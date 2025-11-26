26 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Tina Turner ar fi împlinit 86 de ani. Francisc Vaștag împlinește 57 de ani. Ultimul zbor al avionului Concorde

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 26 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tina Turner, pe numele real Anna Mae Bullock, s-a născut pe 26 noiembrie 1939 în Tennessee, SUA, şi a fost una dintre cele mai puternice și influente voci ale muzicii rock și soul. Supranumită “Regina Rock’n’Roll”, ea și-a început cariera alături de Ike Turner, dar a cunoscut cu adevărat gloria după ce a pornit pe cont propriu, în anii ‘80. Albumul Private Dancer a transformat-o într-o legendă internațională, iar hituri precum What’s Love Got to Do with It, The Best sau Proud Mary au rămas repere ale muzicii moderne. Cu vânzări ce depășesc 100 de milioane de albume la nivel global, Tina Turner se numără printre artiștii muzicali cu cel mai mare succes comercial. A fost recunoscută pentru stilul ei vestimentar îndrăzneț, energia extraordinară, disciplina de fier şi admirată pentru forța cu care a depășit dificultățile personale și profesionale, devenind un simbol al rezilienței și al reinventării. Tina Turner a murit pe 24 mai 2023, în locuința ei din Küsnacht, Elveția, după o lungă suferinţă.

Francisc Vaștag, născut pe 26 noiembrie 1968 la Reșița, este unul dintre cei mai valoroși boxeri amatori din istoria României. Multiplu campion mondial, european și național, Vaștag a dominat categoria semimijlocie în anii ’80-‘90, remarcându-se prin tehnică de excepție, inteligență tactică și un stil elegant care i-a adus admirația specialiștilor. A fost primul boxer român care a cucerit titlul suprem la categoria sa, o reușită ce a impulsionat puternic dezvoltarea boxului în România. De-a lungul carierei, a cucerit trei titluri mondiale la amatori și numeroase medalii internaționale, devenind un simbol al performanței sportive românești. După retragere, s-a dedicat antrenoratului, contribuind la formarea noilor generații de boxeri.

Pe 26 noiembrie 2003, avionul supersonic Concorde a efectuat ultimul său zbor comercial, marcând sfârșitul unei ere în aviația civilă. Celebrul aparat, simbol al tehnologiei avansate și al călătoriilor ultra-rapide, a fost retras din serviciu după peste trei decenii de zboruri între New York și Londra (operat de British Airways și Air France). Decizia de a opri operarea Concorde a fost determinată de costurile ridicate de întreținere, scăderea numărului de pasageri și problemele survenite după accidentul din 2000. Retragerea sa a pus capăt singurei perioade din istorie în care publicul larg a avut acces la zboruri comerciale supersonice, lăsând Concorde în memoria colectivă ca un simbol al inovației și al eleganței aviatice.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1607: John Harvard 🇬🇧🇺🇸✒️ teolog puritan american de origine engleză

🎂1909: Eugen Ionescu 🇷🇴🇫🇷✒️ scriitor de limbă franceză originar din România, protagonist al teatrului absurdului și membru al Academiei Franceze

🎂1914: Liviu Constantinescu 🇷🇴🌍 considerat, împreună cu Sabba S. Ștefănescu, drept fondator al școlii române de geofizică

🎂1939: Tina Turner 🇺🇸🎤 cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume, Tina Turner este unul dintre cei mai bine vânduți artiști muzicali

🎂1939: Mark Margolis 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)

🎂1945: Daniel Davis 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru interpretarea rolului majordomului Niles în serialul Dădaca

🎂1949: Ivan Patzaichin 🇷🇴🚣🏻‍♂️ cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint. A murit la spitalul Elias din București după ce a pierdut lupta necruțătoare cu cancerul stomacal

🎂1957: Valer Toma 🇷🇴🚣🏻‍♂️ laureat cu aur la Los Angeles 1984

🎂1968: Francisc Vaștag 🇷🇴🥊 primul boxer român care a câștigat centura supremă în categoria sa. Victoria sa a stimulat boxul în România

🎂1971: Robert Cazanciuc 🇷🇴🗣

🎂1984: Ana Maria Brânză 🇷🇴🤺 vicecampioană olimpică la JO din 2008 de la Beijing și 2020 de la Tokyo, campioană olimpică pe echipe la ediție din 2016 de la Rio de Janeiro, de trei ori campioană mondială și de șapte ori campioană europeană

🎂1990: Rita Ora 🇽🇰🇬🇧🎤 originară din Kosovo, albumul său de debut, „Ora” (2012), a debutat pe poziția #1 în Marea Britanie

Decese 🕯

🕯️1872: Pavel Kiseleff 🇷🇺✩ general rus, guvernator al Principatelor Române

🕯️2012: Joseph E. Murray 🇺🇸🩺 În 1990, obține Premiul Nobel pentru Medicină, împreună cu E.D. Thomas, pentru contribuțiile în domeniul transplanturilor de organe și de celule, ca metode clinice de tratament. Este fondatorul Registrului Internațional pentru Transplantul de Rinichi. În 1959, împreună cu John Merrill, realizează prima grefă de rinichi între gemeni falși

🕯️2018: Bernardo Bertolucci 🇮🇹🎥 Ultimul tango la Paris (Ultimo tango a Parigi) – 1973

🕯️2022: Sanda Toma 🇷🇴🎭

Calendar 🗒

🗒1476: Vlad Țepeș îl învinge pe Basarab Laiotă cu ajutorul lui Ștefan cel Mare și al lui Ștefan Báthory și devine domnitorul Țării Românești pentru a treia oară

🗒1778: În Insulele Hawaii, căpitanul James Cook devine primul european pe insula Maui

🗒1867: A fost inaugurat primul gimnaziu din Galați, actualul Colegiu Național „Vasile Alecsandri”

🗒1917: S-a încheiat, la Focșani, armistițiul dintre România și Puterile Centrale, ca urmare a condițiilor militare intervenite în urma armistițiului ruso-german de la Brest-Litovsk

🗒1922: Howard Carter și Lord Carnarvon au intrat pentru prima data în mormântul faraonului Tutankhamon

🗒1940: În închisoarea Jilava au fost împușcați de legionari 64 de foști demnitari ai regimului carlist și participanți la represiunile antilegionare (printre ei: Gh. Argeșeanu, fost prim-ministru, generalul Gabriel Marinescu, fost ministru de Interne, Victor Iamandi, fost ministru de Justiție)

🗒1942: Casablanca, filmul cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman în rolurile principale, are premiera la New York

🗒1944: O rachetă V-2 germană lovește un magazin Woolworth din Londra, ucigând 168 de oameni

🗒1944: Germania începe atacurile cu V-1 și V-2 asupra orașului Anvers din Belgia

🗒1949: India devine republică federală în cadrul Comunității Britanice de Națiuni (Commonwealth)

🗒1957: Adunarea Generala a ONU adoptă în unanimitate rezoluția inițiată de România, intitulată „Bazele cooperarii economice internaționale”

🗒1965: Franța a lansat satelitul Asterix de la Hammaguir din Algeria folosind o rachetă Diamant A. Aceasta este prima lansare de satelit fără implicarea SUA sau URSS. Franța devine a patra putere spațială din lume

🗒1968: Este adoptată Convenția ONU asupra imprescriptibilității crimelor de război și a crimelor împotriva umanității

🗒1987: Este semnată Convenția Europeană pentru prevenirea torturii și tratamentelor inumane și degradante, elaborată de Consiliul Europei

🗒1998: Tony Blair devine primul prim-ministru britanic care se adresează Parlamentului irlandez

🗒2003: Ultimul zbor al avionului Concorde

🗒2011: NASA lansează Mars Science Laboratory cu roverul Curiosity spre Marte. Roverul va ateriza pe planetă la 6 august 2012

🗒2018: Sonda robotică Insight aterizează pe Elysium Planitia, Marte

🗒2021: Pandemia de COVID-19: Organizația Mondială a Sănătății identifică varianta Omicron SARS-CoV-2

