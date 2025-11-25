25 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Christina Applegate împlinește 54 de ani. Gaspard Ulliel ar fi împlinit 41 de ani. 5 ani de la decesul lui Maradona

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 25 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Christina Applegate, născută pe 25 noiembrie 1971 în Los Angeles, este una dintre cele mai apreciate actrițe americane ale generației sale, cunoscută pentru naturalețea cu care îmbină comedia cu dramatismul. S-a făcut remarcată încă din copilărie în serialul Married… with Children (Familia Bundy), unde rolul lui Kelly i-a adus popularitate internațională. După încheierea serialului, Applegate a reușit să evadeze din tiparul personajelor comice simple, demonstrând că poate aborda roluri variate. A jucat în filme precum Anchorman și The Sweetest Thing, iar pe Broadway a câștigat respectul criticilor pentru energia și prezența ei scenică. Cariera ei a continuat să se maturizeze, culminând cu o revenire puternică în televiziune prin serialul Dead to Me, care i-a adus numeroase aprecieri și nominalizări prestigioase, inclusiv la Premiile Emmy. Dincolo de realizările artistice, este admirată pentru sinceritatea și curajul cu care a vorbit despre provocările personale, inclusiv problemele de sănătate care i-au marcat viața.

Gaspard Ulliel, născut la 25 noiembrie 1984, în Neuilly-sur-Seine, lângă Paris, a fost unul dintre cei mai rafinați și promițători actori francezi ai generației sale, remarcat pentru intensitatea privirii și subtilitatea interpretărilor. Și-a început cariera încă din adolescență, iar recunoașterea internațională a venit odată cu rolul tânărului Hannibal Lecter în Hannibal Rising. Totuși, adevărata lui consacrare a fost în cinemaul francez, unde a strălucit în filme precum Un long dimanche de fiançailles, pentru care a câștigat premiul César pentru cel mai promițător actor, și Juste la fin du monde, distins cu multiple premii. Ulliel a fost, de asemenea, imaginea parfumului Bleu de Chanel. Prezența lui discretă, eleganța naturală și profunzimea emoțională l-au transformat într-o figură apreciată atât de public, cât și de cineaști. A murit la doar 37 de ani în urma unui accident de schi.

Diego Armando Maradona, născut la 30 octombrie 1960 în Villa Fiorito, Buenos Aires, este considerat de mulţi ca fiind cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Crescut într-o familie modestă, Maradona și-a arătat talentul excepțional de la o vârstă fragedă, iar la doar 16 ani debuta în prima ligă argentiniană. Consacrarea internaţională a venit la Cupa Mondială din 1986, unde a condus Argentina către titlu prin prestații legendare. În acel turneu a înscris două dintre cele mai celebre goluri din istoria fotbalului, împotriva Angliei: “Mâna lui Dumnezeu” și “Golul Secolului”, o demonstrație de tehnică pură și inteligență în joc. La nivel de club, a schimbat destinul echipei Napoli, transformând-o într-o forță a Europei şi câștigând campionatul italian și Cupa UEFA. Viața lui a fost însă marcată și de controverse, probleme de sănătate și dependențe, care au contrastat puternic cu genialitatea sa sportivă. Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, în urma unui stop cardiac.

Nașteri 🎂

🎂1814: Matei Millo 🇷🇴🎭 actor și cântăreț, autor de texte dramatice. Pe 26 decembrie 1848 la Teatrul Național din Iași a avut loc premiera primei operete românești, Baba Hârca, pe text de Matei Millo și muzică de Alexandru Flechtenmacher, cu subtitlul operată-vrăjitorie în două acte și trei tablouri. Matei Millo a interpretat rolul principal fiind și primul actor român care a jucat în travesti. Costumul este păstrat și astăzi la Muzeul Mihai Eminescu

🎂1835: Andrew Carnegie 🇺🇸💵 om de afaceri și filantrop Succesul societății sale, Carnegie Steel, este legat de capacitatea acesteia de a produce o mare cantitate și la preț redus șine de cale ferată, aflate la mare cerere în acea perioadă

🎂1844: Karl Benz 🇩🇪🚗 inginer german, a inventat automobilul în 1885. Motorul, care avea instalație de răcire cu apă, era conectat la roți prin curele și lanțuri de bicicletă⛓

🎂1863: Ion Cantacuzino 🇷🇴🔬 fondator al școlii românești de imunologie și patologie experimentală. A fost profesor universitar și membru al Academiei Române

🎂1896: George Vraca 🇷🇴🎭 unul dintre numele mari ale scenei românești. Interpretările sale excelau prin adâncimea înțelegerii rolului, distincția și eleganța ținutei, gestica sobră și dicțiunea exemplară

🎂1915: Augusto Pinochet 🇨🇱🗣 dictator chilian, a îndeplinit funcția de Președinte al Republicii Chile între 1974 și 1990. A condus o juntă militară la putere printr-o lovitură de stat în anul 1973

🎂1923: Paul Niculescu-Mizil 🇷🇴🗣 înalt demnitar comunist, care a ocupat, printre altele, funcțiile de ministrul educației

🎂1960: John F. Kennedy Jr. 🇺🇸🗣 fiul președintelui John F. Kennedy decedat în accident aviatic, la 38 de ani

🎂1961: Vasile Dîncu 🇷🇴🗣

🎂1971: Christina Applegate 🇺🇸🎬 cunoscută cel mai mult pentru rolul Kelly interpretat în serialul Familia Bundy

🎂1979: Joel Kinnaman 🇺🇸🎬 The Killing (2011 – 2014), RoboCop (2014), Altered Carbon (2018 – 2020)

🎂1981: Xabi Alonso 🇪🇸⚽️ a reușit să cucerească titlul de campion european în 2008 și 2012 și pe cel mondial în 2010

🎂1984: Gaspard Ulliel 🇫🇷🎬 cunoscut pentru că l-a portretizat pe tânărul Hannibal Lecter în Hannibal Rising (2007) și pe mogulul modei Yves Saint Laurent în filmul biografic Saint Laurent (2014) și pentru că a fost imaginea parfumului pentru bărbați Chanel Bleu de la Chanel. A murit la 37 de ani, în urma unui accident de schi

Decese 🕯

🕯️1686: Niels Stensen 🇩🇰🌍 considerat părintele geologiei și stratigrafiei

🕯️1885: Grigore Alexandrescu 🇷🇴✒️ cel mai de seamă fabulist român. În 1859, domnitorul Al. I. Cuza l-a numit director și apoi ministru ad-interim la Departamentul Cultelor și Instrucțiunii Publice. În ultimii 25 de ani de viață a fost marcat de alienare mintală. A murit sărac la București în anul 1885

🕯️1927: József Rippl-Rónai 🇭🇺🎨 unul din cei mai originali artiști ai Belle Époque

🕯️1959: Gérard Philipe 🇫🇷🎬 a fost un foarte popular actor de teatru și film. A devenit cunoscut mai ales prin filmele „Mănăstirea din Parma” (1948) și „Fanfan la tulipe” (1951). A murit la 36 de ani, de ciroză

🕯️1972: Henri Coandă 🇷🇴🛩 inventator și inginer, creatorul primului avion cu reacție din lume

🕯️1976: Mihail Iosifovici Gurevici 🇷🇺✈️ proiectant de avioane sovietic, partener (cu Artem Mikoian) al faimosului birou de aviație militară MiG

🕯️2000: Nicolae Florei 🇷🇴🎼 unul dintre soliștii de marcă ai Operei Naționale Române

🕯️2005: George Best 🇬🇧⚽️ În 1968, anul său de grație, a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Manchester United și a fost numit Fotbalistul European al Anului. În 1999 s-a clasat pe locul 11, în urma lui Marco van Basten, în cadrul alegerilor IFFHS pentru Jucătorul European al Secolului, și pe locul 16, în urma lui Lothar Matthäus, în cadrul alegerilor pentru Jucătorul Mondial al Secolului

🕯️2016: Fidel Castro 🇨🇺🗣

🕯️2016: Lorin Fortuna 🇷🇴🗣 președintele Frontului Democratic Român și unul din liderii revoluționari din Timișoara

🕯️2020: Diego Maradona 🇦🇷⚽️ considerat de către mulți din lumea fotbalului ca fiind cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, împărțind cu Pelé titlul de Jucătorul Secolului decernat de FIFA

🕯️2022: Irene Cara 🇺🇸🎤🎬 Oscar pentru piesa What a Feeling din filmul Flashdance (1983). A decedat la 63 de ani, suferind de hipertensiune

🕯️2023: Terry Venables 🇬🇧⚽️ a antrenat în întreaga sa carieră pe FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Naționala Angliei, Echipa națională a Australiei, Middlesbrough, Leeds United și Crystal Palace

Evenimente📋

📋🆘Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

Calendar 🗒

🗒1034: Malcolm al II-lea al Scoției moare. Duncan, fiul celei de-a doua fiice, în locul lui Macbeth, fiul fiicei mai mari, moștenește tronul

🗒1177: Bătălia de la Montgisard, singura dată în care sultanul Saladin a fost învins de cruciați. Armatele unite ale lui Baudoin al IV-lea al Ierusalimului zdrobesc oastea musulmană

🗒1343: Un tsunami, cauzat de un cutremur în Marea Tireniană, devastează, printre altele, Napoli și Republica Maritimă Amalfi

🗒1715: Începutul domniilor fanariote în Țara Românească prin instaurarea la domnie a lui Nicolae Mavrocordat. Domniile fanariote însemnau o prelungire a controlului exercitat de Poartă asupra Țărilor Române, dar cu autonomie internă sporită

🗒1783: Armatele britanice au evacuat New York-ul, ultima lor poziție militară din timpul revoluției americane

🗒1795: Împărțirea Poloniei: Stanisław August Poniatowski, ultimul rege al Poloniei independente, este forțat să abdice și este exilat în Rusia

🗒1864: Este promulgată „Legea instrucțiunii publice”, ce avea să stea la baza învățământului românesc modern. Se stabilesc trei grade de învățământ: primar, secundar și superior, din care „instrucțiunea primară este obligatorie și gratuită”

🗒1867: A intrat în vigoare prima Convenție poștală a României, cea cu Rusia, conform căreia pe teritoriul României serviciul de poștă urma să fie efectuat numai de către Poșta Română

🗒1915: Albert Einstein prezintă Academiei de Științe din Prusia ecuațiile de câmp ale relativității generale

🗒1916: Primul Război Mondial: Trupele române angajează puternice acțiuni de luptă pe linia Cricov-Ialomița, pentru a câștiga timpul necesar atât concentrării forțelor ruse, cât și pregătirii unei alte linii de rezistență

🗒1932: „Pact de neagresiune electorală” între Partidul Național Țărănesc și Garda de Fier. Aderă ulterior gruparea liberală condusă de Gheorghe Brătianu („georgiștii”), Uniunea Agrară condusă de Constantin Argetoianu și Partidul Evreiesc din România

🗒1940: Încep, la Jilava, săpăturile pentru dezgroparea, în vederea reînhumării, a osemintelor lui Corneliu Zelea Codreanu și ale celorlalți legionari uciși împreună cu el

🗒1952: La Ambassadors Theatre din Londra se joacă piesa Cursa de șoareci de Agatha Christie. Va deveni cea mai longevivă piesă de teatru care se joacă neîncetat pe scena londoneză din istorie

🗒1953: Echipa națională de fotbal a Angliei pierde pentru prima dată un meci pe teren propriu împotriva unei echipe continentale europene. Ungaria a învins Anglia cu 6-3 pe Wembley

🗒1963: La înmormântarea lui John F. Kennedy de la Cimitirul Național Arlington, au participat un milion de oameni

🗒1970: În Japonia, scriitorul Yukio Mishima și un compatriot comit seppuku ritualic după o tentativă de lovitură de stat nereușită

🗒1986: A izbucnit scandalul Iran-Contra, prin care oficialii americani îi sponsorizau în secret pe rebelii din Nicaragua, cu banii obținuți de pe urma vânzării de armament în Iran

🗒1998: Jiang Zemin a fost primul șef de stat chinez care a vizitat Japonia, după cel de-al doilea război mondial

🗒2001: Cercetatorii de la societatea „Advanced Cell Technology” din Worcester, Massachusetts, SUA, au anunțat clonarea primului embrion uman din lume, prin transferul nucleelor celulelor aparținând unor celule de piele în ovule denucleate, prelevate de la femei

🗒2007: Alegeri parlamentare și referendum pentru alegerea sistemului de vot în România

🗒2021: Criza politică din România: Parlamentul României votează guvernul PNL-PSD-UDMR, condus de Nicolae Ciucă cu 318 voturi „pentru” și 126 „împotrivă”

