25 Martie, calendarul zilei: Elton John împlinește 79 de ani, Ana Blandiana 84. Ziua Poliției Române

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 25 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Elton John, născut Reginald Kenneth Dwight pe 25 martie 1947 în Anglia, este unul dintre cei mai influenți și îndrăgiți artiști din istoria muzicii. A devenit faimos în anii ‘70 datorită hiturilor sale precum Your Song, Rocket Man și Candle in the Wind. Cariera sa a fost marcată de o combinație de talent excepțional la pian, voce puternică și o prezență scenică memorabilă, adesea însoțită de costume spectaculoase. A avut o colaborare de lungă durată cu Bernie Taupin, iar împreună au creat piese care au devenit clasice ale muzicii pop și rock. De-a lungul decadelor, a lansat zeci de albume și a obținut numeroase premii, inclusiv Grammy și un Oscar pentru melodia (I’m Gonna) Love Me Again din filmul biografic “Rocketman”. Pe lângă cariera muzicală de succes, Elton John a fost un activist cunoscut pentru cauza HIV/SIDA și a contribuit semnificativ la strângerea de fonduri pentru cercetare. De asemenea, este un susținător vocal al drepturilor comunității LGBTQ+ și un apărător al diversității și incluziunii.

Ana Blandiana, născută pe 25 martie 1942 în Timişoara, este una dintre cele mai apreciate scriitoare și poete din România. Considerată o figură emblematică a literaturii române contemporane, aceasta și-a câștigat renumele datorită stilului său liric profund și a tematicii sensibile, abordând subiecte legate de istorie, libertate, identitate și natura umană. Începând cu debutul său în 1964, Ana Blandiana a publicat numeroase volume de poezii, proză și eseuri, multe dintre ele traduse în limbi străine. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără Persoana întâi plural, Noaptea începuturilor și Poeme de dragoste. A fost o voce importantă în lupta pentru libertatea de exprimare în perioada regimului comunist, iar după 1989 a continuat să fie o apărătoare a drepturilor omului și a democrației. A fost implicată în viața publică și politică, ocupând funcția de președinte al PEN Clubului România. Premiată cu numeroase distincții internaționale, Ana Blandiana rămâne o personalitate de referință în cultura română.

Ziua Poliției Române este sărbătorită anual pe 25 martie, în semn de respect și recunoaștere a muncii desfășurate de polițiștii din România. Această dată a fost aleasă pentru a marca momentul în care, în anul 1822, a fost înființată “Divizia Ordinii Publice”, considerată precursoarea Poliției Române moderne. Este o ocazie de a adresa un omagiu tuturor celor care își dedică viața protejării comunității și menținerii ordinii publice. În cadrul acestei zile, se organizează diverse activități comemorative, parade, ceremonii oficiale și evenimente educaționale, în care sunt recunoscuți polițiștii cu merite deosebite. Evenimentul reprezintă un moment important de reflectare asupra rolului esențial pe care Poliția Română îl joacă în societate, nu doar în prevenirea infracțiunilor, ci și în asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni. Cu această ocazie, se subliniază importanța colaborării între poliție și comunitate pentru o societate mai sigură și mai echitabilă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1885: Mateiu Caragiale 🇷🇴✒️ autor, istoric al heraldicii, poet și scriitor. A fost primul fiu al dramaturgului român Ion Luca Caragiale. Romanul Craii de Curtea-Veche a avut de la început admiratori fanatici, unul din marile culte literare constante din literatura română modernă

🎂1942: Ana Blandiana 🇷🇴✒️

🎂1942: Aretha Franklin 🇺🇸🎤

🎂1947: Elton John 🇬🇧🎤

🎂1948: Bonnie Bedelia 🇺🇸🎬 Die Hard (1988)

🎂1974: Lark Voorhies 🇺🇸🎬 Saved by the Bell (1989 – 1993)

🎂1999: Mikey Madison 🇺🇸🎬 Oscar rol principal – Anora (2024); Once Upon a Time in Hollywood (2019), Scream (2022), Scream VI (2023)

Decese 🕯

🕯️1918: Claude Debussy 🇫🇷🎹

🕯️2020: Paul Goma 🇷🇴✒️ refugiat politic la Paris, anticomunist, liderul Mișcării pentru drepturile omului din 1977 în România

🕯️2022: Taylor Hawkins 🇺🇸🥁 bateristul trupei Foo Fighters. A murit la 50 de ani, supradoză

Evenimente📋

📋🇷🇴🚔 Ziua Poliției Române

📋🇷🇴🌳 Ziua Națională a Pădurilor

📋🇷🇴✝️ Buna Vestire (Blagoveştenia)

📋🇬🇷Grecia: Ziua Independenței (1821) La 25.III.1924 (acum 100 de ani) Adunarea Constituantă proclamă Grecia republică, sub denumirea de Republica Elenă

Calendar 🗒

🗒101: Împăratul Traian a părăsit Roma, îndreptându-se spre Moesia Superior pentru a începe luptele cu dacii conduși de regele Decebal. Această dată marchează începutul primului război daco-roman (101-102)

🗒1245: O scrisoare a papei Inocențiu al IV-lea (1234-1254) menționează existența românilor în spațiul danubiano-pontic

🗒1655: Titan, cea mai mare lună a lui Saturn, este descoperită de matematician și fizicianul olandez Christian Huygens

🗒1807: A fost abolit comerțul cu sclavi în Anglia

🗒1849: Apare la Brașov gazeta Espatriatul

🗒1882: Mitropolitul primat al Ungrovlahiei, Calinic Miclescu, săvârșește în premieră la București sfințirea marelui mir, pas care a însemnat autocefalia (independența) Bisericii Ortodoxe Române față de Patriarhia de Constantinopol. Patriarhia de Constantinopol a recunoscut explicit autocefalia Bisericii Ortodoxe Române în 25 aprilie 1885.

🗒1911: Incendiul Triangle Shirtwaist Factory din New York a provocat moartea a 146 de lucrători în confecții – 123 de femei și fete și 23 de bărbați – care au murit prin inhalare de fum sau au sărit de la etaj. A fost cel mai mortal dezastru industrial din istoria orașului și unul dintre cele mai mortale din istoria SUA

🗒1949: S-a constituit Uniunea Scriitorilor din România prin fuziunea Societății Scriitorilor Români cu Societatea Autorilor Dramatici

🗒1957: Semnarea Tratatului de la Roma, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958, prin care s-au pus bazele Comunității Economice Europene, CEE, devenită Uniunea Europeană de la 1 noiembrie 1993, data intrării în vigoare a Tratatului de la Maastricht.

🗒1994: Este incendiată sinagoga din Lübeck. Primul atentat de acest fel comis în Germania după perioada nazistă

🗒1998: Comisia Europeană recomandă adoptarea monedei unice, Euro, de către 11 țări

🗒1999: Revoltă antiNATO la Skopje. Aproximativ 10.000 de protestatari au atacat cu cockteiluri Molotov Ambasadele Statelor Unite, Germaniei și Marii Britanii, precum și Hotelul Aleksander (unde erau găzduiți verificatorii OSCE evacuați din Kosovo) și Hotelul Continental, sediul NATO la Skopje, provocînd pagube clădirilor și incendiind automobilele diplomatice

🗒2002: A avut loc, la București, summitul Grupului de la Vilnius (Primăvara noilor aliați) ce a adus în discuție extinderea Alianței către Estul Europei și aderarea statelor candidate la NATO, după evenimentele din 11 septembrie 2001 în care s-a confirmat interesul strategic pe care îl reprezintă zona Mării Negre

🗒2004: În localitatea Cislău (județul Buzău), în prezența ministrului Apărării, Ioan Mircea Pașcu, pirotehniștii români au distrus ultimul lot de mine antipersonal; evenimentul a reprezentat contribuția României la eforturile comunității internaționale de a combate acest flagel, în calitate de semnatară a Convenției de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal (convenție intrată în vigoare în 1999)

🗒2005: Se deschide Expo Aichi 2005 – prima expoziție mondială a secolului XXI, având ca temă Înțelepciunea naturii (Japonia, Aichi)

🗒2023: Un asteroid de aproximativ 70 de metri în diametru, 2023 DZ2, a trecut la aproximativ 174.600 km de Pământ o distanță mai mică decât jumătate din distanța Pământ-Lună. Este cel mai mare asteroid care s-a apropiat atât de mult de Terra de la asteroidul 2019 OK

