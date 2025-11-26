Prima pagină » Actualitate » 26 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Tina Turner ar fi împlinit 86 de ani. Francisc Vaștag împlinește 57 de ani. Ultimul zbor al avionului Concorde

26 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Tina Turner ar fi împlinit 86 de ani. Francisc Vaștag împlinește 57 de ani. Ultimul zbor al avionului Concorde

Elena Stănică-Ezeanu
26 nov. 2025, 07:15, Actualitate
26 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Tina Turner ar fi împlinit 86 de ani. Francisc Vaștag împlinește 57 de ani. Ultimul zbor al avionului Concorde
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 26 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tina Turner, pe numele real Anna Mae Bullock, s-a născut pe 26 noiembrie 1939 în Tennessee, SUA, şi a fost una dintre cele mai puternice și influente voci ale muzicii rock și soul. Supranumită “Regina Rock’n’Roll”, ea și-a început cariera alături de Ike Turner, dar a cunoscut cu adevărat gloria după ce a pornit pe cont propriu, în anii ‘80. Albumul Private Dancer a transformat-o într-o legendă internațională, iar hituri precum What’s Love Got to Do with It, The Best sau Proud Mary au rămas repere ale muzicii moderne. Cu vânzări ce depășesc 100 de milioane de albume la nivel global, Tina Turner se numără printre artiștii muzicali cu cel mai mare succes comercial. A fost recunoscută pentru stilul ei vestimentar îndrăzneț, energia extraordinară, disciplina de fier şi admirată pentru forța cu care a depășit dificultățile personale și profesionale, devenind un simbol al rezilienței și al reinventării. Tina Turner a murit pe 24 mai 2023, în locuința ei din Küsnacht, Elveția, după o lungă suferinţă.

Francisc Vaștag, născut pe 26 noiembrie 1968 la Reșița, este unul dintre cei mai valoroși boxeri amatori din istoria României. Multiplu campion mondial, european și național, Vaștag a dominat categoria semimijlocie în anii ’80-‘90, remarcându-se prin tehnică de excepție, inteligență tactică și un stil elegant care i-a adus admirația specialiștilor. A fost primul boxer român care a cucerit titlul suprem la categoria sa, o reușită ce a impulsionat puternic dezvoltarea boxului în România. De-a lungul carierei, a cucerit trei titluri mondiale la amatori și numeroase medalii internaționale, devenind un simbol al performanței sportive românești. După retragere, s-a dedicat antrenoratului, contribuind la formarea noilor generații de boxeri.

Pe 26 noiembrie 2003, avionul supersonic Concorde a efectuat ultimul său zbor comercial, marcând sfârșitul unei ere în aviația civilă. Celebrul aparat, simbol al tehnologiei avansate și al călătoriilor ultra-rapide, a fost retras din serviciu după peste trei decenii de zboruri între New York și Londra (operat de British Airways și Air France). Decizia de a opri operarea Concorde a fost determinată de costurile ridicate de întreținere, scăderea numărului de pasageri și problemele survenite după accidentul din 2000. Retragerea sa a pus capăt singurei perioade din istorie în care publicul larg a avut acces la zboruri comerciale supersonice, lăsând Concorde în memoria colectivă ca un simbol al inovației și al eleganței aviatice.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1607: John Harvard 🇬🇧🇺🇸✒️ teolog puritan american de origine engleză
🎂1909: Eugen Ionescu 🇷🇴🇫🇷✒️ scriitor de limbă franceză originar din România, protagonist al teatrului absurdului și membru al Academiei Franceze
🎂1914: Liviu Constantinescu 🇷🇴🌍 considerat, împreună cu Sabba S. Ștefănescu, drept fondator al școlii române de geofizică
🎂1939: Tina Turner 🇺🇸🎤 cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume, Tina Turner este unul dintre cei mai bine vânduți artiști muzicali
🎂1939: Mark Margolis 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)
🎂1945: Daniel Davis 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru interpretarea rolului majordomului Niles în serialul Dădaca
🎂1949: Ivan Patzaichin 🇷🇴🚣🏻‍♂️ cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint. A murit la spitalul Elias din București după ce a pierdut lupta necruțătoare cu cancerul stomacal
🎂1957: Valer Toma 🇷🇴🚣🏻‍♂️ laureat cu aur la Los Angeles 1984
🎂1968: Francisc Vaștag 🇷🇴🥊 primul boxer român care a câștigat centura supremă în categoria sa. Victoria sa a stimulat boxul în România
🎂1971: Robert Cazanciuc 🇷🇴🗣
🎂1984: Ana Maria Brânză 🇷🇴🤺 vicecampioană olimpică la JO din 2008 de la Beijing și 2020 de la Tokyo, campioană olimpică pe echipe la ediție din 2016 de la Rio de Janeiro, de trei ori campioană mondială și de șapte ori campioană europeană
🎂1990: Rita Ora 🇽🇰🇬🇧🎤 originară din Kosovo, albumul său de debut, „Ora” (2012), a debutat pe poziția #1 în Marea Britanie

Decese 🕯

🕯️1872: Pavel Kiseleff 🇷🇺✩ general rus, guvernator al Principatelor Române
🕯️2012: Joseph E. Murray 🇺🇸🩺 În 1990, obține Premiul Nobel pentru Medicină, împreună cu E.D. Thomas, pentru contribuțiile în domeniul transplanturilor de organe și de celule, ca metode clinice de tratament. Este fondatorul Registrului Internațional pentru Transplantul de Rinichi. În 1959, împreună cu John Merrill, realizează prima grefă de rinichi între gemeni falși
🕯️2018: Bernardo Bertolucci 🇮🇹🎥 Ultimul tango la Paris (Ultimo tango a Parigi) – 1973
🕯️2022: Sanda Toma 🇷🇴🎭

Calendar 🗒

🗒1476: Vlad Țepeș îl învinge pe Basarab Laiotă cu ajutorul lui Ștefan cel Mare și al lui Ștefan Báthory și devine domnitorul Țării Românești pentru a treia oară
🗒1778: În Insulele Hawaii, căpitanul James Cook devine primul european pe insula Maui
🗒1867: A fost inaugurat primul gimnaziu din Galați, actualul Colegiu Național „Vasile Alecsandri”
🗒1917: S-a încheiat, la Focșani, armistițiul dintre România și Puterile Centrale, ca urmare a condițiilor militare intervenite în urma armistițiului ruso-german de la Brest-Litovsk
🗒1922: Howard Carter și Lord Carnarvon au intrat pentru prima data în mormântul faraonului Tutankhamon
🗒1940: În închisoarea Jilava au fost împușcați de legionari 64 de foști demnitari ai regimului carlist și participanți la represiunile antilegionare (printre ei: Gh. Argeșeanu, fost prim-ministru, generalul Gabriel Marinescu, fost ministru de Interne, Victor Iamandi, fost ministru de Justiție)
🗒1942: Casablanca, filmul cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman în rolurile principale, are premiera la New York
🗒1944: O rachetă V-2 germană lovește un magazin Woolworth din Londra, ucigând 168 de oameni
🗒1944: Germania începe atacurile cu V-1 și V-2 asupra orașului Anvers din Belgia
🗒1949: India devine republică federală în cadrul Comunității Britanice de Națiuni (Commonwealth)
🗒1957: Adunarea Generala a ONU adoptă în unanimitate rezoluția inițiată de România, intitulată „Bazele cooperarii economice internaționale”
🗒1965: Franța a lansat satelitul Asterix de la Hammaguir din Algeria folosind o rachetă Diamant A. Aceasta este prima lansare de satelit fără implicarea SUA sau URSS. Franța devine a patra putere spațială din lume
🗒1968: Este adoptată Convenția ONU asupra imprescriptibilității crimelor de război și a crimelor împotriva umanității
🗒1987: Este semnată Convenția Europeană pentru prevenirea torturii și tratamentelor inumane și degradante, elaborată de Consiliul Europei
🗒1998: Tony Blair devine primul prim-ministru britanic care se adresează Parlamentului irlandez
🗒2003: Ultimul zbor al avionului Concorde
🗒2011: NASA lansează Mars Science Laboratory cu roverul Curiosity spre Marte. Roverul va ateriza pe planetă la 6 august 2012
🗒2018: Sonda robotică Insight aterizează pe Elysium Planitia, Marte
🗒2021: Pandemia de COVID-19: Organizația Mondială a Sănătății identifică varianta Omicron SARS-CoV-2

CITEȘTE ȘI:

25 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Christina Applegate împlinește 54 de ani. Gaspard Ulliel ar fi împlinit 41 de ani. 5 ani de la decesul lui Maradona

24 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Emir Kusturica împlinește 71 de ani, Katherine Heigl 47. Moare Freddie Mercury

23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani

Citește și

ACTUALITATE Daniel Băluță: „Un tânăr din București trebuie să poată duce o viață decentă și corectă aici, fără să PLECE în altă parte”
09:00
Daniel Băluță: „Un tânăr din București trebuie să poată duce o viață decentă și corectă aici, fără să PLECE în altă parte”
TURISM Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul administraţiei Trump
08:59
Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul administraţiei Trump
SPORT Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”
08:59
Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”
ULTIMA ORĂ Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Procurorii Parchetului ICCJ ridică probe pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani
08:52
Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Procurorii Parchetului ICCJ ridică probe pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani
VIDEO Descinderi uriașe în toată țara. 150 de percheziții DIICOT care vizează traficanții de droguri, de minori și grupările de criminalitate informatică
08:25
Descinderi uriașe în toată țara. 150 de percheziții DIICOT care vizează traficanții de droguri, de minori și grupările de criminalitate informatică
Mediafax
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace
Mediafax
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Pentru prima dată, un robot umanoid a mers pe jos 100 de kilometri
ECONOMIE Controale ANAF pe platformele pentru adulți. Peste 100 de persoane nu și-au declarat veniturile din OnlyFans de aproximativ 65.000.000 de lei
09:20
Controale ANAF pe platformele pentru adulți. Peste 100 de persoane nu și-au declarat veniturile din OnlyFans de aproximativ 65.000.000 de lei
SPORT Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
09:07
Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
POLITICĂ Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România”
08:57
Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România”
SPORT Decizie în cazul STADIONULUI de 130.000.000 de euro din Timișoara. Alfred Simonis: „Mergem înainte. Până în ianuarie dăm ordinul”
08:39
Decizie în cazul STADIONULUI de 130.000.000 de euro din Timișoara. Alfred Simonis: „Mergem înainte. Până în ianuarie dăm ordinul”
HOROSCOP Cele 3 zodii care renasc până la finalul lui 2025. Acești nativi își găsesc sufletul pereche și au parte de iubire autentică
08:31
Cele 3 zodii care renasc până la finalul lui 2025. Acești nativi își găsesc sufletul pereche și au parte de iubire autentică
MARIUS TUCĂ SHOW Daniel Băluță: „Este păcat să lăsăm CASELE DE PATRIMONIU să se prăbușească. Există soluții”
08:30
Daniel Băluță: „Este păcat să lăsăm CASELE DE PATRIMONIU să se prăbușească. Există soluții”