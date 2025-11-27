27 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Bruce Lee ar fi împlinit 85 de ani. Se naște Liviu Rebreanu. Este asasinat Nicolae Iorga

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 27 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bruce Lee a fost un actor, maestru al artelor marțiale și filozof care a revoluționat modul în care lumea privește disciplinele de luptă. Născut pe 27 noiembrie 1940 la San Francisco și crescut în Hong Kong, Lee a combinat disciplina fizică, creativitatea și reflecția profundă pentru a dezvolta propriul său stil, Jeet Kune Do, o artă marțială bazată pe libertate, eficiență și adaptabilitate. Cariera sa cinematografică, cu filme precum Enter the Dragon și The Way of the Dragon, l-a transformat într-un fenomen global. Prin prezența sa magnetică, abilitățile impresionante și mesajele despre depășirea limitelor personale, a influențat generații întregi de sportivi, actori și gânditori. În viața sa personală, Bruce Lee a fost soț devotat și tată a doi copii, Brandon și Shannon, ambii implicați ulterior în lumea filmului. Deși a murit prematur în 1973, la doar 32 de ani, moștenirea sa continuă să inspire.

Liviu Rebreanu este considerat întemeietorul romanului modern în literatura română și unul dintre marii scriitori ai secolului al XX-lea. Născut pe 27 noiembrie 1885 în Târlișua, a crescut într-un mediu rural care i-a inspirat ulterior temele majore din opera sa. Romanele sale cele mai cunoscute, Ion și Răscoala, oferă o amplă frescă a vieții țărănești de dinainte de Primul Război Mondial, analizând tensiunile sociale, lupta pentru pământ și frământările oamenilor simpli. O altă direcție importantă a creației sale este analiza psihologică profundă, ilustrată magistral în romanul Pădurea spânzuraților, inspirat din execuția fratelui său, Emil. Pe lângă activitatea literară, Rebreanu a avut un rol semnificativ în cultura română: a fost director al Teatrului Național din București și membru al Academiei Române. A murit în 1944, la Valea Mare, județul Argeș, lăsând în urmă o operă monumentală, care continuă să fie studiată și admirată pentru acuratețea cu care reflectă realitatea socială și pentru complexitatea portretelor umane.

Nicolae Iorga a fost unul dintre cei mai influenți istorici, oameni de cultură și politicieni ai României moderne. Născut la 5 iunie 1871 la Botoșani, a impresionat încă din copilărie prin inteligența sa excepțională, devenind unul dintre cei mai prolifici cercetători europeni ai vremii. Istoric, scriitor, profesor universitar și fondator de instituții culturale, Iorga a publicat mii de studii, articole și volume, acoperind domenii precum istoria universală, istoria românilor, literatură, critică și publicistică. A fost fondator al Universității Populare de la Vălenii de Munte, un centru important de educație și formare culturală. În plan politic, a ocupat funcția de prim-ministru al României (1931–1932) și a fost un susținător fervent al identității naționale, culturii și tradițiilor românești. La 27 noiembrie 1940, Nicolae Iorga a fost răpit de un grup de legionari de la vila sa din Sinaia și dus lângă Strejnic, unde a fost împușcat.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1818: Aron Pumnul 🇷🇴✒️ lingvist și istoric literar, fruntaș al Revoluției de la 1848 în Transilvania, profesor al lui Mihai Eminescu

🎂1865: Petre Greceanu 🇷🇴✩ unul dintre generalii Armatei României din Primul Război Mondial

🎂1867: Grigore Antipa 🇷🇴🏛 savantul care a reorganizat Muzeul Național de Istorie Naturală în noua clădire care astăzi îi poartă numele, proiectată de arhitectul Grigore Cerchez

🎂1874: Chaim Weizmann 🇬🇧🇮🇱🗣 primul președinte al statului Israel

🎂1885: Liviu Rebreanu 🇷🇴✒️ întemeietorul romanului modern în literatura română și unul din marii scriitori români din secolul al XX-lea. Romanele sale cele mai cunoscute, Ion și Răscoala, reprezintă o amplă frescă a vieții rurale dinainte de Primul Război Mondial

🎂1885: Nicolae Hortolomei 🇷🇴🩺 director al clinicii de Chirurgie și Urologie de la Spitalul Colțea din București, profesor universitar la Facultatea de Medicină, membru titular al Academiei Române

🎂1894: Konosuke Matsushita 🇯🇵📻 fondator al concernului Matsushita Electric (Panasonic)

🎂1912: Dina Cocea 🇷🇴🎭 A desfășurat o prestigioasă activitate teatrală la Teatrul Național București și Teatrul Național Radiofonic, având apariții rare, dar memorabile, pe micul sau marele ecran

🎂1913: Nineta Gusti 🇷🇴🎭 Artist Emerit, a fost căsătorită timp de 15 ani cu Radu Beligan

🎂1924: Nina Cassian 🇷🇴✒️ poetă, eseistă și traducătoare și compozitoare. Intră la vârsta de 16 ani în organizația Tineretului Comunist, aflată atunci în ilegalitate, visând „să mântui lumea de toate antagonismele fundamentale dintre sexe, rase, popoare, clase etc.”

🎂1939: Nicolae Manolescu 🇷🇴✒️ unul dintre cei mai importanți critici literari români din ultimele decenii

🎂1940: Bruce Lee 🇨🇳🇺🇸🫷🎬 actor chinez-american, instructor de arte marțiale, filosof, regizor, producător, scenarist și întemeietorul categoriei de artă marțială cunoscută sub numele de Jeet Kune Do. Este considerat unul dintre cei mai influenți artiști de arte marțiale din secolul 20

🎂1940: Ioan Scurtu 🇷🇴✒️ istoric

🎂1942: James Marshall „Jimi” Hendrix 🇺🇸🎸 Deși cariera sa a durat doar patru ani, este considerat unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria muzicii universale, și unul dintre cei mai celebri muzicieni ai secolului XX. Moare din cauza consumului de barbiturice, la doar de 27 de ani, devenind rapid o figură emblematică în cultura psihedelică a lumii occidentale. Decesul său a contribuit la Clubul 27, termen luat ființă odată cu moartea mai multor muzicieni de 27 de ani (Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin și Jim Morrison) între 1969 și 1971. Seria de evenimente tragice a devenit și rămâne un subiect permanent al culturii populare

🎂1944: Gregory Hoblit 🇺🇸🎥 cunoscut mai ales pentru regia filmelor Primal Fear, Fallen, Frequency, Hart’s War și Fracture

🎂1951: Kathryn Bigelow 🇺🇸🎥 Near Dark (1987), Point Break (1991), The Hurt Locker (2008)

🎂1960: Iulia Timoșenko 🇺🇦🗣

🎂1962: Mike Bordin 🇺🇸🥁 baterist și co-fondator al trupei Faith No More

🎂1963: Roland Nilsson 🇸🇪⚽️ a ajuns în semifinala Campionatului Mondial din 1994

🎂1964: Roberto Mancini 🇮🇹⚽️ atacant la echipe ca Sampdoria, Lazio și Bologna

🎂1981: Bruno Alves 🇵🇹⚽️ și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la FC Porto, unde a câștigat nouă titluri

🎂1983: Professor Green 🇬🇧🎤 a devenit faimos în 2008 odată cu câștigarea unui concurs de battle rap, acesta primind distincția de „Cel mai bun rapper britanic”

Decese 🕯

🕯️1852: Ada Lovelace 🇬🇧🧮 cunoscută în principal pentru munca ei la calculatorul mecanic al lui Charles Babbage, motorul analitic. Consemnările ei includ ceea ce este recunoscut ca fiind primul algoritm care urmează să fie procesat de către o mașină

🕯️1875: Richard Carrington 🇬🇧🔭 astronom amator ale cărui observații astronomice din 1859 au arătat în primul rând existența exploziilor solare, precum și influența lor electrică asupra Pământului și asupra aurorelor sale

🕯️1895: Alexandre Dumas, fiul 🇫🇷✒️ romancier și dramaturg, fiul lui Alexandre Dumas

🕯️1940: Gabriel Marinescu 🇷🇴✩ prefect al Poliției Capitalei (1930-1937), subsecretar de stat la ministerul de interne (1937), ministru de interne (1939) și ministru al ordinii publice (1939). Asasinat în celula de la Jilava de către o echipă a morții legionară. În corpul său s-au găsit 10 gloanțe, din care trei i-au străpuns craniul. După cum precizează relatările celor care au asistat la asasinatele din acea noapte, generalul îi primește pe asasini și, cu ultimele vorbe, îi înjură birjărește. În 1988, în cavoul din cimitirul Bellu, a fost descoperitā o cutie care conținea circa 2 kg de aur în monezi și bijuterii

🕯️1940: Mihail Moruzov 🇷🇴✩ asasinat de legionari în Masacrul de la Jilava, anti-fascist și anti-legionar, specialist în informații și contra-informații militare, a fost creatorul și directorul Serviciului Secret de Informații al Armatei Române

🕯️1940: Nicolae Iorga 🇷🇴✒️ istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, cel de-al 34-lea prim-ministru, profesor universitar și academician. Asasinat lângă Strejnicu, de legionari

🕯️1940: Virgil Madgearu 🇷🇴🗣 ministru de finanțe din partea PNȚ. A fost teoreticianul care a fundamentat doctrina politică a curentului țărănist. A fost ales membru post-mortem al Academiei Române. În 1940 a fost asasinat de un comando legionar ca răspuns la pozițiile sale antifasciste, în pădurea Snagov

🕯️1940: Gheorghe Argeșanu 🇷🇴✩ general și om de stat, a fost cel de-al 40-lea premier al României. Asasinat la Jilava

🕯️1940: Ioan Bengliu 🇷🇴✩ fost comandant al Jandarmeriei. Asasinat la Jilava

🕯️1940: Victor Iamandi 🇷🇴🗣 deputat liberal, a fost arestat și ucis la penitenciarul Jilava, în cadrul masacrului comis de Garda de Fier

🕯️1953: Eugene O’Neill 🇺🇸✒️ dramaturg, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1936

🕯️1972: Victor Eftimiu 🇷🇴✒️ dramaturg, eseist, povestitor, scriitor și traducător român de origine macedoromână, membru al Academiei Române

🕯️1986: Cezar Lăzărescu, arhitect 🇷🇴🧱 Gheorghiu-Dej îl numește responsabilul planului de dezvoltare al litoralului românesc; printre proiecte mai sunt: Vila “Lac 2” la București Floreasca, Restaurantul „Perla Mării” din Eforie nord, 21 de hoteluri și 8 restaurante, comerțuri, baruri și cluburi la Mamaia, Hotelul Europa la Eforie nord, Trei vile prezidențiale la Eforie nord, Aeroportul Otopeni

🕯️2005: Jocelyn Brando 🇺🇸🎬 sora mai în vârstă a actorului Marlon Brando

🕯️2017: Cristina Stamate 🇷🇴🎭🎬

Evenimente📋

📋🇺🇸🦃 Thanksgiving Day

📋🤾🏻‍♀️Campionatul Mondial de handbal Feminin are loc în Germania şi Ţările de Jos (27.11 – 14.12)

Calendar 🗒

🗒511: Moartea fondatorului Dinastiei Merovingiene Clovis I conduce la divizarea Imperiului Franc sub cei patru fii ai lui: Theuderic, Chlodomer, Chlotar și Childebert

🗒602: Regele bizantin Mauriciu și fii lui sunt uciși de soldații lui Focas Tiranul, cel care va urma la tron

🗒1640: Lege emisă de domnitorul Matei Basarab, prin care era limitată posibilitatea de închiriere a mânăstirilor de la Muntele Athos sau a altor locuri sfinte

🗒1895: Alfred Nobel a creat Premiile Nobel. Primele recompense au fost decernate în 1901. Premiile se decernează în fiecare an la 10 decembrie, data decesului lui Alfred Nobel

🗒1919: Prin Tratatul de pace de la Neuilly sur Seine, Bulgaria pierde teritoriul trac de la granița cu Grecia, teritoriul din vest este atribuit Statului sârb și sudul Dobrogei cu Silistra, României

🗒1940: Masacrul de la Jilava: 64 de deținuți politici, dintre care 5 foști oficiali și susținători ai regelui abdicat Carol al II-lea al României, sunt uciși de Garda de Fier.

🗒1940: Istoricul Nicolae Iorga este asasinat de legionari la Strejnic

🗒1940: Asasinarea lui Virgil Madgearu în pădurea Snagov

🗒1945: Un cutremur de 8,2 în Iran a provocat circa 4.000 morți

🗒1963: Prăbușirea unui Douglas DC-8F al companiei Trans-Canada din Montréal; au murit toți cei 118 pasageri

🗒1978: A fost fondat Partidul muncitorilor din Kurdistan (PKK)

🗒1983: Un avion Boeing 747 se prăbușește în apropierea aeroportului Barajas din Madrid, omorând 181 de oameni

🗒1989: Revoluția de Catifea: Are loc o grevă generală de două ore, în toate sectoarele economiei, pe tot cuprinsul Cehoslovaciei.

🗒1998: A avut loc la București premiera filmului „Terminus Paradis”, în regia lui Lucian Pintilie, care a fost distins cu Marele Premiu Special al Juriului la Festivalul de la Veneția

🗒2000: În Norvegia se deschide Tunelul Laerdal, cel mai lung tunel rutier din lume, de 24,5 km lungime, între Aurland și Laerdal. Astfel, se creează un drum continuu de la Oslo la Bergen

CITEȘTE ȘI:

26 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Tina Turner ar fi împlinit 86 de ani. Francisc Vaștag împlinește 57 de ani. Ultimul zbor al avionului Concorde

25 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Christina Applegate împlinește 54 de ani. Gaspard Ulliel ar fi împlinit 41 de ani. 5 ani de la decesul lui Maradona

24 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Emir Kusturica împlinește 71 de ani, Katherine Heigl 47. Moare Freddie Mercury