1999 a fost realizatorul unui program zilnic de televiziune de cinci minute despre folosirea corectă a limbii române, Doar o vorbă „săț-i” mai spun, care a fost prezentat mai întâi la Tele 7 ABC (1995), apoi la Pro TV (1995-1996), la TVR1 (1997-1999 și din nou în 2006)

🕯️2011: Farley Granger 🇺🇸🎬 Rope (1948), They Live by Night (1948), Side Street (1949), Strangers on a Train (1951), Senso (1954), The Girl in the Red Velvet Swing (1955)

🕯️2014: Augustin Deleanu 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1970 din Mexic, performanță pentru care în martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a

🕯️2018: Aimée Iacobescu 🇷🇴🎬 protejata scriitorului Eugen Barbu, a filmat cu regizorul Dinu Cocea și a devenit apoi preferata lui Sergiu Nicolaescu

Evenimente📋

📋🕊 Ziua solidarității artiștilor

📋🎭 Ziua mondială a teatrului

Calendar 🗒

🗒1513: Exploratorul spaniol Juan Ponce de León este primul european care a văzut Florida, despre care crede că este o insulă

🗒1697: Sinodul de la Alba Iulia, convocat de mitropolitul Teofil, a adoptat Unirea cu Roma, act care a pus bazele Bisericii Române Unite cu Roma.

🗒1703: Rusia: Petru cel Mare a fondat Sankt Petersburg.

🗒1849: „Constituția de la Paulskirche” (Paulskirchenverfassung), prima constituție democratică din Germania.

🗒1850: Primul număr al revistei săptămânale Household Words, de Charles Dickens a fost publicat la Londra.

🗒1886: Celebrul luptător apaș, Geronimo, se predă armatei americane; se încheie faza principală a războaielor apașe.

🗒1899: Guglielmo Marconi a realizat prima legătură telegrafică fără fir între Anglia și Franța

🗒1907: Aflat la Paris, Constantin Brâncuși, ucenic al sculptorului August Rodin, a hotărât să părăsească atelierul acestuia, rostind celebrele cuvinte: “Sub umbra unui stejar nu poate crește decât iarbă”. Tot din acel an, Brâncuși a renunțat la modelajul tradițional, lucrând direct în piatră

🗒1914: A fost fondat Comitetul Olimpic Român, recunoscut în același an de Comitetul Internațional Olimpic

🗒1918: Unirea Basarabiei cu România, prin decizia Sfatului Țării; acesta a fost începutul procesului de formare a României Mari.

🗒1933: Japonia a părăsit Liga Națiunilor.

🗒1958: Nikita Hrușciov devine președinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice

🗒1977: Catastrofa aeriană din Tenerife: Cel mai grav accident din istoria aviației civile, cu cel mai mare număr de victime. În condiții de ceață densă, în timp ce una un Boeing 747 staționa pe pistă, o altă aeronavă Boeing a vrut să decoleze și a intrat în plin în avionul care stătea pe loc. Din cele 644 de persoane aflate la bordul ambelor avioane, 583 au murit și doar 61 au supraviețuit

🗒1994: La alegerile parlamentare din Italia, Partidul Forza Italia a lui Silvio Berlusconi a devenit o forță dominantă, care i-a permis să-și formeze un guvern de centru-dreapta

🗒2020: Macedonia de Nord devine cel de-al 30-lea stat membru al NATO

